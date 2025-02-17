内容创作软件 - 最热门应用 - 斯威士兰

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内容创建软件使个人和企业能够生成和分发针对特定受众的内容。这些工具有助于创建各种类型的内容，包括书面文章、图形设计、视频、宣传册等。他们还协助管理参与内容开发的内部和外部利益相关者之间的工作流程和协作。 内容创作产品有不同的形式，满足特定需求或提供综合功能。例如，有些平台专门制作广告或Instagram视频，而另一些平台则擅长制作大型互动手册。 这些软件解决方案可以专注于文案写作、图形设计或视频制作，使团队或个人能够根据自己的要求创建品牌材料。有些工具可以满足特定的内容创建需求，例如生成测验和交互式演示。此外，某些公司提供具有基本内容创建功能的软件，即使内容创建不是他们的主要功能。
提交新应用
Brojure
brojure.com
使用 Brojure（最直观的视觉叙事软件）创建引人入胜的内容、提案、演示文稿等。 Brojures 模板设计和简单的界面使您可以轻松地为您的品牌和客户创建、共享和跟踪迷人的视觉故事 - 无需设计师。
Apester
apester.com
通过交互式内容体验增强您的营销和渠道，从而产生更多潜在客户、吸引和转化用户并提高保留率。
Addlly AI
addlly.ai
Addlly AI 是最先进的人工智能作家、社交媒体帖子生成器和营销工具。利用 AI 改变您的网站、博客和社交媒体形象。
WriteTextAI
writetext.ai
WriteText.ai 专为 WordPress/WooCommerce 设计，是一个旨在自动创建产品文本和元描述的插件。它提供了为单个产品或批量多个产品生成文本的多功能性。通过与 WordPress/WooCommerce 无缝集成，它提供了用户友好的体验，特别是对于新手而言。 WriteText.ai 专注于创建一流的、SEO 优化的元标题、元描述、产品描述和开放图谱文本。它提供“WriteText.ai Single”和“WriteText.ai Bulk”模式来提高内容生成的效率。此外，每个帐户可以容纳无限数量的用户和网上商店安装，满足各种规模的企业的需求。 WriteText.ai Single 为作家提供了全面的内容生成范围。除了设定基调、风格和目标市场之外，作者还可以在生成内容本身之前进行深入的关键字分析，选择语义关键字，并直接从 WooCommerce 选择应包含在文本中的属性。完成产品熟悉和关键字分析后，WriteText.ai Single 在大约 50 秒内生成文本。然后，作者可以在将输出发布到 WooCommerce 之前检查输出。因此，此功能可确保语气、风格和包含的关键字的一致性，以增强 SEO。此外，它还可以根据目标受众的具体需求灵活地定制每个产品的内容。 另一方面，WriteText.ai Bulk 是专门为同时为多个产品生成文本而设计的。虽然此功能缺乏关键字分析、语义关键字选择和每个产品的单独属性选择等特定方面，但它允许作者在所有选定的产品中保持一致的语气、风格和属性。 WriteText.ai Bulk 表现出很高的效率，一旦设置了最终产品选择和目标样式属性，大约 30 秒内即可为每个产品生成文本。当需要在短时间内生成大量产品文本而无需进行详细的关键字分析时，它特别有用。因此，WriteText.ai Bulk 可以作为快速、批量内容生成任务的可靠、省时的解决方案。 总体而言，WriteText.ai 是一个功能丰富的插件，允许连接无限数量的电子商务网站并支持无限数量的用户。它支持将文本直接传输或发布到 WooCommerce，并允许选择要合并到文本中的产品属性、色调和样式。用户还可以选择目标受众和文本长度，以及设置用户角色以指定谁可以生成、审查和发布内容。主要功能包括评论历史记录、批量传输/发布文本、自定义产品详细信息添加以及定义您自己的自定义语气和风格。用户可以利用参考产品生成文本、获取人工智能建议的目标市场、定义自定义目标市场并重写文本。该插件还支持关键词分析、语义关键词、跟踪关键词和语义关键词密度，以及多商店支持。 免责声明：WriteText.ai 是一款为与 WordPress/WooCommerce 配合使用而开发的独立工具。它不隶属于 WordPress/WooCommerce，也不受其认可。
Abun
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告别手动内容创建和 SEO 优化。借助 Abun，您可以自动化工作流程并生成高质量、经过 SEO 优化的内容，从而为您的网站带来自然流量。立即注册抢先体验。
Blog Cutter
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Wondershare Virbo
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Wondershare Virbo的高级AI技术使用户能够用不同的国籍和语言创建最现实和个性化的AI Avatar视频内容。您只需与Wondershare Virbo键入和点击，可以启动专业AI发言人的视频。 Virbo的300多个现实的AI头像可以是您引人入胜的发言人，以120多种语言说话，具有各种口音，包括各种用例，包括营销促销，个性化的销售推销，培训和开发，培训和解释器，解释器和操作性视频。更重要的是，从营销视频和产品推广到教程视频，Virbo提供了广泛的引人注目的模板，以适应任何目的，并尽可能地尽可能地诱人和表达您的信息 - 没有更昂贵且耗时的相机工作人员，视频代理，或演员/女演员。
The Happy Beavers
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CarbonCopy
carboncopy.pro
Carboncopy 是一款人工智能编写工具，可帮助营销人员、博主、社交媒体经理和初创公司生成文案、产品描述等！
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TextCortex 将先进的 NLG 算法与经过验证的营销实践相结合，创建最佳的文案人工智能软件。 我们的人工智能算法经过数十亿行文本的训练，可以帮助营销人员、电子商务企业家和撰稿人每天更好地利用他们的内容。 根据 DT2 Invest 和欧盟委员会的数据，TextCortex 是欧洲 200 家最热门的早期人工智能初创公司之一。通过我们的应用程序和目的驱动的方法，我们不仅减少了计算时间，还减少了对环境的影响。
WriterX
writerx.co
WriterX 是一款人工智能驱动的写作工具，旨在协助完成各种写作任务。它旨在简化从初学者到经验丰富的作家等各个级别用户的内容创建过程。 该工具提供了一系列功能，包括自动起草内容、无差错写作、语言翻译选项以及针对受众的个性化设置，以获得有说服力的结果。 WriterX 非常自豪能够通过提供即时、引人入胜的内容生成来帮助解决作家的障碍。它可以处理从起草博客文章和社交媒体内容到广告活动文案撰写等任务。 WriterX 的另一个关键功能是它能够重新利用现有内容或大规模生成新材料，以满足当今数字时代对大量内容的需求。 首先，用户选择一个模板并提供主题或产品的简短描述，人工智能将生成各种内容。该工具被不同的客户群使用，包括学生、撰稿人、博主、产品经理、营销团队和媒体机构。 它提供了广泛的 SEO 解决方案，通过创建吸引人的标题、产品描述和定制评论来提高网络可见度。最后，尽管提供了一套全面的功能，WriterX 仍然保留了一个易于使用的界面，简化了内容创建过程。
TurboWrites
turbowrites.com
TurboWrites 是一款人工智能驱动的内容编写工具，可让您快速高效地创建高质量、SEO 友好的内容。它使用先进的机器学习算法来生成独特且引人入胜的内容，用于各种用途，例如网站复制、博客文章、社交媒体更新等。借助 TurboWrites，您可以简化内容创建流程，节省时间和精力，同时确保为受众带来最大影响。无论您是文案撰稿人、博主、营销人员还是企业主，TurboWrites 都可以帮助您创建引人注目的内容，与目标受众产生共鸣并推动结果。那为什么还要等呢？立即注册 TurboWrites，将您的内容创作游戏提升到新的水平！
Contentware
contentware.com
Contentware 是一个人工智能驱动的加速器，可以在几分钟内产生高影响力的营销活动。这几乎消除了广告活动创建的繁琐、劳动密集型过程。 Contentware 的独特之处在于它可以生成整个营销活动（而不仅仅是副本），从而为您和您的团队节省大量时间。 Contentware 使用生成式 AI 和网页链接生成完整的电子邮件和社交媒体帖子活动，以宣传您的活动、网络研讨会、出版物、博客文章、文章、白皮书等。 事实上，任何需要促销的事情都可以创建活动。 Contentware 编写的副本是专门为营销活动定制的。 但高质量的文案只是营销活动的一个要素。 Contentware 还制作活动电子邮件和社交媒体帖子；将它们添加到最佳实践营销日历中；提供免费、完全许可的活动图像；并通过与流行的电子邮件和社交媒体管理平台的集成来分发内容。 内容软件还包括一个文本生成模块，用于创建博客文章、一次性电子邮件和电子邮件主题行、登陆页面内容等等。 您和您的团队将在每次营销活动中节省时间。 既然可以使用 Contentware 实现自动化，为什么还要以几乎所有组织都能承受的价格从头开始构建营销活动呢？
StorifyMe
storifyme.com
用于用户参与的一体化平台，为任何移动或网站平台提供移动原生、全屏、沉浸式格式。 StorifyMe 使客户能够创建和发布高度个性化、视觉震撼的互动故事、短片、快照和广告，以吸引受众、提高转化率并增加收入。 StorifyMe Editor 易于使用、直观，并提供大量免费和可定制的模板，使故事创建过程变得更加容易。 StorifyMe 有机会将 StorifyMe Stories 集成到从移动设备到网络的任何平台，是一种以人们喜爱的形式进行内容分发的全方位解决方案！
NexMind
nexmind.ai
NexMind 是一个基于人工智能的内容生成器和 SEO 自动化平台。它使用 NLP 和语义推荐在一分钟内创建优化的长格式和短格式内容。为目标受众提供个性化内容，提高网站流量并超越竞争对手。 NexMind 不仅是企业主的完美解决方案，也是想要快速生成和优化高质量内容的营销机构和文案撰稿人的完美解决方案。我们的目标是创建更智能的搜索机器人（称为 SEO 自动化软件），以简化 SEO 流程。我们提供企业SEO平台，帮助品牌提升网站排名并提高知名度。
Contentoo
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与排名前 10% 的自由内容创作者结合无与伦比的技术和世界一流的运营支持来创作高端内容。 Contentoo 成立于 2017 年，是一个将排名前 10% 的内容创作者与（国际）公司的营销部门联系起来的平台。如今，我们的自由职业者社区包括内容营销策略师、SEO 专家、增长营销人员和其他自由职业者，他们可以通过我们的平台帮助您进行内容营销。
Quickblog
quickblog.co
Quickblog 帮助博主和内容机构创建无膨胀的博客，这些博客在 Google 上具有优先排名，而无需花费时间和金钱进行主题编码、编辑或设计。
AutoWrite
autowrite.app
编写可阅读人类内容的完整 SEO 内容的人工智能。 AutoWrite是SEO写作的最佳AI助手。