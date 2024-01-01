内容分析软件 - 最热门应用 - 布基纳法索

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows、Linux 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
内容分析软件使用户能够全面了解员工和访问者如何与发布的内容（包括博客、文章和播客）进行交互。该技术被称为内容智能，使用户能够获得有价值的可见性，从而为未来的内容策略提供信息。内容分析解决方案提供各种指标，例如页面浏览量、分享量、出站点击量、搜索排名、单个帖子上花费的平均时间以及内容的财务影响。 这些平台还可能提供额外的数据，例如桌面和移动设备之间的收视率细分、对特定行业或观众人口统计的洞察以及对最有效内容组件的分析。内容分析程序通常与数字分析和社交分析软件集成或具有相似之处。 通过利用内容分析，用户可以做出数据驱动的决策，以优化其内容策略并增强与目标受众的互动。
提交新应用
Bitly
bitly.com
Bitly 是一个 URL 缩短服务和链接管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立于 2008 年。它是一家私人控股公司，总部位于纽约市。 Bitly 是一家全球领先的 SaaS 公司，提供综合平台，旨在使在线共享的每条信息都能与关键受众建立联系并激发行动。 Bitly 的一体化连接平台使全球超过 570 万月度活跃用户和超过 500,000 名客户（各种规模的个人、影响者、品牌和企业）能够使用品牌链接、自定义二维码和链接生物解决方案作为吸引受众并提供关键通知、信息和体验的值得信赖的平台。 Bitly 很荣幸获得 Great Place to Work® 的认证，这是工作场所文化和...
SEMrush
semrush.com
Semrush 是领先的在线可见性管理 SaaS 平台，使全球企业能够运行搜索引擎优化、按点击付费、内容、社交媒体和竞争性研究活动，并从在线营销中获得可衡量的结果。 Semrush 为公司提供洞察和解决方案，帮助他们跨各种营销渠道构建、管理和衡量营销活动。 Semrush，拥有超过 87,000 名付费客户。 Semrush 的数字： - 8.08 亿个桌面域配置文件和 3210 万个移动域配置文件 - 平均每天抓取超过 43 万亿个反向链接和超过 250 亿个 URL - 超过 243 亿个关键字和单个关键字的 2000 万个创意 - 30% 的财富 500 强公司使用Semrush 是他们...
Ahrefs
ahrefs.com
阿赫夫斯私人有限公司Ltd. 是一家为营销专业人士开发在线 SEO 工具和免费教育材料的软件公司。 Ahrefs 一体化 SEO 工具集可以帮助您： - 竞争对手研究：揭示竞争对手的有机关键字、反向链接策略和 PPC 关键字 - 链接建设：在您的利基市场中找到最强的反向链接机会 - 关键字研究：获得最大程度的相关关键字创意和看看排名有多难 - 网站审核：查找您的网站存在哪些 SEO 问题并了解如何解决它们 - 内容研究：发现任何主题上最受欢迎的内容，并为您自己的内容找到最佳创意 - 排名跟踪：跟踪您与竞争对手的搜索排名 - 提及监控：每次您或您的品牌在网上被提及时都会收到电子邮件提醒。 Ahr...
Issuu
issuu.com
Issuu 是全球最大的内容发布和营销平台，使人们能够在所有数字分发渠道中以各种动态格式转换、托管和共享引人入胜的内容。 Issuu 拥有 6000 万以上的出版物，使其 100 万以上的全球用户可以轻松地转换内容一次，然后在任何地方共享。 Issuu Story Cloud 通过将静态文档转换为营销资产，将单个文档转变为独特的沉浸式阅读体验 - 包括嵌入网站和博客的翻页书、针对移动设备优化的文章、社交媒体的动态图形故事、电子邮件的 GIF 等等。每天都有超过 300,000 页的内容上传到 Issuu，让世界各地的读者能够发现并参与更多他们喜欢的内容，从杂志和报纸到作品集和目录。企业营销人员...
Ubersuggest
neilpatel.com
高级：将冰冷的潜在客户转变为满意的客户的简单流程（带有自动转换渠道和序列）。
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking 是一个强大的 SEO 工具包，最适合中小型机构和内部团队。独特且先进的数据集可帮助 SEO 专业人员制定和执行有效的 SEO 策略。 SE Ranking 提供专用工具来自动化每项主要 SEO 任务，包括关键词和竞争性研究、内容创建和优化、技术网站审核、页面优化、反向链接分析和监控、位置跟踪、本地 SEO 等。 SE Ranking 利用 AI 和 NLP 技术为用户提供独特的见解和建议。提供高质量、准确的数据是SE Ranking的首要任务之一，SE Ranking团队不断扩展数据集并微调数据处理算法，以提供用户可以依赖的数据。团队可以从 SE Ranking 的自动报...
Similarweb
similarweb.com
通过对电子商务、出版商和广告商前景的 360° 数字洞察，更智能地进行销售。借助Similarweb独特的流量和参与度数据，您可以全面了解潜在客户的数字策略和绩效的每个部分，从而使您能够找到新的机会并制定获胜的宣传方案。 - 从 Sameweb 超过 1 亿个网站的数据库中查找与您的理想客户资料相匹配的潜在客户 - 通过潜在客户丰富向潜在客户添加更多相关数据点，从而加强您的渠道质量并优先考虑外展 - 监控您的帐户以掌握新业务和追加销售业务带有警报的机会 - 深入了解您的潜在客户的数字绩效和战略，以更好地了解您的解决方案如何提供帮助 - 通过可信数据支持的客户独有的见解来改善您的客户响应 - 通...
Rebrandly
rebrandly.com
Rebrandly 是市场领先的链接管理平台，允许用户品牌化和缩短自定义 URL。 Rebrandly 帮助各种规模的公司安全地管理和衡量其链接参与度、提高品牌知名度、提高转化率并跟踪高级分析。 成立于2015年，总部位于美国，在罗马和都柏林设有办事处。 Rebrandly 为全球数百万用户和全球品牌提供服务，包括 Versace、丰田、PayPal 和 Zillow。对于高级用户和自定义项目，Rebrandly 是市场上最先进、可扩展的链接管理平台。 Rebrandly 提供了一套很棒的 API 和专家工程师的支持，以便围绕链接（短信、交易消息、附属机构和影响者、单点登录、oAut...
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
Serpstat
serpstat.com
Serpstat 作为全面的 SEO 工具集脱颖而出，使您能够有效控制在线可见度。对于寻求提升排名和加强在线商业足迹的忠诚企业来说，这是一项关键资产。 Serpstat 拥有超过 50 种强大的工具，可以解决以下问题： 🔍 竞争对手洞察：识别和评估市场中的关键参与者。 📊 内容策略：评估和生成 - 获取顶级、面向排名的内容。 🚀 全面的 SEO 监督：确保在 Google 上占据首要位置的包罗万象的工具。 🌐 市场分析和情报：深入研究您的领域并采用领先者的行业最佳实践。 💡 广告和付费搜索英特尔：从竞争对手那里获取见解，以完善您的付费营销活动。 ✍️ AI 支持的内容制作和分析：轻松...
Seobility
seobility.net
Seobility 是一款用于提高网站排名的一体化 SEO 工具。 Seobility 提供全面的页面 SEO 审核、反向链接分析和链接构建工具，以及排名跟踪。用于内容优化的 TF*IDF 工具和关键字研究工具等其他工具完善了 Seobility 一体化 SEO 软件。页面SEO审核：抓取网站的所有链接页面，收集并清晰显示页面优化的错误或问题。每个分析都包含有关如何解决问题和优化的详细信息和提示。为了持续审查网站并跟踪优化进度，可以安排定期抓取。 Seobility 在每次抓取后提供详细报告，并在出现严重问题时通知用户。反向链接分析：有关网站反向链接、锚文本、引用域等的详细报告。此外，定期更新...
BL.INK
bl.ink
BL.INK 为缩短的 URL 和 QR 代码提供无限的数据和灵活性。借助 BL.INK，您将创建数千个自定义链接来捕获无限的数据点，以便您可以衡量每个用户接触点并完善每次交互。团队中的每个人都可以创建完美的数据来准确衡量营销归因的每个要素。每个访问您的链接的客户每次都会获得他们需要的信息，并且没有损坏的链接。比赛结束时需要更改链接，或以用户自己的语言显示页面？使用 BL.INK，一切都很简单。没有其他 URL 缩短程序或 QR 代码创建器可以与您现有的工具集成，帮助您避免损坏的链接，在更新链接时实现零停机，并拥有一个基于企业公司工作方式构建的平台。仅BL.INK。自 2008 年以来深受要求...
WebCEO
webceo.com
WebCEO 是下一代互联网营销平台，为您提供 23 种强大的工具，用于关键词研究、排名跟踪、域名分析、SEO 审核、内部链接分析和反向链接跟踪、社交媒体管理、付费搜索管理、竞争对手研究等。 Web CEO 的白标功能使数字机构可以自由地定制报告并使其看起来很专业。
StoryChief
storychief.io
StoryChief 是为您的团队提供的完整内容营销解决方案，专为 B2B 营销团队和内容代理机构构建，让您能够专注于通过内容营销来发展业务。集中和分发您的文章和社交媒体内容，以扩大您的受众并产生更多潜在客户。借助 StoryChief，您可以更有效地覆盖多渠道方法，从而获得 10 倍以上的销售线索。您可以节省 6 小时的内容协作、批准和分发时间。您的团队创建优质内容的参与度和积极性将提高 80%。
Shakespeare
shakespeare.ai
Shakespeare.Ai 是适合您所有营销活动的最佳人工智能工具。 获取人工智能驱动的洞察，找到完美的定位和受众群体，为您的营销活动带来最终结果。 借助 Shakespeare.AI，像世界排名第一的营销人员一样生成高转化文本、图像/视频广告和营销策略。使您在竞争中获得不公平的优势。 * 将 CAC 降低 33% * 将您的转化率提高 40% * 制作可转化的高性能广告 * 获取人工智能优化和见解。 加入超过 1,000 多名选择 Shakespeare.Ai 的人的行列，帮助他们实现营销目标。
IO Technologies
public.iotechnologies.com
通过实时内容分析改进您的内容、增加读者群和收入。最具创新性的仪表板可实现更快、更好的决策。
Anyword
anyword.com
Anyword 是一个人工智能驱动的复制智能和 Gen AI 平台，亚马逊、Greenhouse 和 IBM 等公司的超过 100 万营销人员使用该平台，使营销人员能够创建可扩展的品牌内容，从而转化并推动销售。 Anyword 经过数十亿营销数据点的训练，为营销人员提供强大的跨渠道预测绩效评分和分析，以实时监控和提高文案绩效。借助 Anyword，营销人员可以生成最适合目标受众并提高绩效的有效文案和消息，从而节省昂贵的 A/B 测试费用和时间。
Botify
botify.com
Botify 可以帮助您发现那些错失的机会，并将其转化为可盈利的业务成果，这一切都在一个专为您的企业网站的规模、规模和复杂性而构建的平台中。从有机搜索过程的每个阶段获取洞察，通过优先操作和警报节省时间并降低风险，并通过自动化关键 SEO 任务来最大限度地利用资源。
Sniply
sniply.io
Sniply 是唯一能够推动转化的链接缩短工具。通过轻松地将号召性用语嵌入到您共享的每个页面中，可以在任何地方显示您的消息。免费将您的关注者转化为用户和客户。
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner 是一款适用于所有数据驱动营销人员的 SEO 工具。通过 40 多种功能获得宝贵的见解，从而大幅提升您的网站排名。用户友好的界面和批量数据分析功能可以节省您的时间和精力。单击即可收集有价值的数据见解并分析多达 100,000 个关键字或 URL，以改进您的 SEO 策略。借助 Marketing Miner，您可以快速检测网站上的技术问题，找出哪些着陆页和关键字带来最多流量，进行全面的技术 SEO 审核和竞争对手分析，监控您的品牌和您的利基市场中重要关键字的提及情况，找到新的链接建设机会可以增强您的反向链接资料并制定成功的内容营销策略。热门功能： - 关键字研究 ...
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat 是一家为全球出版商提供数据和分析的技术公司。该公司成立于2009年，总部位于美国纽约市。该软件即服务 (SaaS) 公司将代码集成到出版商、媒体公司和新闻机构的网站中，以跟踪用户，从而通过受众参与度和忠诚度指标获利，以便他们可以决定在其网站上发布和推广的内容。 2010 年 8 月，该公司从 Betaworks 中分离出来，成为一个独立的实体。 Chartbeat 作为 Google Analytics 实时数据的替代品受到了赞扬和批评。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook 是一款用于创建专业数字翻页书的在线工具和桌面软件。它使您的 PDF 电子书、电子目录、数字手册、年度报告、演示文稿、杂志和销售宣传材料具有交互性。 179 个国家/地区的 50,000 多家公司使用 FlippingBook 创建易于使用的在线文档、通过网络交付内容并改进沟通流程。该服务适用于桌面和移动设备，并且可以与 Zapier、Google Analytics 和 WordPress 等第三方系统集成。 FlippingBook 帮助小型企业和大型知名品牌，例如联合利华、万豪、英特尔、卡地亚、FOX、雀巢。
Readable
readable.com
Readable.io 是一个可读性和写作工具的集合，可帮助提高网站和文档内容的质量。
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack 是领先的 B2B 分析和归因平台。 HockeyStack 连接您的所有平台，清理您的数据，并允许您衡量推动渠道的因素并可视化买家旅程。端到端 SaaS 分析。 HockeyStack 是一款 SaaS 分析工具，可统一营销、产品、收入和销售数据，以发现隐藏的见解，例如营销活动的 LTV 或每个营销渠道的流失率。 8x8、ActiveCampaign 和 Cognism 等公司的数百个收入团队正在使用 HockeyStack 来推动更多渠道并更快地完成交易。
Silktide
silktide.com
Silktide 为您提供改善网站所需的一切，在一个平台上提供自动可访问性测试、内容优化和数字营销。 Silktide 每年被成千上万的客户用来分析数千万个网站。我们几乎涵盖您网站的各个方面，包括内容、可访问性、营销、移动、速度和法律合规性。访问我们的网站查看实时平台演示。
Foleon
foleon.com
Foleon 是一个内容创建平台，让任何人都可以轻松创建 100% 品牌的互动内容。我们为 B2B 公司提供直观的拖放编辑器和交互式 Foleon Doc 格式，使他们能够创建引人入胜、智能且可扩展的定制数字内容体验。大多数公司仍在浪费时间、金钱和精力以无效的传统格式发布最有价值的内容。 PDF 制作起来很麻烦，阅读起来很无聊，而且完全没有读者的洞察力。另一方面，Foleon 提供了一种易于创建、高度吸引人且充满您所缺少的智能的现代格式。 Foleon 成立于阿姆斯特丹，在美国和欧洲设有办事处，其使命是帮助公司创造受众渴望的内容。
Matomo
matomo.org
Matomo 是领先的开源网络分析平台，在 190 多个国家/地区的超过 140 万个网站上使用，并被翻译成 50 多种语言。 Matomo 重视隐私保护、100% 数据所有权、无数据采样。它有两种不同的托管选项 - 云和本地。云消除了安装的麻烦，而本地部署是免费、开源和自托管的 PHP/MySQL 软件，您可以安装在自己的服务器上，这为您提供了最大的支持。灵活性。这款优质的网络分析和转化优化工具旨在通过热图、会话记录、目标、表单分析、电子商务和渠道等全套功能为您提供最决定性的见解。它提供访客详细信息的实时更新；具有目标转化跟踪功能以跟踪业务目标；事件跟踪以识别和衡量用户与您网站的交互； A/...
Contently
contently.com
内容丰富地帮助品牌讲述精彩的故事。我们强大的企业内容营销平台、数据驱动的战略服务和世界一流的自由职业者网络为世界顶级品牌提供了创建取悦受众并推动业绩的内容所需的一切。平均而言，我们的客户使用 Contently 创建的内容每年为其业务带来的价值超过 1,300 万美元，投资回报率高达 6 倍以上。创建精彩的内容很困难，但 Contently 让它变得容易得多。我们强大的技术会告诉您要创作哪些故事，并将您与屡获殊荣的创意团队联系起来，将这些故事变为现实。智能工作流程和人工智能支持的建议可以节省您团队的时间和精力，我们世界一流的分析套件可以揭示哪些内容表现最佳，并指导您下一步该做什么。我们甚至会告...
Akamai
akamai.com
媒体分析是一种自助服务 SaaS 解决方案，旨在提供可操作见解的报告，以帮助支持战略决策。我们强大的解决方案提供了丰富的客户端指标和维度，可根据需要提供尽可能多的灵活性和粒度，以了解视频性能和观众的观看体验。
RELAYTO
relayto.com
你如何让自己的满足感提高 100 倍？ RELAYTO 是排名第一的交互式体验平台，可将静态内容（PDF、MP4、图像）转换为引人入胜的交互式体验，使观看者能够选择自己的路径并进行自我教育。查看我们自己的 RELAYTO 支持的购买体验，该体验最初是传统的演示。 >> https://rla.to/pitch << 只需将您的 PDF 和演示文稿（并添加任何支持内容、文本、网络/社交内容、图像、视频和音频）到我们直观的构建器中即可分配交互式元素并发布供您的团队在桌面和移动屏幕上即时查看。借助 RELAYTO，您可以创建无限数量的公共和私人互动体验，并配备安全性、权限和用户管理来控制谁有权访问您...
GetSocial
getsocial.io
GetSocial 是一个内容分析平台，可帮助营销人员衡量、推广和放大他们的最佳内容。 GetSocial 与全球 150,000 多个网站合作，拥有 Adobe、Sky 和 WWF 等知名客户。 GetSocial 开发了社交框架的 4 个 A <> 激活 * GetSocial 跟踪您网站 100% 的社交活动。 * GetSocial 揭示黑暗社交和私人消息流量。 ✭ 分析 * GetSocial 分析您网站上的每一次社交互动 * GetSocial 对您的每个内容故事进行病毒式传播评分 * GetSocial 检测您最具病毒性的内容 <> 自动化 * GetSocial...
Content Harmony
contentharmony.com
Content Harmony 的内容营销工作流程可帮助您的团队构建高度详细的内容营销简报，比大多数团队使用的手动流程快 50-80%。我们帮助您快速分析搜索意图、竞争对手关键词和主题概况、文档大纲、用户问题、权威来源以及图形和视频的视觉内容要求。然后，您可以使用我们的人工智能驱动的主题模型优化您的内容，快速识别内容中缺失的子主题。我们的工作流程可以让您的团队摆脱 20 个浏览器选项卡和数小时的复制粘贴到 Google 文档的工作，这样您就可以专注于构建性能更好的内容营销资产。
Conductor
conductor.com
Conductor 是世界领先的 SEO 和有机营销平台。 Conductor 的企业 SEO 和内容营销平台旨在帮助品牌确保其网站在技术上进行优化，以在搜索引擎上排名、改进现有页面并创建新内容以增加有机网络流量。 Conductor 帮助营销人员了解客户需求和搜索行为，使跨职能团队能够针对他们的 SEO 策略采取行动。 SoftwareReviews 的 2022 年 SEO 数据象限报告将 Conductor 评为 SEO 解决方案的领导者，并在其 2022 年 SEO 情感足迹报告中评为冠军。 Conductor 还在 Forrester Wave：2020 年 SEO 平台评估中获得最...
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate 提供全面的跨平台报告软件以及专家白手套数据和商业智能支持。我们帮助企业、营销团队和机构充分发挥其广告、销售、电子邮件、CRM、网络和分析数据的洞察潜力。该解决方案提供企业级 ETL 数据集成、可扩展的数据仓库以及与业务一致的数据可视化，旨在适应任何业务或客户数据场景以及内部/外部报告配置。专门的客户经理和按需 BI 配置专家作为其团队的合作分析扩展，让我们的合作伙伴高枕无忧。简而言之，我们确保不断实现您理想的报告愿景。 Arena Calibrate 受到品牌和机构的信赖，包括 Amex、Gentle Dental、国家高尔夫基金会、Proud Moments ...
DemandJump
demandjump.com
DemandJump 向您展示要创建的确切内容，以提高第一页排名并推动成果。通过针对任何主题的一键 SEO 内容简介，编写排名的内容从未如此简单。
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon 是一种 Web 个性化和基于帐户的编排解决方案 – 基于目标的旅程编排平台是用于了解客户旅程并大规模提供个性化体验的主要中心，鼓励访问者继续与您的网站互动 – 推动提高业务绩效。通过基于归因的个性化加速您的渠道和收入： - 为每个网站访问者提供正确的消息和资产，帮助他们更快地成为您的客户。 - 了解您的营销工作如何影响业务目标，并绘制从初次接触到赢得交易的客户旅程。 - 将访客转化为客户，而不仅仅是潜在客户！
Hushly
hushly.com
Hushly 是一款一体化转化云，旨在改善买家体验并推动 B2B 营销人员的转化。我们的参与系统包括各种工具和功能，例如网站个性化、内容个性化、登陆页面构建器和个性化、需求捕获、丰富、人工验证的潜在客户以及基于帐户的体验。这些工具使营销人员能够为其目标受众创造更具相关性和吸引力的体验，最终有助于推动更好的业务成果，例如提高参与度、更高的转化率和更高的客户忠诚度。买家受益于动态、个性化的内容和互联的数字体验，使他们能够接受更好的教育并更快地做出明智的决策。
Paperflite
paperflite.com
Paperflite 是一款端到端内容管理和销售支持软件，允许销售和营销团队存储、组织、分发和跟踪其内容，同时还使您能够创建和提供令人惊叹的内容体验（自定义微型网站、登陆页面、资源中心、互动体验）。借助 Paperflite，在整个旅程中跟踪您的内容，更深入地了解什么时候最有效，并了解您的潜在客户如何在多个渠道上与您的内容互动，以便您可以立即与热门潜在客户互动并培养冷门潜在客户。借助 Paperflite 的实时参与分析，了解当您的内容被访问、查看或共享时最终用户如何与内容交互，以便您始终准确地知道下一步该做什么。
Clearscope
clearscope.io
Clearscope 是一流的 SEO 内容优化平台，可推动搜索流量。我们简化的工具简化了 SEO 写作，因此您可以创建一流的排名内容。我们的文本编辑器易于使用、共享和教学。除了我们一流的文本编辑器之外，我们还提供： -- 由人工智能驱动的内容报告，其中使用来自 Google 的实时数据提供高信号推荐 -- 每月搜索量和搜索意图洞察，帮助您定位正确的关键字 --易于理解的内容分级标准，可客观地衡量内容质量 -- 适合作家的见解和示例短语，鼓励相关、全面的写作 -- Google Doc 和 WordPress 集成，将 Clearscope 插入您的内容工作流程 我们确保每个客户都已设置好通过...
Marfeel
marfeel.com
Marfeel 是一个内容分析平台，可帮助出版商和媒体公司了解其流量、读者和订阅者。 Marfeel 的平台帮助出版商在团队之间建立协同效应和协调一致，并做出基于数据的决策，以释放其内容和受众的全部潜力。 Marfeel 总部位于巴塞罗那，在纽约和波哥大设有办事处，拥有 60 多名专业人员。 Marfeel 自 2011 年以来一直与出版和广告技术行业合作，是 Google 认证的出版合作伙伴、IAB 和 Prebid.org 的正式成员，并持续为出版商开发新技术。
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper 是一个人工智能驱动的内容营销平台，拥有专家主导的人才市场。利用该平台一站式构思、创建、管理、分发和衡量您的内容营销。
Epilocal
epilocal.com
Epilocal 提供数据连接器和自动化工具，使企业能够以实惠的价格扩展和自动化其内容运营。
NPAW
npaw.com
NPAW 很自豪地推出其分析解决方案套件。一个强大、直观、实时的视频和应用程序分析平台，旨在彻底改变视频智能行业，使 OTT、电信公司、媒体公司和广播公司能够将数十亿数据点转化为可操作的业务见解，以便他们监控、分析、并在用户观看的同时充分利用。在快速发展的流媒体行业中，向用户提供内容的企业面临着一个严重的问题：极其复杂的内容交付链缺乏可见性。如果他们不知道出了什么问题，他们该如何应对用户的挫败感？如果他们无法访问这些数据，他们如何应对设备消费的发展趋势？ NPAW Suite 为视频提供商提供了其最终用户实时流媒体体验的全面概览，与播放器集成以获取重要的原始数据，并将其转换为可定制且易于阅读的...
Momently
momently.com
在几秒钟内为您的品牌或赞助活动构建自定义报告。使用内容分析和 API 通过提供相关内容来吸引读者。
Vestorly
vestorly.com
Vestorly 的内容管理引擎使组织能够在正确的时间向正确的人发现、过滤和个性化正确的内容。
QuickFrame
quickframe.com
MNTN 的 QuickFrame 通过改变原始视频的创建方式，使每个组织都能在视频优先的世界中竞争。我们的 Global Video Hub™ 平台通过解锁针对每个平台、活动目标和风格高效创建的数据驱动视频，最大限度地提高视频内容的投资回报率。全球视频中心已为高露洁棕榄、孩之宝、Self 和 Ben Bridge Jewelers 等领先品牌制作了超过 65,000 个视频。 QuickFrame 是 Facebook、Instagram、TikTok、YouTube、Snap、Pinterest、LinkedIn、MNTN 和 Roku 的官方合作伙伴。
Pressboard
pressboardmedia.com
为内容创作者提供的屡获殊荣的工具。您可以创建令人难以置信的内容，剩下的由我们的工具来完成。 Pressboard 为您提供与您的内容一样强大的报告。从内容发布到共享实时报告只需几分钟，而不是几天。 Pressboard Studio 将您最重要的数据汇集到精美、定制和可共享的实时报告中。 - 将您的所有数据整合在一起 - 通过可共享的报告让您的客户惊叹不已 - 同时管理数百个营销活动，受到包括 NBCUniversal、《今日美国》和《纽约时报》在内的数千家世界顶级出版商和影响者的信任。
Allegrow
allegrow.co
Allegrow 优化您的发件人声誉和收件箱放置。让 Allegrow 与您的营销自动化/销售参与系统配合使用，您可以增加您发送的电子邮件到达优先收件箱的百分比，而不是垃圾邮件文件夹或非重点文件夹。
Knotch
knotch.com
ContentEQ 是企业品牌用来了解和优化其数字内容性能的内容智能平台。该平台结合了一流的定量和定性数据捕获、人工智能和专家策略，帮助美国银行、富国银行、德勤和 Square 等品牌优化其数字内容投资的影响并实现其业务目标。
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub 重新定义了销售、营销和服务流程，使团队能够更智能、更快速地合作，以获得最佳结果。 Bigtincan Content Hub 凭借先进的人工智能驱动功能和自动化支持购买流程的每个阶段，使团队能够通过提供更好的客户体验来推动业务成果的改善。同时，Bigtincan Content Hub 使销售、服务和营销团队能够随时随地在任何设备上以最佳、最成功的销售内容推动销售流程。 Bigtincan Content Hub 是业界第一个销售支持自动化平台。其人工智能驱动的实时自动化增强了客户体验，并为销售和营销团队提供了交付更好业务成果所需的工具。它旨在满足移...
Parse.ly
parse.ly
Parse.ly 是一个专为内容而构建的分析平台，其设计理念是：最成功的公司是拥有最好内容的公司。然而，在数字内容世界中获胜并不容易。您需要创建反馈循环并通过数据聆听观众告诉您的内容。借助 30 个独特的关注指标、订阅者跟踪和受众细分，内容创建者、分析师、编辑、营销人员和传播专业人士可以使用 Parse.ly 来： - 通过数据发展业务并改善读者参与度、转化率和保留率等关键指标- 驱动的见解。 - 根据即时的实时受众洞察采取行动或分析历史数据，以清楚地了解过去并规划未来。借助内置的个性化平台，产品团队可以使用 Parse.ly 创建由数据支持的动态内容体验，并由用户在其网站和 CMS 或 WC...
ChannelMix
channelmix.com
凭借端到端平台和全面的分析产品套件，ChannelMix 为领先品牌和代理商提供了衡量和提高营销投资回报率的清晰途径。 ChannelMix 通过第一方分析跟踪和数据模型开创了面向未来的营销衡量方式，可提供更准确、可持续且对业务有影响力的见解。借助 ChannelMix，您将实现对营销支出、目标、投资回报率等的完全可见性和控制 - 无需学习如何查询或编码。 - ChannelMix 不需要 SQL 或编码知识 - 我们的团队为您管理和修复数据连接。客户发现使用 ChannelMix 准备数据进行分析的时间缩短了 90%。 - 所有数据都存储在由 ChannelMix 团队为您管理的专用数据仓库...
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute 正在改变媒体广播中的营销归因，利用人工智能技术为所有广播格式的广告提供近乎实时的绩效指标，包括预定和未预定的广告（实时阅读、有机提及促销）。 Veritone Attribute 利用广播广告的数据，并将其与广告商的网站分析相关联。借助 Attribute，媒体广播公司可以展示其广播活动的数字价值，从而提高广告商满意度并扩大收入。快速洞察 — 近乎实时地收集和查看丰富、可靠的营销活动数据 灵活的设置 — 可针对每个客户、广告商和营销活动进行定制 高度可视化 — 仪表板提供简单、可共享的归因数据可视化 了解更多信息，请访问 https://www.verit...
Dreamdata
dreamdata.io
Dreamdata 的 B2B 收入归因平台连接来自整个上市技术堆栈的数据，为您的 B2B 客户旅程提供前所未有的洞察。从匿名的首次接触到封闭式获胜，Dreamdata 终结了猜测，并针对真正推动您收入的因素提供了可操作的分析。借助 Dreamdata，B2B 公司可以运行基于帐户的自定义归因建模、获取每个广告活动的 ROAS、衡量内容投资回报率、基准增长、预测收入并就下一步的扩展工作做出数据驱动的决策。
Spiny.ai
spiny.ai
Spiny.ai 不仅仅是人工智能。我们为出版商专门构建的解决方案融合了经验和技术，提供可简化业务数据、提供见解并优化收入的产品。我们的核心产品结合了商业智能、自然语言生成和媒体行业专业知识方面的创新技术，为内容创作者提供尖端的分析解决方案。 Spiny Trends 是 Spiny.ai 的媒体部门，以智能易消化的格式提供新闻和分析，不带偏见或观点。
Event Registry
eventregistry.org
利用人工智能的力量将新闻内容转化为可行的见解 Event Registry 是世界领先的新闻情报平台，使组织能够跟踪世界事件并分析其影响。
DISQO
disqo.com
DISQO 是用于了解每个客户体验的 CX 平台。企业相信 DISQO 能够为每个客户、接触点和结果提供更好的决策。 DISQO 的广告衡量、客户反馈和受众访问产品由业内最大的选择加入消费者数据平台上的数百万消费者提供支持。 DISQO 获得德勤 Fast 500 强和 Ad Age 最佳工作场所认可，并荣获 Digiday 和 Cynopsis media 的广告衡量奖。
Urbiquest
urbiquest.com
UrbiQuest 是一个帮助您控制在线形象各个方面的平台。借助用户友好的平台，我们可以简化您的任务，让您不会对 15 种不同的管理工具感到困惑。为了让您全面了解自己的表现，UrbiQuest 结合了所有相关信息。一切都经过分析和解释，无论是安全、社交网络、网站管理还是电子邮件。此外，我们还将向您发送有关您每周活动的详细报告。此外，如果您希望进步，我们还提供定制的辅导课程。
Revuze
revuze.it
Revuze 是在线评论生成式人工智能分析领域的领导者，彻底改变了消费者洞察格局。凭借多年利用法学硕士培训的经验，Revuze 充分发挥了跨多个电子商务来源的经过验证的买家的洞察力的潜力。我们的尖端解决方案使企业能够将评论分析无缝集成到其营销和产品流程中，从而制定战略决策。通过高质量的数据、富有洞察力的预测以及跨来源和区域的可扩展功能，我们提供具有直观功能、动态仪表板和综合报告的实时分析。从数据收集到最终可视化，Revuze 的端到端解决方案可确保您能够驾驭快速变化的品类格局，并自信地做出日常数据驱动的决策。发现 Revuze（消费者洞察行业的 GPT）的强大功能，并更深入地了解您的客户和竞争...