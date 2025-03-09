内容体验平台 - 最热门应用 - 梵蒂冈

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
内容体验平台使公司能够创造个性化体验，从而推动受众参与。这些工具首先提供通过基于受众或用例进行标记和分类来集中和组织营销资产的功能。内容组织好后，内容体验平台就会提供个性化功能，为特定受众定制体验，从而产生所需的业务成果。这些结果可能包括潜在客户捕获、潜在客户评分或引导个人采取具体行动号召等。 除了个性化之外，内容体验平台通常还包括分发功能和分析功能，以跟踪内容表现并获得受众洞察。内容营销团队利用这些工具最大限度地提高从内容和与受众互动中获得的价值，鼓励积极参与。 通过利用内容体验平台，企业可以创造引人注目的定制体验，与目标受众产生共鸣，最终推动有意义的结果并培养牢固的联系。
提交新应用
ClearSlide
clearslide.com
ClearSlide是一个销售参与平台，通过内容管理、沟通和分析提升买方互动，帮助销售团队优化业绩。
Hushly
hushly.com
Hushly是一个全功能的转换云平台，提供内容个性化、网站定制和潜在客户管理工具，旨在提升B2B营销效果。
TrenDemon
trendemon.com
TrenDemon是一个网络个性化和基于账户的旅程协调平台，帮助企业优化客户体验并提高营销活动的绩效。
Outgrow
outgrow.co
Outgrow 让您可以轻松构建个性化测验、计算器、评估、竞赛、表格/调查、推荐、投票和聊天机器人，从而更好地获取、鉴定和吸引潜在客户。无需开发人员或设计师！ Outgrow 拥有大量设计模板，这些模板针对移动设备、桌面设备和平板电脑进行了全面优化，并且可以轻松嵌入到您的广告、网站、移动应用程序、社交媒体、短信和电子邮件通信中。此外，还有超过 1000 个预制内容片段和渠道，经过优化以提高转化率，因此您可以更改问题，进行一些调整，使其与您的品牌保持一致，并在几分钟内准备好您自己的交互式内容。
InEvent
inevent.com
InEvent 由活动专业人士和 A/V 专家组成，他们致力于突破网络研讨会和活动技术的界限。我们的产品为企业公司提供卓越的体验，赋予他们白标解决方案，通过软件和硬件解决方案创建面对面、虚拟和混合活动。所有这些都由专门的 24/7 客户服务支持，使 100% 的人类化。 InEvent 集成平台包括酒店和住宿、旅行和物流、网络广播、实时参与、顺利注册、动态网络、强大的营销自动化、定制网站和移动应用程序、实时分析、高性能信标和 100 多个其他功能，提供互动和沉浸式体验。我们已成功为超过 50,000 场活动和网络研讨会提供服务，全球与会者超过 200 万，流媒体时长超过 60 多万分钟。无论您是举办网络研讨会、虚拟实践会议还是为期一个月的活动，我们灵活的解决方案都将帮助您实现理想的活动。
Knotch
knotch.com
ContentEQ 是企业品牌用来了解和优化其数字内容性能的内容智能平台。该平台结合了一流的定量和定性数据捕获、人工智能和专家策略，帮助美国银行、富国银行、德勤和 Square 等品牌优化其数字内容投资的影响并实现其业务目标。
Shorthand
shorthand.com
Shorthand 是为网络创建沉浸式数字内容的首要平台。 Shorthand 的简单编辑器允许任何人在几分钟内创建、编辑和发布令人惊叹的阅读体验 - 无需任何代码或网页设计技能。现在，媒体、营销和传播团队可以大规模创建沉浸式内容，从而推动更深入的受众参与、更好的指标和更强大的品牌成果。速记使用户能够轻松协作。通过在速记工作区中组建您的团队，您可以改善内容协作并加快交付速度。多个用户可以无缝地协同处理一个内容，而不会造成任何中断。此外，自定义主题意味着所有发布的内容都保持品牌特色。借助灵活的发布选项，用户几乎可以在任何地方发布速记内容 - 通过 AWS、他们的 CMS、速记托管或直接嵌入到他们的网站上。我们很自豪地说，我们的客户（包括 BBC、Salesforce、联合国儿童基金会、剑桥大学和曼城）在网络上发布了一些最具电影感和吸引力的内容。这包括从数字杂志和长篇专题到内部通讯、品牌故事、博客的一切——甚至是虚拟逃生室！ Shorthand 带来了可观的投资回报，客户不断夸耀他们的参与度指标得到了根本性的改进。 Shorthand 成立于澳大利亚布里斯班，现已成为一家真正的全球性公司。我们是一群充满艺术和爱心的极客，致力于帮助内容团队打造世界上最令人印象深刻和最具影响力的数字内容。
OneIQ
oneiq.com
OneIQ 是一个用于统一混合 IT 运营的 Fullstack Intelligence® SaaS 平台。通过将人工智能驱动的洞察力和集体智慧与应用程序工作负载、基础设施和网络互连的实时蓝图相结合，提高应用程序性能、削减运营成本并实现 IT 现代化。借助 OneIQ，运营团队、值得信赖的顾问和供应商可以无缝协作，同时建立共享的专业知识、透明度和信任。使用获得专利的安全界面，每个人都可以从相互的、前瞻性的见解中受益——激发堆栈每一层的创新，塑造组织的未来。 OneIQ 已通过 ISO/IEC 27001 认证，并使用获得专利的安全数据协作技术 (US-11797701-B1)。
DCatalog
dcatalog.com
DCatalog是一个数字出版平台，允许用户轻松创建和管理数字目录，并支持PDF转HTML5翻页书，兼容各类设备。
SundaySky
sundaysky.com
Sundaysky是一个AI驱动的视频平台，帮助企业创建、个性化和分发视频内容，提高客户参与度。
Brojure
brojure.com
使用 Brojure（最直观的视觉叙事软件）创建引人入胜的内容、提案、演示文稿等。 Brojures 模板设计和简单的界面使您可以轻松地为您的品牌和客户创建、共享和跟踪迷人的视觉故事 - 无需设计师。
Youengage
youengage.me
创造可转化的互动体验。无代码。构建适合移动设备的测验、调查、智能表格、计算器、实时问答、交互式虚拟活动等等。结合收集反馈和用户参与度的同步和异步方法。
Aligned
alignedup.com
销售团队 - 简而言之，ALIGNED 是一个数字销售室 - 为您的团队和买家提供的协作平台。它使您能够协调复杂的交易、提高买家参与度并缩短价值实现时间。如何？ Aligned 将所有客户沟通、内容、流程和工具简化为一个个性化的客户工作区（是的，确实如此）。不再需要一周又一周地追查电子邮件——这只是一个链接，通向一个数字房间，统治一切。您还可以通过发现客户旅程中的盲点来获得前所未见的见解，最终帮助您获得更多控制权，吸引所有利益相关者，提高效率，并……更快地达成更多交易。我们的工具美观、使用简单，并且可以免费试用，无需信用卡或试用期 - 立即注册 Aligned 并亲自体验。
SPCE
spce.com
SP_CE 提供数字房间，您可以在其中安全地邀请人员、共享内容和协作。同时获得有关买家旅程的可行见解。我们的客户通常有三个共同点： 1. 销售周期长 2. 需要多次联系才能完成交易，内部和买方方面的许多利益相关者都需要协调一致。 3.销售过程中有很多内容可以分享。 SP_CE 通常用于 B2B 公司的营销、销售和客户成功。借助该平台，您可以： – 在您的组织和其他组织之间创建数字房间 – 安全地共享内容并与所有利益相关者协作，同时保持合规性 – 获得可行的见解以跟进并做出数据驱动的决策 在 SP_CE 中，您可以处理 B2B 中的整个买家旅程。为您的产品或客户设置专用空间，并跟踪从第一个接触点到交易签署及之后的流程。享受以下功能： - 展示您产品实力的产品陈列室 - 简单的拖放构建块即可轻松创建大规模的精美陈列室 - 客户参与仪表板和通知 - 您和客户之间的共享任务 - 来自产品表和合同的共享文档- 具有智能议程的交互式视频会议 - 智能时间线 - 录制、转录和人工智能分析的会议 - 视频消息传递 - 让您的销售代表立即工作的销售流程模板 - 高级安全和隐私 - CRM、Zoom 和 Teams集成 - 访问级别管理 - 公共、注册或私人空间
OneMob
onemob.com
OneMob是一个综合平台，允许用户快速创建、分享和追踪个性化的微网站，适用于销售、营销和内容创作。
Navattic
navattic.com
Navattic 帮助营销和销售团队创建交互式产品演示，以提高潜在客户转化率和客户参与度。
Flowla
flowla.com
Flowla 是一种让您的潜在客户参与数字个性化旅程的新方式，您的内容以一种有趣且引人入胜的方式消费，对话自然开始……无论您是否参与； - 销售和完成交易， - 成功并吸引新客户， - 招聘和吸引候选人， - 或任何其他您正在建立动力和兴趣的角色，尝试使用 Flowla 从人群中脱颖而出并加快行动
Live Center
livecenter.com
Live Center 是一种灵活的实时博客解决方案，可以吸引受众、吸引读者并让编辑团队能够无缝、有效地提供即时实时新闻报道。 Live Center 与其他新闻编辑室技术集成，简化了工作流程。用户可以完全控制其实时博客的设计，并能够创建自定义的帖子视觉效果和元素，例如记分板、选举结果计数器等。 Live Center 的新闻提要可以轻松嵌入文章、新闻门户、应用程序或首页。 主要特点： * 完全可定制的博客设计 * 社交媒体自动化查找和发布内容 * 轻松创建您自己的自定义帖子视觉效果和元素，以提高读者参与度 * 直接在编辑器中快速创建交互式图表和图形 * 直观的界面，带有响应式编辑器，可提供帖子的实时预览 * 与体育数据、市场数据等进行第三方集成 * 根据帖子的内容、优先级和分类自动对帖子进行暗示性标记 * 自动实时博客摘要，在仪表板视图中为读者提供实时博客文章中涵盖最多的主题的仪表板。 * 通过专门渠道向数十万读者实时发布帖子 * 与现有 CMS 和任何媒体库或系统集成 * 支持货币化策略
Smint.io
smint.io
Smint.io是一个数字资产管理平台，帮助企业整合和优化媒体内容，提升品牌体验与数字内容交付。
Edition Digital
editiondigital.com
Edition Digital 是一款数字发布软件，帮助用户创建、管理和分发互动内容，支持多种设备和平台。
Content Launch
contentlaunch.com
内容启动是一个简化的内容发现与分发平台，帮助团队计划、创建和发布内容，以优化内容管理和营销工作流。
ScreenSpace
screenspace.io
在一个充满干扰、市场过度饱和和千禧一代的世界中……营销和销售团队依靠 ScreenSpace 突破噪音 → 在情感上吸引高质量客户 → 并引导他们踏上不可抗拒的 YES 之旅！说实话 → 您的客户不知所措。通用视频 • 以产品为中心的导览 静态演示文稿 • 脚本化演示 • 复杂站点 人们对一刀切的媒体感到厌烦。你不是吗？当然，传统策略会浪费时间和金钱。排斥高意向客户——又名“收入”。同时吸引了昂贵、低质量的“噪音”。导致管道丢失和结果不可靠。或者……想象一下让您的产品和客户闪闪发光！凭借全面、身临其境的网络体验，将您的产品变成引人入胜的视觉之旅。一个自我引导的故事，非常适合每个买家。推动深度参与和产品理解当买家通过富媒体、动态叙述、互动游览和引人入胜的客户故事进行互动时，直到他们不仅发现价值，而且“体验”价值。成为 ScreenSpace 的英雄，只需简单的拖放操作即可将现有内容：视频 • 演示文稿 • 演示 • 客户故事 • 文档 转变为买家喜爱的沉浸式产品故事。买家意向数据与您最喜欢的 CRM 共享，因此您可以优化您的成功体验，同时您的销售团队可以针对下一次通话进行优化。副作用包括……推动可衡量的成果，取得重大进展。通过重新参与加速采用。让高意向的潜在客户涌入您的渠道。提高获胜率，同时缩短销售周期。将资源重新集中在经过验证的战略上。赢得高管和利益相关者的信任。一切都在舒适的家中进行。或者咖啡馆。或者办公室。体验成为一名快乐且投入的买家的感觉 → www.screenspace.io
Brandlive
brandlive.com
将电视的魔力带入您的网络研讨会，活动和与BrandLive的会议，这是您创建高架视频体验的平台。 无论是每月的网络研讨会，产品启动，投资者会议还是一年中最大的活动，我们都可以帮助公司从无聊到宾格沃特的任何规模和复杂性的项目。 BrandLive提供了独特的软件和服务组合，使我们的客户能够创建令人难以置信的内容，体贴的供应商并减少支出 - 同时吸引最重要的受众采取行动。
Zoomforth
zoomforth.com
Zoomforth 允许现代企业为从数字销售提案到招聘帖子的所有内容构建漂亮的无代码网站。我们帮助您解决什么问题？ 1.) 加快上市速度 - 通过拖放功能快速轻松地创建适合移动设备的网站 2.) 成本/效率 - 无需 Web 开发人员或设计人员等昂贵的资源 3.) 个性化 - 易于定制，提供引人注目的客户体验 4 .) 品牌推广 - 内置品牌指南，确保一致的客户体验 5.) 安全性 - 四个安全级别，确保您的内容和客户数据安全 6.) 数据分析 - 关于受众如何与内容互动的宝贵见解
Maglr
maglr.com
Maglr是一个数字内容创作平台，允许用户无代码创建互动和视觉内容，适用于销售和营销传播。
degpeg
degpeg.com
DEGPEG是一个基于云的实时商务平台，它通过在Web＆Mobile上的多流程通过更好的客户体验来增加和增强任何产品 /服务的在线销售和营销，同时支持30多个社交平台。 产品： <>实时通信平台 实时通信平台可帮助企业通过音频和视频互动实时与潜在客户建立联系。它有效地将潜在客户转换为销售，从而创建了促进信任的个性化互动。通过弥合离线商店和在线消费者之间的差距，它可以确保无缝连接和便利。此外，该平台通过客户和服务中心之间的视频通话，简化流程并提高客户满意度来提高操作效率。 特征： *聊天收件箱 *致电路由 *跟踪位置 *添加通话的人 *致电记录 *与Web＆App集成 *屏幕共享 <>直播电视 DEGPEG赋予品牌启动他们的直播电视，从而在单个仪表板上的各个平台上启用了多式电视。此外，品牌可以在多个社交媒体平台上直播的同时，无缝地将CTA添加到其网站上。 特征： *多分配 *综合商业 *组织活动 *实时聊天 <>购物视频 它使观众可以直接购买视频中展示的产品或服务，从而增强购物体验。 特征： *视频购物 *交互式产品链接 *通话行动按钮
Dot.vu
dot.vu
Dot.vu 是一个交互式内容平台，使品牌能够创建互动体验，吸引、娱乐和教育受众，而无需编写任何代码。 Dot.vu 平台由广泛的附加组件和组件提供支持，为用户提供了完全的创作自由，可以制作独特的互动内容，使他们的品牌与竞争对手区分开来，提供客户洞察，产生潜在客户并提高转化率。 Dot.vu 平台可帮助您释放数据的力量。交互式内容允许您通过可视化仪表板和报告以及零方和第一方数据来跟踪您的 KPI，以获得更多客户见解。您收集的数据越多，您就越能个性化您的互动内容并使其适应买家的旅程。告别一个项目的多个平台和应用程序。借助 Dot.vu，您可以在一个平台上创建、发布、管理和跟踪您的内容。如果时间紧迫，我们的代理服务将为您提供指导、支持和创建互动内容。为您节省一些时间和成本，并为您的客户创建更好的交互式内容。
Fabl
fabl.co
Fabl 于 2021 年 1 月被 Britelite Immersive 收购，旨在提高受众参与度，同时降低品牌发行商的生产和管理成本。Fabl 的综合软件平台使营销人员能够自己在扩展品牌内容计划中构建、管理、部署和分析参与度和转化数据；无需代理机构、开发商或设计师。与大多数 CMS 平台相比，Fabl 将内容营销页面参与度平均提高了 6 倍。与任何登陆页面构建器一样易于使用，与任何 CMS 一样强大 - Fabl 是一个内容营销、管理和发布平台，用于大规模高效生成高度吸引人的数据驱动的内容页面。除了典型的内容营销平台之外，Fabl 还使营销人员摆脱了成本、时间和技术限制，同时以指数方式提高了页面参与度和转化率。
FORTVISION
fortvision.com
借助 FORTVISION 的营销自动化和网络个性化平台，提高您的销售额、吸引更多电子邮件订阅者并向您的受众展示动态、个性化的内容。 FORTVISION 是在一个地方提高参与度和转化率的最明智的方法。通过个性化自动化吸引用户注意力，并通过定制的现场动态元素、电子邮件、短信、WhatsApp、广告和登陆页面赢得更多销售。 FORTVISION 是一个一站式商店，可使用内部和外部数据源（包括外部 CRM 软件）提高您的所有销售和营销转化率。通过我们的插件，可以根据用户地理位置、流量来源、在线行为、购买历史记录等来收集、分析和细分数据。 FORTVISION 利用全渠道营销自动化和网络个性化，提供购物车放弃解决方案、转化优化和智能分析。网络个性化：使用 FORTVISION 的网络个性化软件生成潜在客户并推动转化。个性化访客的浏览或购物体验将对您的利润产生很大的积极影响。通过 FORTVISION，您可以个性化任何元素或内容。根据访问者的个人资料或与网站的交互添加或替换元素。根据访问者的浏览偏好向他们推荐产品和内容。数据：通过 FORTVISION，您的所有数据都可以连接并在一处进行管理，并允许您相应地创建自动化。我们的数据平台提供内部和外部数据源，让您能够利用它来推动更准确的见解和更明智的决策。将数据进行细分，根据用户与网站的交互将用户分配到预定义的受众群体，并在正确的时间定位正确的受众群体。然后根据用户的细分展示个性化内容，开始吸引用户。营销自动化：使用电子邮件、短信和 WhatsApp 营销活动吸引受众、促进销售并提高客户保留率。当您设置自动化营销活动时，即使在下班后，FORTVISION 也会为您服务。创建入职欢迎电子邮件自动化流程、购物车放弃提醒短信自动化、个人
Paperflite
paperflite.com
Paperflite是一款内容管理和销售支持软件，帮助团队存储、组织、分发和跟踪内容，优化客户参与和策略。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook是一款软件和云服务，能将PDF转换为带翻页效果的交互式在线出版物，适用于创建数字营销材料和提高客户参与度。
Foleon
foleon.com
Foleon是一款内容创作平台，帮助企业创建互动内容并优化其数字营销策略，提供易用的编辑工具和AI驱动的优化功能。
involve.me
involve.me
involve.me是一个客户体验工具，帮助企业创建个性化互动内容，如表单、测验和调查，以提高用户参与度与数据收集。
Issuu
issuu.com
Issuu是一个数字出版平台，可以将静态内容转换为互动出版物，适用于各种行业，支持社交媒体共享和离线访问。
Narrator
narrator.ai
Narrato 是一个 AI 内容创建、协作和工作流程管理平台，旨在帮助独立营销人员/创作者、精益内容团队甚至大规模内容制作团队以前所未有的速度和成本效益数倍地创建和发布内容。该平台的主要功能： - 超过 100 多个人工智能内容创建、构思、优化和 SEO 工具，可快速创建以结果为导向的内容（涵盖的用例 - 博客、社交媒体、电子邮件、视频、新闻稿、文案、广告、摘要）等等）。创建您自己的 AI 模板选项和品牌声音。 - 完整的内容项目管理和工作流程自动化支持，包括任务分配、内容日历管理、自动通知、发布、自由职业者管理等 - 强大的 SEO 简介以及人工智能主题构思 - 自定义内容模板以及强大的文档内和工作区协作功能- AI 图像、免版税图像和图形 - 使用 AI 进行批量内容创建（例如批量生成内容描述） 其他功能：指南和品牌资产存储库、多语言支持、抄袭和语法检查、自定义报告、AI 品牌声音等等。
PathFactory
pathfactory.com
通过 PathFactory 在整个 B2B 买家旅程中提供个性化、引人入胜且注重转化的体验，释放 B2B 收入。增强买家的旅程并开始为买家提供内容智能。 PathFactory 的 AI 驱动的内容智能使您能够为个人买家和 ABM 策略的目标帐户生成个性化内容体验。根据最近的访问者历史记录、行业和趋势主题推荐下一个最佳的消费资产，从而加快交易速度并扩大您的渠道。领先的企业和中型市场 B2B 公司使用 PathFactory 通过提供智能内容体验和虚拟活动来消除买家的摩擦，从而加速培育、提高获胜率并了解内容绩效。 PathFactory 最近被德勤评为北美 2020 年高科技高成长 500 强公司之一。
Proof
useproof.com
事实证明，在营销渠道中添加 Proof 可以建立访问者的信任、创造紧迫感，并将每页转化率提高 10-15%。
Showpad
showpad.com
Showpad是一个销售支持平台，为销售和营销团队提供内容管理和分析，帮助优化买家互动并提高收入。
Skyword360
skyword.com
Skyword360 是一个内容营销平台，帮助品牌整合内容创建和分发，以实现营销目标并增强受众互动。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip 是一个平台，可以集中和管理内容，从而为目标客户创建个性化的数字体验，提高参与度和转化率。
Visually
visual.ly
Visually 是一个创意市场，它将企业与经过审查的创意专业人士联系起来，通过在线协作平台和定义明确、经过验证的流程来创建引人注目的内容。内容由我们的 1000 多名人才网络成员交付给我们的客户，这些成员经过人才教育（洛克大学）、我们的身份和声誉评级算法的结合审查。我们人才库的专业知识使我们能够向中端市场和企业客户交付复杂的项目，例如 LinkedIn、Salesforce、Citizens Bank、Nike、Ford 和 Oracle。今天，我们的业务覆盖北美和南美，是唯一一家能够向英语、西班牙语和葡萄牙语品牌提供内容的公司。我们因在项目中提供可扩展性、灵活性和质量而脱颖而出。
UpContent
upcontent.com
通过精选内容建立信任并加深关系。一种更好的方式来发现、协作和分发相关第三方内容，有助于将潜在客户转变为忠实客户。 UpContent 正在申请专利的技术有助于将搜索内容所花费的时间平均减少 65%，并且既可以作为独立应用程序使用，也可以作为首要的 Hootsuite 内容源和流使用。 UpContent 的建议被世界各地的营销人员用来推动他们的社交媒体、电子邮件营销和网站转换工作，并支持他们的原创内容创作。该技术提供了一系列计划，旨在以适合您预算的价格点仅提供所需的功能。
The Juice
thejuicehq.com
覆盖面更大，工作量更少。 停止在过时的内容联合平台和乏善可陈的活动上浪费金钱。 The Juice 拥有一群敬业的销售和营销专业人士，将您的内容在正确的时间呈现给正确的人。在 The Juice 上传播您的内容，寻找影响力和共鸣。
Hubilo
hubilo.com
Hubilo是一个活动管理平台，支持虚拟和面对面的活动，提供工具以增强参与度和简化组织流程。
Allego
allego.com
Allego是一个销售培训和开发平台，提供视频课程、教练工具和自动化任务，旨在提高团队的生产力和合作效率。
Spott
spott.ai
要在网上取得成功，您必须做好三件事。 1. 制作精彩的内容 2. 确保在受众所在的频道上发布内容 3. 确保一旦激发了受众的灵感，就可以让他们通过互动进行转化，从而根据这种灵感采取行动。 SPOTT 重点关注第三步。我们的价值主张：SPOTT 是一种解决方案，允许用户通过使其在多渠道环境中可操作和可衡量来从其发布的内容中获得更多价值。使用我们的 Spott 软件，您可以插入 (360°) 图像、pdf 和视频的可购物链接，获取订阅时事通讯、链接 pdf 文档或展示您的最新促销活动。您可以轻松地为所有图像和视频添加交互层。使您的视频、目录和图像具有交互性。添加号召性用语、标记产品、订阅新闻通讯并提高转化率。借助 Spott，您可以添加交互式元素，使您的内容具有可操作性和可衡量性，从而从已发布的 pdf、图像和视频中获得更多收益。
Contentstack
contentstack.com
Contentstack 是一个无头CMS平台，帮助企业在多个数字渠道上管理和交付个性化内容，支持全渠道体验和实时数据集成。
Joomag
joomag.com
Joomag 是一个数字内容创建与分发平台，帮助用户管理数字杂志和其他出版物，并提供分析工具和集成选项。
EX.CO
ex.co
Ex.CO是世界领先的迪士尼支持内容体验平台，它使出版商，品牌或中小型企业通过其网站上的一个个性化互动层增强了与不同受众群体的互动。 更新网站是一个沉重的提升，但是使用Ex.co强大的自助平台使创建和实施新的网站体验无需任何开发人员或设计资源即可。 它提供了从视频到产品匹配的旅程再到民意调查和调查的全部体验，以及数百种模板以符合不同行业的需求。
Vev
vev.design
Vev 是专为开发人员、设计师和营销人员构建的新型网络创建平台。 Vev 将无代码和代码相结合，帮助专业团队在网络上发布他们最疯狂的想法，并具有完全的创意和技术自由。 Vev 使领先的组织能够增强其数字营销材料并构建互动体验。
Storylane
storylane.io
Storylane是一款无代码平台，帮助企业创建和管理个性化的产品演示，提升客户参与度和转化率。
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO是一个将静态PDF和演示文稿转换为交互式内容的平台，提升用户参与度，不需编码。
Tourial
tourial.com
Tourial 使进入市场的团队能够创建交互式演示和演示中心，并将其分发到任何地方。演示中心使您能够比以往更快、更好地教育您的买家——从渠道的最顶端一直向下。这是一个个性化的内容中心，供您的潜在客户找到他们需要的最重要的信息，与他们的团队共享，并向您提供有关他们关心的内容的数据。在任何渠道嵌入或共享您的交互式演示，更快地转化潜在客户、影响渠道并加快交易周期。
StoryScale
storyscale.com
让您的营销和销售以产品为主导。无需代码即可创建像素完美的产品演示。优化您在所有设备上的演示体验。 StoryScale 演示具有电影效果，具有动画过渡和缩放。凭借一流的顶级营销网站交付和个性化销售演示，StoryScale 为现代收入团队提供了完整的演示自动化解决方案。 • 具有响应式交付和潜在客户开发功能的网站产品导览 • 具有安全共享和外向交付的个性化销售演示 • 引导式非线性产品导览路径 • 无需用于屏幕编辑和定制的代码演示工作室 • 指南库和屏幕交互 •克隆实时应用程序或使用媒体屏幕截图 • Demo-lytics 来跟踪参与度和演示性能 • 视频、电子书、博客和其他媒体的内容体验 我们相信人们应该获得更好的数字购买体验。这是一个简单的哲学：想怎么买就怎么卖。
Foundry
foundryco.com
Foundry是一个账户营销平台，整合广告、网络个性化与销售激活，帮助企业管理多渠道营销活动，提高客户参与及转化率。
Mediafly
mediafly.com
Mediafly 是一个提升销售团队能力的平台，提供创建互动销售内容的工具，支持多媒体集成，简化客户互动和参与。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr是一款基于云的统一客户服务平台，支持30多种数字和社交渠道，为客户和代理提供无缝体验，提升运营效率。
Consensus
goconsensus.com
共识带领世界进入了演示自动化的新时代。它的平台为您的买家在需要时需要什么。然后，它通过对这些买家的独特见解将您的收入团队的影响倍增。结果，您会看到更快的近距离，更大的交易和更高的近距离率。 购买企业软件是缓慢，令人沮丧和破损的。其专利的演示自动化平台可以解决此问题。它结合了最好的视频，产品互动和发现自动化，为买家和客户提供无与伦比的体验。从C-Suite到最终用户，其演示可以病毒地传播，适应每个观众，揭示隐藏的利益相关者并回答关键问题。然后，他们每次点击时都需要提供强大的数据，并需要回到您的团队，从而使他们的影响倍增。 共识是一个产品体验平台，可帮助上市团队自动化演示，将浪费的演示从50％降低到5％，并将演示等待时间从14天减少到按需（将销售周期）减少到68％。由Autodesk，Atlassian，Dell，Oracle，Salesforce和SAP等公司信任，共识在G2 Presales软件中排名第一，并被认为是2025年的好地方。 超过50％的演示观看了同一天分享，而下班后的13％，共识迅速参与，同时通过病毒内共享揭示了新的利益相关者及其优先事项。结果？更快的收入，不合格的演示和更好的见解。