容器安全工具 - 最热门应用 - 库克群岛

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容器安全工具对于保护容器化应用程序的各个组件、其底层基础设施和连接的网络至关重要。 DevOps 团队广泛采用的容器简化了用于开发的软件单元的打包。一旦开发完成，这些容器就会被编排、部署和连接，使得安全性在其生命周期的每个阶段都变得至关重要。 容器安全软件提供了管理访问、测试安全措施和保护托管这些应用程序的云基础设施的重要功能。这些工具可帮助管理员控制谁可以访问容器化数据并与应用程序集成。他们还提供测试功能来开发强大的安全策略、识别零日漏洞并模拟来自已知威胁的攻击。
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Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure 是我们的 CNAPP 平台，超过 700 家企业客户使用该平台来解决企业规模的 CNAPP、VM、CSPM、CIEM、容器安全等问题。我们的平台涵盖预防、检测和响应，因此客户可以自信地保护容器、Kubernetes、主机/服务器和云服务。 Sysdig 提供跨多个云的大规模实时可见性，消除安全盲点。我们利用运行时的情报来确定警报的优先级，以便团队可以专注于高影响力的安全事件并提高效率。通过了解响应流程的整个源头并提出指导性修复建议，客户既可以修复生产中的问题，又不会浪费时间，还可以实时检测和响应威胁。借助 Sysdig Secure，您可以： - 阻止攻击速度提高 10 倍 - 漏洞减少高达 95% - 即时检测风险变化 - 在 2 分钟内缩小权限差距 Sysdig。确保每一秒的安全。
Xygeni
xygeni.io
保护您的软件开发和交付！ Xygeni Security 专注于应用程序安全态势管理 (ASPM)，利用深入的上下文洞察来有效地确定安全风险的优先级和管理安全风险，同时最大限度地减少噪音和压倒性警报。我们的创新技术会在新的和更新的组件发布后自动实时检测恶意代码，立即通知客户并隔离受影响的组件以防止潜在的违规行为。 Xygeni 广泛覆盖整个软件供应链（包括开源组件、CI/CD 流程和基础设施、异常检测、秘密泄露、基础设施即代码 (IaC) 和容器安全），确保为您的软件应用程序提供强大的保护。相信 Xygeni 能够保护您的运营，并使您的团队能够诚信、安全地构建和交付。
Cobalt
gocobalt.io
Cobalt 是一个嵌入式集成平台，可提供连接 SaaS 应用程序的无缝体验。借助 Cobalt，SaaS 公司可以以白标和本机方式为其客户提供集成。 Cobalt 的目录快速增长，包含 250 多个预构建集成，只需一个 API 即可广泛覆盖众多应用程序。这使得 SaaS 公司能够增强他们的产品，提供人力资源、CRM 和会计等各个类别的深度集成，而不会压垮他们的工程团队。 Cobalt 的平台设计直观，确保易用性和高效的集成管理。
Intruder
intruder.io
Intruder 是一个攻击面管理平台，使组织能够发现、检测和修复网络中任何易受攻击的资产的弱点。它通过使用我们内部安全团队的专家建议定制多个行业领先扫描仪的输出，持续提供可行的补救建议。
Orca Security
orca.security
Orca 云安全平台可识别、优先处理并修复跨 AWS、Azure、Google Cloud、Kubernetes、阿里云和 Oracle 云的云资产中工作负载、配置和身份中的风险和合规性问题。 Orca 在单一平台上提供业界最全面的云安全解决方案，无需部署和维护多点解决方案。 Orca 采用无代理优先，使用 Orca 的专利 SideScanning™ 技术在几分钟内连接到您的环境，该技术无需代理即可提供对您的云环境的深入而广泛的可见性。此外，Orca 可以与第三方代理集成，以实现运行时可见性并保护关键工作负载。 Orca 处于利用生成式 AI 简化调查和加速修复的前沿 - 降低所需的技能水平并节省云安全、DevOps 和开发团队的时间和精力，同时显着改善安全结果。作为云原生应用保护平台 (CNAPP)，Orca 将许多单点解决方案整合到一个平台中，包括：CSPM、CWPP、CIEM、漏洞管理、容器和 Kubernetes 安全、DSPM、API 安全、CDR、多云合规性、左移安全性和 AI-SPM。
Akto
akto.io
Akto 是一个值得信赖的平台，可供应用程序安全和产品安全团队在整个 DevSecOps 管道中构建企业级 API 安全计划。我们业界领先的 API 发现、API 安全态势管理、敏感数据暴露和 API 安全测试解决方案套件使组织能够了解其 API 安全态势。全球有 1,000 多个应用程序安全团队信任 Akto 来满足他们的 API 安全需求。 Akto 用例： 1. API 发现 2. CI/CD 中的 API 安全测试 3. API 安全态势管理 4. 身份验证和授权测试 5. 敏感数据暴露 6. DevSecOps 中的左移
Beagle Security
beaglesecurity.com
Beagle Security 可帮助您识别 Web 应用程序、API、GraphQL 中的漏洞，并在黑客以任何方式伤害您之前通过可行的见解进行修复。借助 Beagle Security，您可以将自动化渗透测试集成到 CI/CD 管道中，以便在开发生命周期的早期识别安全问题并交付更安全的 Web 应用程序。主要功能： - 检查您的 Web 应用程序和 API 的 3000 多个测试用例，以查找安全漏洞 - OWASP 和 SANS 标准 - 解决安全问题的建议 - 通过登录对复杂的 Web 应用程序进行安全测试 - 合规性报告（GDPR、HIPAA 和 PCI DSS） -测试调度 - DevSecOps 集成 - API 集成 - 团队访问 - 与 Slack、Jira、Asana、Trello 和 100 多个其他工具等流行工具集成
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize 是一个无代码云安全卓越中心，可为您提供最大程度的云合规性和安全性。获得从架构设计到运行时的 360° 保护。 CludWize 通过连续运行超过 1K 条规则来执行云法规，扫描您的云漏洞并自动修复它们。借助我们独特的调查图引擎，您可以在几分钟内检测并修复云问题，而不是几天或几周。该整体解决方案提供黑盒 Web 应用程序渗透测试、演进的 IAM（身份访问管理）、IaC（基础设施即代码）风险扫描、数据安全态势管理等。当您可以将所有内容集中在一处时，为什么还要使用多种工具呢？ CNAPP + WAAP + KSPM – CSPM + CWPP + CIEM + CASB + DSPM + CNSP = CloudWize (CSCoE)
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud 是业界唯一具有内置网络安全功能的容器安全平台，可防止、检测和缓解跨多云和混合部署的安全漏洞。 Calico Cloud 基于 Calico 开源构建，Calico 开源是采用最广泛的容器网络和安全解决方案。
Cycode
cycode.com
Cycode 是唯一的端到端软件供应链 (SSC) 安全解决方案，可在 SDLC 的所有阶段提供可见性、安全性和完整性。 Cycode 与您的所有软件交付管道工具和基础设施提供商集成，通过一致的治理和安全策略实现完整的可见性和强化的安全态势。 Cycode 通过一系列扫描引擎进一步降低了违规风险，这些扫描引擎可查找硬编码机密、IAC 错误配置、代码泄漏等问题。 Cycode 的专利知识图可跟踪 SDLC 中的代码完整性、用户活动和事件，以发现异常并防止代码篡改。
CrowdSec
crowdsec.net
CrowdSec 是一个开源安全堆栈，可以检测攻击行为并阻止它们访问您的系统。其用户友好的设计和易于集成到您当前的安全基础设施中提供了较低的技术进入门槛和较高的安全增益。一旦检测到不良行为，就会自动阻止。攻击性 IP、触发场景并发送时间戳进行管理，以避免中毒和误报。如果经过验证，该 IP 将被重新分配给运行相同场景的所有 CrowdSec 用户。通过分享他们所面临的威胁，所有用户都在互相保护。
Pentest Tools
pentest-tools.com
Pentest-Tools.com 是一个基于云的攻击性安全测试工具包，专注于 Web 应用程序和网络渗透测试。
Probely
probely.com
Probely 是一款 Web 漏洞扫描程序，使客户能够轻松测试其 Web 应用程序和 API 的安全性。我们的目标是通过使安全性成为 Web 应用程序开发生命周期的固有特征来缩小开发、安全性和运营之间的差距，并且仅报告重要的安全漏洞、无误报并提供有关如何修复这些漏洞的简单说明。 Probely 允许安全团队通过将安全测试转移到开发或 DevOps 团队来有效地扩展安全测试。我们适应客户的内部流程并将 Probely 集成到他们的堆栈中。探针扫描 Restful API、网站和复杂的 Web 应用程序，包括丰富的 Javascript 应用程序，例如单页应用程序 (SPA)。它可检测超过 20,000 个漏洞，包括 SQL 注入、跨站脚本 (XSS)、Log4j、操作系统命令注入和 SSL/TLS 问题。
Bright Security
brightsec.com
Bright Security 以开发为中心的 DAST 平台为开发人员和 AppSec 专业人员提供针对 Web 应用程序、API 以及 GenAI 和 LLM 应用程序的企业级安全测试功能。 Bright 知道如何在正确的时间在 SDLC、开发人员和 AppSec 工具以及选择的堆栈中提供正确的测试，同时最大限度地减少误报和警报疲劳。
Data Theorem
datatheorem.com
RamQuest 的解决方案包括完全集成的结算、托管会计、成像、交易管理、设计和数字市场解决方案，可在本地或托管环境中使用
HostedScan
hostedscan.com
HostedScan 提供 24x7 警报和安全漏洞检测。行业标准、开源、漏洞扫描。当事情发生变化时自动发出警报。手动管理目标列表或从具有只读访问权限的提供商（例如 AWS、DigitalOcean 和 Linode）自动导入。通过仪表板和报告来管理和审计风险。
Conviso
convisoappsec.com
Conviso 平台覆盖了整个安全管道，使开发人员能够构建安全的应用程序。因为安全性不应该是开发流程中的一个孤立部分，它应该是所有团队之间持续的协作活动。 Conviso 现在在其平台上推出五种产品来帮助您完成这一使命。
GitLab
gitlab.com
GitLab 是一个基于 Web 的 DevOps 生命周期工具，提供 Git 存储库管理器，提供 wiki、问题跟踪以及持续集成和部署管道功能，使用开源许可证，由 GitLab Inc. 开发。该软件由乌克兰开发人员 Dmitriy 创建Zaporozhets 和 Valery Sizov。代码最初是用 Ruby 编写的，后来用 Go 重写了某些部分，最初作为源代码管理解决方案，用于在软件开发团队中进行协作。后来演变为覆盖软件开发生命周期的集成解决方案，进而发展到整个DevOps生命周期。目前的技术栈包括Go、Ruby on Rails和Vue.js。 它遵循开放核心开发模型，其中核心功能在开源 (MIT) 许可证下发布，而附加功能则在专有许可证下发布。
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security 是一个以开发人员为中心的软件安全平台，提供高级代码扫描和云漏洞评估。我们的平台优先考虑真正的威胁，减少误报，并使常见漏洞和暴露 (CVE) 易于理解。借助合气道，确保产品的安全性变得简单，让您可以专注于自己最擅长的事情：编写代码。
Webscale
webscale.com
概述 Webscale 是现代商业的云平台，为全球品牌提供安全性、可扩展性、性能和自动化。 Webscale SaaS 平台利用自动化和 DevOps 协议来简化多云环境中基础设施的部署、管理和维护，包括 Amazon Web Services、Google Cloud Platform 和 Microsoft Azure。 Webscale 为十二个国家和八家财富 1000 强企业的数千个 B2C、B2B 和 B2E 电子商务店面提供支持，并在加利福尼亚州圣克拉拉、科罗拉多州博尔德、德克萨斯州圣安东尼奥、印度班加罗尔和英国伦敦设有办事处。
GuardRails
guardrails.io
GuardRails 是一个端到端安全平台，可让安全和开发团队更轻松地使用 AppSec。我们扫描、检测并提供实时指导以尽早修复漏洞。 GuardRails 受到全球数百个团队的信赖，可以构建更安全的应用程序，它可以无缝集成到开发人员的工作流程中，在编码时安静地进行扫描，并展示如何通过即时培训现场解决安全问题。 GuardRails 致力于保持低噪音，仅报告与您的组织相关的高影响漏洞。 GuardRails 帮助组织将安全性转移到各处并构建强大的 DevSecOps 管道，以便他们可以更快地进入市场，而不会冒安全风险。
Cloudanix
cloudanix.com
Cloudanix 是一个由 Ycombinator 支持的安全平台，适用于您的代码、云、身份和工作负载。 Cloudanix 为您的多环境提供解决方案，其中可能包括多云、多账户、多区域、多运行时等 Cloudanix 使从初创公司到大型企业的跨行业和地域的组织不仅能够识别和减轻风险，还能够补救风险和威胁。入职只需不到 30 分钟，只需点击 1 次即可。
Detectify
detectify.com
为 AppSec 和 ProdSec 团队提供完整的外部攻击面管理， 通过严格的发现、99.7% 准确的漏洞评估以及通过可行的指导加速修复来开始覆盖您的外部攻击面，所有这些都来自一个完整的独立 EASM 平台。
Panoptica
panoptica.app
Panoptica 是思科强大的云原生应用程序保护平台，可发现并修复从开发到生产过程中的漏洞，确保您的应用程序安全且合规。通过基于图形的技术，该平台能够解锁视觉洞察、关键攻击路径并加快修复速度，以跨多个混合云平台保护您的现代应用程序。访问 https://www.panoptica.app 主要功能： - 可见性和上下文：Panoptica 通过识别攻击路径和优先考虑风险提供清晰的可见性和上下文，帮助您做出明智的决策。 - 全面、完整的覆盖：通过 Panoptica 的集成安全平台轻松管理您的云原生环境，减少通常因使用单独的孤立解决方案而造成的差距。 - 高级分析：利用先进的攻击路径和根本原因分析技术，从攻击者的角度发现潜在风险。 - 无代理扫描：Panoptica 的无代理技术可扫描任何云环境 - Azure、AWS、GCP、Kubernetes 或其组合。 - 全面可视化：将资产和关系映射到高级图形数据库上，以完整直观地表示您的云堆栈。优势 - 先进的 CNAPP：Panoptica 增强了云原生应用程序保护平台功能。 - 多云合规性：确保跨各种云平台的合规性。 - 端到端可视化：深入了解整个云应用程序堆栈。 - 动态修复：采用动态技术有效解决问题。 - 提高效率：简化安全流程并减少响应时间。 - 减少管理费用：最大限度地减少资源支出，同时优化安全性。
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security 在整个应用程序生命周期中阻止云原生攻击，并且是唯一一家提供 100 万美元云原生保护保修的公司。作为云原生安全领域的先驱，Aqua 帮助客户降低风险，同时构建其业务的未来。 Aqua 平台是业界集成度最高的云原生应用程序保护平台 (CNAPP)，可保护从代码到云并返回的应用程序生命周期。 Aqua 成立于 2015 年，总部位于马萨诸塞州波士顿和伊利诺伊州拉马特甘，拥有遍布 40 多个国家的财富 1000 强客户。
Escape
escape.tech
在 DevSecOps 流程中大规模查找并修复 GraphQL 安全缺陷。 利用新一代 DAST 和 ASM 在 GraphQL 中进行早期实时业务逻辑漏洞检测和修复，增强从开发到部署的安全性。
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop 是企业值得信赖的网络安全合作伙伴，可以揭示网络风险并增强业务弹性。用于网络检测和响应以及网络性能管理的 ExtraHop RevealX 平台独特地提供组织所需的即时可见性和无与伦比的解密功能，以暴露其他工具无法发现的网络风险和性能问题。当组织通过 ExtraHop 获得完全的网络透明度时，他们可以更智能地进行调查、更快地阻止威胁并保持运营运行。 RevealX 在本地或云端部署。它解决了以下用例： - 勒索软件 - 零信任 - 软件供应链攻击 - 横向移动和 C2 通信 - 安全卫生 - 网络和应用程序性能管理 - IDS - 取证等 我们的一些优势： 持续和按需 PCAP ：完整的数据包处理优于 NetFlow，并产生更高质量的检测。跨各种协议（包括 SSL/TLS、MS-RPC、WinRM 和 SMBv3）的战略解密可让您更好地了解隐藏在加密流量中的早期威胁，因为它们试图在您的网络中横向移动。协议覆盖范围：RevealX 可解码 70 多种网络协议。云规模机器学习：而不是依赖有限的
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep 是一个为安全工程师和开发人员构建的高度可定制的应用程序安全平台。 Semgrep 扫描第一方和第三方代码以查找组织特有的安全问题，重点是以闪电般的速度呈现可操作、低噪音且开发人员友好的结果。 Semgrep 专注于置信度评级和可达性，这意味着安全团队可以放心地让开发人员直接参与其工作流程（例如，在 PR 评论中显示发现的结果），并且 Semgrep 与 CI 和 SCM 工具无缝集成，以自动化这些策略。借助 Semgrep，安全团队可以向左移动并扩展其程序，而对开发人员速度的影响为零。凭借 3400 多个开箱即用的规则以及轻松创建自定义规则的能力，Semgrep 加快了实施和扩展一流 AppSec 计划所需的时间，同时从第一天起就增加了价值。
Wiz
wiz.io
Wiz 通过启用新的运营模式，为客户（包括 40% 的财富 100 强企业）转变云安全。借助 Wiz，组织可以实现整个云生命周期的安全民主化，使开发团队能够快速、安全地构建。其云原生应用程序保护平台 (CNAPP) 提高了可见性、风险优先级和业务敏捷性，根据客户评论排名第一。 Wiz 的 CNAPP 在一个真正集成的平台中整合和关联多个云安全解决方案的风险，包括 CSPM、KSPM、CWPP、漏洞管理、IaC 扫描、CIEM、DSPM、容器安全、AI SPM、代码安全和 CDR 到单个平台中。全球数百家组织（包括 40% 的财富 100 强企业）可快速识别并消除云环境中的关键风险。其客户包括 Salesforce、Slack、Mars、BMW、Avery Dennison、Priceline、Cushman & Wakefield、DocuSign、Plaid 和 Agoda 等。 Wiz 得到了红杉资本、Index Ventures、Insight Partners、Salesforce、Blackstone、Advent、Greenoaks、Lightspeed 和 Aglaé 的支持。访问 https://www.wiz.io 了解更多信息。
Synack
synack.com
按需安全的首要平台。 PTaaS 渗透测试即服务。进攻性安全测试可随着时间的推移改善您的安全状况 一个平台，多种用途。期望战略渗透测试能够提供完全的控制和可见性，揭示安全计划中的模式和缺陷，使组织能够改善整体安全状况，并为领导层和董事会提供执行级别的报告。 Synack 的智能安全测试平台包括自动化和增强智能增强功能，可实现更大的攻击面覆盖范围、持续测试和更高的效率，从而为您面临的挑战提供更多见解。该平台全天候 24/7/365 无缝地协调人类测试人才和智能扫描的最佳组合，一切都在您的控制之下。与往常一样，Synack 不仅部署精英 Synack Red Team (SRT) 来测试您的资产，现在还同时部署 SmartScan 或与您公司的扫描仪应用工具集成。 Synack 的 SmartScan 产品利用我们平台的专有扫描仪 Hydra 不断发现 SRT 的可疑漏洞，然后对 SRT 进行分类以获得一流的结果。除此之外，我们还通过众包渗透测试提供了更高级别的测试严格性，其中 SRT 研究人员主动寻找漏洞并完成合规性检查表。他们使用自己的工具和技术，提供了无与伦比的人类创造力和严谨性。在利用 Synack 平台对所有应用程序执行高水平、自动化评估并激励 Synack 红队持续、创造性地保持参与的同时，Synack 提供了人类智能和人工智能的独特结合，从而产生最有效、最高效的众包市场渗透测试。此外，现已在 FedRAMP 和 Azure 市场上提供：Synack 平台提供渗透测试即服务 (PTaaS)
Snyk
snyk.io
Snyk（发音为 Snake）是一个开发人员安全平台，用于通过单一平台保护自定义代码、开源依赖项、容器和云基础设施。 Snyk 的开发人员安全解决方案使现代应用程序能够安全地构建，使开发人员能够拥有并构建整个应用程序的安全性，从代码和开源到容器和云基础设施。在 IDE 中编码时确保安全：使用扫描器快速查找问题，通过修复建议轻松修复问题，验证更新的代码。集成源代码存储库以保护应用程序：集成存储库以查找问题、根据上下文确定优先级、修复和合并。在整个 SDLC 中构建时保护您的容器：编写 Dockerfile 后立即开始修复容器，在整个生命周期中持续监控容器镜像，并根据上下文确定优先级。安全的构建和部署管道：与 CI/CD 工具本地集成、配置规则、查找和修复应用程序中的问题以及监控应用程序。通过 Snyk 的漏洞扫描和自动修复快速保护您的应用程序 - 免费试用！
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR 是一种基于风险的一体化漏洞管理解决方案，可量化网络风险。它为组织提供了对其风险状况前所未有的洞察，并提供了降低风险的可行步骤。它还为网络安全和 IT 团队提供了一个共享协作平台，并能够快速调整和自动化无代码工作流程，通过自动修复和与 ServiceNow 等 ITSM 解决方案集成来应对威胁。
Lacework
lacework.com
Lacework提供原创且领先的数据驱动的云原生应用程序保护平台（CNAPP）。 Lacework 受到近 1,000 名全球创新者的信赖，可确保云从构建到运行的安全。 Lacework 使客户能够在一个统一的平台上确定风险的优先级、更快地发现已知和未知的威胁、实现持续的云合规性以及开发安全的代码而不会减慢速度。自 2017 年成立以来，Lacework 一直在完善单一云原生平台，以通过基于代理或无代理的方式摄取和理解尽可能多的数据，以提供最佳的安全性。然后，我们的统一平台使用这些数据来完成常见的云用例：状态管理、工作负载保护、漏洞管理、合规性、容器安全等。客户依靠 Lacework 来增加收入、更快、更安全地将产品推向市场，并将单点安全解决方案整合到单一平台中。我们的平台平均取代 2 到 5 个单点工具。得益于我们的专利异常检测技术，客户的警报噪音平均减少了 100:1。通过我们上下文丰富的警报，Lacework 用户的调查速度提高了 80%。