消费者视频反馈软件 - 最热门应用

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消费者视频反馈软件（也称为视频调查软件）使组织能够捕获、评估和传播消费者的视频响应。这些工具使企业能够参与市场研究或请求客户提供反馈，旨在获得比基于文本的反馈更深刻、更细致的见解。研究人员、营销团队、广告商和产品经理利用消费者视频反馈软件来收集定性和可操作的数据。这些信息在制定与品牌战略、营销活动、客户体验 (CX)、产品设计和店内创新相关的业务决策方面发挥着至关重要的作用。
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UserTesting
usertesting.com
UserTesting是一个帮助企业收集用户反馈的工具，以提高产品的可用性和用户体验。
Userfeel
userfeel.com
UserFeel是一个可用性测试工具，帮助企业测试和改善数字产品用户体验，支持多语言和视频记录，无需订阅即可访问所有功能。
dscout
dscout.com
dscout是一个定性远程研究平台，通过视频收集用户反馈，帮助企业了解用户体验以改进产品和服务。
GetWhy
getwhy.io
GetWhy是一款利用生成AI的洞察平台，快速收集消费者反馈并进行分析，帮助用户获取市场洞察。
Respondent Participant
respondent.io
Respondent Participant是一款实时市场应用，用于全球范围内寻找和安排研究访谈。适用于销售和竞争研究。
Respondent Researcher
respondent.io
受访者研究人员应用程序用于实时调研，连接研究人员与全球受访者，简化反馈收集与数据分析过程。
StoryPrompt
storyprompt.com
StoryPrompt是一个以视频为基础的平台，帮助企业收集客户反馈和推荐，简化管理与展示客户证明的过程。
Userlytics
userlytics.com
Userlytics是一个用户体验研究平台，提供可用性测试和用户反馈，支持多种测试类型和多语言，旨在提升数字产品效果。
VideoAsk
videoask.com
VideoAsk是一个允许用户通过视频及音频提问并收集反馈的平台，支持多种响应格式，增强客户互动和数据分析。
Vocal Video
vocalvideo.com
Vocal Video是一款视频推荐平台，简化了客户和员工视频的收集、编辑与分享过程，适用于营销和内部沟通等多种场景。
Indeemo
indeemo.com
Indeemo是一款AI驱动的视频研究平台，帮助团队在日常生活中理解用户、产品和体验，支持多种研究方法。
Senja
senja.io
Senja是一个平台，简化收集和共享文本及视频客户推荐的过程，提供定制表格和社交媒体图像功能。
Life Inside
lifeinside.io
Life Inside是一款互动视频平台，帮助企业通过视频推荐增强与受众的互动，提高转化率和品牌体验。
StoryTap
storytap.com
StoryTap是一款视频互动平台，帮助品牌轻松创建和分享真实客户和员工的体验，促进视频内容的管理和传播。
Forsta
forsta.com
Forsta是一款全面的客户体验管理平台，帮助企业收集和分析客户及员工反馈，以提升满意度和忠诚度。
MemoryFox
memoryfox.io
MemoryFox是一个平台，帮助非营利组织从捐赠者、志愿者和受益人那里收集、管理和共享故事内容。
VideoPeel
videopeel.com
VideoPeel是一个视频调查平台，帮助企业收集、分析和分享来自员工和客户的视频反馈，简化反馈过程并增强客户体验。
Voxpopme
voxpopme.com
Voxpopme是一款视频反馈分析平台，帮助企业收集和分析客户视频意见，深入了解其观点和情感。
Widewail
widewail.com
Widewail是一个平台，帮助企业轻松收集客户视频推荐和评论，管理社交媒体互动并提高在线声誉。