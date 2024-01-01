联系管理服务 - 最热门应用 - 安提瓜和巴布达

iCloud Contacts

icloud.com

您可以使用 iCloud.com 上的“通讯录”使您的联系人井井有条并易于查找。您所做的更改会自动显示在 iCloud.com 上以及您设置 iCloud for Contacts 的任何位置，包括 iPhone、iPad、iPod touch 或 Mac 上的“通讯录”应用程序，或 Windows 计算机上的 Microsoft Outlook。