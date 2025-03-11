联系管理服务 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
联系人管理服务是促进联系人信息的组织、存储和管理的数字平台或工具。它们提供了一个集中式系统，用于存储有关个人或实体的详细信息，包括姓名、地址、电话号码、电子邮件地址和其他相关数据。这些服务通常提供联系人分类、搜索功能以及跨多个设备同步和更新信息的功能等功能。联系人管理服务对于寻求有效方法来维护和访问其联系人列表的企业、专业人士和个人来说非常有价值。
提交新应用
Google Contacts
contacts.google.com
Google Contacts是Google的联系人管理工具，帮助用户组织、同步和共享联系人信息，支持多设备访问。
iCloud Contacts
icloud.com
iCloud联系人应用可在所有Apple设备上管理和同步联系人，确保数据更新和易于访问，并提供备份解决方案。
Contacts+
contactsplus.com
Contacts+是一款联系管理应用，帮助用户简化通讯录，整合联系人信息，自动检测重复，支持跨设备访问和名片扫描。
Outlook People
live.com
Outlook人员是一个联系人管理工具，允许用户组织和链接多个电子邮件账户的联系人。
Zoho Creator
zoho.com
Zoho Creator是一个低代码平台，帮助用户快速创建和管理自定义业务应用程序，支持数据管理和工作流自动化。
네이버 주소록
contact.naver.com
네이버地址簿是一个联系人管理工具，帮助用户组织和管理联系人信息，并支持多设备同步，简化联系管理过程。