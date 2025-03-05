内容营销软件 - 最热门应用 - 乌克兰

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“内容营销软件”是指一类软件工具和平台，旨在帮助企业规划、创建、发布、分发和分析用于营销目的的内容。内容营销是一种战略营销方法，专注于创建和分发有价值、相关且一致的内容，以吸引和留住明确定义的受众，最终推动有利可图的客户行动。
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Kajabi
kajabi.com
Kajabi是一个多合一的平台，可以通过提供简单的解决方案将他们的热情，技能和经验转变为各种收入来源，来帮助创建者和企业家建立成功的在线业务。借助Kajabi，任何人都可以建立丰富的在线课程，提供独家会员资格，成长一个蓬勃发展的社区，创建免费或订阅播客，开发个性化的教练经验，等等。借助Kajabi，他们还可以访问强大的分析，无缝的销售和营销工具，简单的付款方式以及无与伦比的客户服务，教育和社区。
Patreon
patreon.com
Patreon是一个会员平台，使艺术家和创作者可以轻松获得报酬。成千上万的音乐家，播客，视频游戏开发人员，漫画创作者和其他人在Patreon上获得薪水。通过持续的资金，他们能够花更多的时间以交互式方式吸引粉丝群，并继续用数百万人喜欢的美丽事物来填充互联网。
SEMrush
semrush.com
Semrush是领先的在线可见性管理SaaS平台，它使企业能够在全球范围内运行搜索引擎优化，点击付费，内容，社交媒体和竞争性研究活动，并从在线营销中获得可衡量的结果。 Semrush为公司提供了跨各种营销渠道的广告系列的见解和解决方案。 Semrush，拥有超过87,000个付费客户。 Semrush数量：-808m桌面域配置文件和3210万的移动域配置文件 - 超过43万亿个反向链接和超过250亿的URL每天爬行，超过243亿个关键字和2000万个关键字的想法 - 财富500强公司中的30％ - Semrush作为他们的首选营销工具
Ahrefs
ahrefs.com
阿赫夫斯私人有限公司Ltd. 是一家为营销专业人士开发在线 SEO 工具和免费教育材料的软件公司。 Ahrefs 一体化 SEO 工具集可以帮助您： - 竞争对手研究：揭示竞争对手的有机关键字、反向链接策略和 PPC 关键字 - 链接建设：在您的利基市场中找到最强的反向链接机会 - 关键字研究：获得最大程度的相关关键字创意和看看排名有多难 - 网站审核：查找您的网站存在哪些 SEO 问题并了解如何解决它们 - 内容研究：发现任何主题上最受欢迎的内容，并为您自己的内容找到最佳创意 - 排名跟踪：跟踪您与竞争对手的搜索排名 - 提及监控：每次您或您的品牌在网上被提及时都会收到电子邮件提醒。 Ahrefs 数据库拥有超过 110 亿个关键字和超过 4000 亿个索引页面。这就是 Ahrefs 能够为其用户提供最大数据准确性的原因。
WebCEO
webceo.com
WebCEO 是下一代互联网营销平台，为您提供 23 种强大的工具，用于关键词研究、排名跟踪、域名分析、SEO 审核、内部链接分析和反向链接跟踪、社交媒体管理、付费搜索管理、竞争对手研究等。 Web CEO 的白标功能使数字机构可以自由地定制报告并使其看起来很专业。
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking 是一个强大的 SEO 工具包，最适合中小型机构和内部团队。独特且先进的数据集可帮助 SEO 专业人员制定和执行有效的 SEO 策略。 SE Ranking 提供专用工具来自动化每项主要 SEO 任务，包括关键词和竞争性研究、内容创建和优化、技术网站审核、页面优化、反向链接分析和监控、位置跟踪、本地 SEO 等。 SE Ranking 利用 AI 和 NLP 技术为用户提供独特的见解和建议。提供高质量、准确的数据是SE Ranking的首要任务之一，SE Ranking团队不断扩展数据集并微调数据处理算法，以提供用户可以依赖的数据。团队可以从 SE Ranking 的自动报告、白标和协作项目管理中受益。大多数订阅计划包括为团队成员提供的额外用户席位和无限的项目，以满足所有客户的需求。 SE Ranking 的 Agency Pack 专为中小型营销机构设计，提供无限的报告、潜在客户生成小部件、WL 和额外的客户席位，以帮助机构更好地展示其可交付成果。
Ubersuggest
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高级：将冰冷的潜在客户转变为满意的客户的简单流程（带有自动转换渠道和序列）。
Similarweb
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通过对电子商务、出版商和广告商前景的 360° 数字洞察，更智能地进行销售。借助Similarweb独特的流量和参与度数据，您可以全面了解潜在客户的数字策略和绩效的每个部分，从而使您能够找到新的机会并制定获胜的宣传方案。 - 从 Sameweb 超过 1 亿个网站的数据库中查找与您的理想客户资料相匹配的潜在客户 - 通过潜在客户丰富向潜在客户添加更多相关数据点，从而加强您的渠道质量并优先考虑外展 - 监控您的帐户以掌握新业务和追加销售业务带有警报的机会 - 深入了解您的潜在客户的数字绩效和战略，以更好地了解您的解决方案如何提供帮助 - 通过可信数据支持的客户独有的见解来改善您的客户响应 - 通过决策者的直接联系信息直接与他们联系
Serpstat
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Serpstat 作为全面的 SEO 工具集脱颖而出，使您能够有效控制在线可见度。对于寻求提升排名和加强在线商业足迹的忠诚企业来说，这是一项关键资产。 Serpstat 拥有超过 50 种强大的工具，可以解决以下问题： 🔍 竞争对手洞察：识别和评估市场中的关键参与者。 📊 内容策略：评估和生成 - 获取顶级、面向排名的内容。 🚀 全面的 SEO 监督：确保在 Google 上占据首要位置的包罗万象的工具。 🌐 市场分析和情报：深入研究您的领域并采用领先者的行业最佳实践。 💡 广告和付费搜索英特尔：从竞争对手那里获取见解，以完善您的付费营销活动。 ✍️ AI 支持的内容制作和分析：轻松生成或修改文章、生成元标签、优化语法和拼写，以及从文本中提取关键字。一个全面的 SEO 平台，包含强劲营销扩张所需的一切。热更新：使用 Serpstat ChatGPT 插件解锁强大的 SEO 见解！ 🔍 发现目标 SEO 关键词并进行跨地区比较。 📊 分析关键的 SEO 指标和域反向链接数据。 ✍️ 利用 SEO 数据和 ChatGPT 协同作用来创建有效的内容和优化策略。立即使用 ChatGPT 升级您的 SEO 游戏！
Sprinklr
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Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 * 使客户能够在他们喜欢的渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 * 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 * 为主管提供有意义且可行的见解，以推动增长和卓越运营 * 通过可在整个企业范围内扩展的实时联络中心洞察，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
Bitly
bitly.com
Bitly 是一个 URL 缩短服务和链接管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立于 2008 年。它是一家私人控股公司，总部位于纽约市。 Bitly 是一家全球领先的 SaaS 公司，提供综合平台，旨在使在线共享的每条信息都能与关键受众建立联系并激发行动。 Bitly 的一体化连接平台使全球超过 570 万月度活跃用户和超过 500,000 名客户（各种规模的个人、影响者、品牌和企业）能够使用品牌链接、自定义二维码和链接生物解决方案作为吸引受众并提供关键通知、信息和体验的值得信赖的平台。 Bitly 很荣幸获得 Great Place to Work® 的认证，这是工作场所文化和员工体验方面的全球权威机构，事实证明，它可以提供市场领先的收入、员工保留率和增强的创新能力。
BL.INK
bl.ink
BL.INK 为缩短的 URL 和 QR 代码提供无限的数据和灵活性。借助 BL.INK，您将创建数千个自定义链接来捕获无限的数据点，以便您可以衡量每个用户接触点并完善每次交互。团队中的每个人都可以创建完美的数据来准确衡量营销归因的每个要素。每个访问您的链接的客户每次都会获得他们需要的信息，并且没有损坏的链接。比赛结束时需要更改链接，或以用户自己的语言显示页面？使用 BL.INK，一切都很简单。没有其他 URL 缩短程序或 QR 代码创建器可以与您现有的工具集成，帮助您避免损坏的链接，在更新链接时实现零停机，并拥有一个基于企业公司工作方式构建的平台。仅BL.INK。自 2008 年以来深受要求严格的全球品牌信赖。
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot 是一款社交媒体营销自动化工具，可帮助您安排和分析社交媒体营销活动，从而提高社交媒体效率和覆盖范围。 1) 您可以使用 SocialPilot 连接超过 9 个社交媒体网络，例如 Facebook、Twitter、Instagram、Google My Business、LinkedIn、Pinterest、Tumblr、TikTok 和 VK。 2) 只需一个 SocialPilot 帐户即可分享多达 500 个帖子并连接 100 多个个人资料。 3) 使用社交收件箱管理您的社交媒体对话。 4) 在您的 SocialPilot 帐户中添加最多 10 名团队成员，以使用团队协作功能委托共享和安排。 5) 使用批量计划功能上传 CSV，一次计划 100 个帖子。 6) 一次为个人社交帐户创建定制帖子，并提及其他 Facebook 和 Twitter 个人资料以提高参与度。 7) 通过易于理解的社交媒体分析和报告来分析您的社交媒体营销活动。 8) 使用社交媒体日历直观地查看您安排的时间和内容。 9) 永远不要忽视新的内容创意，策划内容建议并将其保存为草稿以供以后使用。添加精选内容和 RSS 源以实现永无止境的队列。 10) 无需再等待客户的社交媒体帐户凭据 - 只需邀请他们并使用客户管理功能轻松管理他们的社交帐户。 11) 使用 SocialPilot 提供的 URL 缩短器创建您自己的定制品牌域，以获得更高的可见性和识别度，并删除长的、不需要的、难看的 URL。 12) 在您安排 Facebook 帖子时立即对其进行宣传。
MemberSpace
memberspace.com
在您的网站上销售会员资格和数字产品。为您想要的任何产品（例如内容库、社区、视频、在线课程等）创建会员资格，同时对外观和风格拥有 100% 的控制权。任何平台都可以：Squarespace、WordPress、Webflow、Notion 等。
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial 是一款社交媒体管理解决方案，适用于拥有多个地点和个人资料的企业。通过一个集中平台管理您的所有发布、广告、参与、评论和报告 MavSocial 为多地点企业提供了一种独特的能力，可以快速、轻松地创建针对地理定位的 Facebook 广告。 MavSocial 支持 Facebook、Instagram、Twitter、YouTube、LinkedIn、Google Business Profiles 和 Tumblr。
NexMind
nexmind.ai
NexMind 是一个基于人工智能的内容生成器和 SEO 自动化平台。它使用 NLP 和语义推荐在一分钟内创建优化的长格式和短格式内容。为目标受众提供个性化内容，提高网站流量并超越竞争对手。 NexMind 不仅是企业主的完美解决方案，也是想要快速生成和优化高质量内容的营销机构和文案撰稿人的完美解决方案。我们的目标是创建更智能的搜索机器人（称为 SEO 自动化软件），以简化 SEO 流程。我们提供企业SEO平台，帮助品牌提升网站排名并提高知名度。
StorifyMe
storifyme.com
用于用户参与的一体化平台，为任何移动或网站平台提供移动原生、全屏、沉浸式格式。 StorifyMe 使客户能够创建和发布高度个性化、视觉震撼的互动故事、短片、快照和广告，以吸引受众、提高转化率并增加收入。 StorifyMe Editor 易于使用、直观，并提供大量免费和可定制的模板，使故事创建过程变得更加容易。 StorifyMe 有机会将 StorifyMe Stories 集成到从移动设备到网络的任何平台，是一种以人们喜爱的形式进行内容分发的全方位解决方案！
TurboWrites
turbowrites.com
TurboWrites 是一款人工智能驱动的内容编写工具，可让您快速高效地创建高质量、SEO 友好的内容。它使用先进的机器学习算法来生成独特且引人入胜的内容，用于各种用途，例如网站复制、博客文章、社交媒体更新等。借助 TurboWrites，您可以简化内容创建流程，节省时间和精力，同时确保为受众带来最大影响。无论您是文案撰稿人、博主、营销人员还是企业主，TurboWrites 都可以帮助您创建引人注目的内容，与目标受众产生共鸣并推动结果。那为什么还要等呢？立即注册 TurboWrites，将您的内容创作游戏提升到新的水平！
SocialWeaver
socialweaver.com
SocialWeaver 可以轻松安排永无止境的内容、提高参与度并倾听客户对您和竞争对手的印象。
Quuu
quuu.co
Quuu 是您在社交媒体上自动分享的优质内容的第一来源。内容策划让您在社交媒体上脱颖而出。这是为追随者提供价值和一致性的一种方式。然而，正确执行此操作是一个耗时的过程，因此使用 Quuu 自动化此操作可以为您节省宝贵的时间来处理其他事情。 Quuu 是唯一一款可管理 500 多个兴趣类别内容的工具，这意味着您始终可以在 Facebook、LinkedIn 和 Twitter 上与受众分享相关帖子。
Fugo
fugo.ai
Fugo 是一款基于云的智能数字标牌内容管理软件 (CMS)，使任何规模的企业都可以轻松远程管理从小到大屏幕网络的内容。凭借现代且友好的用户界面，控制 1 或 100 个屏幕非常简单。
Juicer
juicer.io
Juicer 是首选社交媒体聚合工具，使企业和个人能够在其网站上无缝策划和展示社交媒体内容。 它可以轻松地从各种社交帐户中提取内容，包括 Instagram、Facebook、TikTok、LinkedIn、X/Twitter、YouTube 等。通过简单的设置和自定义选项，Juicer 的社交墙使用户能够在其网站上展示精选的、品牌的和用户生成的内容。 该工具提供了用于内容控制的审核过滤器，并包括用于实时洞察社交参与的高级分析仪表板，使其成为跨平台集中和增强品牌知名度的综合解决方案。 榨汁机的好处： - 成熟可靠的解决方案，拥有十年的行业经验 - 与 15+ 社交媒体平台无缝集成 - 轻松设置提要和帐户，确保直观、快速的管理 - 通过审核和过滤选项完全控制内容 - 定制设计，与品牌独特的美学相协调 - 选择预先设计的主题，确保一致且有吸引力的提要外观 - 通过自动内容更新进行放手管理，提高效率 - 用于跟踪用户参与度和提要性能的高级分析工具 - 适用于企业和个人的多功能计划以及企业计划的即用即付定价模式 - 可定制的小部件和 API 支持，可与其他网站和应用程序无缝集成
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Wondershare Virbo的高级AI技术使用户能够用不同的国籍和语言创建最现实和个性化的AI Avatar视频内容。您只需与Wondershare Virbo键入和点击，可以启动专业AI发言人的视频。 Virbo的300多个现实的AI头像可以是您引人入胜的发言人，以120多种语言说话，具有各种口音，包括各种用例，包括营销促销，个性化的销售推销，培训和开发，培训和解释器，解释器和操作性视频。更重要的是，从营销视频和产品推广到教程视频，Virbo提供了广泛的引人注目的模板，以适应任何目的，并尽可能地尽可能地诱人和表达您的信息 - 没有更昂贵且耗时的相机工作人员，视频代理，或演员/女演员。
Visually
visual.ly
Visually 是一个创意市场，它将企业与经过审查的创意专业人士联系起来，通过在线协作平台和定义明确、经过验证的流程来创建引人注目的内容。内容由我们的 1000 多名人才网络成员交付给我们的客户，这些成员经过人才教育（洛克大学）、我们的身份和声誉评级算法的结合审查。我们人才库的专业知识使我们能够向中端市场和企业客户交付复杂的项目，例如 LinkedIn、Salesforce、Citizens Bank、Nike、Ford 和 Oracle。今天，我们的业务覆盖北美和南美，是唯一一家能够向英语、西班牙语和葡萄牙语品牌提供内容的公司。我们因在项目中提供可扩展性、灵活性和质量而脱颖而出。
Storyly
storyly.io
Storyly 是一个用户参与平台，可在移动应用程序和网站中嵌入故事（全屏、交互式和当今最吸引人的内容格式）。 Storyly Stories 使移动品牌能够超越移动屏幕的限制与受众互动，并在集成后无需任何开发工作即可创造引人入胜的体验，从而为移动品牌的营销策略提供支持。 Storyly 受到 40 多个国家/地区 300 多个品牌的信赖，包括但不限于 Domino’s Pizza、土耳其航空、联合航空、麦当劳、New Look、迪卡侬、Swisscom、Footasylum、Heetch、SoulCycle 和 Birbank。故事本质上为移动应用程序和网站提供了以朗朗上口、熟悉且互动的方式传达任何消息的机会，而不是侵入性的。凭借其直观的工作室和仪表板，Storyly 还可以轻松创建适合任何移动应用程序和网站的风格和设计的引人入胜的内容。这就是为什么 Storyly Stories 不仅仅是一个圆圈——提供了一个充满创造力、互动和联系的无限世界。
Zemanta
zemanta.com
Zemanta 是世界上第一个专为点击后行为优化而构建的多渠道需求方平台。 Zemanta 完全围绕帮助广告商通过程序化广告活动产生参与度（无论是访问量、浏览量、潜在客户还是转化）的理念而建立。我们的存在是为了从根本上改善整体在线广告体验，让消费者真正愿意与广告互动。 Zemanta 通过确定哪些展示位置和创意能够吸引正确的用户与其广告和网站互动，帮助广告商突破覆盖范围和频率指标的根本缺陷。这种独特的方法为广告商提供了捕捉真正的消费者参与度和广告支出回报的机会。通过先进的人工智能和自动化，Zemanta One 使品牌和代理机构能够购买针对点击后参与度进行优化的广告，从而充分利用在网络上的展示、视频和原生展示位置上花费的每一笔广告费用。 p我们将您的网络分析数据整合到 Zemanta 的平台、自动化活动管理和投标程序中。与其他 DSP 不同，我们提供无缝的 Google Analytics 和 Adobe 集成。 Zemanta 允许您使用网站每分钟费用（网站时间）等目标进行出价。 Zemanta 最初是建立在上下文和语义的基础上的，而不是 cookie 和受众定位。因此，Zemanta 可以像其他 DSP 一样瞄准受众和印象，但随着世界逐渐远离这些方法，我们的定位是帮助广告商生存和发展。 Zemanta 在语义分析以及出价和优化活动方法方面的独特背景为利用我们平台的广告商提供了更大的优势。
Brandkit
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排名第一的品牌门户和品牌工具包服务，大规模地将世界与您的内容连接起来。第一个将 DAM、CMS、内容聚合和文件传输服务结合在一个平台中的平台。查找、管理和分发您的内容，策划和分享您的品牌故事，无需来回。图像、视频、徽标、指南、图形、音频、PDF、演示文稿、帖子、新闻稿、故事创意、免费媒体链接等。一切都集中在一个设计精美的地方。您品牌的单一事实来源。
Botify
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Botify 可以帮助您发现那些错失的机会，并将其转化为可盈利的业务成果，这一切都在一个专为您的企业网站的规模、规模和复杂性而构建的平台中。从有机搜索过程的每个阶段获取洞察，通过优先操作和警报节省时间并降低风险，并通过自动化关键 SEO 任务来最大限度地利用资源。
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat 是一家为全球出版商提供数据和分析的技术公司。该公司成立于2009年，总部位于美国纽约市。该软件即服务 (SaaS) 公司将代码集成到出版商、媒体公司和新闻机构的网站中，以跟踪用户，从而通过受众参与度和忠诚度指标获利，以便他们可以决定在其网站上发布和推广的内容。 2010 年 8 月，该公司从 Betaworks 中分离出来，成为一个独立的实体。 Chartbeat 作为 Google Analytics 实时数据的替代品受到了赞扬和批评。
Foleon
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Foleon 是一个内容创建平台，让任何人都可以轻松创建 100% 品牌的互动内容。我们为 B2B 公司提供直观的拖放编辑器和交互式 Foleon Doc 格式，使他们能够创建引人入胜、智能且可扩展的定制数字内容体验。大多数公司仍在浪费时间、金钱和精力以无效的传统格式发布最有价值的内容。 PDF 制作起来很麻烦，阅读起来很无聊，而且完全没有读者的洞察力。另一方面，Foleon 提供了一种易于创建、高度吸引人且充满您所缺少的智能的现代格式。 Foleon 成立于阿姆斯特丹，在美国和欧洲设有办事处，其使命是帮助公司创造受众渴望的内容。
Sniply
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Sniply 是唯一能够推动转化的链接缩短工具。通过轻松地将号召性用语嵌入到您共享的每个页面中，可以在任何地方显示您的消息。免费将您的关注者转化为用户和客户。
Rebrandly
rebrandly.com
Rebrandly 是市场领先的链接管理平台，允许用户品牌化和缩短自定义 URL。 Rebrandly 帮助各种规模的公司安全地管理和衡量其链接参与度、提高品牌知名度、提高转化率并跟踪高级分析。 成立于2015年，总部位于美国，在罗马和都柏林设有办事处。 Rebrandly 为全球数百万用户和全球品牌提供服务，包括 Versace、丰田、PayPal 和 Zillow。对于高级用户和自定义项目，Rebrandly 是市场上最先进、可扩展的链接管理平台。 Rebrandly 提供了一套很棒的 API 和专家工程师的支持，以便围绕链接（短信、交易消息、附属机构和影响者、单点登录、oAuth 等）构建小型和大型项目。其他相关功能： * UTM 构建器 * 链接重定向 * 移动深度链接 * URL条件路由 * 打开图形控件 * 重塑人工智能品牌 * 链接分析 * 可定制的报告 * 多个席位、权限和工作空间管理 * 多域名管理 借助 Rebrandly，您可以在上网时直接通过浏览器扩展创建和共享品牌链接。然后，他们将其存储在您的仪表板中，您可以在其中使用我们一流的工具套件来衡量结果。您可以直接通过 Rebrandly 注册新域名，从 2,000 多个扩展名中进行选择 - 从 .link 到 .shop 以及介于两者之间的所有扩展名。他们负责所有设置，让您只需几分钟即可开始共享品牌链接。品牌链接令人难忘、可发音且完全可定制。通过品牌链接，公司可以提高其品牌知名度，因为品牌名称嵌入在链接中 - 即使它被其他人共享。它们提高了链接信任度，事实上，与通用短 URL 相比，品牌链接可以帮助将点击率提高高达 39%。
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一个社交商务、可购物 UGC 和视觉购物平台，适用于电子商务品牌和在线商店，通过标记产品并在其网站上发布可购物图库来激活用户生成的内容或品牌的社交内容，以提高转化率、推动销售、建立社交媒体信任、参与和无缝的购物体验。
Walls.io
walls.io
Walls.io 是一款一体化社交墙解决方案，可让您在易于自定义的源中收集、整理和显示内容。您可以从多个社交媒体平台收集内容，或让观众直接将内容发布到您的墙上。您还可以将自定义帖子添加到摘要中，并在受众内容和品牌内容之间创建良好的组合。社交墙是利用用户生成内容的力量并吸引受众的好方法。您可以在私人和公共活动、您的网站或商店或办公室的展示中使用它。可能性是无限的！
degpeg
degpeg.com
DEGPEG是一个基于云的实时商务平台，它通过在Web＆Mobile上的多流程通过更好的客户体验来增加和增强任何产品 /服务的在线销售和营销，同时支持30多个社交平台。 产品： <>实时通信平台 实时通信平台可帮助企业通过音频和视频互动实时与潜在客户建立联系。它有效地将潜在客户转换为销售，从而创建了促进信任的个性化互动。通过弥合离线商店和在线消费者之间的差距，它可以确保无缝连接和便利。此外，该平台通过客户和服务中心之间的视频通话，简化流程并提高客户满意度来提高操作效率。 特征： *聊天收件箱 *致电路由 *跟踪位置 *添加通话的人 *致电记录 *与Web＆App集成 *屏幕共享 <>直播电视 DEGPEG赋予品牌启动他们的直播电视，从而在单个仪表板上的各个平台上启用了多式电视。此外，品牌可以在多个社交媒体平台上直播的同时，无缝地将CTA添加到其网站上。 特征： *多分配 *综合商业 *组织活动 *实时聊天 <>购物视频 它使观众可以直接购买视频中展示的产品或服务，从而增强购物体验。 特征： *视频购物 *交互式产品链接 *通话行动按钮
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
KAWO
kawo.com
KAWO是中国领先的营销SaaS厂商之一，致力于打造最人性化的软件平台，赋能中国社交媒体团队成就辉煌。它为营销团队提供了一个有效协作、规划、管理和分析微信、微博、抖音和快手内容的中心枢纽；中国四大社交媒体渠道。其在当地社交媒体环境、客户洞察和法规方面无与伦比的专业知识已帮助超过 500 个全球品牌在中国社交媒体平台上取得成功。
True Anthem
trueanthem.com
True Anthem 是一个深受顶级出版商信赖的人工智能社交出版平台，可自动执行和优化社交媒体平台的内容共享。出版商使用 True Anthem 来增加网络流量、提高社交 KPI 并自动化社交媒体工作流程。 True Anthem 平台无缝地管理及时的突发新闻、最近发布的内容的再循环以及常青内容。该软件支持高级报告和人工智能驱动的共享到 Facebook、Twitter、Instagram（包括生物中的链接）、LinkedIn 和 Pinterest。 True Anthem 与 500 多家出版商合作，包括美联社、路透社、Dotdash Meredith、NBC News、ABC、CBS/Paramount、McClatchy、Gannett 等。True Anthem 总部位于加利福尼亚州旧金山。
Scompler
scompler.com
Scompler 允许您定义内容策略的所有基本要素，从您自己的目标和给读者带来的利益，通过角色和购买者的旅程，到格式、媒体和渠道。借助 Scompler，您可以通过战略主题规划来组织所有内容，并通过单独的工作流程（社交媒体、博客文章、网站、邮件、小册子等）在团队中制作内容。
OneIQ
oneiq.com
OneIQ 是一个用于统一混合 IT 运营的 Fullstack Intelligence® SaaS 平台。通过将人工智能驱动的洞察力和集体智慧与应用程序工作负载、基础设施和网络互连的实时蓝图相结合，提高应用程序性能、削减运营成本并实现 IT 现代化。借助 OneIQ，运营团队、值得信赖的顾问和供应商可以无缝协作，同时建立共享的专业知识、透明度和信任。使用获得专利的安全界面，每个人都可以从相互的、前瞻性的见解中受益——激发堆栈每一层的创新，塑造组织的未来。 OneIQ 已通过 ISO/IEC 27001 认证，并使用获得专利的安全数据协作技术 (US-11797701-B1)。
Shorthand
shorthand.com
Shorthand 是为网络创建沉浸式数字内容的首要平台。 Shorthand 的简单编辑器允许任何人在几分钟内创建、编辑和发布令人惊叹的阅读体验 - 无需任何代码或网页设计技能。现在，媒体、营销和传播团队可以大规模创建沉浸式内容，从而推动更深入的受众参与、更好的指标和更强大的品牌成果。速记使用户能够轻松协作。通过在速记工作区中组建您的团队，您可以改善内容协作并加快交付速度。多个用户可以无缝地协同处理一个内容，而不会造成任何中断。此外，自定义主题意味着所有发布的内容都保持品牌特色。借助灵活的发布选项，用户几乎可以在任何地方发布速记内容 - 通过 AWS、他们的 CMS、速记托管或直接嵌入到他们的网站上。我们很自豪地说，我们的客户（包括 BBC、Salesforce、联合国儿童基金会、剑桥大学和曼城）在网络上发布了一些最具电影感和吸引力的内容。这包括从数字杂志和长篇专题到内部通讯、品牌故事、博客的一切——甚至是虚拟逃生室！ Shorthand 带来了可观的投资回报，客户不断夸耀他们的参与度指标得到了根本性的改进。 Shorthand 成立于澳大利亚布里斯班，现已成为一家真正的全球性公司。我们是一群充满艺术和爱心的极客，致力于帮助内容团队打造世界上最令人印象深刻和最具影响力的数字内容。
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InEvent 由活动专业人士和 A/V 专家组成，他们致力于突破网络研讨会和活动技术的界限。我们的产品为企业公司提供卓越的体验，赋予他们白标解决方案，通过软件和硬件解决方案创建面对面、虚拟和混合活动。所有这些都由专门的 24/7 客户服务支持，使 100% 的人类化。 InEvent 集成平台包括酒店和住宿、旅行和物流、网络广播、实时参与、顺利注册、动态网络、强大的营销自动化、定制网站和移动应用程序、实时分析、高性能信标和 100 多个其他功能，提供互动和沉浸式体验。我们已成功为超过 50,000 场活动和网络研讨会提供服务，全球与会者超过 200 万，流媒体时长超过 60 多万分钟。无论您是举办网络研讨会、虚拟实践会议还是为期一个月的活动，我们灵活的解决方案都将帮助您实现理想的活动。
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Outgrow 让您可以轻松构建个性化测验、计算器、评估、竞赛、表格/调查、推荐、投票和聊天机器人，从而更好地获取、鉴定和吸引潜在客户。无需开发人员或设计师！ Outgrow 拥有大量设计模板，这些模板针对移动设备、桌面设备和平板电脑进行了全面优化，并且可以轻松嵌入到您的广告、网站、移动应用程序、社交媒体、短信和电子邮件通信中。此外，还有超过 1000 个预制内容片段和渠道，经过优化以提高转化率，因此您可以更改问题，进行一些调整，使其与您的品牌保持一致，并在几分钟内准备好您自己的交互式内容。
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Navattic 使上市团队能够立即创建交互式产品演示。我们帮助数百个销售和营销团队在整个销售和营销漏斗中推动以产品为主导的增长计划： - 转化网站访问者：通过新的 CTA 潜在客户想要点击的方式吸引更多合格的潜在客户。 - 吸引和教育潜在客户：为潜在客户提供量身定制的以产品为主导的营销活动，并立即实现价值。 - 提供可重复的演示：使非技术卖家能够轻松定制并大规模提供演示。在我们的网站上亲自试用 Navattic：https://www.navattic.com/
Consensus
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共识带领世界进入了演示自动化的新时代。它的平台为您的买家在需要时需要什么。然后，它通过对这些买家的独特见解将您的收入团队的影响倍增。结果，您会看到更快的近距离，更大的交易和更高的近距离率。 购买企业软件是缓慢，令人沮丧和破损的。其专利的演示自动化平台可以解决此问题。它结合了最好的视频，产品互动和发现自动化，为买家和客户提供无与伦比的体验。从C-Suite到最终用户，其演示可以病毒地传播，适应每个观众，揭示隐藏的利益相关者并回答关键问题。然后，他们每次点击时都需要提供强大的数据，并需要回到您的团队，从而使他们的影响倍增。 共识是一个产品体验平台，可帮助上市团队自动化演示，将浪费的演示从50％降低到5％，并将演示等待时间从14天减少到按需（将销售周期）减少到68％。由Autodesk，Atlassian，Dell，Oracle，Salesforce和SAP等公司信任，共识在G2 Presales软件中排名第一，并被认为是2025年的好地方。 超过50％的演示观看了同一天分享，而下班后的13％，共识迅速参与，同时通过病毒内共享揭示了新的利益相关者及其优先事项。结果？更快的收入，不合格的演示和更好的见解。
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kurtosys.com
Kurtosys 是一个安全的、基于云的数字和报告平台，旨在使投资数据和见解交付变得轻松。我们的解决方案为那些需要全自动且强大的投资报告系统、客户门户和全球投资网站的人提供轻松的体验。投资经理的数字和报告解决方案致力于帮助销售和客户服务团队为投资者提供卓越的文档、报告和数字体验。数字体验客户报告、销售和营销资料、数字体验。通过单一出版物数据和内容存储提供。本地化内容本地化内容和报告，以满足国际监管要求的需要，并以尽可能无摩擦的方式支持分发流程。准备发布的数据 准备发布的数据。拥有一个包含所有数据、内容和材料的单一内容存储，可以随时在每个渠道和每个媒体上发布并交付。满足 ESG 增强报告的新需求 全部通过自助用户界面在云端进行管理。使我们的技术适用于各种类型的公司，无论规模大小。
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Foundry
foundryco.com
Foundry 的基于帐户的营销 (ABM) 平台在购买过程的每个阶段协调营销和销售活动。在单一平台中，Foundry ABM 结合了基于帐户的广告、网络个性化和销售激活功能，以跨多个渠道协调营销活动。这些活动工具和分析在专有的人工智能驱动的购买意向引擎上运行，该引擎可在购买过程中评估帐户兴趣。 Foundry ABM 可以精心策划 ABM 活动，以提高目标客户的认知度、参与度和渠道。要了解更多信息，请访问 https://foundryco.com/our-solutions/software/。注意：许多评论都是针对 Triblio 平台，即现在的 Foundry ABM。
StoryScale
storyscale.com
让您的营销和销售以产品为主导。无需代码即可创建像素完美的产品演示。优化您在所有设备上的演示体验。 StoryScale 演示具有电影效果，具有动画过渡和缩放。凭借一流的顶级营销网站交付和个性化销售演示，StoryScale 为现代收入团队提供了完整的演示自动化解决方案。 • 具有响应式交付和潜在客户开发功能的网站产品导览 • 具有安全共享和外向交付的个性化销售演示 • 引导式非线性产品导览路径 • 无需用于屏幕编辑和定制的代码演示工作室 • 指南库和屏幕交互 •克隆实时应用程序或使用媒体屏幕截图 • Demo-lytics 来跟踪参与度和演示性能 • 视频、电子书、博客和其他媒体的内容体验 我们相信人们应该获得更好的数字购买体验。这是一个简单的哲学：想怎么买就怎么卖。
Tourial
tourial.com
Tourial 使进入市场的团队能够创建交互式演示和演示中心，并将其分发到任何地方。演示中心使您能够比以往更快、更好地教育您的买家——从渠道的最顶端一直向下。这是一个个性化的内容中心，供您的潜在客户找到他们需要的最重要的信息，与他们的团队共享，并向您提供有关他们关心的内容的数据。在任何渠道嵌入或共享您的交互式演示，更快地转化潜在客户、影响渠道并加快交易周期。
Storylane
storylane.io
Storylane 让 B2B 营销和销售工程团队捕捉他们的产品并创建引人入胜的演示和产品参观。以下是 Storylane 可以帮助您的一些营销和销售用例： 营销：产品导览 - 您可以构建产品导览并嵌入到您的营销网站中。这将有助于推动 PLG 并增加渠道中的合格销售线索。 （PS：您也可以嵌入潜在客户表格）电子邮件营销活动 - 在电子邮件营销活动中发送产品导览，以展示产品的新功能或特定流程。销售：演示留下 - 创建为您的潜在客户定制的产品的引导式+可点击演示，并将其作为演示留下来发送给他们。这将帮助您的冠军买家内部化您的产品并加速交易。现场演示 - 在发现电话会议或各个 POC 阶段展示 Storylane 演示。您的销售代表可以接受培训以遵循一致的演示流程。售前：通过使您的售前团队能够在几分钟内启动新的演示来扩展您的演示功能。借助 Storylane，您将能够帮助您的销售团队为每位买家提供个性化的演示体验，而无需像创建多个演示环境那样传统的复杂性。
Vev
vev.design
Vev 是专为开发人员、设计师和营销人员构建的新型网络创建平台。 Vev 将无代码和代码相结合，帮助专业团队在网络上发布他们最疯狂的想法，并具有完全的创意和技术自由。 Vev 使领先的组织能够增强其数字营销材料并构建互动体验。
Joomag
joomag.com
Joomag 是领先的内容体验平台，用于大规模创建和分发高设计、个性化内容。利用人工智能和内容自动化，Jomag 使非创意人员能够轻松地在所有设备和媒介上制作和提供卓越的内容体验。它通过提供可行的见解、发现读者的兴趣以及通过有针对性的活动和量身定制的建议重新吸引受众来提高投资回报率。 自 2009 年以来，Jomag 为优化内容策略和推动有意义的参与提供全面的解决方案，受到全球 5,000 多家客户的信赖。
Contentstack
contentstack.com
Contentstack 是无头 CMS 的创建者，也是可组合数字体验平台 (DXP) 类别的领导者。阿拉斯加航空、ASICS、Burberry、美泰、三菱和沃尔玛等世界各地的标志性品牌都投资 Contentstack，以在当今拥挤且竞争激烈的数字市场中脱颖而出，并获得独特的体验优势。 Contentstack 及其员工致力于为他们所服务的客户和社区服务。该公司因其无与伦比的客户关怀和通过 Contentstack Cares 计划回馈全球的传统而受到认可，其中包括对 Pledge 1% 和 Girls Who Code 的自豪支持。
Spott
spott.ai
要在网上取得成功，您必须做好三件事。 1. 制作精彩的内容 2. 确保在受众所在的频道上发布内容 3. 确保一旦激发了受众的灵感，就可以让他们通过互动进行转化，从而根据这种灵感采取行动。 SPOTT 重点关注第三步。我们的价值主张：SPOTT 是一种解决方案，允许用户通过使其在多渠道环境中可操作和可衡量来从其发布的内容中获得更多价值。使用我们的 Spott 软件，您可以插入 (360°) 图像、pdf 和视频的可购物链接，获取订阅时事通讯、链接 pdf 文档或展示您的最新促销活动。您可以轻松地为所有图像和视频添加交互层。使您的视频、目录和图像具有交互性。添加号召性用语、标记产品、订阅新闻通讯并提高转化率。借助 Spott，您可以添加交互式元素，使您的内容具有可操作性和可衡量性，从而从已发布的 pdf、图像和视频中获得更多收益。
Buttondown
buttondown.email
Buttondown 是构建和运行时事通讯的最简单方法。 Buttondown 是一个小巧而优雅的工具，用于制作时事通讯。极简的界面让您轻松写出精彩的电子邮件；自动化就像您希望拥有的编辑助理一样，通过检查拼写错误、损坏的链接或格式错误的图像；便携式订阅小部件使您无论在何处托管网站都可以轻松增加受众。然后 Buttondown 就不再妨碍你了。 Buttondown 的重点是速度和易用性，而不是复杂的功能集或强大的自动化。
involve.me
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现代客户体验工具可帮助企业在客户旅程的每一步创建个性化互动，增加受众参与度并收集更好的数据。通过include.me，用户可以轻松创建和发布用于潜在客户获取的智能登陆页面和促销信息、用于潜在客户资格和细分的测验、表格和性格测试、用于销售转化的价格计算器和数字销售助理以及用于衡量客户体验的产品和客户满意度调查。
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您的网站、电子邮件营销和产品。一切都在一个屋檐下。成千上万像您一样的人使用 Podia 将他们的整个业务整合到一个平台中。波迪亚是免费的。随着您的成长，它拥有您不断成长所需的所有工具。
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