内容营销软件 - 最热门应用 - 南极洲

Storylane

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Storylane 让 B2B 营销和销售工程团队捕捉他们的产品并创建引人入胜的演示和产品参观。以下是 Storylane 可以帮助您的一些营销和销售用例： 营销：产品导览 - 您可以构建产品导览并嵌入到您的营销网站中。这将有助于推动 PLG 并增加渠道中的合格销售线索。 （PS：您也可以嵌入潜在客户表格）电子邮件营销活动 - 在电子邮件营销活动中发送产品导览，以展示产品的新功能或特定流程。销售：演示留下 - 创建为您的潜在客户定制的产品的引导式+可点击演示，并将其作为演示留下来发送给他们。这将帮助您的冠军买家内部化您的产品并加速交易。现场演示 - 在发现电话会议或各个 POC 阶段展示 St...