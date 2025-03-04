找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
联系人管理服务是促进联系人信息的组织、存储和管理的数字平台或工具。它们提供了一个集中式系统，用于存储有关个人或实体的详细信息，包括姓名、地址、电话号码、电子邮件地址和其他相关数据。这些服务通常提供联系人分类、搜索功能以及跨多个设备同步和更新信息的功能等功能。联系人管理服务对于寻求有效方法来维护和访问其联系人列表的企业、专业人士和个人来说非常有价值。
提交新应用
Google Contacts
contacts.google.com
Google Contacts是Google的联系管理工具，它可以在其免费的电子邮件服务Gmail，作为独立服务以及Google面向业务的Web Apps g Suite套件的一部分。
iCloud Contacts
icloud.com
您可以在iCloud.com上使用联系人进行井井有条，易于查找。更改您会在iCloud.com上自动出现，无论您在何处设置iCloud以供联系人，包括iPhone，iPad，iPod Touch或Mac上的Contacts应用程序，或Windows计算机上的Microsoft Outlook。
Contacts+
contactsplus.com
专业人士，团队和小型企业最直观的联系管理应用程序。轻松地通过联系人+来管理您的关系。
Outlook People
live.com
People 是一款联系人管理应用程序和地址簿。它允许用户组织和链接来自不同电子邮件帐户的联系人
네이버 주소록
contact.naver.com
检查地址栏中的 URL 和锁定标记以确保安全登录！ Naver 联系方式
Zoho Creator
zoho.com
为了你内在的造物主。建造。整合。延长。 工作的未来是数字化的，各种规模的企业都需要快速转型。 Zoho Creator 是一个低代码平台，让您能够快速、安全、无缝地进行转变，无论您的需求和编码专业知识有多复杂。 Zoho Creator 包括： - Zoho ContactManager 是一款在线联系人管理软件，可让您在一个地方组织联系人、任务和交易。