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最热门 最近添加 建设项目管理软件 - 最热门应用

建筑项目管理软件，通常称为施工管理软件，是专门为建筑行业设计的。它为项目所有者和管理者提供了整个项目的全面视图，包括其生命周期以及所有相关参与者和资源。这一一体化解决方案集成了任务管理、文档管理、资源管理、风险管理和团队沟通，以提高施工项目的效率和交付。 该软件概述了项目范围和规划，协调预算和日程安排，跟踪期望和要求，监督采购，并管理工作现场的物质和人力资源。通过同步现场和后台之间的信息，它主要由工程师、建筑师、建筑商、承包商、业主和现场经理使用。