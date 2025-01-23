消费者视频反馈软件 - 最热门应用 - 卢旺达

Indeemo

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我们的人工智能实时视频研究平台使 MR、UX 和 CX 团队能够了解日常生活中的人、产品和体验。我们支持的研究人员、设计师和产品经理在 B2C 和 B2B 环境中使用 Indeemo 进行各种发现研究方法，包括：发现/探索/生成研究 - 日记研究 - 移动/数字民族志 - 用户角色旅程研究 - 旅程地图 - 服务旅行- 购买路径 - 买家决策旅程混合方法研究 - 访谈/焦点小组的预先任务 - 通过视频可用性/体验研究将细分/用户角色带入生活 - 产品测试/IHUT - 购物者/客户/员工体验 我们的客户范围包括规模从咨询公司到初创企业，再到政府部门和全球品牌。我们的 Instagram 风格受访者应用程序允许研究参与者通过上下文丰富的视频、图像、屏幕录制和文本分享即时、反馈、需求、行为、情绪和经历。我们的 Pinterest 风格仪表板和见解存储库使研究人员及其客户/利益相关者能够快速整理、审核和分析多媒体上下文见解。强大的生成式人工智能、搜索、关键字分析、自动视频转录和视频修剪工具可以轻松呈现上下文见解。它专为协作而构建，拥有多个不同的用户配置文件（研究员、招聘人员、观察员），使整个组织能够真正与客户建立联系并建立同理心。 Indeemo 可作为 DIY SaaS 解决方案提供，可按年度订阅或按项目进行。 Indeemo 已通过 ISO27001 和 HIPAA 认证。我们的信息安全已经过与大型企业和政府客户打交道的独立审查。