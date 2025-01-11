容器安全工具 - 最热门应用 - 巴基斯坦

Synack

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按需安全的首要平台。 PTaaS 渗透测试即服务。进攻性安全测试可随着时间的推移改善您的安全状况 一个平台，多种用途。期望战略渗透测试能够提供完全的控制和可见性，揭示安全计划中的模式和缺陷，使组织能够改善整体安全状况，并为领导层和董事会提供执行级别的报告。 Synack 的智能安全测试平台包括自动化和增强智能增强功能，可实现更大的攻击面覆盖范围、持续测试和更高的效率，从而为您面临的挑战提供更多见解。该平台全天候 24/7/365 无缝地协调人类测试人才和智能扫描的最佳组合，一切都在您的控制之下。与往常一样，Synack 不仅部署精英 Synack Red Team (SRT) 来测试您的资产，现在还同时部署 SmartScan 或与您公司的扫描仪应用工具集成。 Synack 的 SmartScan 产品利用我们平台的专有扫描仪 Hydra 不断发现 SRT 的可疑漏洞，然后对 SRT 进行分类以获得一流的结果。除此之外，我们还通过众包渗透测试提供了更高级别的测试严格性，其中 SRT 研究人员主动寻找漏洞并完成合规性检查表。他们使用自己的工具和技术，提供了无与伦比的人类创造力和严谨性。在利用 Synack 平台对所有应用程序执行高水平、自动化评估并激励 Synack 红队持续、创造性地保持参与的同时，Synack 提供了人类智能和人工智能的独特结合，从而产生最有效、最高效的众包市场渗透测试。此外，现已在 FedRAMP 和 Azure 市场上提供：Synack 平台提供渗透测试即服务 (PTaaS)