消费者视频反馈软件 - 最热门应用 - 泰国

Forsta

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每个客户数据点的背后都是一个人。每个业务决定背后都是一个人。而且由于每个人都是独一无二的，所以第一个要弄清楚的客户就是您。 Forsta是经验和研究技术的新领域，这是一家具有差异的技术公司。不同之处在于它是合作的。它与客户一起听和设计解决方案。 Forsta将其市场领先的经验和研究技术适应客户的需求，而不是相反。它的存在是为了告知和激发决策者。 Forsta为HX（人类体验）平台提供支持，这是一个屡获殊荣的综合经验和研究技术平台，它破坏了CX（客户体验），员工体验（EX）和市场研究之间的孤岛。这使公司能够对受众的经历有了更深入，更完整的了解。 Forsta的技术与其专家顾问团队相结合，协助各个行业的数千个组织，包括金融服务，酒店，市场研究，专业服务，零售和技术。 Forsta被认为是2021年Gartner®MagicQuadrant™的领导者，用于客户的声音和G2GRID®的领导者，用于体验管理软件，文本分析软件和调查软件。屡获殊荣的Forsta HX平台也在TMC客户体验创新奖中得到认可。