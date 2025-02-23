内容体验平台 - 最热门应用 - 塔吉克斯坦

FORTVISION

fortvision.com

借助 FORTVISION 的营销自动化和网络个性化平台，提高您的销售额、吸引更多电子邮件订阅者并向您的受众展示动态、个性化的内容。 FORTVISION 是在一个地方提高参与度和转化率的最明智的方法。通过个性化自动化吸引用户注意力，并通过定制的现场动态元素、电子邮件、短信、WhatsApp、广告和登陆页面赢得更多销售。 FORTVISION 是一个一站式商店，可使用内部和外部数据源（包括外部 CRM 软件）提高您的所有销售和营销转化率。通过我们的插件，可以根据用户地理位置、流量来源、在线行为、购买历史记录等来收集、分析和细分数据。 FORTVISION 利用全渠道营销自动化和网络个性化，提供购物车放弃解决方案、转化优化和智能分析。网络个性化：使用 FORTVISION 的网络个性化软件生成潜在客户并推动转化。个性化访客的浏览或购物体验将对您的利润产生很大的积极影响。通过 FORTVISION，您可以个性化任何元素或内容。根据访问者的个人资料或与网站的交互添加或替换元素。根据访问者的浏览偏好向他们推荐产品和内容。数据：通过 FORTVISION，您的所有数据都可以连接并在一处进行管理，并允许您相应地创建自动化。我们的数据平台提供内部和外部数据源，让您能够利用它来推动更准确的见解和更明智的决策。将数据进行细分，根据用户与网站的交互将用户分配到预定义的受众群体，并在正确的时间定位正确的受众群体。然后根据用户的细分展示个性化内容，开始吸引用户。营销自动化：使用电子邮件、短信和 WhatsApp 营销活动吸引受众、促进销售并提高客户保留率。当您设置自动化营销活动时，即使在下班后，FORTVISION 也会为您服务。创建入职欢迎电子邮件自动化流程、购物车放弃提醒短信自动化、个人