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联络中心外包服务提供商
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联络中心外包服务提供商 - 最热门应用

联络中心外包服务为企业提供了另一种管理客户支持需求的方法。这些服务迎合特定行业类型，例如航空公司、营销、软件、零售和工业产品。此外，他们还专注于满足各种客户需求，包括多语言支持、多渠道通信、远程视频教学和屏幕共享功能。 外包联络中心功能可以潜在地降低正在成长的企业的管理成本。此外，它无需投资培训新的支持代理以及维护联络中心的软件和硬件基础设施。通过利用这些服务，企业可以增强客户服务能力，以适应快速扩大的客户群，从而促进业务加速增长。

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ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

ConnectWise Manage是一个云基础的业务管理平台，帮助技术公司自动化运营、管理客户服务和项目，实现高效和盈利。

Futwork

Futwork

futwork.com

Futwork帮助公司扩大外呼团队，而无需增加固定成本。

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

ConnectWise Home是一个IT服务管理应用，整合端点安全、网络监控和任务自动化，帮助企业提高运营效率和安全性。

AnswerConnect

AnswerConnect

answerconnect.com

AnswerConnect提供24/7实时呼叫回复服务，帮助企业管理客户沟通并确保专业处理每个电话。

SimpSocial

SimpSocial

simpsocial.com

SimpSocial是汽车经销商专用的平台，提供潜在客户管理、客户互动及营销工具，支持CRM和社交媒体整合，提升销售效率。

HelloSells

HelloSells

hellosells.com

HelloSells 是一个全天候的潜在客户资格服务，帮助销售和营销团队捕获、筛选潜在客户并预约，提高转化率和投资回报率。

Blazeo

Blazeo

blazeo.com

Blazeo是一个广告转化平台，提供潜在客户捕捉、资格审核、预约安排和协议签署等服务，支持实时聊天、语音呼叫和短信沟通。

Slingshot

Slingshot

getslingshot.com

Slingshot是一款针对家庭服务、虫害和草坪专业人士的接听服务和客户支持应用，处理所有电话、聊天、短信和潜在客户。

Go Answer

Go Answer

goanswer.io

Go Answer提供专业接听服务，包括虚拟接待员、呼叫中心、在线聊天和法律服务，适用于多个行业。可享受30天免费试用。

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