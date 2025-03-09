内容分发网络 (CDN) 软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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内容交付网络 (CDN) 提供商提供服务器和服务网络，旨在通过高效交付内容来增强网站性能。 CDN 利用地理上分布的接入点 (PoP) 来优化从源服务器到用户最近的 PoP 的数字内容交付。此策略可减少延迟并缩短网站的加载时间。组织利用 Web 缓存、请求路由和服务器负载平衡等 CDN 服务来确保可靠的内容交付。受益于 CDN 的企业示例包括在线视频流平台和电子商务网站，它们依赖于快速且一致的网络性能。 CDN 通常与网络托管服务集成以优化内容交付速度，尽管有些 CDN 也提供独立的托管解决方案。某些内容管理系统提供与 CDN 的内置兼容性，使用户能够轻松增强其网站性能。
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Pinata
pinata.cloud
Pinata是一个平台，简化了IPFS的数据上传和内容获取，支持分散存储和动态内容管理，适合开发者和企业使用。
appfleet
appfleet.com
appfleet 是一个全球边缘云平台，允许企业和开发人员同时将容器和 Web 应用程序部署到多个位置。该平台自动处理集群、部署和负载平衡流量的复杂性。
Transloadit
transloadit.com
Transloadit 是最先进的文件上传和处理 API。它的运营者是 Tus 和 Uppy 的开发者。他们的工作流程允许通过一次 API 调用处理数十万个多种形式的文件。这些文件可以按类型和元数据进行过滤，然后导出到客户选择的存储解决方案（例如，Amazon S3、Google Drive、自己的 FTP 服务器、Backblaze 等）。 Transloadit 支持多种文件格式和编辑功能，提供 AI 文件处理等先进解决方案。
Rocket.net
rocket.net
Rocket.net 是一款一体化 WordPress 托管解决方案。 Rocket.net 平台的设计初衷是为了最大限度地提高各种规模网站的性能和安全性。
TwicPics
twicpics.com
TwicPics 简化了您的图像管理，并使响应式 Web 图像的所有最佳实践只需几行代码即可访问。 TwicPics 易于集成，可根据浏览器上下文动态执行图像优化。它负责像素完美的大小调整、艺术指导、占位符生成、缓存策略和全球 CDN 的交付。相同的功能也可用于嵌入式视频。数十个国际知名品牌依靠 TwicPics 将快速的页面加载速度与高视觉质量结合起来。
Mlytics
mlytics.com
我们设想一个更可靠、更快速、更安全、具有多种选择和透明度的互联网世界。 Mlytics 利用智能多 CDN 解决方案来帮助提高您的网站在全球范围内的性能并防止停机。我们开发了一个独特的体验交付平台，只需点击几下即可提供单一视图来监控、比较、访问、获取和管理多个 CDN。用户可以享受最佳的数字内容体验，因为我们的全自动、智能负载平衡解决方案始终将流量引导至性能最佳的 CDN。
ImageEngine
imageengine.io
ImageEngine是一个自动优化图像的工具，以提高网站加载速度，适应用户设备，支持多种图像格式，并利用AI进行图像处理。
YOTTAA
yottaa.com
YOTTAA 是电子商务网站速度和购物者转化方面的领导者，使您能够优化网站上所有第三方技术、图像和其他数字元素的加载，从而显着提高网站速度和在线收入。 YOTTAA 为超过 1,500 个电子商务网站提供支持，因为缓慢的电子商务网站是一个经过验证的转化杀手。网站速度很重要。当页面加载时间超过四秒时，超过 60% 的购物者会离开。这主要是由于电子商务网站依赖第三方技术来提供无缝的购物体验，但也会导致页面加载缓慢。有了 YOTTAA，您不再必须在功能和网站速度之间进行选择 – 您可以两者兼得。推出缓存体验（2024 年 1 月）- 这项新功能可预测客户意图并在购物者旅程中预加载页面。近乎即时的页面加载和超个性化的用户体验将使网站访问者从发现到结账的整个过程中保持高度参与和积极性！
KeyCDN
keycdn.com
KeyCDN是一个快速、可靠的内容交付网络，提供全球25个地区的内容缓存和多种功能，如SSL、安全性和实时分析。
DataPacket
datapacket.com
DataPacket 是专用服务器领域的全球领先企业，为所有工作负载提供最先进的技术、无与伦比的网络以及以客户需求为中心的方法。 DataPacket 的库存拥有超过 3000 个裸机，这些裸机具有非共享的 10–200GE 上行链路，位于六大洲的 51 个数据中心。为了确保低延迟和可靠的数据传输，他们运营着强大的网络，可直接访问 16 家顶级传输提供商和 300 多个私人对等合作伙伴。独特的是，DataPacket 熟练的 L2-L3 内部支持工程师可以通过电话、电子邮件、在线聊天或 Slack 全天候 24/7 实时提供服务，随时准备帮助您直接解决任何问题。没有聊天机器人，也没有几天来回跳动的门票。
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb托管提供可靠且经济实惠的网络托管服务，支持多种托管计划，确保网站快速加载和高可用性，并提供24/7客户支持。
Imgix
imgix.com
图像是互联网最重要的结缔组织，它告知人们的购买决策，将内容与人们以及人们彼此联系起来。尽管视觉媒体格局在过去十年中变得比以往任何时候都更加复杂和多样化，但大多数企业错误地将图像视为一个长期解决的问题。错误的图像会产生负面后果，随着时间的推移，这种后果会加剧，以意想不到的方式严重限制您的业务。对于具有频繁更新和丰富多媒体内容的高度互动网站来说，挑战尤其明显。 在 imgix，他们让通过图像增强您的业务变得简单。将您的图像存储库与其平台集成，您可以在几分钟内轻松创建优化的图像并将其交付到全球任何设备。我们的图像管理、渲染以及 AVIF、HLS 转码和图像 AI 等顶级技术值得信赖。让我们来处理这一切，而不是管理多种工具并跟上不断发展的技术。请访问 www.imgix.com 进一步探索。 imgix 得到了富有远见的投资者的支持，包括 Y Combinator、RRE、AceCap 和 Tuesday Capital。它是通过著名的 Y Combinator 加速器计划推出的。他们的客户包括 Google、Spotify、Netflix、Lyft、Airbnb、Vimeo 和 Eventbrite 等。
Chinafy
chinafy.com
Chinafy是一款SaaS平台，优化网站在中国的加载速度，确保用户快速、安全访问，无需增加硬件或代码修改。
echo3D
echo3d.com
echo3D是一个3D资产管理平台，支持存储、处理、压缩和共享3D内容，适用于各种行业的开发者和公司。
Vodlix
vodlix.com
Vodlix是一个白标视频流媒体平台，支持IPTV和点播服务，使个人和企业能够轻松创建和管理自己的流媒体服务。
Bytescale
bytescale.com
Bytescale是一个图像、视频和音频的处理平台，提供CDN、存储和媒体处理API，简化开发过程，支持多种技术集成。
Akamai
akamai.com
Akamai是一个领先的内容分发网络和云服务提供商，提供快速、安全的在线体验与强大的数据处理能力。
NitroPack
nitropack.io
NitroPack是一款综合网站速度优化工具，提供缓存、图像优化、CDN等功能，帮助用户改善网站加载速度和用户体验。
Filestack
filestack.com
Filestack是一个文件管理平台，简化Web和移动应用中的文件上传和转换，提供可靠的API和SDK，支持多种文件类型。
Vercel
vercel.com
Vercel是一个云平台，帮助开发者快速构建和部署Web应用，支持多种框架，提供安全性和监控工具。
Sucuri
sucuri.net
Sucuri是一款云端网站安全解决方案，提供恶意软件清理、DDoS防护和流量过滤，帮助保护网站免受网络攻击。
StackPath
stackpath.com
StackPath是一个边缘计算平台，提供CDN、负载平衡和DDOS保护，旨在提升网站性能和安全性。
Netlify
netlify.com
Netlify是一个云计算平台，提供Web应用和静态网站的托管及无服务器后端服务，支持自动化构建和持续部署。
Medianova
medianova.com
Medianova提供全球内容分发网络(CDN)解决方案，优化网站性能和安全，确保用户快速访问内容。
Edgio
edg.io
Edgio（纳斯达克股票代码：EGIO）帮助公司更快、更安全、更可控地提供在线体验和内容。我们的开发人员友好型、全球规模的边缘网络与我们完全集成的应用程序和媒体解决方案相结合，为交付高性能、安全的网络资产和流媒体内容提供了单一平台。通过这个完全集成的平台和端到端边缘服务，公司可以更快、更安全地交付内容，从而提高整体收入和业务价值。所有服务都在我们拥有 250 Tbps 带宽容量的私有全球网络边缘运行。我们处理所有网络流量的 5%，并且正在快速增长。 Edgio 受到 TD Ameritrade、Plus500、Solvay Bank、雅虎、Shoe Carnival、加拿大冰球联盟、World Champion Fantasy、Mars Wrigley、Coach 和 Kate Spade 的信任和依赖。
Imperva
imperva.com
Imperva是一个安全平台，提供Web应用防火墙、DDoS保护、API安全、数据监控及Cloud WAF，帮助保护数字资产免受网络威胁。
CDNetworks
cdnetworks.com
CDNetworks是一个综合内容交付网络（CDN），提供在线内容和应用程序的安全加速服务，支持视频流和可靠的内容交付。
CDN77
cdn77.com
CDN77是一个内容交付网络，通过全球数据中心提高Web内容传递速度和安全性，支持高流量和DDoS保护。
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ArvanCloud
arvancloud.com
ArvanCloud提供CDN、云DNS、云安全、数据中心、存储等综合云服务，支持数据管理与内容交付。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里巴巴云是一体化云计算平台，提供存储、数据库、计算和AI服务，支持各类企业在全球范围内的数据处理与管理。