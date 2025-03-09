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内容分析软件使用户能够全面了解员工和访问者如何与发布的内容（包括博客、文章和播客）进行交互。该技术被称为内容智能，使用户能够获得有价值的可见性，从而为未来的内容策略提供信息。内容分析解决方案提供各种指标，例如页面浏览量、分享量、出站点击量、搜索排名、单个帖子上花费的平均时间以及内容的财务影响。 这些平台还可能提供额外的数据，例如桌面和移动设备之间的收视率细分、对特定行业或观众人口统计的洞察以及对最有效内容组件的分析。内容分析程序通常与数字分析和社交分析软件集成或具有相似之处。 通过利用内容分析，用户可以做出数据驱动的决策，以优化其内容策略并增强与目标受众的互动。
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Urbiquest
urbiquest.com
UrbiQuest 是一个帮助您控制在线形象各个方面的平台。借助用户友好的平台，我们可以简化您的任务，让您不会对 15 种不同的管理工具感到困惑。为了让您全面了解自己的表现，UrbiQuest 结合了所有相关信息。一切都经过分析和解释，无论是安全、社交网络、网站管理还是电子邮件。此外，我们还将向您发送有关您每周活动的详细报告。此外，如果您希望进步，我们还提供定制的辅导课程。
Dreamdata
dreamdata.io
Dreamdata 的 B2B 收入归因平台连接来自整个上市技术堆栈的数据，为您的 B2B 客户旅程提供前所未有的洞察。从匿名的首次接触到封闭式获胜，Dreamdata 终结了猜测，并针对真正推动您收入的因素提供了可操作的分析。借助 Dreamdata，B2B 公司可以运行基于帐户的自定义归因建模、获取每个广告活动的 ROAS、衡量内容投资回报率、基准增长、预测收入并就下一步的扩展工作做出数据驱动的决策。
Seobility
seobility.net
Seobility是一款综合SEO工具，提供网站审核、关键字分析、反向链接分析和排名跟踪，帮助用户优化网站以提高搜索引擎排名。
Hushly
hushly.com
Hushly是一个全功能的转换云平台，提供内容个性化、网站定制和潜在客户管理工具，旨在提升B2B营销效果。
TrenDemon
trendemon.com
TrenDemon是一个网络个性化和基于账户的旅程协调平台，帮助企业优化客户体验并提高营销活动的绩效。
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner 是一款适用于所有数据驱动营销人员的 SEO 工具。通过 40 多种功能获得宝贵的见解，从而大幅提升您的网站排名。用户友好的界面和批量数据分析功能可以节省您的时间和精力。单击即可收集有价值的数据见解并分析多达 100,000 个关键字或 URL，以改进您的 SEO 策略。借助 Marketing Miner，您可以快速检测网站上的技术问题，找出哪些着陆页和关键字带来最多流量，进行全面的技术 SEO 审核和竞争对手分析，监控您的品牌和您的利基市场中重要关键字的提及情况，找到新的链接建设机会可以增强您的反向链接资料并制定成功的内容营销策略。热门功能： - 关键字研究 - SEO 审核 - 排名跟踪 - 竞争对手分析 - 品牌监控 - 链接建设 - 批量数据分析 - API 为什么你会喜欢营销矿工？令人难以置信的物有所值：您不必选择昂贵的工具来获得良好的排名。 Marketing Miner 以实惠的价格提供高质量的数据。与其他工具无缝集成：如果您喜欢在自己的工具中处理大量数据，您一定会喜欢 Marketing Miner 的多功能且强大的 REST API，无需登录即可访问您的数据！批量数据分析：营销矿工工具可以节省大量时间和精力。您可以快速分析多达 100,000 个关键字、域或 URL 的数据。
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute 正在改变媒体广播中的营销归因，利用人工智能技术为所有广播格式的广告提供近乎实时的绩效指标，包括预定和未预定的广告（实时阅读、有机提及促销）。 Veritone Attribute 利用广播广告的数据，并将其与广告商的网站分析相关联。借助 Attribute，媒体广播公司可以展示其广播活动的数字价值，从而提高广告商满意度并扩大收入。快速洞察 — 近乎实时地收集和查看丰富、可靠的营销活动数据 灵活的设置 — 可针对每个客户、广告商和营销活动进行定制 高度可视化 — 仪表板提供简单、可共享的归因数据可视化 了解更多信息，请访问 https://www.veritone。 com/applications/attribute.com/应用程序/属性。
ChannelMix
channelmix.com
凭借端到端平台和全面的分析产品套件，ChannelMix 为领先品牌和代理商提供了衡量和提高营销投资回报率的清晰途径。 ChannelMix 通过第一方分析跟踪和数据模型开创了面向未来的营销衡量方式，可提供更准确、可持续且对业务有影响力的见解。借助 ChannelMix，您将实现对营销支出、目标、投资回报率等的完全可见性和控制 - 无需学习如何查询或编码。 - ChannelMix 不需要 SQL 或编码知识 - 我们的团队为您管理和修复数据连接。客户发现使用 ChannelMix 准备数据进行分析的时间缩短了 90%。 - 所有数据都存储在由 ChannelMix 团队为您管理的专用数据仓库（Amazon Redshift、Google BigQuery）中。我们减轻您团队的数据管理负担。 - ChannelMix 与您选择的 BI 或可视化工具集成：Tableau、Google Data Studio、Power BI、Looker、Yellowfin 等。借助我们的快速启动仪表板，您可以在不到 3 天的时间内启动并运行报告解决方案。 - 该平台由 100% 美国团队支持。客户可以获得账户管理和数据支持以及当天的响应。
DemandJump
demandjump.com
DemandJump 向您展示要创建的确切内容，以提高第一页排名并推动成果。通过针对任何主题的一键 SEO 内容简介，编写排名的内容从未如此简单。
Marfeel
marfeel.com
Marfeel是一个内容分析平台，帮助出版商和媒体公司了解流量、读者和订阅者，优化内容交付和用户体验。
Digivizer
digivizer.com
Digivizer 是一个综合分析平台，旨在帮助企业充分利用数字营销投资。我们的平台使任何规模的企业都可以在一个易于遵循的仪表板中查看所有社交、搜索、付费和网络性能见解，而无需离开平台。借助 Digivizer，营销人员可以快速做出基于数据的决策，决定将资金和精力放在哪里。 Digivizer 提供免费计划和各种其他付费计划，包括针对影响者报告、机构和跨学科团队的更高级功能，可以选择适合各种形状和规模的所有企业。您可以在下面的定价部分比较这些计划和包含内容。为什么选择数字化仪？我们的平台所提供的产品的承受能力处于市场领先地位。通过集成几乎所有主要的社交媒体、广告管理器和网络工具，您可以获得 360° 全方位的数字营销绩效视图。 Team Digi 是您社交和数字营销方面的个人倡导者。我们的专家提供有关产品详细信息、洞察会议、策略、报告的一对一和团体支持；我们随时竭尽全力帮助您充分利用我们的产品和营销策略。
Conductor
conductor.com
Conductor 是世界领先的 SEO 和有机营销平台。 Conductor 的企业 SEO 和内容营销平台旨在帮助品牌确保其网站在技术上进行优化，以在搜索引擎上排名、改进现有页面并创建新内容以增加有机网络流量。 Conductor 帮助营销人员了解客户需求和搜索行为，使跨职能团队能够针对他们的 SEO 策略采取行动。 SoftwareReviews 的 2022 年 SEO 数据象限报告将 Conductor 评为 SEO 解决方案的领导者，并在其 2022 年 SEO 情感足迹报告中评为冠军。 Conductor 还在 Forrester Wave：2020 年 SEO 平台评估中获得最高分，并在 11 个类别中的 9 个类别中获得最高分。 Conductor 具有前瞻性的客户包括花旗、西门子和微软。
Parse.ly
parse.ly
Parse.ly 是一个专为内容而构建的分析平台，其设计理念是：最成功的公司是拥有最好内容的公司。然而，在数字内容世界中获胜并不容易。您需要创建反馈循环并通过数据聆听观众告诉您的内容。借助 30 个独特的关注指标、订阅者跟踪和受众细分，内容创建者、分析师、编辑、营销人员和传播专业人士可以使用 Parse.ly 来： - 通过数据发展业务并改善读者参与度、转化率和保留率等关键指标- 驱动的见解。 - 根据即时的实时受众洞察采取行动或分析历史数据，以清楚地了解过去并规划未来。借助内置的个性化平台，产品团队可以使用 Parse.ly 创建由数据支持的动态内容体验，并由用户在其网站和 CMS 或 WCM 中进行个性化。借助我们的数据管道平台，数据科学家和工程师可以使用我们丰富的点击流数据，减少在数据基础设施上花费的时间，并将更多时间花在数据分析和见解上。 Parse.ly 与 300 多家企业公司合作，使用其值得信赖的数据基础设施： - 高流量网站上安装最广泛的第四大优质网络技术（根据BuiltWith）。 - Parse.ly 被领先的媒体和娱乐公司、DTC 品牌、财富 500 强公司、B2B 企业以及任何相信内容可以推动其业务发展的人所使用。
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan 正在帮助世界领先品牌改善未来的购买体验。我们提供的一切都旨在智能、灵活，并轻松适应独特的业务流程，并提供人们和品牌喜爱的高度个性化的体验。我们的使命是帮助企业提供引人入胜、个性化、提供价值的品牌购买体验，并引导人们自信地做出最佳决策。 Nike、Guess、Prudential 和 Starwood Hotels 等创新公司相信 Bigtincan 能够帮助面向客户的团队智能地准备、参与、衡量并持续改善客户的购买体验。
Knotch
knotch.com
ContentEQ 是企业品牌用来了解和优化其数字内容性能的内容智能平台。该平台结合了一流的定量和定性数据捕获、人工智能和专家策略，帮助美国银行、富国银行、德勤和 Square 等品牌优化其数字内容投资的影响并实现其业务目标。
Revuze
revuze.it
Revuze 是在线评论生成式人工智能分析领域的领导者，彻底改变了消费者洞察格局。 凭借多年利用法学硕士培训的经验，Revuze 充分发挥了跨多个电子商务来源的经过验证的买家的洞察力的潜力。其尖端解决方案使企业能够将评论分析无缝集成到其营销和产品流程中，从而制定战略决策。通过高质量的数据、富有洞察力的预测以及跨来源和区域的可扩展功能，它提供具有直观功能、动态仪表板和综合报告的实时分析。 从数据收集到最终可视化，Revuze 的端到端解决方案可确保您能够驾驭快速变化的品类格局，并自信地做出日常数据驱动的决策。发现 Revuze（消费者洞察行业的 GPT）的强大功能，并更深入地了解您的客户和竞争对手。
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO是一个将静态PDF和演示文稿转换为交互式内容的平台，提升用户参与度，不需编码。
Vestorly
vestorly.com
Vestorly 的内容管理引擎使组织能够在正确的时间向正确的人发现、过滤和个性化正确的内容。
DISQO
disqo.com
DISQO 是用于了解每个客户体验的 CX 平台。企业相信 DISQO 能够为每个客户、接触点和结果提供更好的决策。 DISQO 的广告衡量、客户反馈和受众访问产品由业内最大的选择加入消费者数据平台上的数百万消费者提供支持。 DISQO 获得德勤 Fast 500 强和 Ad Age 最佳工作场所认可，并荣获 Digiday 和 Cynopsis media 的广告衡量奖。
Event Registry
eventregistry.org
利用人工智能的力量将新闻内容转化为可行的见解 Event Registry 是世界领先的新闻情报平台，使组织能够跟踪世界事件并分析其影响。
Momently
momently.com
在几秒钟内为您的品牌或赞助活动构建自定义报告。使用内容分析和 API 通过提供相关内容来吸引读者。
Spiny.ai
spiny.ai
Spiny.ai 不仅仅是人工智能。我们为出版商专门构建的解决方案融合了经验和技术，提供可简化业务数据、提供见解并优化收入的产品。我们的核心产品结合了商业智能、自然语言生成和媒体行业专业知识方面的创新技术，为内容创作者提供尖端的分析解决方案。 Spiny Trends 是 Spiny.ai 的媒体部门，以智能易消化的格式提供新闻和分析，不带偏见或观点。
Allegrow
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Allegrow 优化您的发件人声誉和收件箱放置。让 Allegrow 与您的营销自动化/销售参与系统配合使用，您可以增加您发送的电子邮件到达优先收件箱的百分比，而不是垃圾邮件文件夹或非重点文件夹。
Clearscope
clearscope.io
ClearScope是一个内容优化平台，提供SEO工具、实时数据报告和整合工具，帮助用户提高内容质量和搜索排名。
NPAW
npaw.com
NPAW 很自豪地推出其分析解决方案套件。一个强大、直观、实时的视频和应用程序分析平台，旨在彻底改变视频智能行业，使 OTT、电信公司、媒体公司和广播公司能够将数十亿数据点转化为可操作的业务见解，以便他们监控、分析、并在用户观看的同时充分利用。在快速发展的流媒体行业中，向用户提供内容的企业面临着一个严重的问题：极其复杂的内容交付链缺乏可见性。如果他们不知道出了什么问题，他们该如何应对用户的挫败感？如果他们无法访问这些数据，他们如何应对设备消费的发展趋势？ NPAW Suite 为视频提供商提供了其最终用户实时流媒体体验的全面概览，与播放器集成以获取重要的原始数据，并将其转换为可定制且易于阅读的仪表板，不仅为企业提供他们想要的所有数据可能需要，但也让他们理解并以有意义的方式采取行动。我们面临的挑战是开发我们产品的演变，该产品可以将极其复杂的信息转换为足够直观的视觉设计系统，使客户能够根据以下数据识别、创建和堆叠自己的 KPI、指标和维度模式：他们的个性化服务。通过与客户密切合作并不断迭代产品的更好版本，我们能够创建一种足够简单的视觉设计语言，使用户能够获得他们所需的数据可见性。
Pressboard
pressboardmedia.com
为内容创作者提供的屡获殊荣的工具。您可以创建令人难以置信的内容，剩下的由我们的工具来完成。 Pressboard 为您提供与您的内容一样强大的报告。从内容发布到共享实时报告只需几分钟，而不是几天。 Pressboard Studio 将您最重要的数据汇集到精美、定制和可共享的实时报告中。 - 将您的所有数据整合在一起 - 通过可共享的报告让您的客户惊叹不已 - 同时管理数百个营销活动，受到包括 NBCUniversal、《今日美国》和《纽约时报》在内的数千家世界顶级出版商和影响者的信任。
Epilocal
epilocal.com
Epilocal 提供数据连接器和自动化工具，使企业能够以实惠的价格扩展和自动化其内容运营。
Content Harmony
contentharmony.com
内容Harmony是一个内容营销工具，帮助用户更快速地创建内容简介，分析搜索意图、竞争对手关键词，从而优化内容和提升SEO。
GetSocial
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GetSocial 是一个内容分析平台，可帮助营销人员衡量、推广和放大他们的最佳内容。 GetSocial 与全球 150,000 多个网站合作，拥有 Adobe、Sky 和 WWF 等知名客户。 GetSocial 开发了社交框架的 4 个 A <> 激活 * GetSocial 跟踪您网站 100% 的社交活动。 * GetSocial 揭示黑暗社交和私人消息流量。 ✭ 分析 * GetSocial 分析您网站上的每一次社交互动 * GetSocial 对您的每个内容故事进行病毒式传播评分 * GetSocial 检测您最具病毒性的内容 <> 自动化 * GetSocial 为您提供自动病毒式内容警报 * GetSocial 帮助您在正确的渠道、正确的时间发布正确的故事，以最大限度地扩大覆盖面 <> 属性 * GetSocial 为您提供基于见解的反馈，帮助您推广最佳内容
QuickFrame
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MNTN 的 QuickFrame 通过改变原始视频的创建方式，使每个组织都能在视频优先的世界中竞争。我们的 Global Video Hub™ 平台通过解锁针对每个平台、活动目标和风格高效创建的数据驱动视频，最大限度地提高视频内容的投资回报率。全球视频中心已为高露洁棕榄、孩之宝、Self 和 Ben Bridge Jewelers 等领先品牌制作了超过 65,000 个视频。 QuickFrame 是 Facebook、Instagram、TikTok、YouTube、Snap、Pinterest、LinkedIn、MNTN 和 Roku 的官方合作伙伴。
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate 提供全面的跨平台报告软件以及专家白手套数据和商业智能支持。我们帮助企业、营销团队和机构充分发挥其广告、销售、电子邮件、CRM、网络和分析数据的洞察潜力。该解决方案提供企业级 ETL 数据集成、可扩展的数据仓库以及与业务一致的数据可视化，旨在适应任何业务或客户数据场景以及内部/外部报告配置。专门的客户经理和按需 BI 配置专家作为其团队的合作分析扩展，让我们的合作伙伴高枕无忧。简而言之，我们确保不断实现您理想的报告愿景。 Arena Calibrate 受到品牌和机构的信赖，包括 Amex、Gentle Dental、国家高尔夫基金会、Proud Moments ABA、RFPIO、Entrust、Hyster-Yale、Airgap 和 Fourth。了解有关 Arena Calibrate 的更多信息，如下： - 全面的全栈 BI 软件提供了在线和离线广告、电子邮件营销、网站分析、需求生成、电子商务、CRM/销售和其他数据领域的真实报告来源之一。 - 为您的企业或客户提供可扩展的数据仓库。 - 40 多个即插即用连接器 + 自动化数据管道。 - 无缝集成离线或其他没有可用连接器的数据。 - 先进的跨平台数据混合和对齐，以及有价值的数据清理和卫生支持，以确保报告的准确性。 - 让您能够快速了解营销渠道的整体健康状况，并推动对潜在客户开发、MQL、SQL、CAC 和 ROAS 的影响。 - 预算友好的客户经理和按需 BI 配置专家，作为您的团队或机构的合作 BI 扩展。访问网站：https://www.calibrate.thearena.ai
SEMrush
semrush.com
Semrush是一款SaaS平台，提供搜索引擎优化、广告、社交媒体和内容营销等工具，帮助企业提升在线可见性和市场效果。
Akamai
akamai.com
Akamai是一个领先的内容分发网络和云服务提供商，提供快速、安全的在线体验与强大的数据处理能力。
Anyword
anyword.com
Anyword是一个AI驱动的文案创作平台，帮助用户生成高效的市场营销内容，支持实时性能分析，适用于多种语言和渠道。
Bitly
bitly.com
Bitly是一个URL缩短服务和链接管理平台，帮助用户创建短链接、定制二维码并提供分析功能，优化数字内容的共享和管理。
BL.INK
bl.ink
BL.INK是一个链接缩短和二维码生成工具，提供无限数据追踪，适合企业进行链接管理和营销分析。
Botify
botify.com
Botify 可以帮助您发现那些错失的机会，并将其转化为可盈利的业务成果，这一切都在一个专为您的企业网站的规模、规模和复杂性而构建的平台中。从有机搜索过程的每个阶段获取洞察，通过优先操作和警报节省时间并降低风险，并通过自动化关键 SEO 任务来最大限度地利用资源。
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat是一个帮助内容创作者和发布者实时分析受众互动与内容表现的平台，支持优化内容策略。
Contently
contently.com
Contently 是一个内容营销平台，帮助品牌高效创建和管理数字内容，并提供分析和优化工具以提升内容表现。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook是一款软件和云服务，能将PDF转换为带翻页效果的交互式在线出版物，适用于创建数字营销材料和提高客户参与度。
Foleon
foleon.com
Foleon是一款内容创作平台，帮助企业创建互动内容并优化其数字营销策略，提供易用的编辑工具和AI驱动的优化功能。
HoneyStack
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HockeyStack 是领先的 B2B 分析和归因平台。 HockeyStack 连接您的所有平台，清理您的数据，并允许您衡量推动渠道的因素并可视化买家旅程。端到端 SaaS 分析。 HockeyStack 是一款 SaaS 分析工具，可统一营销、产品、收入和销售数据，以发现隐藏的见解，例如营销活动的 LTV 或每个营销渠道的流失率。 8x8、ActiveCampaign 和 Cognism 等公司的数百个收入团队正在使用 HockeyStack 来推动更多渠道并更快地完成交易。
Issuu
issuu.com
Issuu是一个数字出版平台，可以将静态内容转换为互动出版物，适用于各种行业，支持社交媒体共享和离线访问。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely是一个数字体验平台，提供A/B测试、多渠道内容传递、个性化和实验工具，帮助企业优化在线互动和客户体验。
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Rebrandly是一个链接管理平台，帮助用户创建和管理自定义品牌链接，支持缩短URL和分析链接表现。
SE Ranking
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SE排名是一个全面SEO工具，帮助用户进行关键词研究、网站审核、反向链接分析等，以优化搜索引擎排名。
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Ahrefs 是一款综合SEO工具，帮助用户进行竞争对手分析、关键字研究、网站审计、内容研究和排名监测，提升网站可见性与性能。
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StoryChief是一个内容营销平台，帮助B2B团队集中管理和分发跨渠道的内容，提高团队协作与内容绩效。
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高级：将冰冷的潜在客户转变为满意的客户的简单流程（带有自动转换渠道和序列）。
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WebCEO是一个数字营销平台，提供关键词研究、排名跟踪、域名分析、SEO审计等23种工具，支持企业优化网站及管理数字营销策略。
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莎士比亚应用程序是一款AI驱动的营销工具，帮助企业优化广告活动，提高广告效果和投资回报率。
Paperflite
paperflite.com
Paperflite是一款内容管理和销售支持软件，帮助团队存储、组织、分发和跟踪内容，优化客户参与和策略。
Readable
readable.com
Readable是一款可读性和写作工具，帮助用户分析和提高网站及文档内容的可读性，支持多种文档格式并提供实时反馈。
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper内容是一个AI驱动的内容营销平台，提供内容创作、管理和分发的工具，支持文本、图形和视频等多种内容类型。