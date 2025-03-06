内容管理系统 (CMS) 工具 - 最热门应用 - 乌干达

RELAYTO

relayto.com

经验就是信息。 RELAYTO 采用先进的算法，自动将静态内容改造为交互式微型网站，从而提高观众的参与度 24/7 - 无需编码。 只需将您的 PDF 和演示文稿（并添加任何支持内容、文本、网络/社交内容、图像、视频和音频）导入其直观的构建器中，即可分配交互式元素并发布给您的团队，以便在桌面和移动屏幕上即时查看。 RELAYTO 的秘密武器： 1. 内容丰富——将“数字纸张”转变为具有交互性、非线性导航和媒体的丰富数字体验。 2. 多合一云中心 - 将文件转换为针对全渠道共享、访问和控制而优化的超级智能 URL。 3. 高级分析 - 围绕内容参与度进行 360 度分析，以实现更好的优化。考虑优化网页内容。 借助 RELAYTO，您可以创建无限数量的公共和私人互动体验，并配备安全性、权限和用户管理来控制谁有权访问您的内容。指标提供有关 360 度数字肢体语言、活动和意图的见解，总结观看者花费时间的时间和地点，以便您可以确定外展工作的优先顺序……并不断改进您的内容。 在此背景下，RELAYTO 还正在创建一种用于一对一互动讲故事的新数字媒体，重点是消除作者和读者之间的摩擦。