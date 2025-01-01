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内容交付网络 (CDN) 提供商提供服务器和服务网络，旨在通过高效交付内容来增强网站性能。 CDN 利用地理上分布的接入点 (PoP) 来优化从源服务器到用户最近的 PoP 的数字内容交付。此策略可减少延迟并缩短网站的加载时间。组织利用 Web 缓存、请求路由和服务器负载平衡等 CDN 服务来确保可靠的内容交付。受益于 CDN 的企业示例包括在线视频流平台和电子商务网站，它们依赖于快速且一致的网络性能。 CDN 通常与网络托管服务集成以优化内容交付速度，尽管有些 CDN 也提供独立的托管解决方案。某些内容管理系统提供与 CDN 的内置兼容性，使用户能够轻松增强其网站性能。