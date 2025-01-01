建设项目管理软件 - 最热门应用

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建筑项目管理软件，通常称为施工管理软件，是专门为建筑行业设计的。它为项目所有者和管理者提供了整个项目的全面视图，包括其生命周期以及所有相关参与者和资源。这一一体化解决方案集成了任务管理、文档管理、资源管理、风险管理和团队沟通，以提高施工项目的效率和交付。 该软件概述了项目范围和规划，协调预算和日程安排，跟踪期望和要求，监督采购，并管理工作现场的物质和人力资源。通过同步现场和后台之间的信息，它主要由工程师、建筑师、建筑商、承包商、业主和现场经理使用。
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Buildertrend
buildertrend.com
Buildertrend是一款用于房屋建筑和改建项目管理的软件，支持任务管理、客户关系、财务跟踪和团队协作。
JobNimbus
jobnimbus.com
JobNimbus是一款集成CRM和项目管理工具的云软件，帮助屋顶和建筑行业的承包商简化业务运营和客户管理。
Contractor Foreman
contractorforeman.com
承包商工头是一款综合建筑管理软件，提供项目跟踪、员工管理、在线开票等功能，旨在简化中小型承包商的项目管理。
Houzz Pro
houzz.com
Houzz Pro是一个综合业务管理工具，为家庭装修和设计专业人士提供项目管理、客户沟通和CRM功能，支持高效管理项目。
Procore
procore.com
Procore是一款建筑管理软件，帮助用户从规划到交付管理项目、资源和财务，增强沟通与合作。
Fieldwire
fieldwire.com
Fieldwire是一个集成的工地管理软件，促进施工团队之间的信息共享和任务管理，提高项目效率和协作。
Dashpivot
sitemate.com
Dashpivot是一个数字管理平台，简化文档和工作流程，支持安全、质量、资产等各项管理，适用于建筑和基础设施行业。
JobTread
jobtread.com
JobTread是一款建筑项目管理软件，帮助用户从销售到项目完成，管理所有业务流程，提高组织性与利润。
VisiLean
visilean.com
VisiLean 是一种基于云的建筑管理软件，促进团队协作，提供实时项目跟踪和数据分析，支持BIM集成和移动更新。
Raken
rakenapp.com
Raken是一款现场管理应用程序，帮助建筑公司实时收集项目数据，简化文档处理和团队协作，提高项目效率。
Albiware
albiware.com
Albiware是一款综合工具，旨在通过集成自动化和分析功能来简化和增强商业流程，提高工作效率。
Revizto
revizto.com
Revizto是一款实时问题跟踪软件，专注于建筑、工程和施工领域的协作及BIM项目协调。
ProjectManager
projectmanager.com
ProjectManager是一款项目管理软件，提供项目计划、资源管理和时间跟踪等功能，帮助团队高效执行和监控项目。
BuildPro
hyphensolutions.com
BuildPro是一款实时在线建筑调度应用，提供协作和供应链管理，帮助建筑商与供应商沟通材料交付和劳动力安排。
WorkMax
workmax.com
WorkMax是建筑行业移动项目成本管理的云解决方案，提供时间跟踪、资产管理和实时报告功能，提高效率和准确性。
Fieldly
fieldly.com
Fieldly是一款专为建筑和安装专业人士设计的数字项目管理工具，帮助简化现场操作、任务管理和员工调度。
RDash
rdash.io
R-Dash是一款建筑管理平台，支持开发商、承包商和设计工作室实现工作流程自动化，方便各团队在项目管理中协作。
BrickControl
brickcontrol.com
BrickControl是一款基于云的ERP软件，专为管理建筑项目而设计，适用于各类施工和财务管理。
Builderhead
builderhead.com
Builderhead是一款易用的施工管理软件，结合项目管理工具，帮助用户组织、跟踪和协作项目，提升生产力。
Higharc
higharc.com
Higharc是一款住宅建筑技术平台，提供3D设计、实时成本估算及在线销售体验，以简化房屋设计、销售和建造流程。
Ressio Software
ressiosoftware.com
Ressio是一款现代化的建筑管理软件，帮助建筑商和承包商有效跟踪项目财务、管理任务和文档，以及团队协作。
Buildern
buildern.com
Buildern是一款住宅施工项目管理软件，专为建筑行业提供全面的项目管理解决方案，支持从售前到财务管理的各个方面。
Corfix
corfix.com
Corfix是一款建筑管理软件，提供项目管理、风险评估和合规管理工具，旨在提高施工效率和安全性。
Outbuild
outbuild.com
Outbuild 是一个用于有效调度和规划建筑项目的 SaaS 平台，允许用户在一个平台上创建和连接主计划、前瞻计划和周计划。
BuildBook
buildbook.co
BuildBook是一款综合建筑管理软件，帮助承包商高效管理项目、促进团队协作并提高项目透明度，从而简化整个施工过程。
NextMinute
nextminute.com
NextMinute是一款专为商人设计的任务管理软件，提供工作管理、时间表、报价、发票等功能，帮助简化运营并提高效率。
Materio
materio.co
Materio是一个自动化工作流程的应用，帮助室内设计和建筑公司简化大型项目，提供交互式平面图和实时工作范围。
LetsBuild
letsbuild.com
LetsBuild是一款建筑项目管理软件，提供实时信息访问，支持项目计划、工作流管理、质量保证及团队协作。
Buildxact
buildxact.com
Buildxact是一款建筑估算和项目管理软件，简化估计、预算和项目管理流程，提升客户沟通与项目透明度。
Fonn
fonn.com
Fonn是一款针对建筑团队的项目管理软件，旨在提高工作效率，减少错误，帮助承包商在施工现场解决问题，节省时间与成本。
Sitedrive
sitedrive.com
Sitedrive 是一款用于管理工地的应用，提供基于位置的调度、进度跟踪和现场管理，支持桌面和移动设备使用。
buildbuild
buildbuild.io
buildbuild是一款建筑软件，旨在提高项目利润、按时完成建设，并简化例行任务，具备项目监控、合同管理和承包商付款管理等功能。
WERX
werxapp.com
WERX 应用程序提供简便的项目管理工具，帮助跟踪施工项目、预算和成本估算，并与 QuickBooks Online 实现无缝同步。
ZAAR
zaarapp.com
ZAAR是一款多功能应用程序，提供工具和功能以高效管理项目，优化工作流程，提升用户体验和生产力。
Construcllo
construcllo.com
Construcllo是一款建筑管理应用，提供项目调度、任务管理、进度跟踪及财务监控等功能，旨在提高建筑项目的效率和协作。
Onetrace
onetrace.com
Onetrace是一款基于云的应用程序，支持建筑行业的分包商实时记录、监控和报告项目工作，帮助提高运营效率和客户信任。
myPlan.cloud
myplan.cloud
myPlan.cloud是一款专业的建筑管理软件，提供云端解决方案，支持BIM文件管理、工地管理及项目协作，旨在简化建筑工作流程。
BuildingBlok
buildingblok.com
BuildingBlok是一款基于云的建筑管理应用，提供文件管理、进度跟踪、沟通等工具，帮助建筑行业专业人士高效管理项目。
ProcurePro
procurepro.co
ProcurePro 是一个专为建筑行业设计的采购平台，旨在优化流程，提高效率和透明度，并促进可持续采购实践。
eSUB
esub.com
eSUB是一个为商业分包商设计的项目管理平台，帮助用户管理项目数据、沟通与文档，提升现场及办公室的工作效率。
Zepth
zepth.com
Zepth是一款智能建筑管理软件，旨在优化项目流程，提高协作，增强风险管理和实时监控。
SubcontractorHub
subcontractorhub.com
分包商Hub是一个管理分包商工作流的平台，提供项目进度跟踪、数据管理和沟通工具，帮助建筑公司提升效率和协作。
cmExe
cmexe.io
cmExe是一款下一代的生产跟踪、协作和报告系统，集成了供应链、加工、物流和安装于一个网络平台。
Billdr PRO
pro.billdr.co
Billdr PRO是一款全面的建筑管理软件，帮助小型和中型承包商自动化行政任务，支持报价、发票、变更单、财务管理及日程安排。
1breadcrumb
1breadcrumb.com
1breadcrumb 是一个自动化的安全与合规系统，涵盖建筑所需的各种功能，如培训、安全工作方法声明、许可证和现场考勤等。
Kojo
usekojo.com
Kojo是一个材料采购平台，帮助承包商管理采购流程，提高效率，降低成本和浪费。
BuilderGM
buildergm.com
BuilderGM是一款云端建筑管理软件，专为小型到中型建筑商、承包商和装修工提供项目管理、预算、日程等功能。
Projul
projul.com
Projul是一款云基础的建筑管理软件，帮助建筑公司简化项目管理、财务跟踪和客户沟通，提高工作效率。
Shape Construction
shape.construction
Shape Construction 是一款免费的移动应用，可以简化现场信息的捕捉与报告，便于创建专业的现场报告和文档。
Planstack
planstack.de
Planstack是建筑工地软件，用于数字采样和特殊请求管理，支持数字化施工项目，适用于房地产开发商和总承包商，可以在多种设备上使用。
Beam
trybeam.com
Beam帮助您管理项目财务，包括估算、开票、管理支出、预算、支付账单和加快收款，简化后端工作。
Estimate Rocket
estimaterocket.com
Estimate Rocket 简化了服务合同业务管理，从客户获取到付款。可管理日历、创建发票、收款，以及追踪项目进展。
Scoop Solar
scoop.solar
Scoop Solar是一款支持太阳能项目管理和自动化的软件，旨在提高运营效率和数据管理。
Hoylu
hoylu.com
Hoylu是一款协作工作区应用，支持实时创建、共享和管理内容，适用于集思广益和项目计划。
Robaws
robaws.com
Robaws是一款云ERP软件，专为建筑和安装行业设计，可管理项目、员工、库存等，提高工作效率，简化 invoicing 过程。
Bridgit
gobridgit.com
Bridgit是一款建筑劳动力管理软件，帮助承包商优化资源分配、跟踪团队技能与可用性，提高项目执行效率。
ManagePlaces
manageplaces.com
ManagePlaces是一个为建筑公司设计的项目管理平台，提供项目、任务和文档管理功能，增强团队协作和绩效跟踪。
RedTeam
redteam.com
RedTeam是一款建筑管理软件，旨在帮助用户按时、安全地完成高质量项目.
Part3
part3.io
Part3是一个建筑管理应用，提供一个集成工具平台，简化任务和工作流程，提高建筑团队的协作效率和生产力。