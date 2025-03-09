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“内容营销软件”是指一类软件工具和平台，旨在帮助企业规划、创建、发布、分发和分析用于营销目的的内容。内容营销是一种战略营销方法，专注于创建和分发有价值、相关且一致的内容，以吸引和留住明确定义的受众，最终推动有利可图的客户行动。
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ClearSlide
clearslide.com
ClearSlide是一个销售参与平台，通过内容管理、沟通和分析提升买方互动，帮助销售团队优化业绩。
EasyContent
easycontent.io
EasyContent 是领先的内容运营平台，提供自动化工作流程、实时协作和高级内容管理，以高效简化内容流程。我们注重用户体验，让平台的使用简单高效。针对特定用户需求进行定制是有助于提高用户参与度的主要方面之一。我们提供 SEO 工具，帮助用户提高其内容在搜索引擎上的可见度。该平台支持多种内容格式。此外，客户支持和教育资源的可用性使用户可以轻松解决问题并提高他们的写作技能。该平台非常适合从事同一项目的团队，因为它使他们能够在一个地方管理所有步骤。
Re4m
re4m.io
Re4m 是一个基于云的创意平台，允许品牌团队、设计师和本地营销人员大规模规划、制作和发布鼓舞人心的高性能内容和创意活动。 Re4m 由经验丰富的营销从业者团队打造，简化了从最初想法到发布和推广内容的脱节且繁琐的创意制作流程。 Re4m 的核心是一个视觉协作引擎，它使企业、团队和个人能够对所有类型的内容（数字视频、pdf、图像、实时网站、设计文件等）提供实时交互式反馈。一旦内容正确、合规并获得批准，Re4m 就会提供闭环流程，使内容能够发布到第三方解决方案。
SpidWit
spidwit.com
Spidwit 查找并组织网络上的内容。它在数千个最佳网站中进行搜索，以提供行业特定的高质量新闻、视频、图像和报价，从而节省时间和精力。
Vable
vable.com
Vable 是一个信息管理平台，使您能够聚合、过滤并向您支持的人员提供定制内容。 借助 Vable，信息专业人员可以监控无尽的来源，并为您的组织所需的所有新闻和信息创建自定义数据库。
FeedOtter
feedotter.com
进食器是一款自动化工具，帮助B2B公司通过现有的营销自动化软件自动发送博客和新闻内容，从而提高网站流量。
Quuu
quuu.co
Quuu是一款内容策划工具，自动推荐社交媒体内容，节省时间，支持多种平台集成，帮助用户保持一致的在线形象。
SocialWeaver
socialweaver.com
SocialWeaver 可以轻松安排永无止境的内容、提高参与度并倾听客户对您和竞争对手的印象。
Walls.io
walls.io
Walls.io是一个社交墙解决方案，旨在从多个社交媒体平台收集和展示内容，适用于活动、网站和商店显示。
Curatora
curatora.io
Curatora 允许客户立即发现、策划和分发目标受众想要阅读的一流相关内容。
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial是一个社交媒体管理工具，支持多地点企业管理发布、广告、互动和报告，集成多个平台，便于组织视觉内容。
Live Center
livecenter.com
Live Center 是一种灵活的实时博客解决方案，可以吸引受众、吸引读者并让编辑团队能够无缝、有效地提供即时实时新闻报道。 Live Center 与其他新闻编辑室技术集成，简化了工作流程。用户可以完全控制其实时博客的设计，并能够创建自定义的帖子视觉效果和元素，例如记分板、选举结果计数器等。 Live Center 的新闻提要可以轻松嵌入文章、新闻门户、应用程序或首页。 主要特点： * 完全可定制的博客设计 * 社交媒体自动化查找和发布内容 * 轻松创建您自己的自定义帖子视觉效果和元素，以提高读者参与度 * 直接在编辑器中快速创建交互式图表和图形 * 直观的界面，带有响应式编辑器，可提供帖子的实时预览 * 与体育数据、市场数据等进行第三方集成 * 根据帖子的内容、优先级和分类自动对帖子进行暗示性标记 * 自动实时博客摘要，在仪表板视图中为读者提供实时博客文章中涵盖最多的主题的仪表板。 * 通过专门渠道向数十万读者实时发布帖子 * 与现有 CMS 和任何媒体库或系统集成 * 支持货币化策略
Smint.io
smint.io
Smint.io是一个数字资产管理平台，帮助企业整合和优化媒体内容，提升品牌体验与数字内容交付。
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop是一个社交电商平台，支持将用户生成内容与品牌社交内容结合，实现在线购物与产品标记，提高销售转换率。
CIPIO.ai
cipio.ai
CIPIO.ai 的使命是使视觉内容民主化，以独特的方式结合品牌社区和生成人工智能的力量。正在申请专利的 VisualGPT 平台允许品牌大规模搜索、发现、管理、创建、重新生成、分发和协作视觉内容。品牌现在可以在付费广告、客户购买体验、网站参与和社交媒体活动中部署视觉内容，而所需的时间和成本却很少。
Allego
allego.com
Allego是一个销售培训和开发平台，提供视频课程、教练工具和自动化任务，旨在提高团队的生产力和合作效率。
involve.me
involve.me
involve.me是一个客户体验工具，帮助企业创建个性化互动内容，如表单、测验和调查，以提高用户参与度与数据收集。
Narrator
narrator.ai
Narrato 是一个 AI 内容创建、协作和工作流程管理平台，旨在帮助独立营销人员/创作者、精益内容团队甚至大规模内容制作团队以前所未有的速度和成本效益数倍地创建和发布内容。该平台的主要功能： - 超过 100 多个人工智能内容创建、构思、优化和 SEO 工具，可快速创建以结果为导向的内容（涵盖的用例 - 博客、社交媒体、电子邮件、视频、新闻稿、文案、广告、摘要）等等）。创建您自己的 AI 模板选项和品牌声音。 - 完整的内容项目管理和工作流程自动化支持，包括任务分配、内容日历管理、自动通知、发布、自由职业者管理等 - 强大的 SEO 简介以及人工智能主题构思 - 自定义内容模板以及强大的文档内和工作区协作功能- AI 图像、免版税图像和图形 - 使用 AI 进行批量内容创建（例如批量生成内容描述） 其他功能：指南和品牌资产存储库、多语言支持、抄袭和语法检查、自定义报告、AI 品牌声音等等。
PathFactory
pathfactory.com
通过 PathFactory 在整个 B2B 买家旅程中提供个性化、引人入胜且注重转化的体验，释放 B2B 收入。增强买家的旅程并开始为买家提供内容智能。 PathFactory 的 AI 驱动的内容智能使您能够为个人买家和 ABM 策略的目标帐户生成个性化内容体验。根据最近的访问者历史记录、行业和趋势主题推荐下一个最佳的消费资产，从而加快交易速度并扩大您的渠道。领先的企业和中型市场 B2B 公司使用 PathFactory 通过提供智能内容体验和虚拟活动来消除买家的摩擦，从而加速培育、提高获胜率并了解内容绩效。 PathFactory 最近被德勤评为北美 2020 年高科技高成长 500 强公司之一。
Proof
useproof.com
事实证明，在营销渠道中添加 Proof 可以建立访问者的信任、创造紧迫感，并将每页转化率提高 10-15%。
Showpad
showpad.com
Showpad是一个销售支持平台，为销售和营销团队提供内容管理和分析，帮助优化买家互动并提高收入。
Skyword360
skyword.com
Skyword360 是一个内容营销平台，帮助品牌整合内容创建和分发，以实现营销目标并增强受众互动。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip 是一个平台，可以集中和管理内容，从而为目标客户创建个性化的数字体验，提高参与度和转化率。
Visually
visual.ly
Visually 是一个创意市场，它将企业与经过审查的创意专业人士联系起来，通过在线协作平台和定义明确、经过验证的流程来创建引人注目的内容。内容由我们的 1000 多名人才网络成员交付给我们的客户，这些成员经过人才教育（洛克大学）、我们的身份和声誉评级算法的结合审查。我们人才库的专业知识使我们能够向中端市场和企业客户交付复杂的项目，例如 LinkedIn、Salesforce、Citizens Bank、Nike、Ford 和 Oracle。今天，我们的业务覆盖北美和南美，是唯一一家能够向英语、西班牙语和葡萄牙语品牌提供内容的公司。我们因在项目中提供可扩展性、灵活性和质量而脱颖而出。
Hubilo
hubilo.com
Hubilo是一个活动管理平台，支持虚拟和面对面的活动，提供工具以增强参与度和简化组织流程。
Spott
spott.ai
要在网上取得成功，您必须做好三件事。 1. 制作精彩的内容 2. 确保在受众所在的频道上发布内容 3. 确保一旦激发了受众的灵感，就可以让他们通过互动进行转化，从而根据这种灵感采取行动。 SPOTT 重点关注第三步。我们的价值主张：SPOTT 是一种解决方案，允许用户通过使其在多渠道环境中可操作和可衡量来从其发布的内容中获得更多价值。使用我们的 Spott 软件，您可以插入 (360°) 图像、pdf 和视频的可购物链接，获取订阅时事通讯、链接 pdf 文档或展示您的最新促销活动。您可以轻松地为所有图像和视频添加交互层。使您的视频、目录和图像具有交互性。添加号召性用语、标记产品、订阅新闻通讯并提高转化率。借助 Spott，您可以添加交互式元素，使您的内容具有可操作性和可衡量性，从而从已发布的 pdf、图像和视频中获得更多收益。
Contentstack
contentstack.com
Contentstack 是一个无头CMS平台，帮助企业在多个数字渠道上管理和交付个性化内容，支持全渠道体验和实时数据集成。
Joomag
joomag.com
Joomag 是一个数字内容创建与分发平台，帮助用户管理数字杂志和其他出版物，并提供分析工具和集成选项。
Vev
vev.design
Vev 是专为开发人员、设计师和营销人员构建的新型网络创建平台。 Vev 将无代码和代码相结合，帮助专业团队在网络上发布他们最疯狂的想法，并具有完全的创意和技术自由。 Vev 使领先的组织能够增强其数字营销材料并构建互动体验。
Storylane
storylane.io
Storylane是一款无代码平台，帮助企业创建和管理个性化的产品演示，提升客户参与度和转化率。
Tourial
tourial.com
Tourial 使进入市场的团队能够创建交互式演示和演示中心，并将其分发到任何地方。演示中心使您能够比以往更快、更好地教育您的买家——从渠道的最顶端一直向下。这是一个个性化的内容中心，供您的潜在客户找到他们需要的最重要的信息，与他们的团队共享，并向您提供有关他们关心的内容的数据。在任何渠道嵌入或共享您的交互式演示，更快地转化潜在客户、影响渠道并加快交易周期。
StoryScale
storyscale.com
让您的营销和销售以产品为主导。无需代码即可创建像素完美的产品演示。优化您在所有设备上的演示体验。 StoryScale 演示具有电影效果，具有动画过渡和缩放。凭借一流的顶级营销网站交付和个性化销售演示，StoryScale 为现代收入团队提供了完整的演示自动化解决方案。 • 具有响应式交付和潜在客户开发功能的网站产品导览 • 具有安全共享和外向交付的个性化销售演示 • 引导式非线性产品导览路径 • 无需用于屏幕编辑和定制的代码演示工作室 • 指南库和屏幕交互 •克隆实时应用程序或使用媒体屏幕截图 • Demo-lytics 来跟踪参与度和演示性能 • 视频、电子书、博客和其他媒体的内容体验 我们相信人们应该获得更好的数字购买体验。这是一个简单的哲学：想怎么买就怎么卖。
Foundry
foundryco.com
Foundry是一个账户营销平台，整合广告、网络个性化与销售激活，帮助企业管理多渠道营销活动，提高客户参与及转化率。
Mediafly
mediafly.com
Mediafly 是一个提升销售团队能力的平台，提供创建互动销售内容的工具，支持多媒体集成，简化客户互动和参与。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr是一款基于云的统一客户服务平台，支持30多种数字和社交渠道，为客户和代理提供无缝体验，提升运营效率。
Consensus
goconsensus.com
共识带领世界进入了演示自动化的新时代。它的平台为您的买家在需要时需要什么。然后，它通过对这些买家的独特见解将您的收入团队的影响倍增。结果，您会看到更快的近距离，更大的交易和更高的近距离率。 购买企业软件是缓慢，令人沮丧和破损的。其专利的演示自动化平台可以解决此问题。它结合了最好的视频，产品互动和发现自动化，为买家和客户提供无与伦比的体验。从C-Suite到最终用户，其演示可以病毒地传播，适应每个观众，揭示隐藏的利益相关者并回答关键问题。然后，他们每次点击时都需要提供强大的数据，并需要回到您的团队，从而使他们的影响倍增。 共识是一个产品体验平台，可帮助上市团队自动化演示，将浪费的演示从50％降低到5％，并将演示等待时间从14天减少到按需（将销售周期）减少到68％。由Autodesk，Atlassian，Dell，Oracle，Salesforce和SAP等公司信任，共识在G2 Presales软件中排名第一，并被认为是2025年的好地方。 超过50％的演示观看了同一天分享，而下班后的13％，共识迅速参与，同时通过病毒内共享揭示了新的利益相关者及其优先事项。结果？更快的收入，不合格的演示和更好的见解。
Navattic
navattic.com
Navattic 帮助营销和销售团队创建交互式产品演示，以提高潜在客户转化率和客户参与度。
Outgrow
outgrow.co
Outgrow 让您可以轻松构建个性化测验、计算器、评估、竞赛、表格/调查、推荐、投票和聊天机器人，从而更好地获取、鉴定和吸引潜在客户。无需开发人员或设计师！ Outgrow 拥有大量设计模板，这些模板针对移动设备、桌面设备和平板电脑进行了全面优化，并且可以轻松嵌入到您的广告、网站、移动应用程序、社交媒体、短信和电子邮件通信中。此外，还有超过 1000 个预制内容片段和渠道，经过优化以提高转化率，因此您可以更改问题，进行一些调整，使其与您的品牌保持一致，并在几分钟内准备好您自己的交互式内容。
InEvent
inevent.com
InEvent 由活动专业人士和 A/V 专家组成，他们致力于突破网络研讨会和活动技术的界限。我们的产品为企业公司提供卓越的体验，赋予他们白标解决方案，通过软件和硬件解决方案创建面对面、虚拟和混合活动。所有这些都由专门的 24/7 客户服务支持，使 100% 的人类化。 InEvent 集成平台包括酒店和住宿、旅行和物流、网络广播、实时参与、顺利注册、动态网络、强大的营销自动化、定制网站和移动应用程序、实时分析、高性能信标和 100 多个其他功能，提供互动和沉浸式体验。我们已成功为超过 50,000 场活动和网络研讨会提供服务，全球与会者超过 200 万，流媒体时长超过 60 多万分钟。无论您是举办网络研讨会、虚拟实践会议还是为期一个月的活动，我们灵活的解决方案都将帮助您实现理想的活动。
Shorthand
shorthand.com
Shorthand 是为网络创建沉浸式数字内容的首要平台。 Shorthand 的简单编辑器允许任何人在几分钟内创建、编辑和发布令人惊叹的阅读体验 - 无需任何代码或网页设计技能。现在，媒体、营销和传播团队可以大规模创建沉浸式内容，从而推动更深入的受众参与、更好的指标和更强大的品牌成果。速记使用户能够轻松协作。通过在速记工作区中组建您的团队，您可以改善内容协作并加快交付速度。多个用户可以无缝地协同处理一个内容，而不会造成任何中断。此外，自定义主题意味着所有发布的内容都保持品牌特色。借助灵活的发布选项，用户几乎可以在任何地方发布速记内容 - 通过 AWS、他们的 CMS、速记托管或直接嵌入到他们的网站上。我们很自豪地说，我们的客户（包括 BBC、Salesforce、联合国儿童基金会、剑桥大学和曼城）在网络上发布了一些最具电影感和吸引力的内容。这包括从数字杂志和长篇专题到内部通讯、品牌故事、博客的一切——甚至是虚拟逃生室！ Shorthand 带来了可观的投资回报，客户不断夸耀他们的参与度指标得到了根本性的改进。 Shorthand 成立于澳大利亚布里斯班，现已成为一家真正的全球性公司。我们是一群充满艺术和爱心的极客，致力于帮助内容团队打造世界上最令人印象深刻和最具影响力的数字内容。
OneIQ
oneiq.com
OneIQ 是一个用于统一混合 IT 运营的 Fullstack Intelligence® SaaS 平台。通过将人工智能驱动的洞察力和集体智慧与应用程序工作负载、基础设施和网络互连的实时蓝图相结合，提高应用程序性能、削减运营成本并实现 IT 现代化。借助 OneIQ，运营团队、值得信赖的顾问和供应商可以无缝协作，同时建立共享的专业知识、透明度和信任。使用获得专利的安全界面，每个人都可以从相互的、前瞻性的见解中受益——激发堆栈每一层的创新，塑造组织的未来。 OneIQ 已通过 ISO/IEC 27001 认证，并使用获得专利的安全数据协作技术 (US-11797701-B1)。
DCatalog
dcatalog.com
DCatalog是一个数字出版平台，允许用户轻松创建和管理数字目录，并支持PDF转HTML5翻页书，兼容各类设备。
SundaySky
sundaysky.com
Sundaysky是一个AI驱动的视频平台，帮助企业创建、个性化和分发视频内容，提高客户参与度。
Youengage
youengage.me
创造可转化的互动体验。无代码。构建适合移动设备的测验、调查、智能表格、计算器、实时问答、交互式虚拟活动等等。结合收集反馈和用户参与度的同步和异步方法。
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销售团队 - 简而言之，ALIGNED 是一个数字销售室 - 为您的团队和买家提供的协作平台。它使您能够协调复杂的交易、提高买家参与度并缩短价值实现时间。如何？ Aligned 将所有客户沟通、内容、流程和工具简化为一个个性化的客户工作区（是的，确实如此）。不再需要一周又一周地追查电子邮件——这只是一个链接，通向一个数字房间，统治一切。您还可以通过发现客户旅程中的盲点来获得前所未见的见解，最终帮助您获得更多控制权，吸引所有利益相关者，提高效率，并……更快地达成更多交易。我们的工具美观、使用简单，并且可以免费试用，无需信用卡或试用期 - 立即注册 Aligned 并亲自体验。
SPCE
spce.com
SP_CE 提供数字房间，您可以在其中安全地邀请人员、共享内容和协作。同时获得有关买家旅程的可行见解。我们的客户通常有三个共同点： 1. 销售周期长 2. 需要多次联系才能完成交易，内部和买方方面的许多利益相关者都需要协调一致。 3.销售过程中有很多内容可以分享。 SP_CE 通常用于 B2B 公司的营销、销售和客户成功。借助该平台，您可以： – 在您的组织和其他组织之间创建数字房间 – 安全地共享内容并与所有利益相关者协作，同时保持合规性 – 获得可行的见解以跟进并做出数据驱动的决策 在 SP_CE 中，您可以处理 B2B 中的整个买家旅程。为您的产品或客户设置专用空间，并跟踪从第一个接触点到交易签署及之后的流程。享受以下功能： - 展示您产品实力的产品陈列室 - 简单的拖放构建块即可轻松创建大规模的精美陈列室 - 客户参与仪表板和通知 - 您和客户之间的共享任务 - 来自产品表和合同的共享文档- 具有智能议程的交互式视频会议 - 智能时间线 - 录制、转录和人工智能分析的会议 - 视频消息传递 - 让您的销售代表立即工作的销售流程模板 - 高级安全和隐私 - CRM、Zoom 和 Teams集成 - 访问级别管理 - 公共、注册或私人空间
OneMob
onemob.com
OneMob是一个综合平台，允许用户快速创建、分享和追踪个性化的微网站，适用于销售、营销和内容创作。
Kurtosys UK
kurtosys.com
Kurtosys 是一个安全的、基于云的数字和报告平台，旨在使投资数据和见解交付变得轻松。我们的解决方案为那些需要全自动且强大的投资报告系统、客户门户和全球投资网站的人提供轻松的体验。投资经理的数字和报告解决方案致力于帮助销售和客户服务团队为投资者提供卓越的文档、报告和数字体验。数字体验客户报告、销售和营销资料、数字体验。通过单一出版物数据和内容存储提供。本地化内容本地化内容和报告，以满足国际监管要求的需要，并以尽可能无摩擦的方式支持分发流程。准备发布的数据 准备发布的数据。拥有一个包含所有数据、内容和材料的单一内容存储，可以随时在每个渠道和每个媒体上发布并交付。满足 ESG 增强报告的新需求 全部通过自助用户界面在云端进行管理。使我们的技术适用于各种类型的公司，无论规模大小。
Shareaholic
shareaholic.com
Shareaholic是一个社交媒体插件，帮助用户在网站上添加可自定义的分享按钮，促进内容分享和用户互动。
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arena.im
Arena正在开发下一代的实时参与工具，该工具由第一方数据提供动力，以建立到处可信的，充满活力的观众。我们的解决方案 - 实时聊天，现场博客，竞技场角色）利用社交媒体最受欢迎的功能快速在您管理的任何平台上创造深度参与。超过20,000个客户信任竞技场，可以在网络上，应用程序或现场活动（或所有三个）将观众聚集在一起，以参与内容，社区和商业。
Fotaflo
fotaflo.com
您提供客户想要记住的体验。 Fotaflo 将客户记忆转化为业务增长。 Fotaflo 是最简单的工具，可以为任何提供客户想要记住的体验的人增加推荐和重复业务。 Fotaflo 使您的企业能够利用客户捕捉并与朋友、家人和在线世界分享其体验的照片和视频的自然愿望。 Fotaflo 通过一个集中平台简化并自动化将捕获的记忆分发给所有客户，从而改进您的内部流程，并帮助您通过增加直接在线转化来实现增长。
1World Online
welcome.1worldonline.com
1World 的平台包含投票、测验、调查和辩论等应用程序，以提高参与度和收入机会。
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus是一个综合的创意和营销平台，提供内容生成、设计、社交媒体管理及分析等功能，旨在优化营销团队的工作流程。
InPowered
inpowered.ai
inPowered 的人工智能平台使品牌能够最大限度地提高内容营销投资回报率。在人工智能和多年的机器学习的支持下，他们的内容智能和内容分发解决方案允许营销人员收集专有数据并使用它来推动真正的投资回报率 - 积极改变品牌认知，增加现场采取的行动，潜在客户开发和用户参与度。
KAWO
kawo.com
KAWO是中国领先的营销SaaS厂商之一，致力于打造最人性化的软件平台，赋能中国社交媒体团队成就辉煌。它为营销团队提供了一个有效协作、规划、管理和分析微信、微博、抖音和快手内容的中心枢纽；中国四大社交媒体渠道。其在当地社交媒体环境、客户洞察和法规方面无与伦比的专业知识已帮助超过 500 个全球品牌在中国社交媒体平台上取得成功。
Brandkit
brandkitapp.com
Brandkit是一款集中管理品牌资产的工具，提供上传、组织和分发品牌元素的功能，帮助企业维护一致的品牌形象。
Connatix
connatix.com
Connatix是一个视频平台，帮助发布者创建、管理和变现视频内容，同时提供精准的广告定位。
Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead 是一款 SaaS 工具，使影响者、品牌和出版商能够利用其内容产生销售。
Kurtosys EU
kurtosys.com
Kurtosys 是一个安全的、基于云的数字和报告平台，旨在使投资数据和见解交付变得轻松。我们的解决方案为那些需要全自动且强大的投资报告系统、客户门户和全球投资网站的人提供轻松的体验。投资经理的数字和报告解决方案致力于帮助销售和客户服务团队为投资者提供卓越的文档、报告和数字体验。数字体验客户报告、销售和营销资料、数字体验。通过单一出版物数据和内容存储提供。本地化内容本地化内容和报告，以满足国际监管要求的需要，并以尽可能无摩擦的方式支持分发流程。准备发布的数据 准备发布的数据。拥有一个包含所有数据、内容和材料的单一内容存储，可以随时在每个渠道和每个媒体上发布并交付。满足 ESG 增强报告的新需求 全部通过自助用户界面在云端进行管理。使我们的技术适用于各种类型的公司，无论规模大小。