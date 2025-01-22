内容营销软件 - 最热门应用 - 俄罗斯

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“内容营销软件”是指一类软件工具和平台，旨在帮助企业规划、创建、发布、分发和分析用于营销目的的内容。内容营销是一种战略营销方法，专注于创建和分发有价值、相关且一致的内容，以吸引和留住明确定义的受众，最终推动有利可图的客户行动。
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SEMrush
semrush.com
Semrush 是领先的在线可见性管理 SaaS 平台，使全球企业能够运行搜索引擎优化、按点击付费、内容、社交媒体和竞争性研究活动，并从在线营销中获得可衡量的结果。 Semrush 为公司提供洞察和解决方案，帮助他们跨各种营销渠道构建、管理和衡量营销活动。 Semrush，拥有超过 87,000 名付费客户。 Semrush 的数字： - 8.08 亿个桌面域配置文件和 3210 万个移动域配置文件 - 平均每天抓取超过 43 万亿个反向链接和超过 250 亿个 URL - 超过 243 亿个关键字和单个关键字的 2000 万个创意 - 30% 的财富 500 强公司使用Semrush 是他们的首选营销工具
Patreon
patreon.com
Patreon 是一个会员平台，让艺术家和创作者可以轻松获得报酬。成千上万的音乐家、播客、视频游戏开发者、漫画创作者和其他人在 Patreon 上领取薪水。通过持续的资助，他们能够花更多的时间以互动的方式吸引粉丝群，并继续在互联网上传播数百万人喜欢的美好事物。
Kajabi
kajabi.com
Kajabi 是一个一体化平台，通过提供简单的解决方案，将他们的热情、技能和经验转化为多样化的收入来源，帮助创作者和企业家建立成功的在线业务。借助 Kajabi，任何人都可以构建丰富的在线课程、提供独家会员资格、发展繁荣的社区、创建免费或订阅播客、开发个性化的辅导体验等等。借助 Kajabi，他们还可以获得强大的分析、无缝的销售和营销工具、便捷的支付选项以及无与伦比的客户服务、教育和社区。
Ahrefs
ahrefs.com
阿赫夫斯私人有限公司Ltd. 是一家为营销专业人士开发在线 SEO 工具和免费教育材料的软件公司。 Ahrefs 一体化 SEO 工具集可以帮助您： - 竞争对手研究：揭示竞争对手的有机关键字、反向链接策略和 PPC 关键字 - 链接建设：在您的利基市场中找到最强的反向链接机会 - 关键字研究：获得最大程度的相关关键字创意和看看排名有多难 - 网站审核：查找您的网站存在哪些 SEO 问题并了解如何解决它们 - 内容研究：发现任何主题上最受欢迎的内容，并为您自己的内容找到最佳创意 - 排名跟踪：跟踪您与竞争对手的搜索排名 - 提及监控：每次您或您的品牌在网上被提及时都会收到电子邮件提醒。 Ahrefs 数据库拥有超过 110 亿个关键字和超过 4000 亿个索引页面。这就是 Ahrefs 能够为其用户提供最大数据准确性的原因。
BL.INK
bl.ink
BL.INK 为缩短的 URL 和 QR 代码提供无限的数据和灵活性。借助 BL.INK，您将创建数千个自定义链接来捕获无限的数据点，以便您可以衡量每个用户接触点并完善每次交互。团队中的每个人都可以创建完美的数据来准确衡量营销归因的每个要素。每个访问您的链接的客户每次都会获得他们需要的信息，并且没有损坏的链接。比赛结束时需要更改链接，或以用户自己的语言显示页面？使用 BL.INK，一切都很简单。没有其他 URL 缩短程序或 QR 代码创建器可以与您现有的工具集成，帮助您避免损坏的链接，在更新链接时实现零停机，并拥有一个基于企业公司工作方式构建的平台。仅BL.INK。自 2008 年以来深受要求严格的全球品牌信赖。
Issuu
issuu.com
Issuu 是全球最大的内容发布和营销平台，使人们能够在所有数字分发渠道中以各种动态格式转换、托管和共享引人入胜的内容。 Issuu 拥有 6000 万以上的出版物，使其 100 万以上的全球用户可以轻松地转换内容一次，然后在任何地方共享。 Issuu Story Cloud 通过将静态文档转换为营销资产，将单个文档转变为独特的沉浸式阅读体验 - 包括嵌入网站和博客的翻页书、针对移动设备优化的文章、社交媒体的动态图形故事、电子邮件的 GIF 等等。每天都有超过 300,000 页的内容上传到 Issuu，让世界各地的读者能够发现并参与更多他们喜欢的内容，从杂志和报纸到作品集和目录。企业营销人员和个人创作者都选择 Issuu，因为它具有用户友好的平台，无需任何代码即可将他们的信息置于最前面和中心位置。 Issuu 总部位于加利福尼亚州帕洛阿尔托，在哥本哈根、柏林和布拉加设有全球办事处。
Rebrandly
rebrandly.com
Rebrandly 是市场领先的链接管理平台，允许用户品牌化和缩短自定义 URL。 Rebrandly 帮助各种规模的公司安全地管理和衡量其链接参与度、提高品牌知名度、提高转化率并跟踪高级分析。 成立于2015年，总部位于美国，在罗马和都柏林设有办事处。 Rebrandly 为全球数百万用户和全球品牌提供服务，包括 Versace、丰田、PayPal 和 Zillow。对于高级用户和自定义项目，Rebrandly 是市场上最先进、可扩展的链接管理平台。 Rebrandly 提供了一套很棒的 API 和专家工程师的支持，以便围绕链接（短信、交易消息、附属机构和影响者、单点登录、oAuth 等）构建小型和大型项目。其他相关功能： * UTM 构建器 * 链接重定向 * 移动深度链接 * URL条件路由 * 打开图形控件 * 重塑人工智能品牌 * 链接分析 * 可定制的报告 * 多个席位、权限和工作空间管理 * 多域名管理 借助 Rebrandly，您可以在上网时直接通过浏览器扩展创建和共享品牌链接。然后，他们将其存储在您的仪表板中，您可以在其中使用我们一流的工具套件来衡量结果。您可以直接通过 Rebrandly 注册新域名，从 2,000 多个扩展名中进行选择 - 从 .link 到 .shop 以及介于两者之间的所有扩展名。他们负责所有设置，让您只需几分钟即可开始共享品牌链接。品牌链接令人难忘、可发音且完全可定制。通过品牌链接，公司可以提高其品牌知名度，因为品牌名称嵌入在链接中 - 即使它被其他人共享。它们提高了链接信任度，事实上，与通用短 URL 相比，品牌链接可以帮助将点击率提高高达 39%。
Bitly
bitly.com
Bitly 是一个 URL 缩短服务和链接管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立于 2008 年。它是一家私人控股公司，总部位于纽约市。 Bitly 是一家全球领先的 SaaS 公司，提供综合平台，旨在使在线共享的每条信息都能与关键受众建立联系并激发行动。 Bitly 的一体化连接平台使全球超过 570 万月度活跃用户和超过 500,000 名客户（各种规模的个人、影响者、品牌和企业）能够使用品牌链接、自定义二维码和链接生物解决方案作为吸引受众并提供关键通知、信息和体验的值得信赖的平台。 Bitly 很荣幸获得 Great Place to Work® 的认证，这是工作场所文化和员工体验方面的全球权威机构，事实证明，它可以提供市场领先的收入、员工保留率和增强的创新能力。
Similarweb
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通过对电子商务、出版商和广告商前景的 360° 数字洞察，更智能地进行销售。借助Similarweb独特的流量和参与度数据，您可以全面了解潜在客户的数字策略和绩效的每个部分，从而使您能够找到新的机会并制定获胜的宣传方案。 - 从 Sameweb 超过 1 亿个网站的数据库中查找与您的理想客户资料相匹配的潜在客户 - 通过潜在客户丰富向潜在客户添加更多相关数据点，从而加强您的渠道质量并优先考虑外展 - 监控您的帐户以掌握新业务和追加销售业务带有警报的机会 - 深入了解您的潜在客户的数字绩效和战略，以更好地了解您的解决方案如何提供帮助 - 通过可信数据支持的客户独有的见解来改善您的客户响应 - 通过决策者的直接联系信息直接与他们联系
Maglr
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Maglr 是一个内容创建平台，使公司能够为销售和营销传播创建视觉和交互式内容。该平台使营销人员和设计师无需代码即可轻松创建在线出版物、演示文稿和微内容。通过用更好的内容体验取代静态内容来加入他们的使命。营销人员和设计师现在拥有一种工具来创建可衡量且设计响应迅速的数字出版物。基于云的平台允许用户发布和共享所有类型的数字内容： * 数字杂志 * 销售演示 * 白皮书 * 年度报告 * 登陆页面 * 活动微型网站 * 产品手册 * 嵌入式内容 ...以及更多 两位编辑，无限的可能性 Maglr 有两种类型的内容编辑器：拖放块编辑器和自由格式画布 Pro 编辑器。这两个编辑器都附带了一组即用型响应式模板。无需编写一行代码即可创建令人惊叹的内容。块编辑器专为速度和效率而构建，专为想要释放其内在内容创建者的营销人员而设计。设置公司颜色和字体，选择模板并开始添加和调整预定义块以创建内容。 Pro 编辑器专为想要无边界创建内容的设计师而设计。从空白的自由格式画布开始，添加分层和交互元素，例如动画、嵌入媒体和滚动效果。 Pro 编辑器用户友好，并且具有与任何其他设计工具一样的功能。
Serpstat
serpstat.com
Serpstat 作为全面的 SEO 工具集脱颖而出，使您能够有效控制在线可见度。对于寻求提升排名和加强在线商业足迹的忠诚企业来说，这是一项关键资产。 Serpstat 拥有超过 50 种强大的工具，可以解决以下问题： 🔍 竞争对手洞察：识别和评估市场中的关键参与者。 📊 内容策略：评估和生成 - 获取顶级、面向排名的内容。 🚀 全面的 SEO 监督：确保在 Google 上占据首要位置的包罗万象的工具。 🌐 市场分析和情报：深入研究您的领域并采用领先者的行业最佳实践。 💡 广告和付费搜索英特尔：从竞争对手那里获取见解，以完善您的付费营销活动。 ✍️ AI 支持的内容制作和分析：轻松生成或修改文章、生成元标签、优化语法和拼写，以及从文本中提取关键字。一个全面的 SEO 平台，包含强劲营销扩张所需的一切。热更新：使用 Serpstat ChatGPT 插件解锁强大的 SEO 见解！ 🔍 发现目标 SEO 关键词并进行跨地区比较。 📊 分析关键的 SEO 指标和域反向链接数据。 ✍️ 利用 SEO 数据和 ChatGPT 协同作用来创建有效的内容和优化策略。立即使用 ChatGPT 升级您的 SEO 游戏！
Sniply
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Sniply 是唯一能够推动转化的链接缩短工具。通过轻松地将号召性用语嵌入到您共享的每个页面中，可以在任何地方显示您的消息。免费将您的关注者转化为用户和客户。
WebCEO
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WebCEO 是下一代互联网营销平台，为您提供 23 种强大的工具，用于关键词研究、排名跟踪、域名分析、SEO 审核、内部链接分析和反向链接跟踪、社交媒体管理、付费搜索管理、竞争对手研究等。 Web CEO 的白标功能使数字机构可以自由地定制报告并使其看起来很专业。
Youengage
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创造可转化的互动体验。无代码。构建适合移动设备的测验、调查、智能表格、计算器、实时问答、交互式虚拟活动等等。结合收集反馈和用户参与度的同步和异步方法。
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Wondershare Virbo 是一款可在 Windows、iOS 和 Android 设备上使用的 AI 头像视频生成器。在几分钟内轻松将文本转换为超过 120 多种声音和语言的专业发言人视频。
Conductor
conductor.com
Conductor 是世界领先的 SEO 和有机营销平台。 Conductor 的企业 SEO 和内容营销平台旨在帮助品牌确保其网站在技术上进行优化，以在搜索引擎上排名、改进现有页面并创建新内容以增加有机网络流量。 Conductor 帮助营销人员了解客户需求和搜索行为，使跨职能团队能够针对他们的 SEO 策略采取行动。 SoftwareReviews 的 2022 年 SEO 数据象限报告将 Conductor 评为 SEO 解决方案的领导者，并在其 2022 年 SEO 情感足迹报告中评为冠军。 Conductor 还在 Forrester Wave：2020 年 SEO 平台评估中获得最高分，并在 11 个类别中的 9 个类别中获得最高分。 Conductor 具有前瞻性的客户包括花旗、西门子和微软。
TextCortex
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TextCortex 将先进的 NLG 算法与经过验证的营销实践相结合，创建最佳的文案人工智能软件。 我们的人工智能算法经过数十亿行文本的训练，可以帮助营销人员、电子商务企业家和撰稿人每天更好地利用他们的内容。 根据 DT2 Invest 和欧盟委员会的数据，TextCortex 是欧洲 200 家最热门的早期人工智能初创公司之一。通过我们的应用程序和目的驱动的方法，我们不仅减少了计算时间，还减少了对环境的影响。
CoSchedule
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CoSchedule 的营销日历可帮助营销人员在一处查看所有营销活动。这是您最终在一个日历中查看、安排和分享您的营销活动的秘密武器。 CoSchedule 的营销日历为您提供了以下工具： 在一个日历中可视化每个营销项目。了解一切如何与统一的实时记录日历一目了然地连接起来。使用人工智能驱动的营销智能助手撰写初稿、产生新想法并升级您的营销工作流程。留住利益相关者
ShareThis
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超过 300 万个网站使用 ShareThis 网站工具、插件和应用程序来推动消费者参与度和流量，捕捉互联网上人们最广泛和最深刻的情感。这些情绪和信号每天都会被实时观察和处理，以更好地了解人们，使社交数据对于任何需要全面了解人员或客户的企业都具有可操作性。 ShareThis 共享按钮是一款免费、易于安装的工具，可在 40 多个社交渠道中实现一键共享。它们使出版商能够扩大内容的活力、扩大受众并提高参与度。尝试共享按钮：sharethis.com/platform/share-buttons/ 对更多方式来扩大您的网站感兴趣吗？查看我们的网站工具套件，包括关注按钮、反应按钮、同意管理平台和社交源。
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial 是一款社交媒体管理解决方案，适用于拥有多个地点和个人资料的企业。通过一个集中平台管理您的所有发布、广告、参与、评论和报告 MavSocial 为多地点企业提供了一种独特的能力，可以快速、轻松地创建针对地理定位的 Facebook 广告。 MavSocial 支持 Facebook、Instagram、Twitter、YouTube、LinkedIn、Google Business Profiles 和 Tumblr。
Contentoo
contentoo.com
与排名前 10% 的自由内容创作者结合无与伦比的技术和世界一流的运营支持来创作高端内容。 Contentoo 成立于 2017 年，是一个将排名前 10% 的内容创作者与（国际）公司的营销部门联系起来的平台。如今，我们的自由职业者社区包括内容营销策略师、SEO 专家、增长营销人员和其他自由职业者，他们可以通过我们的平台帮助您进行内容营销。
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Brojure
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The Happy Beavers
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围绕播客建立内容业务所需的一切 创建世界一流的应用程序和网站来提升您的品牌、吸引受众并让您的客户回头客，将您的所有内容集中在一个地方，从而节省您的时间并增加您的销售额
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DCatalog 自 2008 年以来一直是数字出版行业的领导者。其平台使出版商、内容创建者、营销专业人士或电子商务专家能够轻松创建和发布引人入胜的数字体验。凭借其先进的 HTML5 翻页书技术，内容可以在任何设备上查看。只需上传 PDF，即可立即创建令人惊叹的、引人入胜的内容，而无需编写任何代码。其 HTML5 翻页书、电子商务目录和本机应用程序可实现主导的用户体验。将 PDF 转换为 HTML5 活页簿，以提高品牌知名度、在线销量和影响力。
Showpad
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Showpad 是世界领先的支持操作系统 (eOS™)，它使销售和营销团队围绕高影响力的买家互动进行协调，同时生成持续提高转化率所需的见解。底线影响：卖家通过 Showpad 更快地达成更多交易。 Showpad 的核心销售内容管理引擎使收入团队能够创建一个精心策划的一站式商店，以大规模查找、管理和分发高影响力的内容。对于营销人员而言，Showpad 使团队围绕最新的品牌内容与正确的治理保持一致，以提高内容采用率，并提供漏斗底部的见解，以便团队可以在正确的内容上投入更多资金。支持从业者使用该平台来推动跨职能协调并制定可扩展的、有针对性的培训活动。卖家可以获得所有合适的资源，将自己定位为当今采购团队值得信赖的顾问。采购团队受益于卖家，他们能够更好地了解他们独特的挑战，并将他们与他们的投资组合中正确的解决方案联系起来。 Showpad 与 50 多个国家/地区各种规模和成熟度水平的组织合作，支持跨收入团队的战略协调和效率。从中小企业到陶氏化学、通用电气、霍尼韦尔、强生和可口可乐 EuroPacific Partners 等企业品牌，Showpad 都是经过验证的收入加速器。 Showpad 总部位于伊利诺伊州芝加哥和比利时根特，拥有多元化的全球员工队伍。
Anyword
anyword.com
Anyword 是一个人工智能驱动的复制智能和 Gen AI 平台，亚马逊、Greenhouse 和 IBM 等公司的超过 100 万营销人员使用该平台，使营销人员能够创建可扩展的品牌内容，从而转化并推动销售。 Anyword 经过数十亿营销数据点的训练，为营销人员提供强大的跨渠道预测绩效评分和分析，以实时监控和提高文案绩效。借助 Anyword，营销人员可以生成最适合目标受众并提高绩效的有效文案和消息，从而节省昂贵的 A/B 测试费用和时间。
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排名第一的品牌门户和品牌工具包服务，大规模地将世界与您的内容连接起来。第一个将 DAM、CMS、内容聚合和文件传输服务结合在一个平台中的平台。查找、管理和分发您的内容，策划和分享您的品牌故事，无需来回。图像、视频、徽标、指南、图形、音频、PDF、演示文稿、帖子、新闻稿、故事创意、免费媒体链接等。一切都集中在一个设计精美的地方。您品牌的单一事实来源。
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Shorthand 是为网络创建沉浸式数字内容的首要平台。 Shorthand 的简单编辑器允许任何人在几分钟内创建、编辑和发布令人惊叹的阅读体验 - 无需任何代码或网页设计技能。现在，媒体、营销和传播团队可以大规模创建沉浸式内容，从而推动更深入的受众参与、更好的指标和更强大的品牌成果。速记使用户能够轻松协作。通过在速记工作区中组建您的团队，您可以改善内容协作并加快交付速度。多个用户可以无缝地协同处理一个内容，而不会造成任何中断。此外，自定义主题意味着所有发布的内容都保持品牌特色。借助灵活的发布选项，用户几乎可以在任何地方发布速记内容 - 通过 AWS、他们的 CMS、速记托管或直接嵌入到他们的网站上。我们很自豪地说，我们的客户（包括 BBC、Salesforce、联合国儿童基金会、剑桥大学和曼城）在网络上发布了一些最具电影感和吸引力的内容。这包括从数字杂志和长篇专题到内部通讯、品牌故事、博客的一切——甚至是虚拟逃生室！ Shorthand 带来了可观的投资回报，客户不断夸耀他们的参与度指标得到了根本性的改进。 Shorthand 成立于澳大利亚布里斯班，现已成为一家真正的全球性公司。我们是一群充满艺术和爱心的极客，致力于帮助内容团队打造世界上最令人印象深刻和最具影响力的数字内容。
Foleon
foleon.com
Foleon 是一个内容创建平台，让任何人都可以轻松创建 100% 品牌的互动内容。我们为 B2B 公司提供直观的拖放编辑器和交互式 Foleon Doc 格式，使他们能够创建引人入胜、智能且可扩展的定制数字内容体验。大多数公司仍在浪费时间、金钱和精力以无效的传统格式发布最有价值的内容。 PDF 制作起来很麻烦，阅读起来很无聊，而且完全没有读者的洞察力。另一方面，Foleon 提供了一种易于创建、高度吸引人且充满您所缺少的智能的现代格式。 Foleon 成立于阿姆斯特丹，在美国和欧洲设有办事处，其使命是帮助公司创造受众渴望的内容。
SE Ranking
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SE Ranking 是一个强大的 SEO 工具包，最适合中小型机构和内部团队。独特且先进的数据集可帮助 SEO 专业人员制定和执行有效的 SEO 策略。 SE Ranking 提供专用工具来自动化每项主要 SEO 任务，包括关键词和竞争性研究、内容创建和优化、技术网站审核、页面优化、反向链接分析和监控、位置跟踪、本地 SEO 等。 SE Ranking 利用 AI 和 NLP 技术为用户提供独特的见解和建议。提供高质量、准确的数据是SE Ranking的首要任务之一，SE Ranking团队不断扩展数据集并微调数据处理算法，以提供用户可以依赖的数据。团队可以从 SE Ranking 的自动报告、白标和协作项目管理中受益。大多数订阅计划包括为团队成员提供的额外用户席位和无限的项目，以满足所有客户的需求。 SE Ranking 的 Agency Pack 专为中小型营销机构设计，提供无限的报告、潜在客户生成小部件、WL 和额外的客户席位，以帮助机构更好地展示其可交付成果。
Silktide
silktide.com
Silktide 为您提供改善网站所需的一切，在一个平台上提供自动可访问性测试、内容优化和数字营销。 Silktide 每年被成千上万的客户用来分析数千万个网站。我们几乎涵盖您网站的各个方面，包括内容、可访问性、营销、移动、速度和法律合规性。访问我们的网站查看实时平台演示。
Joomag
joomag.com
Joomag 是领先的内容体验平台，用于大规模创建和分发高设计、个性化内容。利用人工智能和内容自动化，Jomag 使非创意人员能够轻松地在所有设备和媒介上制作和提供卓越的内容体验。它通过提供可行的见解、发现读者的兴趣以及通过有针对性的活动和量身定制的建议重新吸引受众来提高投资回报率。 自 2009 年以来，Jomag 为优化内容策略和推动有意义的参与提供全面的解决方案，受到全球 5,000 多家客户的信赖。
Arena
arena.im
Arena 正在开发由第一方数据支持的下一代现场参与工具，以在各地建立值得信赖的现场观众。我们的解决方案 - 实时聊天、实时博客、竞技场角色）利用社交媒体中最流行的功能，在您管理的任何平台上快速建立深度参与。超过 20,000 名客户相信 Arena 可以将他们的受众聚集在网络、应用程序或现场活动（或三者兼有）上，与内容、社区和商业互动。
Storyly
storyly.io
Storyly 是一个用户参与平台，可在移动应用程序和网站中嵌入故事（全屏、交互式和当今最吸引人的内容格式）。 Storyly Stories 使移动品牌能够超越移动屏幕的限制与受众互动，并在集成后无需任何开发工作即可创造引人入胜的体验，从而为移动品牌的营销策略提供支持。 Storyly 受到 40 多个国家/地区 300 多个品牌的信赖，包括但不限于 Domino’s Pizza、土耳其航空、联合航空、麦当劳、New Look、迪卡侬、Swisscom、Footasylum、Heetch、SoulCycle 和 Birbank。故事本质上为移动应用程序和网站提供了以朗朗上口、熟悉且互动的方式传达任何消息的机会，而不是侵入性的。凭借其直观的工作室和仪表板，Storyly 还可以轻松创建适合任何移动应用程序和网站的风格和设计的引人入胜的内容。这就是为什么 Storyly Stories 不仅仅是一个圆圈——提供了一个充满创造力、互动和联系的无限世界。
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使用 ContentStudio 改进您的社交媒体和内容策略 - 企业、机构和营销人员的终极动力源。简化您的内容创建流程并扩大您的在线形象。 ContentStudio 不仅仅是另一个工具；它是一个工具。它是一个完整的解决方案，可在所有社交和博客平台上提升您的内容营销。访问我们的网站：https://contentstudio.io 为什么选择 ContentStudio？原因如下： 加快内容创建速度：利用 AI 将高质量内容的制作速度提高 10 倍，确保您的社交媒体渠道始终充满引人入胜的帖子。一体化平台：告别使用多种工具。 ContentStudio 将从内容发现到发布的一切都集中在一个屋檐下。发现热门内容：保持领先地位。利用我们的先进算法来发现与您的受众产生共鸣的热门话题。无缝团队协作：轻松规划和执行您的内容策略。在平台内与您的团队或客户无缝协作。轻松安排：自动化您的内容日历。提前安排帖子并轻松保持一致的在线状态。富有洞察力的分析：利用白标报告做出明智的决策。深入研究有意义的分析，了解有效的方法并完善您的策略。统一收件箱：在一个地方管理所有交互。跨渠道回复评论和消息，不错过任何一个节拍。 ContentStudio 不仅仅是一个工具；它也是一个工具。它是您卓越数字化的合作伙伴。转变您的社交媒体策略并体验前所未有的增长。拥抱 ContentStudio 的强大功能，让您的内容说话。
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Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 * 使客户能够在他们喜欢的渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 * 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 * 为主管提供有意义且可行的见解，以推动增长和卓越运营 * 通过可在整个企业范围内扩展的实时联络中心洞察，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
OneMob
onemob.com
隆重推出 OneMob - 终极一体化平台，可在几秒钟内创建、共享和跟踪美丽的微型网站！无论您从事销售、营销、客户成功还是内容创建者，OneMob 都能提供您提升外展范围并吸引更多关注、参与和响应所需的一切。借助 OneMob 强大的微型网站构建器、内容上传器和管理功能，您可以轻松创建令人惊叹的定制微型网站，以专业且引人入胜的方式展示您的品牌和内容。您将可以访问各种模板和标记选项来自定义您的微型网站，以匹配您的品牌并瞄准您的受众。但这还不是全部 - OneMob 包含多种功能，可帮助您像专业人士一样创建、共享和跟踪您的内容。您可以使用 OneMob 的移动、网络和屏幕录像机随时随地创建视频，并使用内置的脚本提词器和视频编辑工具来完善您的内容。此外，通过视频审批和参与跟踪，您可以准确了解观众如何与您的内容互动，并相应地调整您的策略。 OneMob 与您现有的技术堆栈无缝集成，包括 Salesforce、Dynamics、Hubspot 等的 CRM 集成，以及与 Zoom、Google Drive、Box 和 Dropbox 的内容集成。借助适用于 Gmail、Outlook、Salesloft、Outreach、Salesforce 和 InsideSales 的本机插件，您可以直接从您喜爱的电子邮件和销售工具轻松创建和共享内容。最棒的是，您可以免费开始使用 OneMob！我们的免费计划提供对我们许多核心功能的访问，因此您可以无风险地尝试 OneMob，并了解它如何改变您的内容游戏。只需访问 onemob.com 即可注册并立即开始！
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot 是一款社交媒体营销自动化工具，可帮助您安排和分析社交媒体营销活动，从而提高社交媒体效率和覆盖范围。 1) 您可以使用 SocialPilot 连接超过 9 个社交媒体网络，例如 Facebook、Twitter、Instagram、Google My Business、LinkedIn、Pinterest、Tumblr、TikTok 和 VK。 2) 只需一个 SocialPilot 帐户即可分享多达 500 个帖子并连接 100 多个个人资料。 3) 使用社交收件箱管理您的社交媒体对话。 4) 在您的 SocialPilot 帐户中添加最多 10 名团队成员，以使用团队协作功能委托共享和安排。 5) 使用批量计划功能上传 CSV，一次计划 100 个帖子。 6) 一次为个人社交帐户创建定制帖子，并提及其他 Facebook 和 Twitter 个人资料以提高参与度。 7) 通过易于理解的社交媒体分析和报告来分析您的社交媒体营销活动。 8) 使用社交媒体日历直观地查看您安排的时间和内容。 9) 永远不要忽视新的内容创意，策划内容建议并将其保存为草稿以供以后使用。添加精选内容和 RSS 源以实现永无止境的队列。 10) 无需再等待客户的社交媒体帐户凭据 - 只需邀请他们并使用客户管理功能轻松管理他们的社交帐户。 11) 使用 SocialPilot 提供的 URL 缩短器创建您自己的定制品牌域，以获得更高的可见性和识别度，并删除长的、不需要的、难看的 URL。 12) 在您安排 Facebook 帖子时立即对其进行宣传。
SPCE
spce.com
SP_CE 提供数字房间，您可以在其中安全地邀请人员、共享内容和协作。同时获得有关买家旅程的可行见解。我们的客户通常有三个共同点： 1. 销售周期长 2. 需要多次联系才能完成交易，内部和买方方面的许多利益相关者都需要协调一致。 3.销售过程中有很多内容可以分享。 SP_CE 通常用于 B2B 公司的营销、销售和客户成功。借助该平台，您可以： – 在您的组织和其他组织之间创建数字房间 – 安全地共享内容并与所有利益相关者协作，同时保持合规性 – 获得可行的见解以跟进并做出数据驱动的决策 在 SP_CE 中，您可以处理 B2B 中的整个买家旅程。为您的产品或客户设置专用空间，并跟踪从第一个接触点到交易签署及之后的流程。享受以下功能： - 展示您产品实力的产品陈列室 - 简单的拖放构建块即可轻松创建大规模的精美陈列室 - 客户参与仪表板和通知 - 您和客户之间的共享任务 - 来自产品表和合同的共享文档- 具有智能议程的交互式视频会议 - 智能时间线 - 录制、转录和人工智能分析的会议 - 视频消息传递 - 让您的销售代表立即工作的销售流程模板 - 高级安全和隐私 - CRM、Zoom 和 Teams集成 - 访问级别管理 - 公共、注册或私人空间
SundaySky
sundaysky.com
现代营销人员了解视频的力量，但也认识到传统的制作模式已被打破。 SundaySky 使企业能够高效、独立地大规模创建、个性化和分发视频。我们使用户无需经验即可轻松创建高质量、专业外观的视频，并使企业轻松运营经济高效的视频内容引擎。 SundaySky 视频平台是一款易于使用且支持人工智能的创作软件，将创意专业知识与强大的个性化功能相结合，通过减少对资源密集型制作模式的依赖来提高观众参与度并提高运营效率，因为资源密集型制作模式会产生大量成本、时间并需要专门的人员。技能。成长型企业和领先品牌，包括 1000Bulbs.com、1-800 Contacts、Aetna、Bank of America、iTHINK Financial、Okta、SalesIntel、Staples、UnitedHealthcare 等，都采用 SundaySky 来实现视频制作的现代化和个性化，从而提高观众参与度并推动业务高效增长。
OneIQ
oneiq.com
OneIQ 是一个用于统一混合 IT 运营的 Fullstack Intelligence® SaaS 平台。通过将人工智能驱动的洞察力和集体智慧与应用程序工作负载、基础设施和网络互连的实时蓝图相结合，提高应用程序性能、削减运营成本并实现 IT 现代化。借助 OneIQ，运营团队、值得信赖的顾问和供应商可以无缝协作，同时建立共享的专业知识、透明度和信任。使用获得专利的安全界面，每个人都可以从相互的、前瞻性的见解中受益——激发堆栈每一层的创新，塑造组织的未来。 OneIQ 已通过 ISO/IEC 27001 认证，并使用获得专利的安全数据协作技术 (US-11797701-B1)。
InEvent
inevent.com
InEvent 由活动专业人士和 A/V 专家组成，他们致力于突破网络研讨会和活动技术的界限。我们的产品为企业公司提供卓越的体验，赋予他们白标解决方案，通过软件和硬件解决方案创建面对面、虚拟和混合活动。所有这些都由专门的 24/7 客户服务支持，使 100% 的人类化。 InEvent 集成平台包括酒店和住宿、旅行和物流、网络广播、实时参与、顺利注册、动态网络、强大的营销自动化、定制网站和移动应用程序、实时分析、高性能信标和 100 多个其他功能，提供互动和沉浸式体验。我们已成功为超过 50,000 场活动和网络研讨会提供服务，全球与会者超过 200 万，流媒体时长超过 60 多万分钟。无论您是举办网络研讨会、虚拟实践会议还是为期一个月的活动，我们灵活的解决方案都将帮助您实现理想的活动。
Outgrow
outgrow.co
Outgrow 让您可以轻松构建个性化测验、计算器、评估、竞赛、表格/调查、推荐、投票和聊天机器人，从而更好地获取、鉴定和吸引潜在客户。无需开发人员或设计师！ Outgrow 拥有大量设计模板，这些模板针对移动设备、桌面设备和平板电脑进行了全面优化，并且可以轻松嵌入到您的广告、网站、移动应用程序、社交媒体、短信和电子邮件通信中。此外，还有超过 1000 个预制内容片段和渠道，经过优化以提高转化率，因此您可以更改问题，进行一些调整，使其与您的品牌保持一致，并在几分钟内准备好您自己的交互式内容。
Navattic
navattic.com
Navattic 使上市团队能够立即创建交互式产品演示。我们帮助数百个销售和营销团队在整个销售和营销漏斗中推动以产品为主导的增长计划： - 转化网站访问者：通过新的 CTA 潜在客户想要点击的方式吸引更多合格的潜在客户。 - 吸引和教育潜在客户：为潜在客户提供量身定制的以产品为主导的营销活动，并立即实现价值。 - 提供可重复的演示：使非技术卖家能够轻松定制并大规模提供演示。在我们的网站上亲自试用 Navattic：https://www.navattic.com/
Consensus
goconsensus.com
Consensus 是世界顶级公司用来扩大预售规模、扩大销售团队并增强购买体验的智能演示自动化平台。售前和技术销售团队自动执行重复的产品演示，使他们能够将时间重新分配给更高价值的活动。买家可以获得更好的体验——通过根据他们想要看到的内容量身定制的数字、交互式和点播视频演示来引导他们。这会自动发现利益相关者并消除不合格的演示，从而将销售周期大幅缩短 29% 至 68%，并将成交率提高高达 44%。其工作原理如下： - 销售代表向客户发送演示链接 - 客户选择对他们最重要的主题 - 共识根据这些选择创建自定义演示，并包括每个主题的支持内容（由销售代表预先选择） - 客户共享与其他利益相关者的演示链接 -销售代表可以报告每个观点、每个份额、每个利益相关者的优先事项 -现在销售代表知道参与购买决策的每个人 买家受过更多教育，更加自信，从而更容易进行促销和销售代表。
Visually
visual.ly
Visually 是一个创意市场，它将企业与经过审查的创意专业人士联系起来，通过在线协作平台和定义明确、经过验证的流程来创建引人注目的内容。内容由我们的 1000 多名人才网络成员交付给我们的客户，这些成员经过人才教育（洛克大学）、我们的身份和声誉评级算法的结合审查。我们人才库的专业知识使我们能够向中端市场和企业客户交付复杂的项目，例如 LinkedIn、Salesforce、Citizens Bank、Nike、Ford 和 Oracle。今天，我们的业务覆盖北美和南美，是唯一一家能够向英语、西班牙语和葡萄牙语品牌提供内容的公司。我们因在项目中提供可扩展性、灵活性和质量而脱颖而出。
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一个社交商务、可购物 UGC 和视觉购物平台，适用于电子商务品牌和在线商店，通过标记产品并在其网站上发布可购物图库来激活用户生成的内容或品牌的社交内容，以提高转化率、推动销售、建立社交媒体信任、参与和无缝的购物体验。
CIPIO.ai
cipio.ai
CIPIO.ai 的使命是使视觉内容民主化，以独特的方式结合品牌社区和生成人工智能的力量。正在申请专利的 VisualGPT 平台允许品牌大规模搜索、发现、管理、创建、重新生成、分发和协作视觉内容。品牌现在可以在付费广告、客户购买体验、网站参与和社交媒体活动中部署视觉内容，而所需的时间和成本却很少。
Allego
allego.com
Allego 是现代创收软件的领先提供商。 GO 是 Allego 的现代收入支持平台，汇集了销售、支持和营销团队，在一个综合平台上提供 B2B 买家所需的体验。凭借其专利技术，GO 平台可确保收入团队策划正确的内容，让销售团队充满信心地获胜，并在正确的时间以正确的方式与买家互动，以实现更快的销售周期和更大的收入。 Allego 是四分之一道琼斯工业平均指数公司、美国 15 家最大银行中的 5 家、8 家最大保险公司中的 4 家、全球 5 家最大医疗器械公司中的 4 家、10 家最大财富管理公司中的 6 家值得信赖的选择， 5 家最大的资产管理公司中的 5 家，以及许多其他全球企业。请访问 Allego.com，了解有关赢得卖家和买家的收入支持的更多信息。无论是通过异步视频相互提供反馈，还是通过人工智能支持的辅导和点对点协作提高技能，近 100 万专业人士正在使用 Allego 彻底改变他们的入职、培训、协作和销售方式。在 allego.com 上了解有关 Allego 和我们正在打造的运动的更多信息。
involve.me
involve.me
现代客户体验工具可帮助企业在客户旅程的每一步创建个性化互动，增加受众参与度并收集更好的数据。通过include.me，用户可以轻松创建和发布用于潜在客户获取的智能登陆页面和促销信息、用于潜在客户资格和细分的测验、表格和性格测试、用于销售转化的价格计算器和数字销售助理以及用于衡量客户体验的产品和客户满意度调查。
Narrator
narrator.ai
Narrato 是一个 AI 内容创建、协作和工作流程管理平台，旨在帮助独立营销人员/创作者、精益内容团队甚至大规模内容制作团队以前所未有的速度和成本效益数倍地创建和发布内容。该平台的主要功能： - 超过 100 多个人工智能内容创建、构思、优化和 SEO 工具，可快速创建以结果为导向的内容（涵盖的用例 - 博客、社交媒体、电子邮件、视频、新闻稿、文案、广告、摘要）等等）。创建您自己的 AI 模板选项和品牌声音。 - 完整的内容项目管理和工作流程自动化支持，包括任务分配、内容日历管理、自动通知、发布、自由职业者管理等 - 强大的 SEO 简介以及人工智能主题构思 - 自定义内容模板以及强大的文档内和工作区协作功能- AI 图像、免版税图像和图形 - 使用 AI 进行批量内容创建（例如批量生成内容描述） 其他功能：指南和品牌资产存储库、多语言支持、抄袭和语法检查、自定义报告、AI 品牌声音等等。
PathFactory
pathfactory.com
通过 PathFactory 在整个 B2B 买家旅程中提供个性化、引人入胜且注重转化的体验，释放 B2B 收入。增强买家的旅程并开始为买家提供内容智能。 PathFactory 的 AI 驱动的内容智能使您能够为个人买家和 ABM 策略的目标帐户生成个性化内容体验。根据最近的访问者历史记录、行业和趋势主题推荐下一个最佳的消费资产，从而加快交易速度并扩大您的渠道。领先的企业和中型市场 B2B 公司使用 PathFactory 通过提供智能内容体验和虚拟活动来消除买家的摩擦，从而加速培育、提高获胜率并了解内容绩效。 PathFactory 最近被德勤评为北美 2020 年高科技高成长 500 强公司之一。
Proof
useproof.com
事实证明，在营销渠道中添加 Proof 可以建立访问者的信任、创造紧迫感，并将每页转化率提高 10-15%。
Skyword360
skyword.com
Skyword360平台将内容置于所有营销活动的核心。 Skyword360 旨在确保所有跨渠道规划、内容创建和激活与企业的整体内容策略和营销目标保持一致。通过这种以内容为中心的方法，营销领导者能够创造独特且一致的客户体验，从而使他们的品牌脱颖而出并推动可衡量的结果。 Skyword360 为内容运营的所有基本要素提供工具：策略、规划、创建、收集、激活、个性化和优化。凭借来自超过 46 个国家/地区的国际自由职业社区以及将平台翻译成 14 种语言的能力，内容运营可以大规模无缝执行。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip 可让您快速大规模创建上下文内容体验。通过提供相关内容来更好地与潜在客户建立联系，从而更快地达成交易。内容是每项上市行动的支柱。如果您想脱颖而出并与潜在客户和现有客户建立有意义的关系，您需要通过在正确的时间提供正确的内容来提供个性化的体验。体验管理 - 集中和组织来自不同来源的内容，以在几分钟内个性化目的地。内容集中和管理是个性化的关键。 Uberflip 是一个集中和组织所有内容的单一平台。 Uberflip 与第三方内容平台集成，因此您可以轻松导入、管理和标记您的资产。从那里，您的营销、销售和客户成功团队可以轻松访问批准的内容，并可以通过无代码拖放体验开始为每个营销活动和数字销售室构建令人难以置信的目的地。结果如何？更少的内容浪费，更快的营销活动启动，以及为潜在客户提供最佳内容的销售团队。主要功能： - 内容集成（博客、Wistia、Vimeo、YouTube、Vidyard、Brightcove） - 标签管理器和智能过滤器 - Uberflip 页面 - Uberflip 销售协助（数字销售室） - SEO 优化旅程加速 - 为每个买家创建精选内容目的地– 并通过所有渠道与他们互动。 Uberflip 使您能够通过内容推荐来推动内容消费，让访问者留在现场。借助强大的营销自动化平台 (MAP) 集成，每次与内容的交互都可以触发完美的下一步，以加速客户旅程。通过提供个性化内容来减少买家旅程中的摩擦，提高转化率并加快创收速度。
StoryScale
storyscale.com
让您的营销和销售以产品为主导。无需代码即可创建像素完美的产品演示。优化您在所有设备上的演示体验。 StoryScale 演示具有电影效果，具有动画过渡和缩放。凭借一流的顶级营销网站交付和个性化销售演示，StoryScale 为现代收入团队提供了完整的演示自动化解决方案。 • 具有响应式交付和潜在客户开发功能的网站产品导览 • 具有安全共享和外向交付的个性化销售演示 • 引导式非线性产品导览路径 • 无需用于屏幕编辑和定制的代码演示工作室 • 指南库和屏幕交互 •克隆实时应用程序或使用媒体屏幕截图 • Demo-lytics 来跟踪参与度和演示性能 • 视频、电子书、博客和其他媒体的内容体验 我们相信人们应该获得更好的数字购买体验。这是一个简单的哲学：想怎么买就怎么卖。