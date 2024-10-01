内容分析软件 - 最热门应用 - 马提尼克

Parse.ly

parse.ly

Parse.ly 是一个专为内容而构建的分析平台，其设计理念是：最成功的公司是拥有最好内容的公司。然而，在数字内容世界中获胜并不容易。您需要创建反馈循环并通过数据聆听观众告诉您的内容。借助 30 个独特的关注指标、订阅者跟踪和受众细分，内容创建者、分析师、编辑、营销人员和传播专业人士可以使用 Parse.ly 来： - 通过数据发展业务并改善读者参与度、转化率和保留率等关键指标- 驱动的见解。 - 根据即时的实时受众洞察采取行动或分析历史数据，以清楚地了解过去并规划未来。借助内置的个性化平台，产品团队可以使用 Parse.ly 创建由数据支持的动态内容体验，并由用户在其网站和 CMS 或 WC...