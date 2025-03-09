内容分发软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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内容分发软件通过多种通信渠道（包括社交网络、付费搜索、网站、博客、电子邮件和其他平台）与在线受众有效地共享内容。分发可以通过付费媒体渠道（例如原生广告平台）、自有媒体（例如网站、博客和社交渠道）以及免费媒体（涉及网站访问者在自己的平台上推广内容）进行。内容分发工具对于内容营销团队至关重要，使他们能够扩大受众范围并提高内容的可见性。
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KAWO
kawo.com
KAWO是中国领先的营销SaaS厂商之一，致力于打造最人性化的软件平台，赋能中国社交媒体团队成就辉煌。它为营销团队提供了一个有效协作、规划、管理和分析微信、微博、抖音和快手内容的中心枢纽；中国四大社交媒体渠道。其在当地社交媒体环境、客户洞察和法规方面无与伦比的专业知识已帮助超过 500 个全球品牌在中国社交媒体平台上取得成功。
Brojure
brojure.com
使用 Brojure（最直观的视觉叙事软件）创建引人入胜的内容、提案、演示文稿等。 Brojures 模板设计和简单的界面使您可以轻松地为您的品牌和客户创建、共享和跟踪迷人的视觉故事 - 无需设计师。
GetSocial
getsocial.io
GetSocial 是一个内容分析平台，可帮助营销人员衡量、推广和放大他们的最佳内容。 GetSocial 与全球 150,000 多个网站合作，拥有 Adobe、Sky 和 WWF 等知名客户。 GetSocial 开发了社交框架的 4 个 A <> 激活 * GetSocial 跟踪您网站 100% 的社交活动。 * GetSocial 揭示黑暗社交和私人消息流量。 ✭ 分析 * GetSocial 分析您网站上的每一次社交互动 * GetSocial 对您的每个内容故事进行病毒式传播评分 * GetSocial 检测您最具病毒性的内容 <> 自动化 * GetSocial 为您提供自动病毒式内容警报 * GetSocial 帮助您在正确的渠道、正确的时间发布正确的故事，以最大限度地扩大覆盖面 <> 属性 * GetSocial 为您提供基于见解的反馈，帮助您推广最佳内容
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop是一个社交电商平台，支持将用户生成内容与品牌社交内容结合，实现在线购物与产品标记，提高销售转换率。
StructuredWeb
structuredweb.com
StructuredWeb 为 IBM、ServiceNow、Google Cloud Platform 和 Veeam 等著名技术品牌以及许多其他成长中的品牌提供强大、灵活且易于使用的渠道营销自动化平台。自 1999 年以来，StructuredWeb 将创新平台与经过验证的上市策略和世界一流的服务相结合，提供更好的方法来加速渠道驱动的需求生成、加强合作伙伴参与度并增加渠道收入。
emlen
emlen.io
emlen 是排名第一的买家支持平台，旨在促进销售内容的交流以及卖家和买家之间的协作。 emlen 以其独特的数字销售室技术专注于销售和收入团队，以提高买方主导时代的销售速度。
Shareaholic
shareaholic.com
Shareaholic是一个社交媒体插件，帮助用户在网站上添加可自定义的分享按钮，促进内容分享和用户互动。
Arena
arena.im
Arena正在开发下一代的实时参与工具，该工具由第一方数据提供动力，以建立到处可信的，充满活力的观众。我们的解决方案 - 实时聊天，现场博客，竞技场角色）利用社交媒体最受欢迎的功能快速在您管理的任何平台上创造深度参与。超过20,000个客户信任竞技场，可以在网络上，应用程序或现场活动（或所有三个）将观众聚集在一起，以参与内容，社区和商业。
Fotaflo
fotaflo.com
您提供客户想要记住的体验。 Fotaflo 将客户记忆转化为业务增长。 Fotaflo 是最简单的工具，可以为任何提供客户想要记住的体验的人增加推荐和重复业务。 Fotaflo 使您的企业能够利用客户捕捉并与朋友、家人和在线世界分享其体验的照片和视频的自然愿望。 Fotaflo 通过一个集中平台简化并自动化将捕获的记忆分发给所有客户，从而改进您的内部流程，并帮助您通过增加直接在线转化来实现增长。
1World Online
welcome.1worldonline.com
1World 的平台包含投票、测验、调查和辩论等应用程序，以提高参与度和收入机会。
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus是一个综合的创意和营销平台，提供内容生成、设计、社交媒体管理及分析等功能，旨在优化营销团队的工作流程。
Edition Digital
editiondigital.com
Edition Digital 是一款数字发布软件，帮助用户创建、管理和分发互动内容，支持多种设备和平台。
InPowered
inpowered.ai
inPowered 的人工智能平台使品牌能够最大限度地提高内容营销投资回报率。在人工智能和多年的机器学习的支持下，他们的内容智能和内容分发解决方案允许营销人员收集专有数据并使用它来推动真正的投资回报率 - 积极改变品牌认知，增加现场采取的行动，潜在客户开发和用户参与度。
StorifyMe
storifyme.com
StorifyMe是一款用户参与平台，允许用户创建和发布互动故事、广告和短视频，简化内容创作与分发。
Brandkit
brandkitapp.com
Brandkit是一款集中管理品牌资产的工具，提供上传、组织和分发品牌元素的功能，帮助企业维护一致的品牌形象。
Connatix
connatix.com
Connatix是一个视频平台，帮助发布者创建、管理和变现视频内容，同时提供精准的广告定位。
Content Launch
contentlaunch.com
内容启动是一个简化的内容发现与分发平台，帮助团队计划、创建和发布内容，以优化内容管理和营销工作流。
Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead 是一款 SaaS 工具，使影响者、品牌和出版商能够利用其内容产生销售。
Kurtosys EU
kurtosys.com
Kurtosys 是一个安全的、基于云的数字和报告平台，旨在使投资数据和见解交付变得轻松。我们的解决方案为那些需要全自动且强大的投资报告系统、客户门户和全球投资网站的人提供轻松的体验。投资经理的数字和报告解决方案致力于帮助销售和客户服务团队为投资者提供卓越的文档、报告和数字体验。数字体验客户报告、销售和营销资料、数字体验。通过单一出版物数据和内容存储提供。本地化内容本地化内容和报告，以满足国际监管要求的需要，并以尽可能无摩擦的方式支持分发流程。准备发布的数据 准备发布的数据。拥有一个包含所有数据、内容和材料的单一内容存储，可以随时在每个渠道和每个媒体上发布并交付。满足 ESG 增强报告的新需求 全部通过自助用户界面在云端进行管理。使我们的技术适用于各种类型的公司，无论规模大小。
Kurtosys UK
kurtosys.com
Kurtosys 是一个安全的、基于云的数字和报告平台，旨在使投资数据和见解交付变得轻松。我们的解决方案为那些需要全自动且强大的投资报告系统、客户门户和全球投资网站的人提供轻松的体验。投资经理的数字和报告解决方案致力于帮助销售和客户服务团队为投资者提供卓越的文档、报告和数字体验。数字体验客户报告、销售和营销资料、数字体验。通过单一出版物数据和内容存储提供。本地化内容本地化内容和报告，以满足国际监管要求的需要，并以尽可能无摩擦的方式支持分发流程。准备发布的数据 准备发布的数据。拥有一个包含所有数据、内容和材料的单一内容存储，可以随时在每个渠道和每个媒体上发布并交付。满足 ESG 增强报告的新需求 全部通过自助用户界面在云端进行管理。使我们的技术适用于各种类型的公司，无论规模大小。
Kurtosys US
kurtosys.com
Kurtosys 是一个安全的、基于云的数字和报告平台，旨在使投资数据和见解交付变得轻松。我们的解决方案为那些需要全自动且强大的投资报告系统、客户门户和全球投资网站的人提供轻松的体验。投资经理的数字和报告解决方案致力于帮助销售和客户服务团队为投资者提供卓越的文档、报告和数字体验。数字体验客户报告、销售和营销资料、数字体验。通过单一出版物数据和内容存储提供。本地化内容本地化内容和报告，以满足国际监管要求的需要，并以尽可能无摩擦的方式支持分发流程。准备发布的数据 准备发布的数据。拥有一个包含所有数据、内容和材料的单一内容存储，可以随时在每个渠道和每个媒体上发布并交付。满足 ESG 增强报告的新需求 全部通过自助用户界面在云端进行管理。使我们的技术适用于各种类型的公司，无论规模大小。
Scompler
scompler.com
Scompler 允许您定义内容策略的所有基本要素，从您自己的目标和给读者带来的利益，通过角色和购买者的旅程，到格式、媒体和渠道。借助 Scompler，您可以通过战略主题规划来组织所有内容，并通过单独的工作流程（社交媒体、博客文章、网站、邮件、小册子等）在团队中制作内容。
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围绕播客建立内容业务所需的一切 创建世界一流的应用程序和网站来提升您的品牌、吸引受众并让您的客户回头客，将您的所有内容集中在一个地方，从而节省您的时间并增加您的销售额
True Anthem
trueanthem.com
True Anthem 是一个深受顶级出版商信赖的人工智能社交出版平台，可自动执行和优化社交媒体平台的内容共享。出版商使用 True Anthem 来增加网络流量、提高社交 KPI 并自动化社交媒体工作流程。 True Anthem 平台无缝地管理及时的突发新闻、最近发布的内容的再循环以及常青内容。该软件支持高级报告和人工智能驱动的共享到 Facebook、Twitter、Instagram（包括生物中的链接）、LinkedIn 和 Pinterest。 True Anthem 与 500 多家出版商合作，包括美联社、路透社、Dotdash Meredith、NBC News、ABC、CBS/Paramount、McClatchy、Gannett 等。True Anthem 总部位于加利福尼亚州旧金山。
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探索快速轻松管理任何屏幕的理想平台。随时随地。没错，没有任何限制。
Zemanta
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Zemanta 是世界上第一个专为点击后行为优化而构建的多渠道需求方平台。 Zemanta 完全围绕帮助广告商通过程序化广告活动产生参与度（无论是访问量、浏览量、潜在客户还是转化）的理念而建立。我们的存在是为了从根本上改善整体在线广告体验，让消费者真正愿意与广告互动。 Zemanta 通过确定哪些展示位置和创意能够吸引正确的用户与其广告和网站互动，帮助广告商突破覆盖范围和频率指标的根本缺陷。这种独特的方法为广告商提供了捕捉真正的消费者参与度和广告支出回报的机会。通过先进的人工智能和自动化，Zemanta One 使品牌和代理机构能够购买针对点击后参与度进行优化的广告，从而充分利用在网络上的展示、视频和原生展示位置上花费的每一笔广告费用。 p我们将您的网络分析数据整合到 Zemanta 的平台、自动化活动管理和投标程序中。与其他 DSP 不同，我们提供无缝的 Google Analytics 和 Adobe 集成。 Zemanta 允许您使用网站每分钟费用（网站时间）等目标进行出价。 Zemanta 最初是建立在上下文和语义的基础上的，而不是 cookie 和受众定位。因此，Zemanta 可以像其他 DSP 一样瞄准受众和印象，但随着世界逐渐远离这些方法，我们的定位是帮助广告商生存和发展。 Zemanta 在语义分析以及出价和优化活动方法方面的独特背景为利用我们平台的广告商提供了更大的优势。
CoSchedule
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CoSchedule 的营销日历可帮助营销人员在一处查看所有营销活动。这是您最终在一个日历中查看、安排和分享您的营销活动的秘密武器。 CoSchedule 的营销日历为您提供了以下工具： 在一个日历中可视化每个营销项目。了解一切如何与统一的实时记录日历一目了然地连接起来。使用人工智能驱动的营销智能助手撰写初稿、产生新想法并升级您的营销工作流程。留住利益相关者
FlippingBook
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FlippingBook是一款软件和云服务，能将PDF转换为带翻页效果的交互式在线出版物，适用于创建数字营销材料和提高客户参与度。
Issuu
issuu.com
Issuu是一个数字出版平台，可以将静态内容转换为互动出版物，适用于各种行业，支持社交媒体共享和离线访问。
Paper.li
paper.li
Paper.li是一款个人营销平台，帮助用户快速策划内容、创建网站和管理社交媒体，简化内容管理流程。
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it是一个内容策划平台，帮助个人和企业有效管理、发布和共享内容，支持团队协作和社交媒体发布。
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sharethis.com
ShareThis 是一款社交分享工具，允许用户通过一键按钮轻松分享内容到 40 多个社交平台，帮助网站增加流量和用户互动。
Skyword360
skyword.com
Skyword360 是一个内容营销平台，帮助品牌整合内容创建和分发，以实现营销目标并增强受众互动。
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot是一款社交媒体营销自动化工具，帮助用户调度、分析社交媒体活动，提高效率和覆盖率。
StoryChief
storychief.io
StoryChief是一个内容营销平台，帮助B2B团队集中管理和分发跨渠道的内容，提高团队协作与内容绩效。
Taboola
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Taboola是一个内容发现平台，通过算法分析用户偏好，为发布者提供个性化内容建议和广告优化。
Storyly
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Storyly是一个用户参与平台，允许用户在移动应用和网站中集成互动全屏故事，以增强用户体验和参与度。
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通过精选内容建立信任并加深关系。一种更好的方式来发现、协作和分发相关第三方内容，有助于将潜在客户转变为忠实客户。 UpContent 正在申请专利的技术有助于将搜索内容所花费的时间平均减少 65%，并且既可以作为独立应用程序使用，也可以作为首要的 Hootsuite 内容源和流使用。 UpContent 的建议被世界各地的营销人员用来推动他们的社交媒体、电子邮件营销和网站转换工作，并支持他们的原创内容创作。该技术提供了一系列计划，旨在以适合您预算的价格点仅提供所需的功能。
ContentStudio
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Joomag 是一个数字内容创建与分发平台，帮助用户管理数字杂志和其他出版物，并提供分析工具和集成选项。
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Storipress
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Storipress 是一款支持 AI 的长篇内容工作流程解决方案，专为 B2B 内容团队设计，可大规模创建思想领导力内容。 Storipress 通过将您需要的所有内容工具组合到一个平台中来集中您的工作流程。 Storipress 使您能够更快地接触更多目标受众；通过自动化内容协作、分发和衡量，每周为团队成员节省 10 个小时，从而实现 16 倍的内容投资回报率。
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Sprinklr是一款基于云的统一客户服务平台，支持30多种数字和社交渠道，为客户和代理提供无缝体验，提升运营效率。
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我们的愿景是培育数字媒体的新阶段，使消费者能够以同样积极的方式参与内容和赞助广告。
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Vestorly 的内容管理引擎使组织能够在正确的时间向正确的人发现、过滤和个性化正确的内容。
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