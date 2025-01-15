内容分发软件 - 最热门应用 - 巴勒斯坦领土

Creatosaurus

creatosaurus.io

Creatosaurus 是一个一体化的创意和营销平台，旨在简化工作流程并为营销团队提供可扩展的营销策略。 它提供了一套全面的功能，涵盖从管理和协作到创建、分发、分析和应用程序。 Creatosaurus 的显着功能之一是其人工智能内容编写器，它允许用户在几分钟内生成大规模的营销副本。 它还提供了一个易于使用的设计编辑器，用于创建漂亮的图形，具有拖放功能以及对免费库存图像和模板的访问。该平台包括一个主题标签管理器，可帮助用户查找和管理主题标签以优化其社交媒体工作流程，以及一个报价查找器，允许用户搜索和保存报价以供以后使用。 它还提供了跨不同平台安排社交媒体帖子的能力。 Creatosaurus 专为拥有分布式团队和全球创意人员的公司而构建，为创作者和营销人员提供集中的工作空间。 它旨在通过在一个地方提供一系列工具和功能来将生产力和创造力结合起来，从而实现高效协作并改进整个故事讲述过程。该平台得到与其他流行应用程序深度集成的支持，允许用户连接他们最喜欢的工具并掌控自己的工作。 它的设计是用户友好的，为每个团队成员提供透明和简单的体验。 Creatosaurus 被世界各地的影响者、创作者、出版商、初创公司和品牌用作营销策略的强大工具。 它旨在为所有创意和营销需求提供完整的解决方案，让用户专注于讲述有影响力的故事，而平台则负责其他一切。