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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
内容体验平台使公司能够创造个性化体验，从而推动受众参与。这些工具首先提供通过基于受众或用例进行标记和分类来集中和组织营销资产的功能。内容组织好后，内容体验平台就会提供个性化功能，为特定受众定制体验，从而产生所需的业务成果。这些结果可能包括潜在客户捕获、潜在客户评分或引导个人采取具体行动号召等。 除了个性化之外，内容体验平台通常还包括分发功能和分析功能，以跟踪内容表现并获得受众洞察。内容营销团队利用这些工具最大限度地提高从内容和与受众互动中获得的价值，鼓励积极参与。 通过利用内容体验平台，企业可以创造引人注目的定制体验，与目标受众产生共鸣，最终推动有意义的结果并培养牢固的联系。
提交新应用
Issuu
issuu.com
Issuu是一个数字出版平台，可以将静态内容转换为互动出版物，适用于各种行业，支持社交媒体共享和离线访问。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr是一款基于云的统一客户服务平台，支持30多种数字和社交渠道，为客户和代理提供无缝体验，提升运营效率。
Showpad
showpad.com
Showpad是一个销售支持平台，为销售和营销团队提供内容管理和分析，帮助优化买家互动并提高收入。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook是一款软件和云服务，能将PDF转换为带翻页效果的交互式在线出版物，适用于创建数字营销材料和提高客户参与度。
involve.me
involve.me
involve.me是一个客户体验工具，帮助企业创建个性化互动内容，如表单、测验和调查，以提高用户参与度与数据收集。
StoryScale
storyscale.com
StoryScale 是一款无代码的产品演示工具，支持在各设备上创建完美的产品演示并优化体验。
Contentstack
contentstack.com
Contentstack 是一个无头CMS平台，帮助企业在多个数字渠道上管理和交付个性化内容，支持全渠道体验和实时数据集成。
DCatalog
dcatalog.com
DCatalog是一个数字出版平台，允许用户轻松创建和管理数字目录，并支持PDF转HTML5翻页书，兼容各类设备。
Smint.io
smint.io
Smint.io是一个数字资产管理平台，帮助企业整合和优化媒体内容，提升品牌体验与数字内容交付。
Joomag
joomag.com
Joomag 是一个数字内容创建与分发平台，帮助用户管理数字杂志和其他出版物，并提供分析工具和集成选项。
EX.CO
ex.co
EX.CO 是一个由迪士尼支持的内容体验平台，帮助出版商和品牌通过网站提供个性化互动，轻松创建新体验。
ScreenSpace
screenspace.io
ScreenSpace 是一款帮助营销和销售团队通过沉浸式网络体验吸引高质量客户的应用，简化内容呈现以增进用户参与。
Storylane
storylane.io
Storylane是一款无代码平台，帮助企业创建和管理个性化的产品演示，提升客户参与度和转化率。
Shorthand
shorthand.com
Shorthand是一个在线平台，用户可以轻松创建、编辑和发布引人入胜的数字内容，无需编程或设计技能。
Vev
vev.design
Vev是一个面向开发者、设计师和市场营销人员的网页创作平台，支持无代码和编码，帮助团队在网页上发布创意。
Spott
spott.ai
Spott应用允许用户通过在多渠道环境中添加可交互元素，使发布的内容（如图像、视频和pdf）更具行动性和可衡量性。
Visually
visual.ly
Visually 是一个创意市场，通过在线合作平台将企业与经过审核的创意专业人士连接，提供内容创作服务。
Aligned
alignedup.com
Aligned 是一个数字销售空间，帮助销售团队与客户协作，整合沟通、内容和工具，提高效率并缩短成交时间。
Allego
allego.com
Allego是一个销售培训和开发平台，提供视频课程、教练工具和自动化任务，旨在提高团队的生产力和合作效率。
Consensus
goconsensus.com
Consensus是一款自动化演示平台，帮助销售团队更高效地进行演示，缩短销售周期，并提高销售成功率。
OneMob
onemob.com
OneMob是一个综合平台，允许用户快速创建、分享和追踪个性化的微网站，适用于销售、营销和内容创作。
Brandlive
brandlive.com
Brandlive 是一款平台，帮助用户创建高质量的视频体验，适用于网络研讨会、活动和会议，提升内容吸引力。
Maglr
maglr.com
Maglr是一个数字内容创作平台，允许用户无代码创建互动和视觉内容，适用于销售和营销传播。
Youengage
youengage.me
Youengage 是一款无代码应用，允许用户创建移动友好的互动体验，包括测验、调查、智能表单和实时问答等。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip 是一个平台，可以集中和管理内容，从而为目标客户创建个性化的数字体验，提高参与度和转化率。
Foleon
foleon.com
Foleon是一款内容创作平台，帮助企业创建互动内容并优化其数字营销策略，提供易用的编辑工具和AI驱动的优化功能。
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO是一个将静态PDF和演示文稿转换为交互式内容的平台，提升用户参与度，不需编码。
Hubilo
hubilo.com
Hubilo是一个活动管理平台，支持虚拟和面对面的活动，提供工具以增强参与度和简化组织流程。
Hushly
hushly.com
Hushly是一个全功能的转换云平台，提供内容个性化、网站定制和潜在客户管理工具，旨在提升B2B营销效果。
Foundry
foundryco.com
Foundry是一个账户营销平台，整合广告、网络个性化与销售激活，帮助企业管理多渠道营销活动，提高客户参与及转化率。
ClearSlide
clearslide.com
ClearSlide是一个销售参与平台，通过内容管理、沟通和分析提升买方互动，帮助销售团队优化业绩。
Live Center
livecenter.com
Live Center是一个灵活的实时博客解决方案，支持自定义设计、实时发布与集成，提升读者互动与信息覆盖。
Brojure
brojure.com
Brojure是一款直观的视觉故事软件，允许用户轻松创建、分享和跟踪品牌和客户的视觉内容、提案和演示文稿，无需设计师。
Mediafly
mediafly.com
Mediafly 是一个提升销售团队能力的平台，提供创建互动销售内容的工具，支持多媒体集成，简化客户互动和参与。
Narrator
narrator.ai
Narrato 是一个 AI 内容创作、协作和工作流管理平台，帮助个人和团队快速高效地创建和发布各类内容。
SPCE
spce.com
SP_CE是一个数字平台，提供安全的虚拟空间，用于邀请客户、分享内容和协作，同时提供关于买家旅程的可操作见解。
Paperflite
paperflite.com
Paperflite是一款内容管理和销售支持软件，帮助团队存储、组织、分发和跟踪内容，优化客户参与和策略。
Edition Digital
editiondigital.com
Edition Digital 是一款数字发布软件，帮助用户创建、管理和分发互动内容，支持多种设备和平台。
Content Launch
contentlaunch.com
内容启动是一个简化的内容发现与分发平台，帮助团队计划、创建和发布内容，以优化内容管理和营销工作流。
SundaySky
sundaysky.com
Sundaysky是一个AI驱动的视频平台，帮助企业创建、个性化和分发视频内容，提高客户参与度。
Navattic
navattic.com
Navattic 帮助营销和销售团队创建交互式产品演示，以提高潜在客户转化率和客户参与度。
Tourial
tourial.com
Tourial是一个应用，允许市场团队创建互动演示和演示中心，帮助买家快速获得所需信息并加快销售过程。
Skyword360
skyword.com
Skyword360 是一个内容营销平台，帮助品牌整合内容创建和分发，以实现营销目标并增强受众互动。
Fabl
fabl.co
Fabl是一个内容营销和管理平台，帮助品牌发布者自行构建和分析互动内容，提高页面参与度，减少管理成本。
TrenDemon
trendemon.com
TrenDemon是一个网络个性化和基于账户的旅程协调平台，帮助企业优化客户体验并提高营销活动的绩效。
FORTVISION
fortvision.com
FORTVISION 是一款营销自动化和网站个性化平台，帮助提升销售、增加电子邮件订阅者，并展示个性化内容。
Outgrow
outgrow.co
Outgrow是一个工具，允许用户创建交互式内容，如测验和计算器，帮助企业获得和管理潜在客户，提高参与度。
The Juice
thejuicehq.com
The Juice 是一个内容分发平台，帮助销售和营销专业人士将内容精准地推送给目标受众，提高触达率和影响力。
InEvent
inevent.com
InEvent是一个活动管理平台，支持线下、虚拟和混合活动的组织，提供定制化的入住、注册及实时分析等功能。
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory 是一个 B2B 内容智能平台，提供个性化内容体验，支持基于帐户的营销，优化客户互动和内容策略。
Flowla
flowla.com
Flowla是一个数字平台，通过个性化旅程简化客户入职流程，自动化管理客户互动，增强参与度和满意度。
Knotch
knotch.com
Knotch是一个内容智能平台，帮助企业分析和优化数字内容性能，改善受众参与及策略决策，以提高营销效率。
degpeg
degpeg.com
Degpeg是一个云端直播商务平台，支持在多个社交平台上进行实时销售和互动，提升客户体验和购物便利性。
OneIQ
oneiq.com
OneIQ是一款全栈智能SaaS平台，用于统一混合IT运营，提高应用性能，降低成本，推动IT现代化，支持团队协作与透明共享。
UpContent
upcontent.com
UpContent是一个内容策划平台，帮助用户发现、策划和分发相关内容，以增强品牌影响力和受众参与度。
Dot.vu
dot.vu
Dot.vu 是一个互动内容平台，帮助品牌创建互动体验，提供数据洞察，管理和追踪内容，且无需编码。
Zoomforth
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Zoomforth是一款无需编码的应用，帮助企业快速创建美观的移动友好型网站，用于销售提案和招聘信息等。
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