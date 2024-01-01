内容管理系统 (CMS) 工具 - 最热门应用 - 贝宁

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows、Linux 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
内容管理系统 (CMS) 工具简化了数字内容的创建、编辑和发布过程。 组织利用 CMS 工具来增强现有 CMS 中内容的功能和深度。这些工具被各种规模的企业广泛使用来管理网站、博客或其他平台上的内容。它们使用户能够根据自己的喜好使用各种功能和内容类型来设计网站。在网站上实现特定功能通常需要大量的开发工作和工程时间，但 CMS 工具可以通过集成或插件提供这些功能，从而节省时间和金钱。 内容专业人员利用 CMS 工具和 CMS 来改进网站内容。这包括支持发布不同的内容类型、提供额外的设计功能、促进内容创建过程中的协作和校对等等。一些工具与网络内容管理或网站构建器软件集成，而其他工具则作为独立产品来满足特定的内容相关需求。 CMS 工具弥补了给定 CMS 中的差距，使用户能够更有效地管理网站并开发网站以满足其具体规范。
提交新应用
WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer 是一家位于荷兰的基于互联网的计算机文件传输服务。该公司由 Rinke Visser、Bas Beerens 和 Nalden 于 2009 年在阿姆斯特丹创立。 2018年10月，WeTransfer重新推出了其应用程序，名称为“Collect by WeTransfer”。 2020 年 5 月，印度以安全原因为由禁止了 WeTransfer 应用程序。
Issuu
issuu.com
Issuu 是全球最大的内容发布和营销平台，使人们能够在所有数字分发渠道中以各种动态格式转换、托管和共享引人入胜的内容。 Issuu 拥有 6000 万以上的出版物，使其 100 万以上的全球用户可以轻松地转换内容一次，然后在任何地方共享。 Issuu Story Cloud 通过将静态文档转换为营销资产，将单个文档转变为独特的沉浸式阅读体验 - 包括嵌入网站和博客的翻页书、针对移动设备优化的文章、社交媒体的动态图形故事、电子邮件的 GIF 等等。每天都有超过 300,000 页的内容上传到 Issuu，让世界各地的读者能够发现并参与更多他们喜欢的内容，从杂志和报纸到作品集和目录。企业营销人员...
10Web
10web.io
10Web是领先的人工智能网站和人工智能电子商务构建器。在当今时代，我们使在线机会的获取变得民主化。我们的人工智能工具简化了数字业务的创建和管理，打破了技术障碍。我们的人工智能网站生成器简化了您在线形象的创建、管理和扩展。同时，10Web Hosting 可为您的网站提供最佳性能、可靠性和速度，使先进技术普及到所有人。借助 10Web，您可以专注于您的热情，而我们则负责管理技术细节。
Relume
relume.io
我们构建 Relume Library 是为了帮助自由职业者、代理机构和其他在 Webflow 上构建网站的团队节省时间而不牺牲质量。只需从 650 多个预构建组件中进行搜索，一键复制它们并粘贴到任何 Webflow 项目中。告别从头开始构建 Webflow 网站，迎接更多时间和金钱！库中的所有组件都是使用 @finsweet 的客户端优先 Webflow 样式系统构建的。在保持 Webflow 构建井井有条和可扩展方面，它是游戏规则的改变者。
Smash
fromsmash.com
Smash 是一种发送大文件的新方式，没有任何大小限制。 Smash 安全、简单、快速，可帮助各种规模（从专业人士到大中型企业）以及不同活动领域的开发人员和企业满足他们的文件传输需求。服务按年度订阅提供，其中包括用户数量、定制功能、高级管理工具和基于 SAML 的 SSO。 Smash API 可以（超级）轻松地自动上传和下载文件，而无需担心大小限制。立即开始 30 天 100 GB 免费试用。无需信用卡。
Lordicon
lordicon.com
Lordicon 是一个设计精美的动画图标集，具有强大的库和无尽的集成选项。每个图标均以 Lottie、GIF、SVG、EPS 和 PNG 文件形式提供。此外，用户还可以下载没有 Lordicon 表达式控件的粗略 .json 格式以及 Adobe After Effects 源文件。最重要的是，我们直接从 Lordicon 库提供了一个时尚的 HTML 嵌入选项。
MemberSpace
memberspace.com
在您的网站上销售会员资格和数字产品。为您想要的任何产品（例如内容库、社区、视频、在线课程等）创建会员资格，同时对外观和风格拥有 100% 的控制权。任何平台都可以：Squarespace、WordPress、Webflow、Notion 等。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook 是一款用于创建专业数字翻页书的在线工具和桌面软件。它使您的 PDF 电子书、电子目录、数字手册、年度报告、演示文稿、杂志和销售宣传材料具有交互性。 179 个国家/地区的 50,000 多家公司使用 FlippingBook 创建易于使用的在线文档、通过网络交付内容并改进沟通流程。该服务适用于桌面和移动设备，并且可以与 Zapier、Google Analytics 和 WordPress 等第三方系统集成。 FlippingBook 帮助小型企业和大型知名品牌，例如联合利华、万豪、英特尔、卡地亚、FOX、雀巢。
FastPixel.io
fastpixel.io
更快的 WordPress 变得简单 所有关于如何加速您的网站的最新技术都整齐地打包在一个 1 分钟设置的插件中。
Templately
templately.com
Templately 是一款流行的 WordPress 插件，可帮助用户为其网站创建和管理预先设计的模板。 Templately 提供了广泛的模板集合，适用于各种用途，例如博客、商业网站、电子商务网站、作品集等。这些模板可以轻松定制以满足用户的特定需求。此外，Templately 作为 SaaS（软件即服务）产品，提供基于云的服务来创建和管理 WordPress 模板。这意味着用户可以从任何具有互联网连接和网络浏览器的设备访问模板，而无需下载或安装任何软件。 Templately 还提供协作和共享功能，允许多个用户同时处理同一个项目并与其他人共享他们的模板。该插件用户友好，不需要任何编码知识，...
StorifyMe
storifyme.com
用于用户参与的一体化平台，为任何移动或网站平台提供移动原生、全屏、沉浸式格式。 StorifyMe 使客户能够创建和发布高度个性化、视觉震撼的互动故事、短片、快照和广告，以吸引受众、提高转化率并增加收入。 StorifyMe Editor 易于使用、直观，并提供大量免费和可定制的模板，使故事创建过程变得更加容易。 StorifyMe 有机会将 StorifyMe Stories 集成到从移动设备到网络的任何平台，是一种以人们喜爱的形式进行内容分发的全方位解决方案！
MaxiBlocks
maxiblocks.com
使用免费的 WordPress 页面构建器 MaxiBlocks 释放您的创造力！没有编码？没问题！从包含 2000 多个预先设计的块和 150 多个页面模板的庞大库中拖放，可以为任何目的制作令人惊叹的网站，从登陆页面到博客和作品集。内置的响应能力确保您的杰作在每台设备上看起来都完美无缺。 ✨ 全球风格使您的品牌保持一致，而 OpenAI 集成（专业版）则为您的内容创作增添了 AI 元素。免费插件与专业版升级以获得更大的设计灵活性。告别限制，迎接 MaxiBlocks！ #WordPress #NoCode #WebsiteBuilder #DesignFreedom
Ruttl
ruttl.com
ruttl 是产品、营销、销售和支持团队通过网站反馈、错误跟踪、移动应用程序反馈和客户反馈等工具收集视觉反馈、协作和管理想法的最快方式。目前，为了审查和跟踪网站和移动应用程序上的错误，人们通常采用传统方法，例如截屏、创建冗长的电子邮件线程或与开发人员进行耗时的会议。这些方法可能会令人沮丧，并且常常会导致整个过程中的沟通不畅和延误。这就是我们构建 ruttl 的原因！凭借其强大的功能，用户现在可以轻松编辑内容、替换图像以及对网页元素进行设计更改，同时无缝共享需要开发人员实施的各种更改。 ruttl 拥有超过 15000 名用户，简化了视觉反馈流程，并成为世界各地设计师、开发人员和机构的首选工具。
Letterdrop
letterdrop.com
Letterdrop 是一个内容营销平台，可帮助 B2B 企业使用 SEO 和 LinkedIn 等有机渠道通过内容建立渠道。 Letterdrop 可帮助您： 1. 通过从销售电话中的问题、您网站上消费的内容以及 LinkedIn 参与度中提取见解，了解您的潜在客户关心什么。 2. 对正确的内容进行优先排序、计划和项目管理，以通过审批工作流程创建。 3. 利用人工智能辅助快速创建内容 4. 针对 SEO 和 LinkedIn 等不同渠道优化内容 5. 最大化分发，以便更多潜在客户能够看到它 6. 这构建了一个有机需求生成飞轮，以获取更多客户
Pastel
usepastel.com
Pastel 是网页设计师、开发人员和机构收集有关他们正在构建的网站的反馈的最简单、最快的方法。
Buttondown
buttondown.email
Buttondown 是构建和运行时事通讯的最简单方法。 Buttondown 是一个小巧而优雅的工具，用于制作时事通讯。极简的界面让您轻松写出精彩的电子邮件；自动化就像您希望拥有的编辑助理一样，通过检查拼写错误、损坏的链接或格式错误的图像；便携式订阅小部件使您无论在何处托管网站都可以轻松增加受众。然后 Buttondown 就不再妨碍你了。 Buttondown 的重点是速度和易用性，而不是复杂的功能集或强大的自动化。
RELAYTO
relayto.com
你如何让自己的满足感提高 100 倍？ RELAYTO 是排名第一的交互式体验平台，可将静态内容（PDF、MP4、图像）转换为引人入胜的交互式体验，使观看者能够选择自己的路径并进行自我教育。查看我们自己的 RELAYTO 支持的购买体验，该体验最初是传统的演示。 >> https://rla.to/pitch << 只需将您的 PDF 和演示文稿（并添加任何支持内容、文本、网络/社交内容、图像、视频和音频）到我们直观的构建器中即可分配交互式元素并发布供您的团队在桌面和移动屏幕上即时查看。借助 RELAYTO，您可以创建无限数量的公共和私人互动体验，并配备安全性、权限和用户管理来控制谁有权访问您...
Juicer
juicer.io
Juicer 是首选社交媒体聚合工具，使企业和个人能够在其网站上无缝策划和展示社交媒体内容。它可以轻松地从各种社交帐户中提取内容，包括 Instagram、Facebook、TikTok、LinkedIn、X/Twitter、YouTube 等。通过简单的设置和自定义选项，Juicer 的社交墙使用户能够在其网站上展示精选的、品牌的和用户生成的内容。该工具提供了用于内容控制的审核过滤器，并包括用于实时洞察社交参与的高级分析仪表板，使其成为跨平台集中和增强品牌知名度的综合解决方案。 Juicer 的优势： - 成熟可靠的解决方案，拥有十年的行业经验 - 与超过 15 个社交媒体平台无缝集成 - ...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) 是一个 3D 资产管理平台，可供开发人员和公司在整个组织内外实时存储、保护和共享 3D 内容。我们提供 3D 优先的内容管理系统 (CMS) 和交付网络 (CDN)、资产压缩和转换工具以及可扩展的 BaaS 基础设施，使开发人员和组织能够实时跨平台管理、处理和流式传输其 3D 内容设备。我们为超过 100,000 名用户提供服务，他们使用我们的平台创建实时 3D 体验（用于医疗保健、娱乐、零售、游戏、营销、培训等）并管理他们的交互式内容并发现、处理和共享 3D 资产团队及其他。
SubPage
subpage.app
SubPage 为您的企业网站提供全面的解决方案，使团队能够创建和维护变更日志、政策、职业页面、博客等网站页面，而无需开发人员支持。它是对您的网站构建器或 CMS 平台的完美补充。每个页面都具有独特的功能，例如政策页面的版本历史记录和 PDF 下载、内置博客图像编辑器、搜索功能等等。 SubPage 还可以让您轻松添加小部件，通过业务相关操作的重要功能（例如 cookie 同意弹出窗口）增强您的网站。
ImbaChat
imbachat.com
它是一个免费的网站聊天插件。这种聊天提供了网站用户之间的联系，非常适合网络社区或任何其他需要用户通信的网站。与 October CMS、Wordpress、Opencart 和 Livestreet CMS 集成。聊天有两种选项：SaaS 和自托管版本。每个版本都有灵活的资费计划。还有一些有用的功能： - 发送文件 - 表情符号 - 视频和音频聊天 - 离线消息存储 - 英语、俄语和意大利语界面语言 我们开放交流。
WebzFactory
webzfactory.com
为企业界、影响者、个人、公司、企业家等创建令人难以置信的网站整理您最好的作品，启发您以及您的企业和品牌
Common Ninja
commoninja.com
Common Ninja 是一家领先的提供商，提供 100 多个无代码小部件，旨在提升您的网站和在线商店体验。我们最先进的小部件提供与任何 SaaS 平台的无缝集成功能，使我们成为寻求增强数字形象的企业的首选。 Common Ninja 植根于我们精心构建的强大而先进的平台，使我们能够以无与伦比的速度开发复杂、功能丰富的小部件。我们独特的优势在于我们能够适应创建满足特定需求的定制解决方案，无论它们有多么复杂。我们的平台在设计时考虑到了灵活性，可满足不同受众的需求——从蓬勃发展的企业和创意机构到充满活力的中小型企业。我们全面的产品使我们成为各个领域用户的首选。借助 Common Ninja，您将...
Directorist
directorist.com
Directorist 业务目录插件简化了创建行业标准的可扩展且以用户为中心的在线业务目录的过程。
Weavy
weavy.com
面向开发人员的下一代构建模块。 Weavy 是一个完整的工具包，可供开发人员以极低的成本和时间向 Web 和移动应用程序添加协作、生产力和社区功能。我们用于聊天、文件和源的 API、SDK 和 UI 套件使开发团队能够增加功能并连接用户，同时专注于您的核心产品。所有 Weavy 功能都包括与用户已经熟悉的第三方工具的集成：添加 Zoom 和 Teams 视频会议、Google Drive、OneDrive、Dropbox 或 Box 文件共享、文档同步以及应用程序内上下文版本控制的功能。 Weavy 允许应用程序开发人员快速添加用户直接在应用程序中提高工作效率和交互所需的功能。借助我们的 ...
Monsido
monsido.com
Monsido 是领先的网络治理解决方案，旨在使组织能够在其数字业务中提供卓越且包容的用户体验，并支持他们的旅程，以确保通信开放、优化和合规。 Monsido 平台包括一套完整的工具，用于网络可访问性、网站质量保证、品牌和内容合规性、用户同意管理、社交和网络内容存档等。欲了解更多信息，请访问 monsido.com。