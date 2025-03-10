内容分发软件 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
内容分发软件通过多种通信渠道（包括社交网络、付费搜索、网站、博客、电子邮件和其他平台）与在线受众有效地共享内容。分发可以通过付费媒体渠道（例如原生广告平台）、自有媒体（例如网站、博客和社交渠道）以及免费媒体（涉及网站访问者在自己的平台上推广内容）进行。内容分发工具对于内容营销团队至关重要，使他们能够扩大受众范围并提高内容的可见性。
提交新应用
Issuu
issuu.com
Issuu是一个数字出版平台，可以将静态内容转换为互动出版物，适用于各种行业，支持社交媒体共享和离线访问。
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot是一款社交媒体营销自动化工具，帮助用户调度、分析社交媒体活动，提高效率和覆盖率。
Storyly
storyly.io
Storyly是一个用户参与平台，允许用户在移动应用和网站中集成互动全屏故事，以增强用户体验和参与度。
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio是一款综合的社交媒体管理工具，简化内容创建、策展和发布，支持团队协作和内容分析。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr是一款基于云的统一客户服务平台，支持30多种数字和社交渠道，为客户和代理提供无缝体验，提升运营效率。
CoSchedule
coschedule.com
CoSchedule营销日历帮助营销人员在一个地方查看、计划和分享所有营销项目，提供实时的综合日历和AI助手支持。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook是一款软件和云服务，能将PDF转换为带翻页效果的交互式在线出版物，适用于创建数字营销材料和提高客户参与度。
StoryChief
storychief.io
StoryChief是一个内容营销平台，帮助B2B团队集中管理和分发跨渠道的内容，提高团队协作与内容绩效。
KAWO
kawo.com
KAWO是一款营销SaaS应用，帮助中国社交媒体团队在微信、微博、抖音和快手上进行内容协作、管理与分析。
Taboola
taboola.com
Taboola是一个内容发现平台，通过算法分析用户偏好，为发布者提供个性化内容建议和广告优化。
Joomag
joomag.com
Joomag 是一个数字内容创建与分发平台，帮助用户管理数字杂志和其他出版物，并提供分析工具和集成选项。
GetSocial
getsocial.io
GetSocial是一款内容分析平台，帮助营销人员衡量、推广和放大最佳内容，跟踪社交活动，分析互动，并提供自动化内容提醒。
InPowered
inpowered.ai
InPowered 是一个人工智能平台，帮助品牌优化内容营销，收集专有数据，提高品牌认知和用户参与度。
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it是一个内容策划平台，帮助个人和企业有效管理、发布和共享内容，支持团队协作和社交媒体发布。
Shareaholic
shareaholic.com
Shareaholic是一个社交媒体插件，帮助用户在网站上添加可自定义的分享按钮，促进内容分享和用户互动。
Paper.li
paper.li
Paper.li是一款个人营销平台，帮助用户快速策划内容、创建网站和管理社交媒体，简化内容管理流程。
Arena
arena.im
Arena 是一款实时互动工具，利用第一方数据帮助用户建立信任的实时受众，支持在线聊天和博客功能，适用于各种平台。
ShareThis
sharethis.com
ShareThis 是一款社交分享工具，允许用户通过一键按钮轻松分享内容到 40 多个社交平台，帮助网站增加流量和用户互动。
StorifyMe
storifyme.com
StorifyMe是一款用户参与平台，允许用户创建和发布互动故事、广告和短视频，简化内容创作与分发。
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence是一个客户声音平台，自动生成案例研究、推荐和统计数据，帮助团队展示产品价值。
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop是一个社交电商平台，支持将用户生成内容与品牌社交内容结合，实现在线购物与产品标记，提高销售转换率。
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO是一个将静态PDF和演示文稿转换为交互式内容的平台，提升用户参与度，不需编码。
Brojure
brojure.com
Brojure是一款直观的视觉故事软件，允许用户轻松创建、分享和跟踪品牌和客户的视觉内容、提案和演示文稿，无需设计师。
Brandkit
brandkitapp.com
Brandkit是一款集中管理品牌资产的工具，提供上传、组织和分发品牌元素的功能，帮助企业维护一致的品牌形象。
Paperflite
paperflite.com
Paperflite是一款内容管理和销售支持软件，帮助团队存储、组织、分发和跟踪内容，优化客户参与和策略。
Edition Digital
editiondigital.com
Edition Digital 是一款数字发布软件，帮助用户创建、管理和分发互动内容，支持多种设备和平台。
Content Launch
contentlaunch.com
内容启动是一个简化的内容发现与分发平台，帮助团队计划、创建和发布内容，以优化内容管理和营销工作流。
Skyword360
skyword.com
Skyword360 是一个内容营销平台，帮助品牌整合内容创建和分发，以实现营销目标并增强受众互动。
Connatix
connatix.com
Connatix是一个视频平台，帮助发布者创建、管理和变现视频内容，同时提供精准的广告定位。
True Anthem
trueanthem.com
True Anthem 是一个人工智能社交发布平台，帮助出版商自动优化内容在社交媒体上的分享，支持多平台和高级报告功能。
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper内容是一个AI驱动的内容营销平台，提供内容创作、管理和分发的工具，支持文本、图形和视频等多种内容类型。
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus是一个综合的创意和营销平台，提供内容生成、设计、社交媒体管理及分析等功能，旨在优化营销团队的工作流程。
MGID
mgid.com
MGID是一个本地广告平台，帮助广告商和内容创作者有效管理广告活动，精确定位受众，并优化其在线品牌曝光和流量。
Zemanta
zemanta.com
Zemanta是一个多渠道广告需求侧平台，专注于优化点击后的用户行为，帮助广告主提高广告互动效果。
The Juice
thejuicehq.com
The Juice 是一个内容分发平台，帮助销售和营销专业人士将内容精准地推送给目标受众，提高触达率和影响力。
Supapass
supapass.com
Supapass是一个内容管理应用，帮助用户集中管理播客内容、受众互动和付费墙，实现收入货币化。
Waapiti
waapiti.eu
Waapiti 应用程序是一个管理任何屏幕的平台，用户可以随时随地快速、轻松地进行管理，没有限制。
Flaminjoy
flaminjoy.com
Flaminjoy 是一款SaaS工具，帮助网红、品牌和出版商通过内容生成销售。
StructuredWeb
structuredweb.com
StructuredWeb为科技品牌提供灵活易用的渠道营销自动化平台，帮助加速需求生成和增强合作伙伴关系。
1World Online
welcome.1worldonline.com
1World 的平台包含投票、测验、调查和辩论等应用程序，以提高参与度和收入机会。
Storipress
storipress.com
Storipress 是一款基于 AI 的长格式内容工作流解决方案，帮助 B2B 内容团队高效创建和分发内容，提升生产力和投资回报率。
Scompler
scompler.com
Scompler 是一款内容策略管理工具，帮助用户从目标设定到内容格式规划，组织团队工作并创建各种类型的内容。
Vestorly
vestorly.com
Vestorly是一款内容管理引擎，利用人工智能为用户提供个性化内容策划和分发，以提升客户沟通的效率和效果。
UpContent
upcontent.com
UpContent是一个内容策划平台，帮助用户发现、策划和分发相关内容，以增强品牌影响力和受众参与度。
Kurtosys US
kurtosys.com
Kurtosys 是一个安全的、基于云的数字和报告平台，旨在使投资数据和见解交付变得轻松。我们的解决方案为那些需要全自动且强大的投资报告系统、客户门户和全球投资网站的人提供轻松的体验。投资经理的数字和报告解决方案致力于帮助销售和客户服务团队为投资者提供卓越的文档、报告和数字体验。数字体验客户报告、销售和营销资料、数字体验。通过单一出版物数据和内容存储提供。本地化内容本地化内容和报告，以满足国际监管要求的需要，并以尽可能无摩擦的方式支持分发流程。准备发布的数据 准备发布的数据。拥有一个包含所有数据、内容和材料的单一内容存储，可以随时在每个渠道和每个媒体上发布并交付。满足 ESG 增强报告的新需求 全部通过自助用户界面在云端进行管理。使我们的技术适用于各种类型的公司，无论规模大小。
Kurtosys UK
kurtosys.com
Kurtosys 是一个安全的、基于云的数字和报告平台，旨在使投资数据和见解交付变得轻松。我们的解决方案为那些需要全自动且强大的投资报告系统、客户门户和全球投资网站的人提供轻松的体验。投资经理的数字和报告解决方案致力于帮助销售和客户服务团队为投资者提供卓越的文档、报告和数字体验。数字体验客户报告、销售和营销资料、数字体验。通过单一出版物数据和内容存储提供。本地化内容本地化内容和报告，以满足国际监管要求的需要，并以尽可能无摩擦的方式支持分发流程。准备发布的数据 准备发布的数据。拥有一个包含所有数据、内容和材料的单一内容存储，可以随时在每个渠道和每个媒体上发布并交付。满足 ESG 增强报告的新需求 全部通过自助用户界面在云端进行管理。使我们的技术适用于各种类型的公司，无论规模大小。
Kurtosys EU
kurtosys.com
Kurtosys 是一个安全的、基于云的数字和报告平台，旨在使投资数据和见解交付变得轻松。我们的解决方案为那些需要全自动且强大的投资报告系统、客户门户和全球投资网站的人提供轻松的体验。投资经理的数字和报告解决方案致力于帮助销售和客户服务团队为投资者提供卓越的文档、报告和数字体验。数字体验客户报告、销售和营销资料、数字体验。通过单一出版物数据和内容存储提供。本地化内容本地化内容和报告，以满足国际监管要求的需要，并以尽可能无摩擦的方式支持分发流程。准备发布的数据 准备发布的数据。拥有一个包含所有数据、内容和材料的单一内容存储，可以随时在每个渠道和每个媒体上发布并交付。满足 ESG 增强报告的新需求 全部通过自助用户界面在云端进行管理。使我们的技术适用于各种类型的公司，无论规模大小。
Fotaflo
fotaflo.com
您提供客户想要记住的体验。 Fotaflo 将客户记忆转化为业务增长。 Fotaflo 是最简单的工具，可以为任何提供客户想要记住的体验的人增加推荐和重复业务。 Fotaflo 使您的企业能够利用客户捕捉并与朋友、家人和在线世界分享其体验的照片和视频的自然愿望。 Fotaflo 通过一个集中平台简化并自动化将捕获的记忆分发给所有客户，从而改进您的内部流程，并帮助您通过增加直接在线转化来实现增长。
emlen
emlen.io
emlen 是排名第一的买家支持平台，旨在促进销售内容的交流以及卖家和买家之间的协作。 emlen 以其独特的数字销售室技术专注于销售和收入团队，以提高买方主导时代的销售速度。
Cohley
cohley.com
Cohley 是一个软件平台，可帮助品牌扩展其内容策略（从 iPhone 视频到专业摄影再到文本评论），以提高其数字表现。 在当今的营销环境中，品牌比以往任何时候都需要更多的内容。在优化数字广告、确保它们在电子邮件营销活动中展示精彩内容、持续在社交渠道上发布内容和刷新网站内容之间，有很多事情需要跟上。 Cohley 的目标是继续帮助世界上最好的品牌通过经过审查的第三方创作者生成他们所需的内容，使这些品牌能够以极低的成本生成大量多样化、可操作的内容。 无论是创作者在 iPhone 上拍摄的品牌照片或视频，还是我们的摄影师网络创作的更精美的高分辨率摄影作品，Cohley 都是内容引擎，可为营销人员提供在数字渠道中获胜所需的资产。