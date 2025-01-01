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施工风险评估软件
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施工风险评估软件 - 最热门应用

施工风险评估软件在评估、管理和减轻建筑工地风险方面发挥着至关重要的作用。它也称为施工风险管理或施工安全管理软件，通过有效的许可证文件和现场演练主动解决潜在的争议和诉讼。该软件简化了操作，减少了项目设计和进度中的错误，同时通过跟踪任务和时间表确保了可见性和透明度。 借助施工风险评估软件，项目经理可以提高承包商和工人的安全，打造更安全的工地。它补充了工地管理软件提供的日常监督。此外，建筑风险和安全软件供应商可以利用物联网（IoT）设备和技术进一步加强职业风险管理。

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SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

安全文化是一个移动优先的操作平台，提供检查、问题管理和培训工具，帮助企业提升安全性和运营效率。

Procore

Procore

procore.com

Procore是一款建筑管理软件，帮助用户从规划到交付管理项目、资源和财务，增强沟通与合作。

Fieldwire

Fieldwire

fieldwire.com

Fieldwire是一个集成的工地管理软件，促进施工团队之间的信息共享和任务管理，提高项目效率和协作。

Raken

Raken

rakenapp.com

Raken是一款现场管理应用程序，帮助建筑公司实时收集项目数据，简化文档处理和团队协作，提高项目效率。

SiteDocs

SiteDocs

sitedocs.com

SiteDocs是一款安全管理软件，提供表单创建、证书管理和实时监控功能，适用于建筑、制造和运输等高风险行业。

GoCanvas

GoCanvas

gocanvas.com

GoCanvas是一个移动数据收集应用，帮助企业简化工作流程，支持自定义表单和数据管理。可用于各行业，具备离线收集和多媒体集成。

Fonn

Fonn

fonn.com

Fonn是一款针对建筑团队的项目管理软件，旨在提高工作效率，减少错误，帮助承包商在施工现场解决问题，节省时间与成本。

myCOI

myCOI

mycoitracking.com

myCOI是一个基于云的保险证书管理平台，提供自动化工具以确保合规并简化保险文档的跟踪与管理。

SignOnSite

SignOnSite

signonsite.com

SignOnSite是建筑安全软件，提供电子签名、文档管理、风险管理等功能，提升施工现场效率与安全。支持与管理软件集成。

Safesite

Safesite

safesitehq.com

Safesite是一款安全管理应用，帮助企业提高合规性和安全参与度，减少事故率，并节省管理时间和费用。

RedTeam

RedTeam

redteam.com

RedTeam是一款建筑管理软件，旨在帮助用户按时、安全地完成高质量项目.

viAct

viAct

viact.ai

viAct是一款通过AI和物联网技术提高高危行业安全性和生产率的应用，提供实时健康监控和安全警报。

HSI

HSI

hsi.com

HSI应用程序是一个全面的EHS管理平台，提供实时数据记录、合规跟踪和化学管理，支持在线和离线使用。

Highwire

Highwire

highwire.com

Highwire 是一个预审解决方案，帮助总承包商和客户评估承包商的风险，增强项目管理和安全性，提供现场检查和事件管理工具。

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