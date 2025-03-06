Vodlix

vodlix.com

Vodlix是一个白色标签的视频流和OTT（顶上）平台，为IPTV和VOD（视频按需）提供了基于云的解决方案。它使企业和个人可以轻松创建和启动自己的视频流服务，而不必从头开始构建所有内容。 Vodlix为最终用户提供了高质量的观看体验，其中包括EPG（电子节目指南）和直播电视，使观众可以轻松浏览播放内容的完整列表，并在播出时观看他们喜欢的节目。此外，Vodlix提供了捆绑管理系统，这使观众更容易为观众提供可自定义的内容，从而提供更大的灵活性和控制观众可以访问的内容。 沃德里克斯（Vodlix）凭借包括视频编码的透明定价，在专业和企业计划中没有额外的移动和电视应用程序成本，可帮助企业最大化其收入并最大程度地减少成本。 Vodlix还提供了各种安全性和客户支持功能，以确保您的流服务顺利，安全地运行。 总体而言，Vodlix是一个全面的视频流平台，可为企业和个人提供创建成功流服务所需的工具。