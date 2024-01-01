内容分发软件 - 最热门应用 - 阿鲁巴

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内容分发软件通过多种通信渠道（包括社交网络、付费搜索、网站、博客、电子邮件和其他平台）与在线受众有效地共享内容。分发可以通过付费媒体渠道（例如原生广告平台）、自有媒体（例如网站、博客和社交渠道）以及免费媒体（涉及网站访问者在自己的平台上推广内容）进行。内容分发工具对于内容营销团队至关重要，使他们能够扩大受众范围并提高内容的可见性。
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Issuu
issuu.com
Issuu 是全球最大的内容发布和营销平台，使人们能够在所有数字分发渠道中以各种动态格式转换、托管和共享引人入胜的内容。 Issuu 拥有 6000 万以上的出版物，使其 100 万以上的全球用户可以轻松地转换内容一次，然后在任何地方共享。 Issuu Story Cloud 通过将静态文档转换为营销资产，将单个文档转变为独特的沉浸式阅读体验 - 包括嵌入网站和博客的翻页书、针对移动设备优化的文章、社交媒体的动态图形故事、电子邮件的 GIF 等等。每天都有超过 300,000 页的内容上传到 Issuu，让世界各地的读者能够发现并参与更多他们喜欢的内容，从杂志和报纸到作品集和目录。企业营销人员...
ContentStudio
contentstudio.io
使用 ContentStudio 改进您的社交媒体和内容策略 - 企业、机构和营销人员的终极动力源。简化您的内容创建流程并扩大您的在线形象。 ContentStudio 不仅仅是另一个工具；它是一个工具。它是一个完整的解决方案，可在所有社交和博客平台上提升您的内容营销。访问我们的网站：https://contentstudio.io 为什么选择 ContentStudio？原因如下： 加快内容创建速度：利用 AI 将高质量内容的制作速度提高 10 倍，确保您的社交媒体渠道始终充满引人入胜的帖子。一体化平台：告别使用多种工具。 ContentStudio 将从内容发现到发布的一切都集中在一个屋檐...
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot 是一款社交媒体营销自动化工具，可帮助您安排和分析社交媒体营销活动，从而提高社交媒体效率和覆盖范围。 1) 您可以使用 SocialPilot 连接超过 9 个社交媒体网络，例如 Facebook、Twitter、Instagram、Google My Business、LinkedIn、Pinterest、Tumblr、TikTok 和 VK。 2) 只需一个 SocialPilot 帐户即可分享多达 500 个帖子并连接 100 多个个人资料。 3) 使用社交收件箱管理您的社交媒体对话。 4) 在您的 SocialPilot 帐户中添加最多 10 名团队成员，以使用团...
CoSchedule
coschedule.com
CoSchedule 的营销日历可帮助营销人员在一处查看所有营销活动。这是您最终在一个日历中查看、安排和分享您的营销活动的秘密武器。 CoSchedule 的营销日历为您提供了以下工具： 在一个日历中可视化每个营销项目。了解一切如何与统一的实时记录日历一目了然地连接起来。使用人工智能驱动的营销智能助手撰写初稿、产生新想法并升级您的营销工作流程。留住利益相关者
Storyly
storyly.io
Storyly 是一个用户参与平台，可在移动应用程序和网站中嵌入故事（全屏、交互式和当今最吸引人的内容格式）。 Storyly Stories 使移动品牌能够超越移动屏幕的限制与受众互动，并在集成后无需任何开发工作即可创造引人入胜的体验，从而为移动品牌的营销策略提供支持。 Storyly 受到 40 多个国家/地区 300 多个品牌的信赖，包括但不限于 Domino’s Pizza、土耳其航空、联合航空、麦当劳、New Look、迪卡侬、Swisscom、Footasylum、Heetch、SoulCycle 和 Birbank。故事本质上为移动应用程序和网站提供了以朗朗上口、熟悉且互动的方式...
StoryChief
storychief.io
StoryChief 是为您的团队提供的完整内容营销解决方案，专为 B2B 营销团队和内容代理机构构建，让您能够专注于通过内容营销来发展业务。集中和分发您的文章和社交媒体内容，以扩大您的受众并产生更多潜在客户。借助 StoryChief，您可以更有效地覆盖多渠道方法，从而获得 10 倍以上的销售线索。您可以节省 6 小时的内容协作、批准和分发时间。您的团队创建优质内容的参与度和积极性将提高 80%。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 * 使客户能够在他们喜欢的渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 * 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 * 为主管提供有意义且可行的见解，以推动增长和卓越运营 * 通过可在整个企业范围内扩展的实时联络中心洞察，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
Taboola
taboola.com
Taboola 是世界上最受欢迎的内容发现和原生广告平台。大规模寻找优质消费者，并通过精准定位和重定向在整个买家旅程中培养他们。使用性能第一的平台（包括自动出价、流量管理等）来增加销售额。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook 是一款用于创建专业数字翻页书的在线工具和桌面软件。它使您的 PDF 电子书、电子目录、数字手册、年度报告、演示文稿、杂志和销售宣传材料具有交互性。 179 个国家/地区的 50,000 多家公司使用 FlippingBook 创建易于使用的在线文档、通过网络交付内容并改进沟通流程。该服务适用于桌面和移动设备，并且可以与 Zapier、Google Analytics 和 WordPress 等第三方系统集成。 FlippingBook 帮助小型企业和大型知名品牌，例如联合利华、万豪、英特尔、卡地亚、FOX、雀巢。
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it 提供的软件和技术使内容发布更加省时，并对企业内部的营销和知识共享产生影响。我们还帮助数百万专业人士、营销人员和商业情报官员进行日常管理和内容监控。 - Scoop.it Enterprise 被数千家企业用来管理内容营销（包括 SEO、流量和潜在客户生成）和商业智能的内容管理。 Scoop.it Content Enterprise 还有助于以有影响力的方式在组织内共享内容。 - Scoop.it 策展服务帮助数百万个人和专业人士发展他们的在线思想领导力。该解决方案允许展示专业知识并通过集成的社交共享产生流量。自2011年推出该服务以来，每年已有800万用户发布数千万条内容，...
KAWO
kawo.com
KAWO是中国领先的营销SaaS厂商之一，致力于打造最人性化的软件平台，赋能中国社交媒体团队成就辉煌。它为营销团队提供了一个有效协作、规划、管理和分析微信、微博、抖音和快手内容的中心枢纽；中国四大社交媒体渠道。其在当地社交媒体环境、客户洞察和法规方面无与伦比的专业知识已帮助超过 500 个全球品牌在中国社交媒体平台上取得成功。
ShareThis
sharethis.com
超过 300 万个网站使用 ShareThis 网站工具、插件和应用程序来推动消费者参与度和流量，捕捉互联网上人们最广泛和最深刻的情感。这些情绪和信号每天都会被实时观察和处理，以更好地了解人们，使社交数据对于任何需要全面了解人员或客户的企业都具有可操作性。 ShareThis 共享按钮是一款免费、易于安装的工具，可在 40 多个社交渠道中实现一键共享。它们使出版商能够扩大内容的活力、扩大受众并提高参与度。尝试共享按钮：sharethis.com/platform/share-buttons/ 对更多方式来扩大您的网站感兴趣吗？查看我们的网站工具套件，包括关注按钮、反应按钮、同意管理平台和社交源...
InPowered
inpowered.ai
inPowered 的人工智能平台使品牌能够最大限度地提高内容营销投资回报率。在人工智能和多年的机器学习的支持下，他们的内容智能和内容分发解决方案允许营销人员收集专有数据并使用它来推动真正的投资回报率 - 积极改变品牌认知，增加现场采取的行动，潜在客户开发和用户参与度。
Joomag
joomag.com
Joomag 是一个数字出版和内容体验平台，可帮助公司轻松地从 PDF 或模板创建、分发和衡量交互式出版物。 Joomag 在全球拥有 5,000 多家客户，其一体化平台使公司能够提供个性化且引人入胜的内容，并提供最佳的读者体验。 Joomag 深入的行为洞察和反馈功能使公司能够优化其内容策略、提高读者参与度并加速收入增长。
StorifyMe
storifyme.com
用于用户参与的一体化平台，为任何移动或网站平台提供移动原生、全屏、沉浸式格式。 StorifyMe 使客户能够创建和发布高度个性化、视觉震撼的互动故事、短片、快照和广告，以吸引受众、提高转化率并增加收入。 StorifyMe Editor 易于使用、直观，并提供大量免费和可定制的模板，使故事创建过程变得更加容易。 StorifyMe 有机会将 StorifyMe Stories 集成到从移动设备到网络的任何平台，是一种以人们喜爱的形式进行内容分发的全方位解决方案！
Paper.li
paper.li
借助 Paper.li 个人营销平台，您可以在几分钟内通过自己的手机完成营销团队的工作。您将获得每日个性化内容、新鲜网站、社交日程安排和简单的时事通讯创建器。
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一个社交商务、可购物 UGC 和视觉购物平台，适用于电子商务品牌和在线商店，通过标记产品并在其网站上发布可购物图库来激活用户生成的内容或品牌的社交内容，以提高转化率、推动销售、建立社交媒体信任、参与和无缝的购物体验。
Shareaholic
shareaholic.com
我们是一支全球团队，致力于帮助品牌和发布商在每次网站访问中吸引受众。 Shareaholic 已经营十多年，热爱我们所做的事情，并以取悦客户为己任。我们的产品套件赢得了许多享有盛誉的全球奖项（包括来自 MIT 和 Mozilla 的奖项），并且我们在开发和支持企业规模和质量的软件方面拥有丰富的经验。我们知道这需要什么——我们每天都生活和呼吸着这一点。
Storipress
storipress.com
Storipress 是一款支持 AI 的长篇内容工作流程解决方案，专为 B2B 内容团队设计，可大规模创建思想领导力内容。 Storipress 通过将您需要的所有内容工具组合到一个平台中来集中您的工作流程。 Storipress 使您能够更快地接触更多目标受众；通过自动化内容协作、分发和衡量，每周为团队成员节省 10 个小时，从而实现 16 倍的内容投资回报率。
Brojure
brojure.com
使用 Brojure（最直观的视觉叙事软件）创建引人入胜的内容、提案、演示文稿等。 Brojures 模板设计和简单的界面使您可以轻松地为您的品牌和客户创建、共享和跟踪迷人的视觉故事 - 无需设计师。
Edition Digital
editiondigital.com
Edition 数字出版软件结合了有效数字出版的所有五个关键点；创建、管理、分发、货币化和分析。无需编码即可创建互动且引人入胜的内容，并将其分发到所有平台（平板电脑、移动设备和桌面）。
RELAYTO
relayto.com
你如何让自己的满足感提高 100 倍？ RELAYTO 是排名第一的交互式体验平台，可将静态内容（PDF、MP4、图像）转换为引人入胜的交互式体验，使观看者能够选择自己的路径并进行自我教育。查看我们自己的 RELAYTO 支持的购买体验，该体验最初是传统的演示。 >> https://rla.to/pitch << 只需将您的 PDF 和演示文稿（并添加任何支持内容、文本、网络/社交内容、图像、视频和音频）到我们直观的构建器中即可分配交互式元素并发布供您的团队在桌面和移动屏幕上即时查看。借助 RELAYTO，您可以创建无限数量的公共和私人互动体验，并配备安全性、权限和用户管理来控制谁有权访问您...
Content Launch
contentlaunch.com
规划和订购精彩内容的最简单方法 适合机构和中小企业的内容营销平台 Content Launch 是一个简化的内容发现和分发平台。
GetSocial
getsocial.io
GetSocial 是一个内容分析平台，可帮助营销人员衡量、推广和放大他们的最佳内容。 GetSocial 与全球 150,000 多个网站合作，拥有 Adobe、Sky 和 WWF 等知名客户。 GetSocial 开发了社交框架的 4 个 A <> 激活 * GetSocial 跟踪您网站 100% 的社交活动。 * GetSocial 揭示黑暗社交和私人消息流量。 ✭ 分析 * GetSocial 分析您网站上的每一次社交互动 * GetSocial 对您的每个内容故事进行病毒式传播评分 * GetSocial 检测您最具病毒性的内容 <> 自动化 * GetSocial...
The Juice
thejuicehq.com
覆盖面更大，工作量更少。 停止在过时的内容联合平台和乏善可陈的活动上浪费金钱。 The Juice 拥有一群敬业的销售和营销专业人士，将您的内容在正确的时间呈现给正确的人。在 The Juice 上传播您的内容，寻找影响力和共鸣。
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus 是一个一体化的创意和营销平台，旨在简化工作流程并为营销团队提供可扩展的营销策略。 它提供了一套全面的功能，涵盖从管理和协作到创建、分发、分析和应用程序。 Creatosaurus 的显着功能之一是其人工智能内容编写器，它允许用户在几分钟内生成大规模的营销副本。 它还提供了一个易于使用的设计编辑器，用于创建漂亮的图形，具有拖放功能以及对免费库存图像和模板的访问。该平台包括一个主题标签管理器，可帮助用户查找和管理主题标签以优化其社交媒体工作流程，以及一个报价查找器，允许用户搜索和保存报价以供以后使用。 它还提供了跨不同平台安排社交媒体帖子的能力。 Creatosau...
Paperflite
paperflite.com
Paperflite 是一款端到端内容管理和销售支持软件，允许销售和营销团队存储、组织、分发和跟踪其内容，同时还使您能够创建和提供令人惊叹的内容体验（自定义微型网站、登陆页面、资源中心、互动体验）。借助 Paperflite，在整个旅程中跟踪您的内容，更深入地了解什么时候最有效，并了解您的潜在客户如何在多个渠道上与您的内容互动，以便您可以立即与热门潜在客户互动并培养冷门潜在客户。借助 Paperflite 的实时参与分析，了解当您的内容被访问、查看或共享时最终用户如何与内容交互，以便您始终准确地知道下一步该做什么。
Skyword360
skyword.com
Skyword360平台将内容置于所有营销活动的核心。 Skyword360 旨在确保所有跨渠道规划、内容创建和激活与企业的整体内容策略和营销目标保持一致。通过这种以内容为中心的方法，营销领导者能够创造独特且一致的客户体验，从而使他们的品牌脱颖而出并推动可衡量的结果。 Skyword360 为内容运营的所有基本要素提供工具：策略、规划、创建、收集、激活、个性化和优化。凭借来自超过 46 个国家/地区的国际自由职业社区以及将平台翻译成 14 种语言的能力，内容运营可以大规模无缝执行。
Brandkit
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排名第一的品牌门户和品牌工具包服务，大规模地将世界与您的内容连接起来。第一个将 DAM、CMS、内容聚合和文件传输服务结合在一个平台中的平台。查找、管理和分发您的内容，策划和分享您的品牌故事，无需来回。图像、视频、徽标、指南、图形、音频、PDF、演示文稿、帖子、新闻稿、故事创意、免费媒体链接等。一切都集中在一个设计精美的地方。您品牌的单一事实来源。
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence 是一个客户语音平台，可自动为 GTM 团队进行社交证明，在几分钟内生成经过验证的案例研究、推荐和统计数据。通过调查和第三方评论，UserEvidence 不断捕获整个客户旅程中的反馈，并创建一个客户故事库来证明您的产品的价值。 Pendo、Workato、Gong、Jasper.ai 和 Ramp 等改变游戏规则的 B2B 公司依靠 UserEvidence 大规模创建真实的客户故事。
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper 是一个人工智能驱动的内容营销平台，拥有专家主导的人才市场。利用该平台一站式构思、创建、管理、分发和衡量您的内容营销。
True Anthem
trueanthem.com
True Anthem 是一个深受顶级出版商信赖的人工智能社交出版平台，可自动执行和优化社交媒体平台的内容共享。出版商使用 True Anthem 来增加网络流量、提高社交 KPI 并自动化社交媒体工作流程。 True Anthem 平台无缝地管理及时的突发新闻、最近发布的内容的再循环以及常青内容。该软件支持高级报告和人工智能驱动的共享到 Facebook、Twitter、Instagram（包括生物中的链接）、LinkedIn 和 Pinterest。 True Anthem 与 500 多家出版商合作，包括美联社、路透社、Dotdash Meredith、NBC News、ABC、CBS/...
Supapass
supapass.com
围绕播客建立内容业务所需的一切 创建世界一流的应用程序和网站来提升您的品牌、吸引受众并让您的客户回头客，将您的所有内容集中在一个地方，从而节省您的时间并增加您的销售额
Scompler
scompler.com
Scompler 允许您定义内容策略的所有基本要素，从您自己的目标和给读者带来的利益，通过角色和购买者的旅程，到格式、媒体和渠道。借助 Scompler，您可以通过战略主题规划来组织所有内容，并通过单独的工作流程（社交媒体、博客文章、网站、邮件、小册子等）在团队中制作内容。
Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead 是一款 SaaS 工具，使影响者、品牌和出版商能够利用其内容产生销售。
Connatix
connatix.com
Connatix 是下一代视频技术公司，帮助发布商和广告商向大规模受众提供成功的视频体验。我们相信引人入胜的内容的力量，并致力于构建首个推向市场的视频技术，并进行优化以提升性能。从强大的视频格式到我们专有的广告服务器和交换，我们构建了旨在实现发布商和广告商目标和谐的视频解决方案。
Vestorly
vestorly.com
Vestorly 的内容管理引擎使组织能够在正确的时间向正确的人发现、过滤和个性化正确的内容。
MGID
mgid.com
我们的愿景是培育数字媒体的新阶段，使消费者能够以同样积极的方式参与内容和赞助广告。
Zemanta
zemanta.com
Zemanta 是世界上第一个专为点击后行为优化而构建的多渠道需求方平台。 Zemanta 完全围绕帮助广告商通过程序化广告活动产生参与度（无论是访问量、浏览量、潜在客户还是转化）的理念而建立。我们的存在是为了从根本上改善整体在线广告体验，让消费者真正愿意与广告互动。 Zemanta 通过确定哪些展示位置和创意能够吸引正确的用户与其广告和网站互动，帮助广告商突破覆盖范围和频率指标的根本缺陷。这种独特的方法为广告商提供了捕捉真正的消费者参与度和广告支出回报的机会。通过先进的人工智能和自动化，Zemanta One 使品牌和代理机构能够购买针对点击后参与度进行优化的广告，从而充分利用在网络上的展示...
UpContent
upcontent.com
通过精选内容建立信任并加深关系。一种更好的方式来发现、协作和分发相关第三方内容，有助于将潜在客户转变为忠实客户。 UpContent 正在申请专利的技术有助于将搜索内容所花费的时间平均减少 65%，并且既可以作为独立应用程序使用，也可以作为首要的 Hootsuite 内容源和流使用。 UpContent 的建议被世界各地的营销人员用来推动他们的社交媒体、电子邮件营销和网站转换工作，并支持他们的原创内容创作。该技术提供了一系列计划，旨在以适合您预算的价格点仅提供所需的功能。
Waapiti
waapiti.eu
探索快速轻松管理任何屏幕的理想平台。随时随地。没错，没有任何限制。
1World Online
welcome.1worldonline.com
1World 的平台包含投票、测验、调查和辩论等应用程序，以提高参与度和收入机会。
Arena
arena.im
Arena 正在开发由第一方数据支持的下一代现场参与工具，以在各地建立值得信赖的现场观众。我们的解决方案 - 实时聊天、实时博客、竞技场角色）利用社交媒体中最流行的功能，在您管理的任何平台上快速建立深度参与。超过 20,000 名客户相信 Arena 可以将他们的受众聚集在网络、应用程序或现场活动（或三者兼有）上，与内容、社区和商业互动。
StructuredWeb
structuredweb.com
StructuredWeb 为 IBM、ServiceNow、Google Cloud Platform 和 Veeam 等著名技术品牌以及许多其他成长中的品牌提供强大、灵活且易于使用的渠道营销自动化平台。自 1999 年以来，StructuredWeb 将创新平台与经过验证的上市策略和世界一流的服务相结合，提供更好的方法来加速渠道驱动的需求生成、加强合作伙伴参与度并增加渠道收入。
Kurtosys US
kurtosys.com
Kurtosys 是一个安全的、基于云的数字和报告平台，旨在使投资数据和见解交付变得轻松。我们的解决方案为那些需要全自动且强大的投资报告系统、客户门户和全球投资网站的人提供轻松的体验。投资经理的数字和报告解决方案致力于帮助销售和客户服务团队为投资者提供卓越的文档、报告和数字体验。数字体验客户报告、销售和营销资料、数字体验。通过单一出版物数据和内容存储提供。本地化内容本地化内容和报告，以满足国际监管要求的需要，并以尽可能最顺畅的方式支持分发流程。准备发布的数据 准备发布的数据。拥有一个包含所有数据、内容和材料的单一内容存储，可以随时在每个渠道和每个媒体上发布并交付。满足 ESG 增强报告的新需求...
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kurtosys.com
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Kurtosys EU
kurtosys.com
Kurtosys 是一个安全的、基于云的数字和报告平台，旨在使投资数据和见解交付变得轻松。我们的解决方案为那些需要全自动且强大的投资报告系统、客户门户和全球投资网站的人提供轻松的体验。投资经理的数字和报告解决方案致力于帮助销售和客户服务团队为投资者提供卓越的文档、报告和数字体验。数字体验客户报告、销售和营销资料、数字体验。通过单一出版物数据和内容存储提供。本地化内容本地化内容和报告，以满足国际监管要求的需要，并以尽可能无摩擦的方式支持分发流程。准备发布的数据 准备发布的数据。拥有一个包含所有数据、内容和材料的单一内容存储，可以随时在每个渠道和每个媒体上发布并交付。满足 ESG 增强报告的新需求...
Fotaflo
fotaflo.com
Fotaflo 是一种照片和视频营销解决方案，可简化和自动化客户照片的分发，使旅游和活动运营商能够： - 通过照片记忆增强游客体验。 - 通过高质量的客户社交帖子和在线评论鼓励口碑营销。 - 确定将为您的企业带来新预订的倡导者
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emlen.io
emlen 是排名第一的买家支持平台，旨在促进销售内容的交流以及卖家和买家之间的协作。 emlen 以其独特的数字销售室技术专注于销售和收入团队，以提高买方主导时代的销售速度。
Cohley
cohley.com
Cohley 是一个软件平台，可帮助品牌扩展其内容策略（从 iPhone 视频到专业摄影再到文本评论），以提高其数字表现。在当今的营销环境中，品牌比以往任何时候都需要更多的内容。在优化数字广告、确保它们在电子邮件营销活动中展示精彩内容、持续在社交渠道上发布内容和刷新网站内容之间，有很多事情需要跟上。 Cohley 的目标是继续帮助世界上最好的品牌通过经过审查的第三方创作者生成他们所需的内容，使这些品牌能够以极低的成本生成大量多样化、可操作的内容。无论是创作者在 iPhone 上拍摄的品牌照片或视频，还是我们的摄影师网络创作的更精美的高分辨率摄影作品，Cohley 都是内容引擎，可为营销人员提供...