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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
消费者视频反馈软件（也称为视频调查软件）使组织能够捕获、评估和传播消费者的视频响应。这些工具使企业能够参与市场研究或请求客户提供反馈，旨在获得比基于文本的反馈更深刻、更细致的见解。研究人员、营销团队、广告商和产品经理利用消费者视频反馈软件来收集定性和可操作的数据。这些信息在制定与品牌战略、营销活动、客户体验 (CX)、产品设计和店内创新相关的业务决策方面发挥着至关重要的作用。
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Vocal Video
vocalvideo.com
过去，创建视频推荐的成本高昂且耗时。组织只能处理 DIY 视频、昂贵的代理机构或文本审核的收益递减问题。 Vocal Video 是唯一一个可以轻松收集、编辑和分享制作精美的视频的视频推荐平台。非常适合客户和员工视频，并用于营销、推广活动、内部沟通、销售支持等。 Vocal Video受到数以万计的客户信赖，从ADP、Google、GM等财富500强到早期的电商品牌。
UserTesting
usertesting.com
UserTesting 通过帮助组织从客户那里获取从创建到执行的见解，从根本上改变了数字产品和体验的构建和交付方式。建立在世界一流的按需采购引擎之上，客户可以从我们遍布全球的专有和合作伙伴采购的受众网络中获得快速、高质量的选择性反馈。 UserTesting 提供业界最全面的体验研究解决方案。
Userfeel
userfeel.com
使用更好的用户测试工具发现访问者的问题和疑虑。唯一不需要订阅或月费即可无限制地访问所有功能的用户测试工具，并且没有隐藏的升级费用。从我们的高品质测试人员小组中获得更好的见解。无限的用户，无限的筛选问题，访问由 140,000 多名用户组成的合格、多语言、不断扩大的面板，能够使用自己的面板，移动应用程序、网站、原型的用户测试，有主持和无主持的测试，自动语音转录，即使您不会说该语言，也能够测试非英语网站和应用程序、注释、报告、导出、精彩片段、视频本地下载、将视频导出到 YouTube、由经验丰富的模板测试用户体验研究人员等等。无需信用卡即可注册并开始设置和预览测试。
dscout
dscout.com
dscout 是一个定性远程研究平台，用于解锁上下文中的用户见解。全球数百家最具创新力的公司信赖我们的远程研究工具套件来收集“即时”数据，从而揭示其用户并改变其产品和体验。从我们 100,000 多名参与者中招募，通过视频通话进行无缝用户访谈，随着时间的推移收集即时响应，并利用多媒体数据来推动您的产品或体验。
VideoAsk
videoask.com
进行异步视频对话的最轻松的方式。吸引您的社区、招募新人才、产生更好的销售线索等等。
GetWhy
getwhy.io
GetWhy 是一家下一代洞察公司。 GetWhy 的端到端洞察平台由 Gen. AI 提供支持，以前所未有的速度提供一流质量的消费者洞察，而成本仅为传统洞察公司的一小部分。 GetWhy 将您的营销理念、概念或内容呈现在观众面前，并将他们的视频响应收集为可行的见解。我们训练我们的 Gen AI 平台在几分钟内执行人类需要几天时间才能完成的任务： - 转录语音， - 进行情感和情绪分析，以及 - 在您选择的尽可能多的视频采访中识别和收集关键见解。从研究问题到见解仅需 4 小时。因此，您可以更少地专注于分析，而更多地专注于创建切中要害的概念、产品和活动。
StoryPrompt
storyprompt.com
StoryPrompt 是一个视频优先的社区平台，旨在帮助以客户为中心的企业面对面地为更多人服务。 StoryPrompt 是同类产品中的首创，它使用异步视频来帮助社区构建者真正与客户建立人性化的联系，加深关系，并收集推荐、评论和其他强大的用户生成内容。
Respondent Researcher
respondent.io
一个实时市场，用于寻找和安排对世界任何地方的任何人的研究采访。进行销售研究、竞争研究、发现问题、确定需求、达到产品市场契合度、领先一步的强大方法
Respondent Participant
respondent.io
一个实时市场，用于寻找和安排对世界任何地方的任何人的研究采访。进行销售研究、竞争研究、发现问题、确定需求、达到产品市场契合度、领先一步的强大方法
Userlytics
userlytics.com
Userlytics 是一个功能齐全、最先进的用户体验研究平台，拥有近 200 万小组成员的全球参与者群体。自 2009 年以来，Userlytics 一直在帮助企业和机构改善其网站、应用程序和原型的用户和客户体验。凭借可扩展的定价模型和多样化的全球小组，Userlytics 允许品牌进行有审核和无审核的可用性研究，参与者数量由自己选择。除了测试服务外，Userlytics 还提供各种可选的专业服务，包括欧洲（马德里）和美国（圣地亚哥和迈阿密）的高级用户体验顾问。该团队可以帮助客户获得可操作的用户体验见解，包括通过使用我们专有的 ULX Score，这是一个基准测试平台，用于衡量吸引力、充分性...
Senja
senja.io
收集推荐并不比这更容易。收集文字和视频推荐。到处分享它们。转化更多访客并达成更多交易！
Indeemo
indeemo.com
我们的人工智能实时视频研究平台使 MR、UX 和 CX 团队能够了解日常生活中的人、产品和体验。我们支持的研究人员、设计师和产品经理在 B2C 和 B2B 环境中使用 Indeemo 进行各种发现研究方法，包括：发现/探索/生成研究 - 日记研究 - 移动/数字民族志 - 用户角色旅程研究 - 旅程地图 - 服务旅行- 购买路径 - 买家决策旅程混合方法研究 - 访谈/焦点小组的预先任务 - 通过视频可用性/体验研究将细分/用户角色带入生活 - 产品测试/IHUT - 购物者/客户/员工体验 我们的客户范围包括规模从咨询公司到初创企业，再到政府部门和全球品牌。我们的 Instagram 风格受...
Life Inside
lifeinside.io
在几秒钟内拉近与观众的距离。 在 Life Inside，他们为各种规模的企业提供强大的交互式视频平台，可以无缝集成到任何网站。互动视频推荐显着提高了观众的在线参与度，从而提高了转化率并提供了更积极的品牌体验。 其平台使企业能够轻松收集和分享引人注目的视频推荐，从而更深入地了解其产品、产品和服务。通过展示员工和客户的经历和故事，企业可以拉近与受众的距离，使他们更有可能选择您的企业而不是竞争对手。
MemoryFox
memoryfox.io
MemoryFox 是一个帮助非营利营销人员收集、组织和分享来自捐助者、志愿者、工作人员和使命受益人社区的强大故事内容的平台。只需几分钟，您就可以创建和分享品牌收藏活动，这将帮助您向捐赠者展示良好的管理能力，突出多样化和包容性的项目，并在社交媒体上取悦您的受众。
VideoPeel
videopeel.com
用于员工敬业度、客户反馈和客户支持的视频调查解决方案。在 5 分钟内开始收集员工、客户和候选人的视频。 VideoPeel 是首屈一指的远程视频捕获平台，可供企业捕获、响应、分析和共享客户的视频。 VideoPeel 帮助企业将用户生成的视频内容量增加 10 倍，从而将转化率、流量、满意度和消费者洞察提高 20% 以上。
StoryTap
storytap.com
StoryTap 是一个获得专利的视频互动平台，可让品牌轻松创建并分享来自真实客户和员工的真实体验。使用 StoryTap 平台，公司可以创建引人入胜且高度可搜索的视频内容，而无需高昂的制作成本。 StoryTap 帮助领先的组织提高品牌知名度，与更多客户和潜在客户建立联系，并提高利润。
Forsta
forsta.com
Forsta 是 Press Ganey 旗下公司，为 HX（人类体验）平台提供支持，该平台是一个综合性体验和研究技术平台，可打破 CX（客户体验）、员工体验 (EX)、市场研究之间的隔阂，从而使公司能够获得更深入、更全面地了解受众的体验。 HX 平台收集和分析数据，并将结果转化为可共享的行动，为决策提供信息并推动增长。 Forsta 的技术与其专家顾问团队相结合，为金融服务、医疗保健、酒店、市场研究、专业服务、零售和技术等多个行业的组织提供服务。 Forsta 被评为 2021 年 Gartner® Magic Quadrant™ 客户之声领导者。欲了解更多信息，请访问 www.forsta...
Widewail
widewail.com
邀请视频使中小型企业能够比以往更轻松地生成客户视频推荐。使用 SMS 和自动化，我们创建了一个对业务来说不干涉、对客户来说无缝的流程。将您的 CRM 转变为始终在线的视频推荐生成器，并帮助您的营销团队通过宝贵的视频社交证明将更多潜在客户转化为买家。通过使用短信/短信，我们可以帮助您向客户最活跃的地方发送请求。或者，定位您已知高度参与的客户，例如最近留下五星级评论的客户。我们从短信到视频提交的流程快速而简单。只需在手机上点击几下，无需下载或更换设备。
Voxpopme
voxpopme.com
在 Voxpopme，我们相信您不应该为了以合理的成本快速获得所需的见解而牺牲质量。洞察团队面临着巨大的压力，需要利用有限的资源为关键业务问题提供可靠的答案。我们可以提供帮助。 Voxpopme 通过收集、集中和分析定性数据来转变洞察团队。 Voxpopme 的定性洞察平台将视频调查（我们完整的视频调查工具）的速度与实时访谈（我们的 IDI 和焦点小组产品）的深度以及 AI 洞察的强大功能相结合，可将分析速度提高 60 倍。更多品牌信任 Voxpopme 来丰富他们的研究，并从根本上改变他们制造更好产品和塑造有远见的公司的方式。想了解我们如何帮助解决这些问题？立即访问 www.voxpopme...