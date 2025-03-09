内容管理软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
内容管理软件可帮助企业发现外部来源的相关内容并与自己的受众共享，以达到营销目的。这些精选内容可以包括新闻文章、博客文章和社交媒体消息等书面材料，以及信息图表和视频等视觉内容。营销团队利用内容管理软件来吸引受众、吸引潜在客户、建立信誉并展示思想领导力。 内容管理软件提供的功能使营销团队能够找到特定行业或特定主题的内容，并通过社交媒体、新闻通讯或网站等各种渠道将其分发给目标受众。为了便于分发，这些软件解决方案可以与社交媒体管理软件或电子邮件营销软件集成或提供类似的功能。一些内容管理工具还包括发现和收集用户生成内容的功能。除了内容管理软件之外，营销团队还可以利用其他内容营销解决方案，例如内容创建软件和内容分析软件来增强其整体营销策略。
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Vestorly
vestorly.com
Vestorly 的内容管理引擎使组织能够在正确的时间向正确的人发现、过滤和个性化正确的内容。
CIPIO.ai
cipio.ai
CIPIO.ai 的使命是使视觉内容民主化，以独特的方式结合品牌社区和生成人工智能的力量。正在申请专利的 VisualGPT 平台允许品牌大规模搜索、发现、管理、创建、重新生成、分发和协作视觉内容。品牌现在可以在付费广告、客户购买体验、网站参与和社交媒体活动中部署视觉内容，而所需的时间和成本却很少。
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop是一个社交电商平台，支持将用户生成内容与品牌社交内容结合，实现在线购物与产品标记，提高销售转换率。
Smint.io
smint.io
Smint.io是一个数字资产管理平台，帮助企业整合和优化媒体内容，提升品牌体验与数字内容交付。
Live Center
livecenter.com
Live Center 是一种灵活的实时博客解决方案，可以吸引受众、吸引读者并让编辑团队能够无缝、有效地提供即时实时新闻报道。 Live Center 与其他新闻编辑室技术集成，简化了工作流程。用户可以完全控制其实时博客的设计，并能够创建自定义的帖子视觉效果和元素，例如记分板、选举结果计数器等。 Live Center 的新闻提要可以轻松嵌入文章、新闻门户、应用程序或首页。 主要特点： * 完全可定制的博客设计 * 社交媒体自动化查找和发布内容 * 轻松创建您自己的自定义帖子视觉效果和元素，以提高读者参与度 * 直接在编辑器中快速创建交互式图表和图形 * 直观的界面，带有响应式编辑器，可提供帖子的实时预览 * 与体育数据、市场数据等进行第三方集成 * 根据帖子的内容、优先级和分类自动对帖子进行暗示性标记 * 自动实时博客摘要，在仪表板视图中为读者提供实时博客文章中涵盖最多的主题的仪表板。 * 通过专门渠道向数十万读者实时发布帖子 * 与现有 CMS 和任何媒体库或系统集成 * 支持货币化策略
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial是一个社交媒体管理工具，支持多地点企业管理发布、广告、互动和报告，集成多个平台，便于组织视觉内容。
Curatora
curatora.io
Curatora 允许客户立即发现、策划和分发目标受众想要阅读的一流相关内容。
Walls.io
walls.io
Walls.io是一个社交墙解决方案，旨在从多个社交媒体平台收集和展示内容，适用于活动、网站和商店显示。
SocialWeaver
socialweaver.com
SocialWeaver 可以轻松安排永无止境的内容、提高参与度并倾听客户对您和竞争对手的印象。
Quuu
quuu.co
Quuu是一款内容策划工具，自动推荐社交媒体内容，节省时间，支持多种平台集成，帮助用户保持一致的在线形象。
FeedOtter
feedotter.com
进食器是一款自动化工具，帮助B2B公司通过现有的营销自动化软件自动发送博客和新闻内容，从而提高网站流量。
Vable
vable.com
Vable 是一个信息管理平台，使您能够聚合、过滤并向您支持的人员提供定制内容。 借助 Vable，信息专业人员可以监控无尽的来源，并为您的组织所需的所有新闻和信息创建自定义数据库。
SpidWit
spidwit.com
Spidwit 查找并组织网络上的内容。它在数千个最佳网站中进行搜索，以提供行业特定的高质量新闻、视频、图像和报价，从而节省时间和精力。
Re4m
re4m.io
Re4m 是一个基于云的创意平台，允许品牌团队、设计师和本地营销人员大规模规划、制作和发布鼓舞人心的高性能内容和创意活动。 Re4m 由经验丰富的营销从业者团队打造，简化了从最初想法到发布和推广内容的脱节且繁琐的创意制作流程。 Re4m 的核心是一个视觉协作引擎，它使企业、团队和个人能够对所有类型的内容（数字视频、pdf、图像、实时网站、设计文件等）提供实时交互式反馈。一旦内容正确、合规并获得批准，Re4m 就会提供闭环流程，使内容能够发布到第三方解决方案。
EasyContent
easycontent.io
EasyContent 是领先的内容运营平台，提供自动化工作流程、实时协作和高级内容管理，以高效简化内容流程。我们注重用户体验，让平台的使用简单高效。针对特定用户需求进行定制是有助于提高用户参与度的主要方面之一。我们提供 SEO 工具，帮助用户提高其内容在搜索引擎上的可见度。该平台支持多种内容格式。此外，客户支持和教育资源的可用性使用户可以轻松解决问题并提高他们的写作技能。该平台非常适合从事同一项目的团队，因为它使他们能够在一个地方管理所有步骤。
Blogely
blogely.com
Blogely 是一种综合内容创建工具，帮助用户高效组织、撰写和发布博客文章，提供SEO优化、剽窃检测及多平台支持。
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio是一款综合的社交媒体管理工具，简化内容创建、策展和发布，支持团队协作和内容分析。
Fugo
fugo.ai
Fugo是一款基于云的数字标牌内容管理软件，帮助企业远程管理小到大屏幕的内容。
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO是一个将静态PDF和演示文稿转换为交互式内容的平台，提升用户参与度，不需编码。
Juicer
juicer.io
Juicer 是首选社交媒体聚合工具，使企业和个人能够在其网站上无缝策划和展示社交媒体内容。 它可以轻松地从各种社交帐户中提取内容，包括 Instagram、Facebook、TikTok、LinkedIn、X/Twitter、YouTube 等。通过简单的设置和自定义选项，Juicer 的社交墙使用户能够在其网站上展示精选的、品牌的和用户生成的内容。 该工具提供了用于内容控制的审核过滤器，并包括用于实时洞察社交参与的高级分析仪表板，使其成为跨平台集中和增强品牌知名度的综合解决方案。 榨汁机的好处： - 成熟可靠的解决方案，拥有十年的行业经验 - 与 15+ 社交媒体平台无缝集成 - 轻松设置提要和帐户，确保直观、快速的管理 - 通过审核和过滤选项完全控制内容 - 定制设计，与品牌独特的美学相协调 - 选择预先设计的主题，确保一致且有吸引力的提要外观 - 通过自动内容更新进行放手管理，提高效率 - 用于跟踪用户参与度和提要性能的高级分析工具 - 适用于企业和个人的多功能计划以及企业计划的即用即付定价模式 - 可定制的小部件和 API 支持，可与其他网站和应用程序无缝集成
EX.CO
ex.co
Ex.CO是世界领先的迪士尼支持内容体验平台，它使出版商，品牌或中小型企业通过其网站上的一个个性化互动层增强了与不同受众群体的互动。 更新网站是一个沉重的提升，但是使用Ex.co强大的自助平台使创建和实施新的网站体验无需任何开发人员或设计资源即可。 它提供了从视频到产品匹配的旅程再到民意调查和调查的全部体验，以及数百种模板以符合不同行业的需求。
Letterdrop
letterdrop.com
Letterdrop 是一个内容营销平台，可帮助 B2B 企业使用 SEO 和 LinkedIn 等有机渠道通过内容建立渠道。 Letterdrop 可帮助您： 1. 通过从销售电话中的问题、您网站上消费的内容以及 LinkedIn 参与度中提取见解，了解您的潜在客户关心什么。 2. 对正确的内容进行优先排序、计划和项目管理，以通过审批工作流程创建。 3. 利用人工智能辅助快速创建内容 4. 针对 SEO 和 LinkedIn 等不同渠道优化内容 5. 最大化分发，以便更多潜在客户能够看到它 6. 这构建了一个有机需求生成飞轮，以获取更多客户
Automata
byautomata.io
Automata 的内容丰富平台可帮助营销人员将博客文章、白皮书、网络研讨会和案例研究等内容转变为多个附加内容，以便以各种格式在多个渠道中重新利用和分发。
Taggbox
taggbox.com
Taggbox 是最好的 UGC 平台，可帮助营销人员通过在所有营销接触点发现策划和显示用户生成内容的解决方案来提高用户参与度、建立信任并提高转化率。它通过品牌宣传以及用户和品牌之间的社交互动来增强营销策略。
Practina
practina.com
Practina 是一款人工智能社交媒体营销工具，可帮助企业在多个平台上建立强大的影响力并扩大影响力。 Practina 涵盖社交媒体营销的各个方面，从自动帖子创建到安排帖子、创建智能广告活动以及瞄准理想受众。 Practina 为企业实现社交营销自动化，并提供经过验证的结果。随着社交媒体改变我们的生活，Practina 继续通过瞄准正确的受众并建立真正的参与来帮助企业取得成功。
The Juice
thejuicehq.com
覆盖面更大，工作量更少。 停止在过时的内容联合平台和乏善可陈的活动上浪费金钱。 The Juice 拥有一群敬业的销售和营销专业人士，将您的内容在正确的时间呈现给正确的人。在 The Juice 上传播您的内容，寻找影响力和共鸣。
BuzzSumo
buzzsumo.com
BuzzSumo是一款社交媒体智能工具，帮助用户发现和分析流行内容，识别影响者，优化内容策略，并监控性能。
UpContent
upcontent.com
通过精选内容建立信任并加深关系。一种更好的方式来发现、协作和分发相关第三方内容，有助于将潜在客户转变为忠实客户。 UpContent 正在申请专利的技术有助于将搜索内容所花费的时间平均减少 65%，并且既可以作为独立应用程序使用，也可以作为首要的 Hootsuite 内容源和流使用。 UpContent 的建议被世界各地的营销人员用来推动他们的社交媒体、电子邮件营销和网站转换工作，并支持他们的原创内容创作。该技术提供了一系列计划，旨在以适合您预算的价格点仅提供所需的功能。
Sniply
sniply.io
Sniply是一个链接缩短工具，允许用户在共享链接中加入个性化通话措施，以提高用户参与度和转化率。
Scoop.it
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Scoop.it是一个内容策划平台，帮助个人和企业有效管理、发布和共享内容，支持团队协作和社交媒体发布。
Paper.li
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Paper.li是一款个人营销平台，帮助用户快速策划内容、创建网站和管理社交媒体，简化内容管理流程。