内容分发软件 - 最热门应用 - 古巴

Cohley

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Cohley 是一个软件平台，可帮助品牌扩展其内容策略（从 iPhone 视频到专业摄影再到文本评论），以提高其数字表现。 在当今的营销环境中，品牌比以往任何时候都需要更多的内容。在优化数字广告、确保它们在电子邮件营销活动中展示精彩内容、持续在社交渠道上发布内容和刷新网站内容之间，有很多事情需要跟上。 Cohley 的目标是继续帮助世界上最好的品牌通过经过审查的第三方创作者生成他们所需的内容，使这些品牌能够以极低的成本生成大量多样化、可操作的内容。 无论是创作者在 iPhone 上拍摄的品牌照片或视频，还是我们的摄影师网络创作的更精美的高分辨率摄影作品，Cohley 都是内容引擎，可...