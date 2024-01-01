内容管理软件 - 最热门应用 - 安哥拉

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内容管理软件可帮助企业发现外部来源的相关内容并与自己的受众共享，以达到营销目的。这些精选内容可以包括新闻文章、博客文章和社交媒体消息等书面材料，以及信息图表和视频等视觉内容。营销团队利用内容管理软件来吸引受众、吸引潜在客户、建立信誉并展示思想领导力。 内容管理软件提供的功能使营销团队能够找到特定行业或特定主题的内容，并通过社交媒体、新闻通讯或网站等各种渠道将其分发给目标受众。为了便于分发，这些软件解决方案可以与社交媒体管理软件或电子邮件营销软件集成或提供类似的功能。一些内容管理工具还包括发现和收集用户生成内容的功能。除了内容管理软件之外，营销团队还可以利用其他内容营销解决方案，例如内容创建软件和内容分析软件来增强其整体营销策略。
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ContentStudio
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使用 ContentStudio 改进您的社交媒体和内容策略 - 企业、机构和营销人员的终极动力源。简化您的内容创建流程并扩大您的在线形象。 ContentStudio 不仅仅是另一个工具；它是一个工具。它是一个完整的解决方案，可在所有社交和博客平台上提升您的内容营销。访问我们的网站：https://contentstudio.io 为什么选择 ContentStudio？原因如下： 加快内容创建速度：利用 AI 将高质量内容的制作速度提高 10 倍，确保您的社交媒体渠道始终充满引人入胜的帖子。一体化平台：告别使用多种工具。 ContentStudio 将从内容发现到发布的一切都集中在一个屋檐...
BuzzSumo
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找到效果最好的内容。与重要的影响者合作。 利用我们的内容洞察来产生想法、创建高性能内容、监控您的表现并识别影响者。 BuzzSumo 为超过 50 万营销人员的策略提供支持，其内容营销数据涉及 8b 篇文章、4200 万个网站、300t 参与度、50 万记者和 4.92 亿个问题。
Sniply
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Sniply 是唯一能够推动转化的链接缩短工具。通过轻松地将号召性用语嵌入到您共享的每个页面中，可以在任何地方显示您的消息。免费将您的关注者转化为用户和客户。
Scoop.it
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Scoop.it 提供的软件和技术使内容发布更加省时，并对企业内部的营销和知识共享产生影响。我们还帮助数百万专业人士、营销人员和商业情报官员进行日常管理和内容监控。 - Scoop.it Enterprise 被数千家企业用来管理内容营销（包括 SEO、流量和潜在客户生成）和商业智能的内容管理。 Scoop.it Content Enterprise 还有助于以有影响力的方式在组织内共享内容。 - Scoop.it 策展服务帮助数百万个人和专业人士发展他们的在线思想领导力。该解决方案允许展示专业知识并通过集成的社交共享产生流量。自2011年推出该服务以来，每年已有800万用户发布数千万条内容，...
Blogely
blogely.com
Blogely 是关于全面的研究、无缝的写作体验、完整内容的包罗万象的组织、适合非技术人员的简单页面 SEO、方便地访问抄袭扫描程序，当然还有在 CMS（WordPress、Ghost、Medium、等）平台。它通过更高效地组织博客内容和搜索引擎优化，帮助博主有机地增加网站流量。
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial 是一款社交媒体管理解决方案，适用于拥有多个地点和个人资料的企业。通过一个集中平台管理您的所有发布、广告、参与、评论和报告 MavSocial 为多地点企业提供了一种独特的能力，可以快速、轻松地创建针对地理定位的 Facebook 广告。 MavSocial 支持 Facebook、Instagram、Twitter、YouTube、LinkedIn、Google Business Profiles 和 Tumblr。
Smint.io
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您的品牌门户、媒体中心、新闻门户、Aprimo、Box、Bynder、CELUM、Cloudinary、Google Drive、Picturepark、SharePoint / OneDrive、Tenovos、Thron、DAM / 数字资产管理和多个来源的内容购买门户。 当内容充满活力时，企业就会蓬勃发展。立即激活您的内容！
Quuu
quuu.co
Quuu 是您在社交媒体上自动分享的优质内容的第一来源。内容策划让您在社交媒体上脱颖而出。这是为追随者提供价值和一致性的一种方式。然而，正确执行此操作是一个耗时的过程，因此使用 Quuu 自动化此操作可以为您节省宝贵的时间来处理其他事情。 Quuu 是唯一一款可管理 500 多个兴趣类别内容的工具，这意味着您始终可以在 Facebook、LinkedIn 和 Twitter 上与受众分享相关帖子。
EX.CO
ex.co
EX.CO 是一个屡获殊荣、发行商优先的视频技术平台，使发行商能够拥有自己的视频内容和货币化策略，以实现最大收益。
Paper.li
paper.li
借助 Paper.li 个人营销平台，您可以在几分钟内通过自己的手机完成营销团队的工作。您将获得每日个性化内容、新鲜网站、社交日程安排和简单的时事通讯创建器。
Letterdrop
letterdrop.com
Letterdrop 是一个内容营销平台，可帮助 B2B 企业使用 SEO 和 LinkedIn 等有机渠道通过内容建立渠道。 Letterdrop 可帮助您： 1. 通过从销售电话中的问题、您网站上消费的内容以及 LinkedIn 参与度中提取见解，了解您的潜在客户关心什么。 2. 对正确的内容进行优先排序、计划和项目管理，以通过审批工作流程创建。 3. 利用人工智能辅助快速创建内容 4. 针对 SEO 和 LinkedIn 等不同渠道优化内容 5. 最大化分发，以便更多潜在客户能够看到它 6. 这构建了一个有机需求生成飞轮，以获取更多客户
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一个社交商务、可购物 UGC 和视觉购物平台，适用于电子商务品牌和在线商店，通过标记产品并在其网站上发布可购物图库来激活用户生成的内容或品牌的社交内容，以提高转化率、推动销售、建立社交媒体信任、参与和无缝的购物体验。
Walls.io
walls.io
Walls.io 是一款一体化社交墙解决方案，可让您在易于自定义的源中收集、整理和显示内容。您可以从多个社交媒体平台收集内容，或让观众直接将内容发布到您的墙上。您还可以将自定义帖子添加到摘要中，并在受众内容和品牌内容之间创建良好的组合。社交墙是利用用户生成内容的力量并吸引受众的好方法。您可以在私人和公共活动、您的网站或商店或办公室的展示中使用它。可能性是无限的！
SpidWit
spidwit.com
Spidwit 查找并组织网络上的内容。它在数千个最佳网站中进行搜索，以提供行业特定的高质量新闻、视频、图像和报价，从而节省时间和精力。
RELAYTO
relayto.com
你如何让自己的满足感提高 100 倍？ RELAYTO 是排名第一的交互式体验平台，可将静态内容（PDF、MP4、图像）转换为引人入胜的交互式体验，使观看者能够选择自己的路径并进行自我教育。查看我们自己的 RELAYTO 支持的购买体验，该体验最初是传统的演示。 >> https://rla.to/pitch << 只需将您的 PDF 和演示文稿（并添加任何支持内容、文本、网络/社交内容、图像、视频和音频）到我们直观的构建器中即可分配交互式元素并发布供您的团队在桌面和移动屏幕上即时查看。借助 RELAYTO，您可以创建无限数量的公共和私人互动体验，并配备安全性、权限和用户管理来控制谁有权访问您...
Juicer
juicer.io
Juicer 是首选社交媒体聚合工具，使企业和个人能够在其网站上无缝策划和展示社交媒体内容。它可以轻松地从各种社交帐户中提取内容，包括 Instagram、Facebook、TikTok、LinkedIn、X/Twitter、YouTube 等。通过简单的设置和自定义选项，Juicer 的社交墙使用户能够在其网站上展示精选的、品牌的和用户生成的内容。该工具提供了用于内容控制的审核过滤器，并包括用于实时洞察社交参与的高级分析仪表板，使其成为跨平台集中和增强品牌知名度的综合解决方案。 Juicer 的优势： - 成熟可靠的解决方案，拥有十年的行业经验 - 与超过 15 个社交媒体平台无缝集成 - ...
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter 通过自动化现有营销自动化软件（例如 Marketo、Pardot 或 Eloqua）发送的博客、新闻和 RSS 电子邮件，为 200 多家 B2B 公司增加了网站流量。
The Juice
thejuicehq.com
覆盖面更大，工作量更少。 停止在过时的内容联合平台和乏善可陈的活动上浪费金钱。 The Juice 拥有一群敬业的销售和营销专业人士，将您的内容在正确的时间呈现给正确的人。在 The Juice 上传播您的内容，寻找影响力和共鸣。
Automata
byautomata.io
Automata 的内容丰富平台可帮助营销人员将博客文章、白皮书、网络研讨会和案例研究等内容转变为多个附加内容，以便以各种格式在多个渠道中重新利用和分发。
Live Center
livecenter.com
Live Center 是一种灵活的实时博客解决方案，使编辑团队能够无缝有效地提供最新的实时新闻报道。用户可以完全控制其实时博客的设计，并能够创建自定义的帖子视觉效果和元素，例如记分板、选举结果计数器等。 Live Center 博客和新闻源可以轻松嵌入文章、新闻门户、应用程序或首页。主要功能： - 完全可定制的博客设计 - 社交媒体自动化查找和发布内容 - 轻松创建您自己的自定义帖子视觉效果和元素以提高读者参与度 - 直接在编辑器中快速创建交互式图表和图形 - 带有响应式编辑器的直观界面提供帖子的实时预览 - 第 3 方与体育数据、市场数据等集成 - 根据帖子的内容、优先级和分类自动对帖子进...
Curatora
curatora.io
Curatora 允许客户立即发现、策划和分发目标受众想要阅读的一流相关内容。
SocialWeaver
socialweaver.com
SocialWeaver 可以轻松安排永无止境的内容、提高参与度并倾听客户对您和竞争对手的印象。
Vable
vable.com
Vable 是一个信息管理平台，使您能够聚合、过滤并向您支持的人员提供定制内容。 借助 Vable，信息专业人员可以监控无尽的来源，并为您的组织所需的所有新闻和信息创建自定义数据库。
Re4m
re4m.io
Re4m 是一个基于云的创意平台，允许品牌团队、设计师和本地营销人员大规模规划、制作和发布鼓舞人心的高性能内容和创意活动。 Re4m 由经验丰富的营销从业者团队打造，简化了从最初想法到发布和推广内容的脱节且繁琐的创意制作流程。 Re4m 的核心是一个视觉协作引擎，它使企业、团队和个人能够对所有类型的内容（数字视频、pdf、图像、实时网站、设计文件等）提供实时交互式反馈。一旦内容正确、合规并获得批准，Re4m 就会提供闭环流程，使内容能够发布到第三方解决方案。
EasyContent
easycontent.io
EasyContent 通过自动化工作流程、审批管理、实时协作、通知和报告帮助您提高内容团队的生产力。
Vestorly
vestorly.com
Vestorly 的内容管理引擎使组织能够在正确的时间向正确的人发现、过滤和个性化正确的内容。
Fugo
fugo.ai
Fugo 是一款基于云的智能数字标牌内容管理软件 (CMS)，使任何规模的企业都可以轻松远程管理从小到大屏幕网络的内容。凭借现代且友好的用户界面，控制 1 或 100 个屏幕非常简单。
UpContent
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通过精选内容建立信任并加深关系。一种更好的方式来发现、协作和分发相关第三方内容，有助于将潜在客户转变为忠实客户。 UpContent 正在申请专利的技术有助于将搜索内容所花费的时间平均减少 65%，并且既可以作为独立应用程序使用，也可以作为首要的 Hootsuite 内容源和流使用。 UpContent 的建议被世界各地的营销人员用来推动他们的社交媒体、电子邮件营销和网站转换工作，并支持他们的原创内容创作。该技术提供了一系列计划，旨在以适合您预算的价格点仅提供所需的功能。
CIPIO.ai
cipio.ai
CIPIO.ai 的使命是使视觉内容民主化，以独特的方式结合品牌社区和生成人工智能的力量。正在申请专利的 VisualGPT 平台允许品牌大规模搜索、发现、管理、创建、重新生成、分发和协作视觉内容。品牌现在可以在付费广告、客户购买体验、网站参与和社交媒体活动中部署视觉内容，而所需的时间和成本却很少。
Taggbox
taggbox.com
Taggbox 是最好的 UGC 平台，可帮助营销人员通过在所有营销接触点发现策划和显示用户生成内容的解决方案来提高用户参与度、建立信任并提高转化率。它通过品牌宣传以及用户和品牌之间的社交互动来增强营销策略。
Practina
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Practina 是一款人工智能社交媒体营销工具，可帮助企业在多个平台上建立强大的影响力并扩大影响力。 Practina 涵盖社交媒体营销的各个方面，从自动帖子创建到安排帖子、创建智能广告活动以及瞄准理想受众。 Practina 为企业实现社交营销自动化，并提供经过验证的结果。随着社交媒体改变我们的生活，Practina 继续通过瞄准正确的受众并建立真正的参与来帮助企业取得成功。