内容分发网络 (CDN) 软件 - 最热门应用 - 南苏丹

Vodlix是一个白色标签的视频流和OTT(顶上)平台,为IPTV和VOD(视频按需)提供了基于云的解决方案。它使企业和个人可以轻松创建和启动自己的视频流服务,而不必从头开始构建所有内容。 Vodlix provides a high-quality viewing experience for end-users, with features such as EPG (Electronic Program Guide) and LIVE TV, which allow viewers to easily browse through a complete list of what's on and watch their favorite shows as they air. Additionally, Vodlix offers a Bundles management system, which makes it easier to offer viewers customizable packages of content, providing greater flexibility and control over what viewers can access. 沃德里克斯(Vodlix)凭借包括视频编码的透明定价,在专业和企业计划中没有额外的移动和电视应用程序成本,可帮助企业最大化其收入并最大程度地减少成本。 Vodlix还提供了各种安全性和客户支持功能,以确保您的流服务顺利,安全地运行。 总体而言,Vodlix是一个全面的视频流平台,可为企业和个人提供创建成功流服务所需的工具。