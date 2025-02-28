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“内容营销软件”是指一类软件工具和平台，旨在帮助企业规划、创建、发布、分发和分析用于营销目的的内容。内容营销是一种战略营销方法，专注于创建和分发有价值、相关且一致的内容，以吸引和留住明确定义的受众，最终推动有利可图的客户行动。
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SEMrush
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Semrush是领先的在线可见性管理SaaS平台，它使企业能够在全球范围内运行搜索引擎优化，点击付费，内容，社交媒体和竞争性研究活动，并从在线营销中获得可衡量的结果。 Semrush为公司提供了跨各种营销渠道的广告系列的见解和解决方案。 Semrush，拥有超过87,000个付费客户。 Semrush数量：-808m桌面域配置文件和3210万的移动域配置文件 - 超过43万亿个反向链接和超过250亿的URL每天爬行，超过243亿个关键字和2000万个关键字的想法 - 财富500强公司中的30％ - Semrush作为他们的首选营销工具
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking 是一个强大的 SEO 工具包，最适合中小型机构和内部团队。独特且先进的数据集可帮助 SEO 专业人员制定和执行有效的 SEO 策略。 SE Ranking 提供专用工具来自动化每项主要 SEO 任务，包括关键词和竞争性研究、内容创建和优化、技术网站审核、页面优化、反向链接分析和监控、位置跟踪、本地 SEO 等。 SE Ranking 利用 AI 和 NLP 技术为用户提供独特的见解和建议。提供高质量、准确的数据是SE Ranking的首要任务之一，SE Ranking团队不断扩展数据集并微调数据处理算法，以提供用户可以依赖的数据。团队可以从 SE Ranking 的自动报告、白标和协作项目管理中受益。大多数订阅计划包括为团队成员提供的额外用户席位和无限的项目，以满足所有客户的需求。 SE Ranking 的 Agency Pack 专为中小型营销机构设计，提供无限的报告、潜在客户生成小部件、WL 和额外的客户席位，以帮助机构更好地展示其可交付成果。
Similarweb
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通过对电子商务、出版商和广告商前景的 360° 数字洞察，更智能地进行销售。借助Similarweb独特的流量和参与度数据，您可以全面了解潜在客户的数字策略和绩效的每个部分，从而使您能够找到新的机会并制定获胜的宣传方案。 - 从 Sameweb 超过 1 亿个网站的数据库中查找与您的理想客户资料相匹配的潜在客户 - 通过潜在客户丰富向潜在客户添加更多相关数据点，从而加强您的渠道质量并优先考虑外展 - 监控您的帐户以掌握新业务和追加销售业务带有警报的机会 - 深入了解您的潜在客户的数字绩效和战略，以更好地了解您的解决方案如何提供帮助 - 通过可信数据支持的客户独有的见解来改善您的客户响应 - 通过决策者的直接联系信息直接与他们联系
Kajabi
kajabi.com
Kajabi是一个多合一的平台，可以通过提供简单的解决方案将他们的热情，技能和经验转变为各种收入来源，来帮助创建者和企业家建立成功的在线业务。借助Kajabi，任何人都可以建立丰富的在线课程，提供独家会员资格，成长一个蓬勃发展的社区，创建免费或订阅播客，开发个性化的教练经验，等等。借助Kajabi，他们还可以访问强大的分析，无缝的销售和营销工具，简单的付款方式以及无与伦比的客户服务，教育和社区。
Sprinklr
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Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 * 使客户能够在他们喜欢的渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 * 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 * 为主管提供有意义且可行的见解，以推动增长和卓越运营 * 通过可在整个企业范围内扩展的实时联络中心洞察，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
TextCortex
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TextCortex 将先进的 NLG 算法与经过验证的营销实践相结合，创建最佳的文案人工智能软件。 我们的人工智能算法经过数十亿行文本的训练，可以帮助营销人员、电子商务企业家和撰稿人每天更好地利用他们的内容。 根据 DT2 Invest 和欧盟委员会的数据，TextCortex 是欧洲 200 家最热门的早期人工智能初创公司之一。通过我们的应用程序和目的驱动的方法，我们不仅减少了计算时间，还减少了对环境的影响。
WriterX
writerx.co
WriterX 是一款人工智能驱动的写作工具，旨在协助完成各种写作任务。它旨在简化从初学者到经验丰富的作家等各个级别用户的内容创建过程。 该工具提供了一系列功能，包括自动起草内容、无差错写作、语言翻译选项以及针对受众的个性化设置，以获得有说服力的结果。 WriterX 非常自豪能够通过提供即时、引人入胜的内容生成来帮助解决作家的障碍。它可以处理从起草博客文章和社交媒体内容到广告活动文案撰写等任务。 WriterX 的另一个关键功能是它能够重新利用现有内容或大规模生成新材料，以满足当今数字时代对大量内容的需求。 首先，用户选择一个模板并提供主题或产品的简短描述，人工智能将生成各种内容。该工具被不同的客户群使用，包括学生、撰稿人、博主、产品经理、营销团队和媒体机构。 它提供了广泛的 SEO 解决方案，通过创建吸引人的标题、产品描述和定制评论来提高网络可见度。最后，尽管提供了一套全面的功能，WriterX 仍然保留了一个易于使用的界面，简化了内容创建过程。
VideoDubber.ai
videodubber.ai
免费的人工智能视频翻译、配音、语音克隆和文本转语音服务。与我们一起轻松扩展到 150 多种语言，将您的受众规模扩大 10 倍！
WriteTextAI
writetext.ai
WriteText.ai 专为 WordPress/WooCommerce 设计，是一个旨在自动创建产品文本和元描述的插件。它提供了为单个产品或批量多个产品生成文本的多功能性。通过与 WordPress/WooCommerce 无缝集成，它提供了用户友好的体验，特别是对于新手而言。 WriteText.ai 专注于创建一流的、SEO 优化的元标题、元描述、产品描述和开放图谱文本。它提供“WriteText.ai Single”和“WriteText.ai Bulk”模式来提高内容生成的效率。此外，每个帐户可以容纳无限数量的用户和网上商店安装，满足各种规模的企业的需求。 WriteText.ai Single 为作家提供了全面的内容生成范围。除了设定基调、风格和目标市场之外，作者还可以在生成内容本身之前进行深入的关键字分析，选择语义关键字，并直接从 WooCommerce 选择应包含在文本中的属性。完成产品熟悉和关键字分析后，WriteText.ai Single 在大约 50 秒内生成文本。然后，作者可以在将输出发布到 WooCommerce 之前检查输出。因此，此功能可确保语气、风格和包含的关键字的一致性，以增强 SEO。此外，它还可以根据目标受众的具体需求灵活地定制每个产品的内容。 另一方面，WriteText.ai Bulk 是专门为同时为多个产品生成文本而设计的。虽然此功能缺乏关键字分析、语义关键字选择和每个产品的单独属性选择等特定方面，但它允许作者在所有选定的产品中保持一致的语气、风格和属性。 WriteText.ai Bulk 表现出很高的效率，一旦设置了最终产品选择和目标样式属性，大约 30 秒内即可为每个产品生成文本。当需要在短时间内生成大量产品文本而无需进行详细的关键字分析时，它特别有用。因此，WriteText.ai Bulk 可以作为快速、批量内容生成任务的可靠、省时的解决方案。 总体而言，WriteText.ai 是一个功能丰富的插件，允许连接无限数量的电子商务网站并支持无限数量的用户。它支持将文本直接传输或发布到 WooCommerce，并允许选择要合并到文本中的产品属性、色调和样式。用户还可以选择目标受众和文本长度，以及设置用户角色以指定谁可以生成、审查和发布内容。主要功能包括评论历史记录、批量传输/发布文本、自定义产品详细信息添加以及定义您自己的自定义语气和风格。用户可以利用参考产品生成文本、获取人工智能建议的目标市场、定义自定义目标市场并重写文本。该插件还支持关键词分析、语义关键词、跟踪关键词和语义关键词密度，以及多商店支持。 免责声明：WriteText.ai 是一款为与 WordPress/WooCommerce 配合使用而开发的独立工具。它不隶属于 WordPress/WooCommerce，也不受其认可。
NexMind
nexmind.ai
NexMind 是一个基于人工智能的内容生成器和 SEO 自动化平台。它使用 NLP 和语义推荐在一分钟内创建优化的长格式和短格式内容。为目标受众提供个性化内容，提高网站流量并超越竞争对手。 NexMind 不仅是企业主的完美解决方案，也是想要快速生成和优化高质量内容的营销机构和文案撰稿人的完美解决方案。我们的目标是创建更智能的搜索机器人（称为 SEO 自动化软件），以简化 SEO 流程。我们提供企业SEO平台，帮助品牌提升网站排名并提高知名度。
Addlly AI
addlly.ai
Addlly AI 是最先进的人工智能作家、社交媒体帖子生成器和营销工具。利用 AI 改变您的网站、博客和社交媒体形象。
Patreon
patreon.com
Patreon是一个会员平台，使艺术家和创作者可以轻松获得报酬。成千上万的音乐家，播客，视频游戏开发人员，漫画创作者和其他人在Patreon上获得薪水。通过持续的资金，他们能够花更多的时间以交互式方式吸引粉丝群，并继续用数百万人喜欢的美丽事物来填充互联网。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
BuzzSumo
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Readable
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Readable.io 是一个可读性和写作工具的集合，可帮助提高网站和文档内容的质量。
Silktide
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Silktide 为您提供改善网站所需的一切，在一个平台上提供自动可访问性测试、内容优化和数字营销。 Silktide 每年被成千上万的客户用来分析数千万个网站。我们几乎涵盖您网站的各个方面，包括内容、可访问性、营销、移动、速度和法律合规性。访问我们的网站查看实时平台演示。
SocialPilot
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SocialPilot 是一款社交媒体营销自动化工具，可帮助您安排和分析社交媒体营销活动，从而提高社交媒体效率和覆盖范围。 1) 您可以使用 SocialPilot 连接超过 9 个社交媒体网络，例如 Facebook、Twitter、Instagram、Google My Business、LinkedIn、Pinterest、Tumblr、TikTok 和 VK。 2) 只需一个 SocialPilot 帐户即可分享多达 500 个帖子并连接 100 多个个人资料。 3) 使用社交收件箱管理您的社交媒体对话。 4) 在您的 SocialPilot 帐户中添加最多 10 名团队成员，以使用团队协作功能委托共享和安排。 5) 使用批量计划功能上传 CSV，一次计划 100 个帖子。 6) 一次为个人社交帐户创建定制帖子，并提及其他 Facebook 和 Twitter 个人资料以提高参与度。 7) 通过易于理解的社交媒体分析和报告来分析您的社交媒体营销活动。 8) 使用社交媒体日历直观地查看您安排的时间和内容。 9) 永远不要忽视新的内容创意，策划内容建议并将其保存为草稿以供以后使用。添加精选内容和 RSS 源以实现永无止境的队列。 10) 无需再等待客户的社交媒体帐户凭据 - 只需邀请他们并使用客户管理功能轻松管理他们的社交帐户。 11) 使用 SocialPilot 提供的 URL 缩短器创建您自己的定制品牌域，以获得更高的可见性和识别度，并删除长的、不需要的、难看的 URL。 12) 在您安排 Facebook 帖子时立即对其进行宣传。
Anyword
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Anyword 是一个人工智能驱动的复制智能和 Gen AI 平台，亚马逊、Greenhouse 和 IBM 等公司的超过 100 万营销人员使用该平台，使营销人员能够创建可扩展的品牌内容，从而转化并推动销售。 Anyword 经过数十亿营销数据点的训练，为营销人员提供强大的跨渠道预测绩效评分和分析，以实时监控和提高文案绩效。借助 Anyword，营销人员可以生成最适合目标受众并提高绩效的有效文案和消息，从而节省昂贵的 A/B 测试费用和时间。
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inPowered 的人工智能平台使品牌能够最大限度地提高内容营销投资回报率。在人工智能和多年的机器学习的支持下，他们的内容智能和内容分发解决方案允许营销人员收集专有数据并使用它来推动真正的投资回报率 - 积极改变品牌认知，增加现场采取的行动，潜在客户开发和用户参与度。
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Bitly 是一个 URL 缩短服务和链接管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立于 2008 年。它是一家私人控股公司，总部位于纽约市。 Bitly 是一家全球领先的 SaaS 公司，提供综合平台，旨在使在线共享的每条信息都能与关键受众建立联系并激发行动。 Bitly 的一体化连接平台使全球超过 570 万月度活跃用户和超过 500,000 名客户（各种规模的个人、影响者、品牌和企业）能够使用品牌链接、自定义二维码和链接生物解决方案作为吸引受众并提供关键通知、信息和体验的值得信赖的平台。 Bitly 很荣幸获得 Great Place to Work® 的认证，这是工作场所文化和员工体验方面的全球权威机构，事实证明，它可以提供市场领先的收入、员工保留率和增强的创新能力。
Live Center
livecenter.com
Live Center 是一种灵活的实时博客解决方案，可以吸引受众、吸引读者并让编辑团队能够无缝、有效地提供即时实时新闻报道。 Live Center 与其他新闻编辑室技术集成，简化了工作流程。用户可以完全控制其实时博客的设计，并能够创建自定义的帖子视觉效果和元素，例如记分板、选举结果计数器等。 Live Center 的新闻提要可以轻松嵌入文章、新闻门户、应用程序或首页。 主要特点： * 完全可定制的博客设计 * 社交媒体自动化查找和发布内容 * 轻松创建您自己的自定义帖子视觉效果和元素，以提高读者参与度 * 直接在编辑器中快速创建交互式图表和图形 * 直观的界面，带有响应式编辑器，可提供帖子的实时预览 * 与体育数据、市场数据等进行第三方集成 * 根据帖子的内容、优先级和分类自动对帖子进行暗示性标记 * 自动实时博客摘要，在仪表板视图中为读者提供实时博客文章中涵盖最多的主题的仪表板。 * 通过专门渠道向数十万读者实时发布帖子 * 与现有 CMS 和任何媒体库或系统集成 * 支持货币化策略
TurboWrites
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TurboWrites 是一款人工智能驱动的内容编写工具，可让您快速高效地创建高质量、SEO 友好的内容。它使用先进的机器学习算法来生成独特且引人入胜的内容，用于各种用途，例如网站复制、博客文章、社交媒体更新等。借助 TurboWrites，您可以简化内容创建流程，节省时间和精力，同时确保为受众带来最大影响。无论您是文案撰稿人、博主、营销人员还是企业主，TurboWrites 都可以帮助您创建引人注目的内容，与目标受众产生共鸣并推动结果。那为什么还要等呢？立即注册 TurboWrites，将您的内容创作游戏提升到新的水平！
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使用 Blog Cutter 的 AI 文章和博客工具提升您的 SEO。提高网站的知名度。今天就开始吧！
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举办更好的活动来推动实际收入。 每一次活动都是增加收入的机会——无论发生在哪里。优先考虑来自单一平台的管道，包括网络研讨会、观看聚会、演示、会议和可转化的现场活动。
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Issuu 是全球最大的内容发布和营销平台，使人们能够在所有数字分发渠道中以各种动态格式转换、托管和共享引人入胜的内容。 Issuu 拥有 6000 万以上的出版物，使其 100 万以上的全球用户可以轻松地转换内容一次，然后在任何地方共享。 Issuu Story Cloud 通过将静态文档转换为营销资产，将单个文档转变为独特的沉浸式阅读体验 - 包括嵌入网站和博客的翻页书、针对移动设备优化的文章、社交媒体的动态图形故事、电子邮件的 GIF 等等。每天都有超过 300,000 页的内容上传到 Issuu，让世界各地的读者能够发现并参与更多他们喜欢的内容，从杂志和报纸到作品集和目录。企业营销人员和个人创作者都选择 Issuu，因为它具有用户友好的平台，无需任何代码即可将他们的信息置于最前面和中心位置。 Issuu 总部位于加利福尼亚州帕洛阿尔托，在哥本哈根、柏林和布拉加设有全球办事处。
Letterdrop
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Letterdrop 是一个内容营销平台，可帮助 B2B 企业使用 SEO 和 LinkedIn 等有机渠道通过内容建立渠道。 Letterdrop 可帮助您： 1. 通过从销售电话中的问题、您网站上消费的内容以及 LinkedIn 参与度中提取见解，了解您的潜在客户关心什么。 2. 对正确的内容进行优先排序、计划和项目管理，以通过审批工作流程创建。 3. 利用人工智能辅助快速创建内容 4. 针对 SEO 和 LinkedIn 等不同渠道优化内容 5. 最大化分发，以便更多潜在客户能够看到它 6. 这构建了一个有机需求生成飞轮，以获取更多客户
Ubersuggest
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高级：将冰冷的潜在客户转变为满意的客户的简单流程（带有自动转换渠道和序列）。
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Marketing Miner 是一款适用于所有数据驱动营销人员的 SEO 工具。通过 40 多种功能获得宝贵的见解，从而大幅提升您的网站排名。用户友好的界面和批量数据分析功能可以节省您的时间和精力。单击即可收集有价值的数据见解并分析多达 100,000 个关键字或 URL，以改进您的 SEO 策略。借助 Marketing Miner，您可以快速检测网站上的技术问题，找出哪些着陆页和关键字带来最多流量，进行全面的技术 SEO 审核和竞争对手分析，监控您的品牌和您的利基市场中重要关键字的提及情况，找到新的链接建设机会可以增强您的反向链接资料并制定成功的内容营销策略。热门功能： - 关键字研究 - SEO 审核 - 排名跟踪 - 竞争对手分析 - 品牌监控 - 链接建设 - 批量数据分析 - API 为什么你会喜欢营销矿工？令人难以置信的物有所值：您不必选择昂贵的工具来获得良好的排名。 Marketing Miner 以实惠的价格提供高质量的数据。与其他工具无缝集成：如果您喜欢在自己的工具中处理大量数据，您一定会喜欢 Marketing Miner 的多功能且强大的 REST API，无需登录即可访问您的数据！批量数据分析：营销矿工工具可以节省大量时间和精力。您可以快速分析多达 100,000 个关键字、域或 URL 的数据。
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Storipress 是一款支持 AI 的长篇内容工作流程解决方案，专为 B2B 内容团队设计，可大规模创建思想领导力内容。 Storipress 通过将您需要的所有内容工具组合到一个平台中来集中您的工作流程。 Storipress 使您能够更快地接触更多目标受众；通过自动化内容协作、分发和衡量，每周为团队成员节省 10 个小时，从而实现 16 倍的内容投资回报率。
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我们渴望让每一次客户互动都取得成功。每封电子邮件、每次会议和每次演示都应该令人惊叹。 ClearSlide 提供了一个完整的销售参与平台，该平台结合了内容管理、集成通信、参与分析和引导式销售，以增强与买家的动态参与并最大化您现有的 CRM 投资。 ClearSlide 客户实现了更高的卖家生产力、更高的销售管理效率以及更强大的面向客户的消息传递。 ClearSlide 客户报告： 已完成交易增加 10%-20% 新代表入职时间缩短 25% 销售成本降低 50%-80% 销售生产力 直观、集成的销售参与平台 – 包含内容、通信和分析触手可及，指导下一步行动。领导者有效性 ClearSlide 和 CRM 中强大的参与象限仪表板可提高交易可见性、指导以及更强大的预测和业务成果。内容影响推荐和推广内容，在销售周期的每个阶段为销售代表提供正确的内容和工具。根据客户的直接参与和反馈来完善和优化消息传递。
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cipio.ai
CIPIO.ai 的使命是使视觉内容民主化，以独特的方式结合品牌社区和生成人工智能的力量。正在申请专利的 VisualGPT 平台允许品牌大规模搜索、发现、管理、创建、重新生成、分发和协作视觉内容。品牌现在可以在付费广告、客户购买体验、网站参与和社交媒体活动中部署视觉内容，而所需的时间和成本却很少。
OneMob
onemob.com
Onemob是在几秒钟内创建，共享和跟踪美丽微座的最终多合一平台！无论您是销售，营销，客户成功还是内容创建者，Onemob都需要您提高外展活动并吸引更多关注，参与和回应所需的一切。 借助Onemob强大的微型材料构建器，内容上传器和管理功能，您可以轻松地创建令人惊叹的，定制的微座，以专业和引人入胜的方式展示您的品牌和内容。您将可以访问广泛的模板和标记选项，以自定义您的微台面以匹配您的品牌并针对受众群体。 但这还不是全部 - 对emob充满了功能，可以帮助您像专业人士一样创建，共享和跟踪内容。您可以使用OneMob的移动，网络和屏幕录音机在Go中创建视频，并使用内置脚本远程编辑器和视频编辑工具来完善您的内容。另外，通过视频批准和参与跟踪，您可以准确地看到观众如何与内容互动并相应地调整策略。 Onemob与您现有的技术堆栈无缝集成，包括CRM集成用于Salesforce，Dynamics，HubSpot等，以及与Zoom，Google Drive，Box和Dropbox的内容集成。借助Gmail，Outlook，Salesloft，Outrach，Salesforce和Insidesales的本机插件，您可以轻松地从喜欢的电子邮件和销售工具中直接创建和共享内容。 最好的部分是，您可以免费开始使用Onemob！它的免费计划可访问其许多核心功能，因此您可以尝试无风险，并查看如何改变内容游戏。
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spce.com
SP_CE 提供数字房间，您可以在其中安全地邀请人员、共享内容和协作。同时获得有关买家旅程的可行见解。我们的客户通常有三个共同点： 1. 销售周期长 2. 需要多次联系才能完成交易，内部和买方方面的许多利益相关者都需要协调一致。 3.销售过程中有很多内容可以分享。 SP_CE 通常用于 B2B 公司的营销、销售和客户成功。借助该平台，您可以： – 在您的组织和其他组织之间创建数字房间 – 安全地共享内容并与所有利益相关者协作，同时保持合规性 – 获得可行的见解以跟进并做出数据驱动的决策 在 SP_CE 中，您可以处理 B2B 中的整个买家旅程。为您的产品或客户设置专用空间，并跟踪从第一个接触点到交易签署及之后的流程。享受以下功能： - 展示您产品实力的产品陈列室 - 简单的拖放构建块即可轻松创建大规模的精美陈列室 - 客户参与仪表板和通知 - 您和客户之间的共享任务 - 来自产品表和合同的共享文档- 具有智能议程的交互式视频会议 - 智能时间线 - 录制、转录和人工智能分析的会议 - 视频消息传递 - 让您的销售代表立即工作的销售流程模板 - 高级安全和隐私 - CRM、Zoom 和 Teams集成 - 访问级别管理 - 公共、注册或私人空间
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销售团队 - 简而言之，ALIGNED 是一个数字销售室 - 为您的团队和买家提供的协作平台。它使您能够协调复杂的交易、提高买家参与度并缩短价值实现时间。如何？ Aligned 将所有客户沟通、内容、流程和工具简化为一个个性化的客户工作区（是的，确实如此）。不再需要一周又一周地追查电子邮件——这只是一个链接，通向一个数字房间，统治一切。您还可以通过发现客户旅程中的盲点来获得前所未见的见解，最终帮助您获得更多控制权，吸引所有利益相关者，提高效率，并……更快地达成更多交易。我们的工具美观、使用简单，并且可以免费试用，无需信用卡或试用期 - 立即注册 Aligned 并亲自体验。
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创造可转化的互动体验。无代码。构建适合移动设备的测验、调查、智能表格、计算器、实时问答、交互式虚拟活动等等。结合收集反馈和用户参与度的同步和异步方法。
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现代营销人员知道视频的力量，但认识到传统的生产模型已经破坏。 Sundaysky赋予企业能够有效，独立地创建，个性化和分发视频。我们使用户可以简单地创建高质量，专业的视频，而没有事先经验，并且易于企业操作具有成本效益的视频内容引擎。 Sundaysky视频平台是易于使用和支持AI的创作软件，将创造性的专业知识嵌入具有强大的个性化功能，以改善观众参与度并通过减少对资源密集型生产模型的依赖来提高运营效率，从而产生大量的成本，时间，并需要专业化并需要专业化技能。不断发展的企业和领先的品牌，包括1000Bulbs.com，1-800联系，Aetna，America，Ithink Financial，Okta，Salesintel，Staples，Staples，UnitedHealthCare等，采用了Sundaysky来实现与个性化的视频生产，以改善观众的参与度并推动有效的业务增长。
DCatalog
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DCatalog 自 2008 年以来一直是数字出版行业的领导者。其平台使出版商、内容创建者、营销专业人士或电子商务专家能够轻松创建和发布引人入胜的数字体验。凭借其先进的 HTML5 翻页书技术，内容可以在任何设备上查看。只需上传 PDF，即可立即创建令人惊叹的、引人入胜的内容，而无需编写任何代码。其 HTML5 翻页书、电子商务目录和本机应用程序可实现主导的用户体验。将 PDF 转换为 HTML5 活页簿，以提高品牌知名度、在线销量和影响力。
OneIQ
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OneIQ 是一个用于统一混合 IT 运营的 Fullstack Intelligence® SaaS 平台。通过将人工智能驱动的洞察力和集体智慧与应用程序工作负载、基础设施和网络互连的实时蓝图相结合，提高应用程序性能、削减运营成本并实现 IT 现代化。借助 OneIQ，运营团队、值得信赖的顾问和供应商可以无缝协作，同时建立共享的专业知识、透明度和信任。使用获得专利的安全界面，每个人都可以从相互的、前瞻性的见解中受益——激发堆栈每一层的创新，塑造组织的未来。 OneIQ 已通过 ISO/IEC 27001 认证，并使用获得专利的安全数据协作技术 (US-11797701-B1)。
Shorthand
shorthand.com
Shorthand 是为网络创建沉浸式数字内容的首要平台。 Shorthand 的简单编辑器允许任何人在几分钟内创建、编辑和发布令人惊叹的阅读体验 - 无需任何代码或网页设计技能。现在，媒体、营销和传播团队可以大规模创建沉浸式内容，从而推动更深入的受众参与、更好的指标和更强大的品牌成果。速记使用户能够轻松协作。通过在速记工作区中组建您的团队，您可以改善内容协作并加快交付速度。多个用户可以无缝地协同处理一个内容，而不会造成任何中断。此外，自定义主题意味着所有发布的内容都保持品牌特色。借助灵活的发布选项，用户几乎可以在任何地方发布速记内容 - 通过 AWS、他们的 CMS、速记托管或直接嵌入到他们的网站上。我们很自豪地说，我们的客户（包括 BBC、Salesforce、联合国儿童基金会、剑桥大学和曼城）在网络上发布了一些最具电影感和吸引力的内容。这包括从数字杂志和长篇专题到内部通讯、品牌故事、博客的一切——甚至是虚拟逃生室！ Shorthand 带来了可观的投资回报，客户不断夸耀他们的参与度指标得到了根本性的改进。 Shorthand 成立于澳大利亚布里斯班，现已成为一家真正的全球性公司。我们是一群充满艺术和爱心的极客，致力于帮助内容团队打造世界上最令人印象深刻和最具影响力的数字内容。
InEvent
inevent.com
InEvent 由活动专业人士和 A/V 专家组成，他们致力于突破网络研讨会和活动技术的界限。我们的产品为企业公司提供卓越的体验，赋予他们白标解决方案，通过软件和硬件解决方案创建面对面、虚拟和混合活动。所有这些都由专门的 24/7 客户服务支持，使 100% 的人类化。 InEvent 集成平台包括酒店和住宿、旅行和物流、网络广播、实时参与、顺利注册、动态网络、强大的营销自动化、定制网站和移动应用程序、实时分析、高性能信标和 100 多个其他功能，提供互动和沉浸式体验。我们已成功为超过 50,000 场活动和网络研讨会提供服务，全球与会者超过 200 万，流媒体时长超过 60 多万分钟。无论您是举办网络研讨会、虚拟实践会议还是为期一个月的活动，我们灵活的解决方案都将帮助您实现理想的活动。
Outgrow
outgrow.co
Outgrow 让您可以轻松构建个性化测验、计算器、评估、竞赛、表格/调查、推荐、投票和聊天机器人，从而更好地获取、鉴定和吸引潜在客户。无需开发人员或设计师！ Outgrow 拥有大量设计模板，这些模板针对移动设备、桌面设备和平板电脑进行了全面优化，并且可以轻松嵌入到您的广告、网站、移动应用程序、社交媒体、短信和电子邮件通信中。此外，还有超过 1000 个预制内容片段和渠道，经过优化以提高转化率，因此您可以更改问题，进行一些调整，使其与您的品牌保持一致，并在几分钟内准备好您自己的交互式内容。
Navattic
navattic.com
Navattic 使上市团队能够立即创建交互式产品演示。我们帮助数百个销售和营销团队在整个销售和营销漏斗中推动以产品为主导的增长计划： - 转化网站访问者：通过新的 CTA 潜在客户想要点击的方式吸引更多合格的潜在客户。 - 吸引和教育潜在客户：为潜在客户提供量身定制的以产品为主导的营销活动，并立即实现价值。 - 提供可重复的演示：使非技术卖家能够轻松定制并大规模提供演示。在我们的网站上亲自试用 Navattic：https://www.navattic.com/
Consensus
goconsensus.com
共识带领世界进入了演示自动化的新时代。它的平台为您的买家在需要时需要什么。然后，它通过对这些买家的独特见解将您的收入团队的影响倍增。结果，您会看到更快的近距离，更大的交易和更高的近距离率。 购买企业软件是缓慢，令人沮丧和破损的。其专利的演示自动化平台可以解决此问题。它结合了最好的视频，产品互动和发现自动化，为买家和客户提供无与伦比的体验。从C-Suite到最终用户，其演示可以病毒地传播，适应每个观众，揭示隐藏的利益相关者并回答关键问题。然后，他们每次点击时都需要提供强大的数据，并需要回到您的团队，从而使他们的影响倍增。 共识是一个产品体验平台，可帮助上市团队自动化演示，将浪费的演示从50％降低到5％，并将演示等待时间从14天减少到按需（将销售周期）减少到68％。由Autodesk，Atlassian，Dell，Oracle，Salesforce和SAP等公司信任，共识在G2 Presales软件中排名第一，并被认为是2025年的好地方。 超过50％的演示观看了同一天分享，而下班后的13％，共识迅速参与，同时通过病毒内共享揭示了新的利益相关者及其优先事项。结果？更快的收入，不合格的演示和更好的见解。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip 可让您快速大规模创建上下文内容体验。通过提供相关内容来更好地与潜在客户建立联系，从而更快地达成交易。内容是每项上市行动的支柱。如果您想脱颖而出并与潜在客户和现有客户建立有意义的关系，您需要通过在正确的时间提供正确的内容来提供个性化的体验。体验管理 - 集中和组织来自不同来源的内容，以在几分钟内个性化目的地。内容集中和管理是个性化的关键。 Uberflip 是一个集中和组织所有内容的单一平台。 Uberflip 与第三方内容平台集成，因此您可以轻松导入、管理和标记您的资产。从那里，您的营销、销售和客户成功团队可以轻松访问批准的内容，并可以通过无代码拖放体验开始为每个营销活动和数字销售室构建令人难以置信的目的地。结果如何？更少的内容浪费，更快的营销活动启动，以及为潜在客户提供最佳内容的销售团队。主要功能： - 内容集成（博客、Wistia、Vimeo、YouTube、Vidyard、Brightcove） - 标签管理器和智能过滤器 - Uberflip 页面 - Uberflip 销售协助（数字销售室） - SEO 优化旅程加速 - 为每个买家创建精选内容目的地– 并通过所有渠道与他们互动。 Uberflip 使您能够通过内容推荐来推动内容消费，让访问者留在现场。借助强大的营销自动化平台 (MAP) 集成，每次与内容的交互都可以触发完美的下一步，以加速客户旅程。通过提供个性化内容来减少买家旅程中的摩擦，提高转化率并加快创收速度。
Blogely
blogely.com
Blogely 是关于全面的研究、无缝的写作体验、完整内容的包罗万象的组织、适合非技术人员的简单页面 SEO、方便地访问抄袭扫描程序，当然还有在 CMS（WordPress、Ghost、Medium、等）平台。它通过更高效地组织博客内容和搜索引擎优化，帮助博主有机地增加网站流量。
Allego
allego.com
Allego 是现代创收软件的领先提供商。 GO 是 Allego 的现代收入支持平台，汇集了销售、支持和营销团队，在一个综合平台上提供 B2B 买家所需的体验。凭借其专利技术，GO 平台可确保收入团队策划正确的内容，让销售团队充满信心地获胜，并在正确的时间以正确的方式与买家互动，以实现更快的销售周期和更大的收入。 Allego 是四分之一道琼斯工业平均指数公司、美国 15 家最大银行中的 5 家、8 家最大保险公司中的 4 家、全球 5 家最大医疗器械公司中的 4 家、10 家最大财富管理公司中的 6 家值得信赖的选择， 5 家最大的资产管理公司中的 5 家，以及许多其他全球企业。请访问 Allego.com，了解有关赢得卖家和买家的收入支持的更多信息。无论是通过异步视频相互提供反馈，还是通过人工智能支持的辅导和点对点协作提高技能，近 100 万专业人士正在使用 Allego 彻底改变他们的入职、培训、协作和销售方式。在 allego.com 上了解有关 Allego 和我们正在打造的运动的更多信息。
involve.me
involve.me
现代客户体验工具可帮助企业在客户旅程的每一步创建个性化互动，增加受众参与度并收集更好的数据。通过include.me，用户可以轻松创建和发布用于潜在客户获取的智能登陆页面和促销信息、用于潜在客户资格和细分的测验、表格和性格测试、用于销售转化的价格计算器和数字销售助理以及用于衡量客户体验的产品和客户满意度调查。
Narrator
narrator.ai
Narrato 是一个 AI 内容创建、协作和工作流程管理平台，旨在帮助独立营销人员/创作者、精益内容团队甚至大规模内容制作团队以前所未有的速度和成本效益数倍地创建和发布内容。该平台的主要功能： - 超过 100 多个人工智能内容创建、构思、优化和 SEO 工具，可快速创建以结果为导向的内容（涵盖的用例 - 博客、社交媒体、电子邮件、视频、新闻稿、文案、广告、摘要）等等）。创建您自己的 AI 模板选项和品牌声音。 - 完整的内容项目管理和工作流程自动化支持，包括任务分配、内容日历管理、自动通知、发布、自由职业者管理等 - 强大的 SEO 简介以及人工智能主题构思 - 自定义内容模板以及强大的文档内和工作区协作功能- AI 图像、免版税图像和图形 - 使用 AI 进行批量内容创建（例如批量生成内容描述） 其他功能：指南和品牌资产存储库、多语言支持、抄袭和语法检查、自定义报告、AI 品牌声音等等。
PathFactory
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通过 PathFactory 在整个 B2B 买家旅程中提供个性化、引人入胜且注重转化的体验，释放 B2B 收入。增强买家的旅程并开始为买家提供内容智能。 PathFactory 的 AI 驱动的内容智能使您能够为个人买家和 ABM 策略的目标帐户生成个性化内容体验。根据最近的访问者历史记录、行业和趋势主题推荐下一个最佳的消费资产，从而加快交易速度并扩大您的渠道。领先的企业和中型市场 B2B 公司使用 PathFactory 通过提供智能内容体验和虚拟活动来消除买家的摩擦，从而加速培育、提高获胜率并了解内容绩效。 PathFactory 最近被德勤评为北美 2020 年高科技高成长 500 强公司之一。
Proof
useproof.com
事实证明，在营销渠道中添加 Proof 可以建立访问者的信任、创造紧迫感，并将每页转化率提高 10-15%。
Showpad
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Showpad 是世界领先的支持操作系统 (eOS™)，它使销售和营销团队围绕高影响力的买家互动进行协调，同时生成持续提高转化率所需的见解。底线影响：卖家通过 Showpad 更快地达成更多交易。 Showpad 的核心销售内容管理引擎使收入团队能够创建一个精心策划的一站式商店，以大规模查找、管理和分发高影响力的内容。对于营销人员而言，Showpad 使团队围绕最新的品牌内容与正确的治理保持一致，以提高内容采用率，并提供漏斗底部的见解，以便团队可以在正确的内容上投入更多资金。支持从业者使用该平台来推动跨职能协调并制定可扩展的、有针对性的培训活动。卖家可以获得所有合适的资源，将自己定位为当今采购团队值得信赖的顾问。采购团队受益于卖家，他们能够更好地了解他们独特的挑战，并将他们与他们的投资组合中正确的解决方案联系起来。 Showpad 与 50 多个国家/地区各种规模和成熟度水平的组织合作，支持跨收入团队的战略协调和效率。从中小企业到陶氏化学、通用电气、霍尼韦尔、强生和可口可乐 EuroPacific Partners 等企业品牌，Showpad 都是经过验证的收入加速器。 Showpad 总部位于伊利诺伊州芝加哥和比利时根特，拥有多元化的全球员工队伍。
Skyword360
skyword.com
Skyword360平台将内容置于所有营销活动的核心。 Skyword360 旨在确保所有跨渠道规划、内容创建和激活与企业的整体内容策略和营销目标保持一致。通过这种以内容为中心的方法，营销领导者能够创造独特且一致的客户体验，从而使他们的品牌脱颖而出并推动可衡量的结果。 Skyword360 为内容运营的所有基本要素提供工具：策略、规划、创建、收集、激活、个性化和优化。凭借来自超过 46 个国家/地区的国际自由职业社区以及将平台翻译成 14 种语言的能力，内容运营可以大规模无缝执行。