内容分发网络 (CDN) 软件 - 最热门应用 - 法属波利尼西亚

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
内容交付网络 (CDN) 提供商提供服务器和服务网络，旨在通过高效交付内容来增强网站性能。 CDN 利用地理上分布的接入点 (PoP) 来优化从源服务器到用户最近的 PoP 的数字内容交付。此策略可减少延迟并缩短网站的加载时间。组织利用 Web 缓存、请求路由和服务器负载平衡等 CDN 服务来确保可靠的内容交付。受益于 CDN 的企业示例包括在线视频流平台和电子商务网站，它们依赖于快速且一致的网络性能。 CDN 通常与网络托管服务集成以优化内容交付速度，尽管有些 CDN 也提供独立的托管解决方案。某些内容管理系统提供与 CDN 的内置兼容性，使用户能够轻松增强其网站性能。
提交新应用
Netlify
netlify.com
Netlify 是一家位于旧金山的云计算公司，为 Web 应用程序和静态网站提供托管和无服务器后端服务。 其功能包括跨 Netlify Edge、该公司的全球应用程序交付网络基础设施、无服务器表单处理、对 AWS Lambda 函数的支持以及与 Let's Encrypt 的完全集成，从 Git 进行持续部署。它提供免费和付费计划。Netlify 客户包括 Google、Facebook、Verizon、NBC、三星、耐克、思科、Atlassian、LiveChat、联合利华、TriNet、Loblaw、Wieden+Kennedy、HashiCorp、Vue.js、Citrix、Peloton、Kubernetes 、Lodash、Smashing Magazine 和红杉资本。
Vercel
vercel.com
Vercel 的前端云为开发人员提供构建、扩展和保护更快、更个性化网络的体验和基础设施。通过提供前端团队喜爱的工具包并提供全球边缘基础设施，Vercel 释放了开发人员的潜力，使您能够在几秒钟内从想法转变为全球应用程序。使用 Vercel 的企业、组织和个人开发者可以从完全托管、高度优化的体验中受益，使 Under Armour、任天堂、华盛顿邮报、保时捷和 Zapier 等客户能够构建动态的用户体验。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里云是全球最大的云计算公司之一，在全球范围内提供可扩展、安全、可靠的云计算服务，通过全面的云产品和解决方案加速数字化进程。
BunnyCDN
bunny.net
bunny.net 是一个简单但功能强大的内容交付平台，以极低的成本提供闪电般的快速性能，并提供免费的 SSL、Brotli、HTTP/2 和 100% 即用即付定价。
Vodlix
vodlix.com
Vodlix 是一个白标视频流和 OTT（Over-The-Top）平台，为 IPTV 和 VOD（视频点播）需求提供基于云的解决方案。它允许企业和个人轻松创建和启动自己的视频流服务，而无需从头开始构建一切。 Vodlix 为最终用户提供高质量的观看体验，具有 EPG（电子节目指南）和直播电视等功能，使观众可以轻松浏览完整的节目列表并在播放时观看自己喜欢的节目。此外，Vodlix 还提供捆绑包管理系统，可以更轻松地为观众提供可定制的内容包，从而提供更大的灵活性和对观众可以访问的内容的控制。 通过包括视频编码在内的透明定价，并且专业和企业计划中的移动和电视应用程序无需支付额外费用，Vodlix 可以帮助企业最大限度地提高收入并最大限度地降低成本。 Vodlix 还提供各种安全和客户支持功能，以确保您的流媒体服务平稳安全地运行。 总体而言，Vodlix 是一个综合性视频流平台，为企业和个人提供创建成功流媒体服务所需的工具。
StackPath
stackpath.com
StackPath 是一家美国边缘计算平台提供商，总部位于德克萨斯州达拉斯。其创始团队由 Lance Crosby 领导，他也是 SoftLayer Technologies 的联合创始人，该公司于 2013 年被 IBM 收购。
CDNetworks
cdnetworks.com
CDNetworks 成立于 2000 年，是一家提供全方位服务的内容交付网络 (CDN)，为互联网内容和应用程序的交付提供技术、网络基础设施和客户服务。该公司将自己定位为跨国内容交付服务提供商，特别重视新兴互联网市场，包括南美、印度和中国。该公司的内容交付网络由遍布五大洲的 1,500 个接入点 (PoP) 组成。服务包括 CDN、视频加速、DDoS 防护、云存储、云访问安全代理 (CASB)、Web 应用程序防火墙 (WAF) 以及具有云负载平衡功能的托管 DNS。主要差异化因素包括大量的全球 PoP、在中国和俄罗斯的良好网络影响力以及福布斯、三星和现代等知名客户。 CDNetworks 在美国、韩国、中国、日本、英国和新加坡设有办事处。 CDNetworks 在 2018 年将其徽标颜色从蓝绿色更改为彩色，并添加了口号“加速、安全、控制”。 总部已于2018年底从香港迁至新加坡。
ArvanCloud
arvancloud.com
ArvanCloud提供CDN、云DNS、云安全、云数据中心、云存储、VoD、直播和视频广告等集成云服务。
Sucuri
sucuri.net
Sucuri 是一家由 Daniel B. Cid（OSSEC 项目创始人）于 2010 年创立的公司。我们清洁和保护网站。确保您所有网站的安全，让您高枕无忧。我们修复黑客行为并防止未来的攻击。适用于每个站点的基于云的平台。
CDN77
cdn77.com
CDN77 帮助世界上最受欢迎、访问最广泛的网站和应用程序每月为超过 10 亿用户提供最佳的在线体验。每秒我们都会收到超过 9,000,000 个 HTTP 请求。每天，我们记录的流量峰值超过 55 Tbps。每个月，我们都会成功缓解约 30,000 次 DDoS 攻击。我们的 180 Tbps（且不断增长）网络遍布六大洲，旨在处理各种规模的大流量和意外峰值。我们的客户包括 Udemy 和 Sport1 等直播和点播视频平台、ESET 等安全公司或哈勃太空望远镜和欧洲航天局等知名航天机构。我们不断与客户并肩工作，根据他们的具体需求开发附加功能和定制配置。基于延迟的路由、多层缓存系统、源头屏蔽、专有的 DDoS 保护以及以客户为中心的方法只是客户依赖我们的几个原因。
Bytescale
bytescale.com
Bytescale 是为 Web 应用程序提供图像、视频和音频的最佳方式。包括：快速 CDN、存储和媒体处理 API。
NitroPack
nitropack.io
NitroPack 是领先的一体式网站速度解决方案，可优化全球超过 190,000 个网站。 NitroPack 结合了网站所有者可能需要的所有功能，以加速其网站、通过 Core Web Vitals 并提高转化率： - 高级缓存 - 完整的图像优化堆栈 - 代码优化 - 内置全局 CDN - 字体优化 - 还有更多... ，它不需要编码或技术技能即可使用。每个人都可以设置并从慢到快的站点速度，并且未能在不到 5 分钟的时间内通过 Core Web Vitals。 NitroPack 确保您永远不必再担心页面速度，因为所有优化都会自动应用。但如果您想微调其中一些，可以通过用户友好的仪表板来完成。最重要的是，我们的专家支持全天候为您提供帮助。
KeyCDN
keycdn.com
KeyCDN 是一个简单、快速且可靠的内容交付网络，在全球战略性地设有 25 多个 POP。 KeyCDN 提供最低价格 0.04 美元/GB（每个区域）、按需付费以及许多高级功能，例如 HTTP/2 支持、免费 SSL、即时清除、RESTful API、实时分析、双因素Auth 和 24+ CMS 集成（WordPress、Drupal、Joomla、Magento 等）。
Medianova
medianova.com
Medianova提供全球CDN解决方案和云平台，在流媒体、编码、缓存、微缓存、混合CDN和网站加速方面拥有丰富的经验。 Medianova 的业务遍及 20 个国家，拥有 100% SSD 驱动的选播网络，是欧洲和中东基于 Cedexis 的最快的 https 安全 CDN 之一。
ImageEngine
imageengine.io
通过自动图像优化加快网站速度： 使用我们的设备感知图像 CDN 优化适合最终用户设备的图像，从而缩短页面加载时间。开始 30 天免费试用，无需信用卡。了解将您的网站与 ImageEngine 集成是多么容易。
Mlytics
mlytics.com
我们设想一个更可靠、更快速、更安全、具有多种选择和透明度的互联网世界。 Mlytics 利用智能多 CDN 解决方案来帮助提高您的网站在全球范围内的性能并防止停机。我们开发了一个独特的体验交付平台，只需点击几下即可提供单一视图来监控、比较、访问、获取和管理多个 CDN。用户可以享受最佳的数字内容体验，因为我们的全自动、智能负载平衡解决方案始终将流量引导至性能最佳的 CDN。
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb Hosting 成立于 2003 年，是一家位于美国新泽西州 Old Tappan 的网络托管公司，为世界各地的客户提供最实惠、最可靠的网络托管解决方案。 AccuWeb Hosting 是一家无债务的私营公司，拥有 14 年以上的经验。截至目前，AccuWeb Hosting 已为超过 101,025 名满意的客户提供服务，并且这一数字还在不断增加。 AccuWeb Hosting 的在线支持人员每周 7 天、每天 24 小时开放。为了您的方便，您可以提出支持请求或参与实时在线聊天。所有的票证和聊天请求都得到了高技能的 3 级托管技术人员的满意答复。大多数支持请求都会在 30 分钟内得到解决。 AccuWebHosting 的服务器位于美国、澳大利亚、加拿大、法国、新加坡和印度最先进的数据中心。这些超现代化的数据中心配备 24 x 7 现场工作人员、多种互联网连接、24 x 7 设施监控、消防系统、备用发电机、连续视频监控和密码卡保护入口。大多数服务器均配备双 Xeon E5 系列处理器、64 至 512 GB RAM、具有 RAID10 设置的高速企业级驱动器。此外，所有网络托管套餐均附带退款保证、卓越的 99.99% 正常运行时间标准和 24 x 7 支持。
Filestack
filestack.com
Filestack 是开发人员的最佳文件处理服务。轻松将文件上传到您的应用程序，速度提高 3.6 倍，可靠性提高 100 倍。然后，这些文件上传可以在文件类型之间简单地转换，而不会降低质量。 Filestack 提供响应迅速、可靠且安全的传输，使您的文件以无与伦比的速度和控制传输。使用 Filestack Workflows 简化复杂的任务，这是一个易于管理的 UI，可让您将文件处理命令自动化到单个 API 调用中。为您的工作流程添加智能，以便您的内容在到达您的应用程序之前就已被标记、可以安全工作且不含病毒。我们已经对逻辑进行了编码，这样您就不必这样做了。只需几行代码即可实现所有这些。
Akamai
akamai.com
Akamai 是一家领先的内容交付网络 (CDN) 和云服务提供商，专注于优化用户和企业的在线体验。 主要特点： * 内容交付：Akamai 加速 Web 内容和应用程序的交付，确保全球用户快速可靠的访问。 * 安全解决方案：该平台提供强大的安全功能，包括 DDoS 防护和 Web 应用程序防火墙，以防范在线威胁。 * 边缘计算：Akamai 利用边缘计算来处理更靠近用户的数据，从而提高性能并减少延迟。 * 可扩展性：企业可以利用 Akamai 针对不同需求量身定制的灵活解决方案轻松扩展其在线运营。
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) 是一个 3D 资产管理平台，可供开发人员和公司在整个组织内外实时存储、保护和共享 3D 内容。我们提供 3D 优先的内容管理系统 (CMS) 和交付网络 (CDN)、资产压缩和转换工具以及可扩展的 BaaS 基础设施，使开发人员和组织能够实时跨平台管理、处理和流式传输其 3D 内容设备。我们为超过 100,000 名用户提供服务，他们使用我们的平台创建实时 3D 体验（用于医疗保健、娱乐、零售、游戏、营销、培训等）并管理他们的交互式内容并发现、处理和共享 3D 资产团队及其他。
Pinata
pinata.cloud
借助专用网关，Pinata 可以轻松上传到 IPFS 并以极快的速度从网络获取内容。
Chinafy
chinafy.com
Chinafy 是一个基于 SaaS 的平台，可重新设计和重新架构网站，以在中国实现更快的网络性能。它是迄今为止唯一能够在海上实现几乎岸上性能的网络兼容性平台。该平台与网站相连，帮助网站在中国快速、完整、安全地加载。提供在岸选项 Chinafy 的平台可以加速、优化和保护在中国交付的任何互联网财产，而无需添加硬件、手动修改一行代码或添加新的 URL。通过将针对中国的智能资源优化与多负载平衡基础设施相结合，网站能够全面显着提高性能。从页面完全呈现，到整个网站加载更加一致，Chinafied 网站以经济有效、结果驱动的方式降低了跳出率，提高了可用性，并提高了转化率。总部位于香港。 Chinafy 及其合作伙伴尊重并遵守中国政府工业和信息化部工业和信息化部的规定，不支持目前无法访问的网站。
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula 提供企业级 Web 应用程序防火墙来保护您的网站免受最新威胁、智能且即时有效的 360 度反 DDoS 解决方案（第 3-4 层和第 7 层）、全球 CDN 来加快您网站的加载速度最大限度地减少带宽使用以及一系列性能监控和分析服务，以提供有关网站安全和性能的见解。
DataPacket
datapacket.com
DataPacket 是专用服务器领域的全球领先企业，为所有工作负载提供最先进的技术、无与伦比的网络以及以客户需求为中心的方法。 DataPacket 的库存拥有超过 3000 个裸机，这些裸机具有非共享的 10–200GE 上行链路，位于六大洲的 51 个数据中心。为了确保低延迟和可靠的数据传输，他们运营着强大的网络，可直接访问 16 家顶级传输提供商和 300 多个私人对等合作伙伴。独特的是，DataPacket 熟练的 L2-L3 内部支持工程师可以通过电话、电子邮件、在线聊天或 Slack 全天候 24/7 实时提供服务，随时准备帮助您直接解决任何问题。没有聊天机器人，也没有几天来回跳动的门票。
appfleet
appfleet.com
appfleet 是一个全球边缘云平台，允许企业和开发人员同时将容器和 Web 应用程序部署到多个位置。该平台自动处理集群、部署和负载平衡流量的复杂性。
YOTTAA
yottaa.com
YOTTAA 是电子商务网站速度和购物者转化方面的领导者，使您能够优化网站上所有第三方技术、图像和其他数字元素的加载，从而显着提高网站速度和在线收入。 YOTTAA 为超过 1,500 个电子商务网站提供支持，因为缓慢的电子商务网站是一个经过验证的转化杀手。网站速度很重要。当页面加载时间超过四秒时，超过 60% 的购物者会离开。这主要是由于电子商务网站依赖第三方技术来提供无缝的购物体验，但也会导致页面加载缓慢。有了 YOTTAA，您不再必须在功能和网站速度之间进行选择 – 您可以两者兼得。推出缓存体验（2024 年 1 月）- 这项新功能可预测客户意图并在购物者旅程中预加载页面。近乎即时的页面加载和超个性化的用户体验将使网站访问者从发现到结账的整个过程中保持高度参与和积极性！
Edgio
edg.io
Edgio（纳斯达克股票代码：EGIO）帮助公司更快、更安全、更可控地提供在线体验和内容。我们的开发人员友好型、全球规模的边缘网络与我们完全集成的应用程序和媒体解决方案相结合，为交付高性能、安全的网络资产和流媒体内容提供了单一平台。通过这个完全集成的平台和端到端边缘服务，公司可以更快、更安全地交付内容，从而提高整体收入和商业价值。所有服务都在我们拥有 250 Tbps 带宽容量的私有全球网络边缘运行。我们处理所有网络流量的 5%，并且正在快速增长。 Edgio 受到 TD Ameritrade、Plus500、Solvay Bank、雅虎、Shoe Carnival、加拿大冰球联盟、World Champion Fantasy、Mars Wrigley、Coach 和 Kate Spade 的信任和依赖。
CacheFly
cachefly.com
在世界任何地方以更快的内容交付速度击败竞争对手！ CacheFly 提供可靠的 CDN 解决方案，完全适合您的业务。
TwicPics
twicpics.com
TwicPics 简化了您的图像管理，并使响应式 Web 图像的所有最佳实践只需几行代码即可访问。 TwicPics 易于集成，可根据浏览器上下文动态执行图像优化。它负责像素完美的大小调整、艺术指导、占位符生成、缓存策略和全球 CDN 的交付。相同的功能也可用于嵌入式视频。数十个国际知名品牌依靠 TwicPics 将快速的页面加载速度与高视觉质量结合起来。
Transloadit
transloadit.com
Transloadit 是最先进的文件上传和处理 API。它的运营者是 Tus 和 Uppy 的开发者。他们的工作流程允许通过一次 API 调用处理数十万个多种形式的文件。这些文件可以按类型和元数据进行过滤，然后导出到客户选择的存储解决方案（例如，Amazon S3、Google Drive、自己的 FTP 服务器、Backblaze 等）。 Transloadit 支持多种文件格式和编辑功能，提供 AI 文件处理等先进解决方案。
Rocket.net
rocket.net
Rocket.net 是一款一体化 WordPress 托管解决方案。 Rocket.net 平台的设计初衷是为了最大限度地提高各种规模网站的性能和安全性。
Imgix
imgix.com
图像是互联网最重要的结缔组织，它告知人们的购买决策，将内容与人们以及人们彼此联系起来。尽管视觉媒体格局在过去十年中变得比以往任何时候都更加复杂和多样化，但大多数企业错误地将图像视为一个长期解决的问题。错误的图像会产生负面后果，随着时间的推移，这种后果会加剧，以意想不到的方式严重限制您的业务。对于具有频繁更新和丰富多媒体内容的高度互动网站来说，挑战尤其明显。 在 imgix，他们让通过图像增强您的业务变得简单。将您的图像存储库与其平台集成，您可以在几分钟内轻松创建优化的图像并将其交付到全球任何设备。我们的图像管理、渲染以及 AVIF、HLS 转码和图像 AI 等顶级技术值得信赖。让我们来处理这一切，而不是管理多种工具并跟上不断发展的技术。请访问 www.imgix.com 进一步探索。 imgix 得到了富有远见的投资者的支持，包括 Y Combinator、RRE、AceCap 和 Tuesday Capital。它是通过著名的 Y Combinator 加速器计划推出的。他们的客户包括 Google、Spotify、Netflix、Lyft、Airbnb、Vimeo 和 Eventbrite 等。