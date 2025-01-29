内容创作软件 - 最热门应用 - 塞舌尔

WriteTextAI

writetext.ai

WriteText.ai 专为 WordPress/WooCommerce 设计，是一个旨在自动创建产品文本和元描述的插件。它提供了为单个产品或批量多个产品生成文本的多功能性。通过与 WordPress/WooCommerce 无缝集成，它提供了用户友好的体验，特别是对于新手而言。 WriteText.ai 专注于创建一流的、SEO 优化的元标题、元描述、产品描述和开放图谱文本。它提供“WriteText.ai Single”和“WriteText.ai Bulk”模式来提高内容生成的效率。此外，每个帐户可以容纳无限数量的用户和网上商店安装，满足各种规模的企业的需求。 WriteText.ai Single 为作家提供了全面的内容生成范围。除了设定基调、风格和目标市场之外，作者还可以在生成内容本身之前进行深入的关键字分析，选择语义关键字，并直接从 WooCommerce 选择应包含在文本中的属性。完成产品熟悉和关键字分析后，WriteText.ai Single 在大约 50 秒内生成文本。然后，作者可以在将输出发布到 WooCommerce 之前检查输出。因此，此功能可确保语气、风格和包含的关键字的一致性，以增强 SEO。此外，它还可以根据目标受众的具体需求灵活地定制每个产品的内容。 另一方面，WriteText.ai Bulk 是专门为同时为多个产品生成文本而设计的。虽然此功能缺乏关键字分析、语义关键字选择和每个产品的单独属性选择等特定方面，但它允许作者在所有选定的产品中保持一致的语气、风格和属性。 WriteText.ai Bulk 表现出很高的效率，一旦设置了最终产品选择和目标样式属性，大约 30 秒内即可为每个产品生成文本。当需要在短时间内生成大量产品文本而无需进行详细的关键字分析时，它特别有用。因此，WriteText.ai Bulk 可以作为快速、批量内容生成任务的可靠、省时的解决方案。 总体而言，WriteText.ai 是一个功能丰富的插件，允许连接无限数量的电子商务网站并支持无限数量的用户。它支持将文本直接传输或发布到 WooCommerce，并允许选择要合并到文本中的产品属性、色调和样式。用户还可以选择目标受众和文本长度，以及设置用户角色以指定谁可以生成、审查和发布内容。主要功能包括评论历史记录、批量传输/发布文本、自定义产品详细信息添加以及定义您自己的自定义语气和风格。用户可以利用参考产品生成文本、获取人工智能建议的目标市场、定义自定义目标市场并重写文本。该插件还支持关键词分析、语义关键词、跟踪关键词和语义关键词密度，以及多商店支持。 免责声明：WriteText.ai 是一款为与 WordPress/WooCommerce 配合使用而开发的独立工具。它不隶属于 WordPress/WooCommerce，也不受其认可。