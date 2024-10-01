联络中心外包服务提供商 - 最热门应用 - 莫桑比克

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联络中心外包服务为企业提供了另一种管理客户支持需求的方法。这些服务迎合特定行业类型，例如航空公司、营销、软件、零售和工业产品。此外，他们还专注于满足各种客户需求，包括多语言支持、多渠道通信、远程视频教学和屏幕共享功能。 外包联络中心功能可以潜在地降低正在成长的企业的管理成本。此外，它无需投资培训新的支持代理以及维护联络中心的软件和硬件基础设施。通过利用这些服务，企业可以增强客户服务能力，以适应快速扩大的客户群，从而促进业务加速增长。
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ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前称为 ConnectWise Manage）专为销售、服务和支持技术的公司而设计，是全球领先的业务管理平台。技术解决方案提供商 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 来实现更大的责任感、运营效率和盈利能力。 ConnectWise PSA 利用云促进业务流程自动化、帮助台管理和客户服务、销售、营销、项目管理和业务分析，从而极大地简化公司的运营。 ConnectWise PSA 是一个集中式枢纽，为 TSP 提供端到端视图并完全控制其业务。 ConnectWise PSA 还为其用户提供了强大的创意、专家和解决方案网络。作为技术服务行业的资深人士，...
ConnectWise Home
connectwise.com
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Futwork
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Futwork 使公司能够扩大其外拨团队，而无需增加任何固定成本。
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SimpSocial
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SimpSocial 知道现代联络中心程序应该是什么样子：快速、可扩展且充满有用的功能。它为销售和支持团队提供了满足配额和快速完成更多交易所需的资源。它通过提供一体化软件来实现这一目标，使销售团队能够以消费者喜欢的方式与消费者沟通：通过电话、短信、电子邮件或社交媒体。 SimpSocial 的多点触控顺序营销平台旨在确保您的汽车销售线索得到更快、更长时间的处理，并且使用最少的资源！它与所有主要 CRM 无缝集成，使其成为将销售额提高 10 倍的必备工具。对于任何团队（无论大小）来说，切换到 SimpSocial 都很简单。 SimpSocial 是一种生产力工具，可让您自动化工作流程。如果您使...
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Slingshot 是领先的接听服务和客户支持，为家庭服务、害虫和草坪专业人士提供服务 - 每次电话、聊天、短信或线索。
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我们是一个广告转化平台。作为一家技术支持的服务企业，我们提供的服务包括潜在客户捕获、潜在客户资格认证、预约设置和聘用合同签署。我们用于实现此目的的工具包括实时聊天、语音呼叫中心、虚拟助理和短信通信。我们提供的工具是高度可定制的，使我们的服务能够随着客户的扩大而发展。我们经过行业培训的代理为每位客户提供 24/7 的专业知识。我们的目标是在我们的利基市场中为客户提供最以支持为中心的全面解决方案。
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