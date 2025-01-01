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最热门 最近添加 容器安全工具 - 最热门应用

容器安全工具对于保护容器化应用程序的各个组件、其底层基础设施和连接的网络至关重要。 DevOps 团队广泛采用的容器简化了用于开发的软件单元的打包。一旦开发完成，这些容器就会被编排、部署和连接，使得安全性在其生命周期的每个阶段都变得至关重要。 容器安全软件提供了管理访问、测试安全措施和保护托管这些应用程序的云基础设施的重要功能。这些工具可帮助管理员控制谁可以访问容器化数据并与应用程序集成。他们还提供测试功能来开发强大的安全策略、识别零日漏洞并模拟来自已知威胁的攻击。