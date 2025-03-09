内容分发软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

Zemanta

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Zemanta 是世界上第一个专为点击后行为优化而构建的多渠道需求方平台。 Zemanta 完全围绕帮助广告商通过程序化广告活动产生参与度（无论是访问量、浏览量、潜在客户还是转化）的理念而建立。我们的存在是为了从根本上改善整体在线广告体验，让消费者真正愿意与广告互动。 Zemanta 通过确定哪些展示位置和创意能够吸引正确的用户与其广告和网站互动，帮助广告商突破覆盖范围和频率指标的根本缺陷。这种独特的方法为广告商提供了捕捉真正的消费者参与度和广告支出回报的机会。通过先进的人工智能和自动化，Zemanta One 使品牌和代理机构能够购买针对点击后参与度进行优化的广告，从而充分利用在网络上的展示、视频和原生展示位置上花费的每一笔广告费用。 p我们将您的网络分析数据整合到 Zemanta 的平台、自动化活动管理和投标程序中。与其他 DSP 不同，我们提供无缝的 Google Analytics 和 Adob​​e 集成。 Zemanta 允许您使用网站每分钟费用（网站时间）等目标进行出价。 Zemanta 最初是建立在上下文和语义的基础上的，而不是 cookie 和受众定位。因此，Zemanta 可以像其他 DSP 一样瞄准受众和印象，但随着世界逐渐远离这些方法，我们的定位是帮助广告商生存和发展。 Zemanta 在语义分析以及出价和优化活动方法方面的独特背景为利用我们平台的广告商提供了更大的优势。