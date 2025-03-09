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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
内容管理系统 (CMS) 工具简化了数字内容的创建、编辑和发布过程。 组织利用 CMS 工具来增强现有 CMS 中内容的功能和深度。这些工具被各种规模的企业广泛使用来管理网站、博客或其他平台上的内容。它们使用户能够根据自己的喜好使用各种功能和内容类型来设计网站。在网站上实现特定功能通常需要大量的开发工作和工程时间，但 CMS 工具可以通过集成或插件提供这些功能，从而节省时间和金钱。 内容专业人员利用 CMS 工具和 CMS 来改进网站内容。这包括支持发布不同的内容类型、提供额外的设计功能、促进内容创建过程中的协作和校对等等。一些工具与网络内容管理或网站构建器软件集成，而其他工具则作为独立产品来满足特定的内容相关需求。 CMS 工具弥补了给定 CMS 中的差距，使用户能够更有效地管理网站并开发网站以满足其具体规范。
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MemberSpace
memberspace.com
会员空间应用程序帮助用户在其网站上销售会员资格和数字产品，适用于多种平台，支持内容限制和成员管理。
Hexa
hexa3d.io
连接您的 SAP 商务云数据库，以一半的成本和两倍的速度将现有图像和产品信息转换为沉浸式内容 (3D/AR/VR)。使用沉浸式内容来降低可视化成本、提高销售指标、提高 CAC 并在全球范围内分发内容。 Hexa 是世界上第一个沉浸式操作系统。最强大的 3D 技术堆栈，用于创建、管理、显示和分析您的 3D 项目。 Hexa 的客户（梅西百货、罗技、Crate & Barrel、Unity）使用他们的技术来降低可视化成本、增加销售额、改善客户获取成本并在全球范围内展示/分发他们的沉浸式内容。
WebzFactory
webzfactory.com
为企业界、影响者、个人、公司、企业家等创建令人难以置信的网站整理您最好的作品，启发您以及您的企业和品牌
SubPage
subpage.app
SubPage 为您的企业网站提供全面的解决方案，使团队能够创建和维护变更日志、政策、职业页面、博客等网站页面，而无需开发人员支持。它是对您的网站构建器或 CMS 平台的完美补充。每个页面都具有独特的功能，例如政策页面的版本历史记录和 PDF 下载、内置博客图像编辑器、搜索功能等等。 SubPage 还可以让您轻松添加小部件，通过业务相关操作的重要功能（例如 cookie 同意弹出窗口）增强您的网站。
Relume
relume.io
Relume是一个AI驱动的平台，帮助设计师快速生成网站原型和组件，以提高网络设计效率和创造力，支持多种开发工具。
ImbaChat
imbachat.com
它是一个免费的网站聊天插件。这种聊天提供了网站用户之间的联系，非常适合网络社区或任何其他需要用户通信的网站。与 October CMS、Wordpress、Opencart 和 Livestreet CMS 集成。聊天有两种选项：SaaS 和自托管版本。每个版本都有灵活的资费计划。还有一些有用的功能： - 发送文件 - 表情符号 - 视频和音频聊天 - 离线消息存储 - 英语、俄语和意大利语界面语言 我们开放交流。
Common Ninja
commoninja.com
Common Ninja提供100多种无代码小部件，帮助增强网站和在线商店功能，支持自定义和与SaaS平台的无缝集成。
Lordicon
lordicon.com
Lordicon 是一个提供多种格式图标和动画库的应用，支持快速集成和自定义，适用于数字内容创建者。
Directorist
directorist.com
Directorist 业务目录插件简化了创建行业标准的可扩展且以用户为中心的在线业务目录的过程。
Weavy
weavy.com
面向开发人员的下一代构建模块。 Weavy 是一个完整的工具包，可供开发人员以极低的成本和时间向 Web 和移动应用程序添加协作、生产力和社区功能。我们用于聊天、文件和源的 API、SDK 和 UI 套件使开发团队能够增加功能并连接用户，同时专注于您的核心产品。所有 Weavy 功能都包括与用户已经熟悉的第三方工具的集成：添加 Zoom 和 Teams 视频会议、Google Drive、OneDrive、Dropbox 或 Box 文件共享、文档同步以及应用程序内上下文版本控制的功能。 Weavy 允许应用程序开发人员快速添加用户直接在应用程序中提高工作效率和交互所需的功能。借助我们的 API、SDK 和 UI 套件，您可以在几天而不是几个月内部署聊天、源和文件功能，并且成本只是内部构建的一小部分。专注于您的核心产品，同时添加可改善用户体验并增加用户参与度和对应用程序依赖的功能。
Templately
templately.com
Templately是一款WordPress插件，提供丰富的预设计模板，支持自定义和云端协作，适合初学者和专业用户。
echo3D
echo3d.com
echo3D是一个3D资产管理平台，支持存储、处理、压缩和共享3D内容，适用于各种行业的开发者和公司。
StorifyMe
storifyme.com
StorifyMe是一款用户参与平台，允许用户创建和发布互动故事、广告和短视频，简化内容创作与分发。
Monsido
monsido.com
Monsido 是领先的网络治理解决方案，旨在使组织能够在其数字业务中提供卓越且包容的用户体验，并支持他们的旅程，以确保通信开放、优化和合规。 Monsido 平台包括一套完整的工具，用于网络可访问性、网站质量保证、品牌和内容合规性、用户同意管理、社交和网络内容存档等。欲了解更多信息，请访问 monsido.com。
Buttondown
buttondown.email
Buttondown是一款简单易用的新闻通讯创建与管理工具，提供自动化功能，帮助用户专注于内容制作。
MaxiBlocks
maxiblocks.com
MaxiBlocks是一个免费的WordPress页面构建器，用户可以通过拖放2000多个预设块和150多个页面模板来创建网站，支持响应式设计和实时编辑。
FastPixel.io
fastpixel.io
更快的 WordPress 变得简单 所有关于如何加速您的网站的最新技术都整齐地打包在一个 1 分钟设置的插件中。
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO是一个将静态PDF和演示文稿转换为交互式内容的平台，提升用户参与度，不需编码。
Juicer
juicer.io
Juicer 是首选社交媒体聚合工具，使企业和个人能够在其网站上无缝策划和展示社交媒体内容。 它可以轻松地从各种社交帐户中提取内容，包括 Instagram、Facebook、TikTok、LinkedIn、X/Twitter、YouTube 等。通过简单的设置和自定义选项，Juicer 的社交墙使用户能够在其网站上展示精选的、品牌的和用户生成的内容。 该工具提供了用于内容控制的审核过滤器，并包括用于实时洞察社交参与的高级分析仪表板，使其成为跨平台集中和增强品牌知名度的综合解决方案。 榨汁机的好处： - 成熟可靠的解决方案，拥有十年的行业经验 - 与 15+ 社交媒体平台无缝集成 - 轻松设置提要和帐户，确保直观、快速的管理 - 通过审核和过滤选项完全控制内容 - 定制设计，与品牌独特的美学相协调 - 选择预先设计的主题，确保一致且有吸引力的提要外观 - 通过自动内容更新进行放手管理，提高效率 - 用于跟踪用户参与度和提要性能的高级分析工具 - 适用于企业和个人的多功能计划以及企业计划的即用即付定价模式 - 可定制的小部件和 API 支持，可与其他网站和应用程序无缝集成
Letterdrop
letterdrop.com
Letterdrop 是一个内容营销平台，可帮助 B2B 企业使用 SEO 和 LinkedIn 等有机渠道通过内容建立渠道。 Letterdrop 可帮助您： 1. 通过从销售电话中的问题、您网站上消费的内容以及 LinkedIn 参与度中提取见解，了解您的潜在客户关心什么。 2. 对正确的内容进行优先排序、计划和项目管理，以通过审批工作流程创建。 3. 利用人工智能辅助快速创建内容 4. 针对 SEO 和 LinkedIn 等不同渠道优化内容 5. 最大化分发，以便更多潜在客户能够看到它 6. 这构建了一个有机需求生成飞轮，以获取更多客户
10Web
10web.io
10Web是一个人工智能驱动的网站和电子商务构建平台，简化网站创建、管理和优化，适合个人和企业使用。
Smash
fromsmash.com
Smash 是一种发送大文件的新方式，没有任何大小限制。 Smash 安全、简单、快速，可帮助各种规模（从专业人士到大中型企业）以及不同活动领域的开发人员和企业满足他们的文件传输需求。服务按年度订阅提供，其中包括用户数量、定制功能、高级管理工具和基于 SAML 的 SSO。 Smash API 可以（超级）轻松地自动上传和下载文件，而无需担心大小限制。立即开始 30 天 100 GB 免费试用。无需信用卡。
WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer是一个基于互联网的文件传输服务，允许用户快速、安全地分享大型文件，支持免费和付费版本。
Ruttl
ruttl.com
Ruttl是一款视觉反馈工具，帮助团队收集反馈、协作和管理设计需求，简化网站和应用的审核和修改过程。
Pastel
usepastel.com
柔和是一款团队或自由职业者使用的沟通工具，允许用户直接在设计上进行反馈和讨论，简化网站和应用的审核过程。
Issuu
issuu.com
Issuu是一个数字出版平台，可以将静态内容转换为互动出版物，适用于各种行业，支持社交媒体共享和离线访问。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook是一款软件和云服务，能将PDF转换为带翻页效果的交互式在线出版物，适用于创建数字营销材料和提高客户参与度。