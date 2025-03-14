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容器安全工具对于保护容器化应用程序的各个组件、其底层基础设施和连接的网络至关重要。 DevOps 团队广泛采用的容器简化了用于开发的软件单元的打包。一旦开发完成，这些容器就会被编排、部署和连接，使得安全性在其生命周期的每个阶段都变得至关重要。 容器安全软件提供了管理访问、测试安全措施和保护托管这些应用程序的云基础设施的重要功能。这些工具可帮助管理员控制谁可以访问容器化数据并与应用程序集成。他们还提供测试功能来开发强大的安全策略、识别零日漏洞并模拟来自已知威胁的攻击。
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GitLab
about.gitlab.com
GitLab是一个基于Web的DevOps工具，提供代码管理、问题跟踪和持续集成/交付功能，旨在简化软件开发生命周期。
Wiz
wiz.io
Wiz 是一个云安全平台，提供全面的安全管理和脆弱性扫描，帮助组织识别并解决云环境中的风险。
Synack
synack.com
Synack是一款安全测试平台，通过渗透测试服务提升组织的安全性，结合人类与AI技术，提供持续测试和漏洞检测。
Pentest Tools
pentest-tools.com
Pentest工具是一款云端安全测试工具，专注于网络和Web应用的渗透测试，提供漏洞扫描、手动和自动测试功能及报告分析。
Snyk
snyk.io
Snyk是一个安全平台，帮助开发人员识别和管理应用程序中的漏洞，支持开源代码、容器和基础架构安全。
ExtraHop
extrahop.com
Extrahop是一个网络分析平台，帮助组织监视和分析网络，管理网络安全和性能，支持恶意软件检测和数据包取证。
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep是一个可定制的应用程序安全平台，扫描代码以发现安全问题，支持多种编程语言，并与开发工作流程集成。
Cobalt
gocobalt.io
Cobalt是一款集成平台，帮助SaaS公司通过一个API与超过250个应用程序无缝连接，提供白标解决方案和直观的集成管理。
Qualys
qualys.com
Qualys是一个综合的网络安全平台，提供资产管理和漏洞检测，帮助组织降低网络风险并确保合规性。
HostedScan
hostedscan.com
HostedScan是一款24/7监测和检测安全漏洞的应用，集成多个开源扫描工具，支持自动警报和风险管理。
Intruder
intruder.io
入侵者是一款漏洞管理平台，帮助组织发现、检测和修复网络资产的安全弱点，并提供持续的修复建议和自动扫描功能。
Detectify
detectify.com
检测是一款全面的攻击表面监控工具，帮助组织识别和管理Web应用程序及基础设施的安全漏洞。
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security是一个云本地安全平台，提供应用程序生命周期的安全性，包括漏洞管理、威胁智能和容器安全。
Beagle Security
beaglesecurity.com
Beagle Security帮助识别Web应用程序、API及GraphQL中的安全漏洞，提供修复建议并支持CI/CD管道的自动化渗透测试。
Xygeni
xygeni.io
Xygeni是一款应用程序安全管理工具，实时检测恶意代码，确保软件开发和供应链的安全。
Probely
probely.com
Probely是一个Web漏洞扫描仪，能够检测Web应用和API的安全性，提供详细报告和修复建议，支持多种合规标准，适合开发和安全团队使用。
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize是一款无代码的云安全平台，提供全面的合规性与安全性，通过持续监控和自动修复云漏洞，保障组织的云环境安全。
Akto
akto.io
Akto是一个API安全平台，帮助组织在DevSecOps流程中发现、测试和管理API安全，支持敏感数据保护和安全姿势管理。
Cycode
cycode.com
Cycode是一个软件供应链安全解决方案，提供SDLC各阶段的可见性、安全性和完整性，检测并解决安全风险。
Webscale
webscale.com
Webscale是一款云平台应用，提供安全、可扩展的基础设施管理，支持企业在多云环境中优化网络性能和资源配置。
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud是一款容器安全平台，提供多云和混合部署的网络安全，支持Kubernetes集群的网络策略管理。
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security 是一个开发者导向的软件安全平台，提供代码扫描和云漏洞评估，减少误报，简化安全管理。
GuardRails
guardrails.io
GuardRails是一款端到端安全平台，帮助开发和安全团队识别和修复应用程序中的漏洞，集成到开发工作流程中，提供实时指导。
Escape
escape.tech
Escape是一个应用程序安全工具，帮助识别和修复GraphQL安全漏洞，支持自动化测试和自定义测试方案，适用于现代Web应用程序和API。
Conviso
convisoappsec.com
Conviso是一款应用程序安全和云安全的整合平台，通过持续监控和保护来提升企业的整体安全性和合规性。
Data Theorem
datatheorem.com
Data Theorem 应用提供全面集成的关闭、托管会计、影像、交易管理、电子签署和数字市场解决方案，可在本地或托管环境中使用。
Bright Security
brightsec.com
Bright Security 是一个针对开发者和应用安全专业人士的 DAST 平台，提供针对 Web 应用程序、API 和生成式 AI 的企业级安全测试能力。
CrowdSec
crowdsec.net
CrowdSec是一款开源安全工具，能检测并阻止恶意行为，提供实时威胁情报，协助用户共享防御信息，增强网络安全。
Sysdig
sysdig.com
Sysdig是一个云安全平台，提供实时监控与保护，支持容器和云服务的安全管理，帮助识别和响应威胁与脆弱性。
Orca Security
orca.security
Orca Security是一个无代理的云安全平台，实时识别和管理多云环境中的风险和合规性问题，提供全面的可见性和漏洞分析。
Cloudanix
cloudanix.com
Cloudanix是一个安全平台，帮助用户管理云代码、身份和工作负载，快速识别和整改风险，提高云基础设施的安全性和效率。
Panoptica
panoptica.app
Panoptica是一个云本地应用保护平台，帮助识别和修复从开发到生产的安全漏洞，确保应用程序的安全性和合规性。
Lacework
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Lacework是一个云安全平台，提供安全管理、漏洞管理和合规性监控，支持多云环境，帮助用户提高安全性和可见性。
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