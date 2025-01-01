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建设项目管理软件
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建设项目管理软件 - 最热门应用

建筑项目管理软件，通常称为施工管理软件，是专门为建筑行业设计的。它为项目所有者和管理者提供了整个项目的全面视图，包括其生命周期以及所有相关参与者和资源。这一一体化解决方案集成了任务管理、文档管理、资源管理、风险管理和团队沟通，以提高施工项目的效率和交付。 该软件概述了项目范围和规划，协调预算和日程安排，跟踪期望和要求，监督采购，并管理工作现场的物质和人力资源。通过同步现场和后台之间的信息，它主要由工程师、建筑师、建筑商、承包商、业主和现场经理使用。

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Buildertrend

Buildertrend

buildertrend.com

Buildertrend是一款用于房屋建筑和改建项目管理的软件，支持任务管理、客户关系、财务跟踪和团队协作。

JobNimbus

JobNimbus

jobnimbus.com

JobNimbus是一款集成CRM和项目管理工具的云软件，帮助屋顶和建筑行业的承包商简化业务运营和客户管理。

Contractor Foreman

Contractor Foreman

contractorforeman.com

承包商工头是一款综合建筑管理软件，提供项目跟踪、员工管理、在线开票等功能，旨在简化中小型承包商的项目管理。

Houzz Pro

Houzz Pro

houzz.com

Houzz Pro是一个综合业务管理工具，为家庭装修和设计专业人士提供项目管理、客户沟通和CRM功能，支持高效管理项目。

Procore

Procore

procore.com

Procore是一款建筑管理软件，帮助用户从规划到交付管理项目、资源和财务，增强沟通与合作。

Fieldwire

Fieldwire

fieldwire.com

Fieldwire是一个集成的工地管理软件，促进施工团队之间的信息共享和任务管理，提高项目效率和协作。

Dashpivot

Dashpivot

sitemate.com

Dashpivot是一个数字管理平台，简化文档和工作流程，支持安全、质量、资产等各项管理，适用于建筑和基础设施行业。

JobTread

JobTread

jobtread.com

JobTread是一款建筑项目管理软件，帮助用户从销售到项目完成，管理所有业务流程，提高组织性与利润。

VisiLean

VisiLean

visilean.com

VisiLean 是一种基于云的建筑管理软件，促进团队协作，提供实时项目跟踪和数据分析，支持BIM集成和移动更新。

Raken

Raken

rakenapp.com

Raken是一款现场管理应用程序，帮助建筑公司实时收集项目数据，简化文档处理和团队协作，提高项目效率。

Albiware

Albiware

albiware.com

Albiware是一款综合工具，旨在通过集成自动化和分析功能来简化和增强商业流程，提高工作效率。

Revizto

Revizto

revizto.com

Revizto是一款实时问题跟踪软件，专注于建筑、工程和施工领域的协作及BIM项目协调。

ProjectManager

ProjectManager

projectmanager.com

ProjectManager是一款项目管理软件，提供项目计划、资源管理和时间跟踪等功能，帮助团队高效执行和监控项目。

BuildPro

BuildPro

hyphensolutions.com

BuildPro是一款实时在线建筑调度应用，提供协作和供应链管理，帮助建筑商与供应商沟通材料交付和劳动力安排。

WorkMax

WorkMax

workmax.com

WorkMax是建筑行业移动项目成本管理的云解决方案，提供时间跟踪、资产管理和实时报告功能，提高效率和准确性。

Fieldly

Fieldly

fieldly.com

Fieldly是一款专为建筑和安装专业人士设计的数字项目管理工具，帮助简化现场操作、任务管理和员工调度。

RDash

RDash

rdash.io

R-Dash是一款建筑管理平台，支持开发商、承包商和设计工作室实现工作流程自动化，方便各团队在项目管理中协作。

BrickControl

BrickControl

brickcontrol.com

BrickControl是一款基于云的ERP软件，专为管理建筑项目而设计，适用于各类施工和财务管理。

Builderhead

Builderhead

builderhead.com

Builderhead是一款易用的施工管理软件，结合项目管理工具，帮助用户组织、跟踪和协作项目，提升生产力。

Higharc

Higharc

higharc.com

Higharc是一款住宅建筑技术平台，提供3D设计、实时成本估算及在线销售体验，以简化房屋设计、销售和建造流程。

Ressio Software

Ressio Software

ressiosoftware.com

Ressio是一款现代化的建筑管理软件，帮助建筑商和承包商有效跟踪项目财务、管理任务和文档，以及团队协作。

Buildern

Buildern

buildern.com

Buildern是一款住宅施工项目管理软件，专为建筑行业提供全面的项目管理解决方案，支持从售前到财务管理的各个方面。

Corfix

Corfix

corfix.com

Corfix是一款建筑管理软件，提供项目管理、风险评估和合规管理工具，旨在提高施工效率和安全性。

Outbuild

Outbuild

outbuild.com

Outbuild 是一个用于有效调度和规划建筑项目的 SaaS 平台，允许用户在一个平台上创建和连接主计划、前瞻计划和周计划。

BuildBook

BuildBook

buildbook.co

BuildBook是一款综合建筑管理软件，帮助承包商高效管理项目、促进团队协作并提高项目透明度，从而简化整个施工过程。

NextMinute

NextMinute

nextminute.com

NextMinute是一款专为商人设计的任务管理软件，提供工作管理、时间表、报价、发票等功能，帮助简化运营并提高效率。

Materio

Materio

materio.co

Materio是一个自动化工作流程的应用，帮助室内设计和建筑公司简化大型项目，提供交互式平面图和实时工作范围。

LetsBuild

LetsBuild

letsbuild.com

LetsBuild是一款建筑项目管理软件，提供实时信息访问，支持项目计划、工作流管理、质量保证及团队协作。

Buildxact

Buildxact

buildxact.com

Buildxact是一款建筑估算和项目管理软件，简化估计、预算和项目管理流程，提升客户沟通与项目透明度。

Fonn

Fonn

fonn.com

Fonn是一款针对建筑团队的项目管理软件，旨在提高工作效率，减少错误，帮助承包商在施工现场解决问题，节省时间与成本。

Sitedrive

Sitedrive

sitedrive.com

Sitedrive 是一款用于管理工地的应用，提供基于位置的调度、进度跟踪和现场管理，支持桌面和移动设备使用。

buildbuild

buildbuild

buildbuild.io

buildbuild是一款建筑软件，旨在提高项目利润、按时完成建设，并简化例行任务，具备项目监控、合同管理和承包商付款管理等功能。

WERX

WERX

werxapp.com

WERX 应用程序提供简便的项目管理工具，帮助跟踪施工项目、预算和成本估算，并与 QuickBooks Online 实现无缝同步。

ZAAR

ZAAR

zaarapp.com

ZAAR是一款多功能应用程序，提供工具和功能以高效管理项目，优化工作流程，提升用户体验和生产力。

Construcllo

Construcllo

construcllo.com

Construcllo是一款建筑管理应用，提供项目调度、任务管理、进度跟踪及财务监控等功能，旨在提高建筑项目的效率和协作。

Onetrace

Onetrace

onetrace.com

Onetrace是一款基于云的应用程序，支持建筑行业的分包商实时记录、监控和报告项目工作，帮助提高运营效率和客户信任。

myPlan.cloud

myPlan.cloud

myplan.cloud

myPlan.cloud是一款专业的建筑管理软件，提供云端解决方案，支持BIM文件管理、工地管理及项目协作，旨在简化建筑工作流程。

BuildingBlok

BuildingBlok

buildingblok.com

BuildingBlok是一款基于云的建筑管理应用，提供文件管理、进度跟踪、沟通等工具，帮助建筑行业专业人士高效管理项目。

ProcurePro

ProcurePro

procurepro.co

ProcurePro 是一个专为建筑行业设计的采购平台，旨在优化流程，提高效率和透明度，并促进可持续采购实践。

eSUB

eSUB

esub.com

eSUB是一个为商业分包商设计的项目管理平台，帮助用户管理项目数据、沟通与文档，提升现场及办公室的工作效率。

Zepth

Zepth

zepth.com

Zepth是一款智能建筑管理软件，旨在优化项目流程，提高协作，增强风险管理和实时监控。

SubcontractorHub

SubcontractorHub

subcontractorhub.com

分包商Hub是一个管理分包商工作流的平台，提供项目进度跟踪、数据管理和沟通工具，帮助建筑公司提升效率和协作。

cmExe

cmExe

cmexe.io

cmExe是一款下一代的生产跟踪、协作和报告系统，集成了供应链、加工、物流和安装于一个网络平台。

Billdr PRO

Billdr PRO

pro.billdr.co

Billdr PRO是一款全面的建筑管理软件，帮助小型和中型承包商自动化行政任务，支持报价、发票、变更单、财务管理及日程安排。

1breadcrumb

1breadcrumb

1breadcrumb.com

1breadcrumb 是一个自动化的安全与合规系统，涵盖建筑所需的各种功能，如培训、安全工作方法声明、许可证和现场考勤等。

Kojo

Kojo

usekojo.com

Kojo是一个材料采购平台，帮助承包商管理采购流程，提高效率，降低成本和浪费。

BuilderGM

BuilderGM

buildergm.com

BuilderGM是一款云端建筑管理软件，专为小型到中型建筑商、承包商和装修工提供项目管理、预算、日程等功能。

Projul

Projul

projul.com

Projul是一款云基础的建筑管理软件，帮助建筑公司简化项目管理、财务跟踪和客户沟通，提高工作效率。

Shape Construction

Shape Construction

shape.construction

Shape Construction 是一款免费的移动应用，可以简化现场信息的捕捉与报告，便于创建专业的现场报告和文档。

Planstack

Planstack

planstack.de

Planstack是建筑工地软件，用于数字采样和特殊请求管理，支持数字化施工项目，适用于房地产开发商和总承包商，可以在多种设备上使用。

Beam

Beam

trybeam.com

Beam帮助您管理项目财务，包括估算、开票、管理支出、预算、支付账单和加快收款，简化后端工作。

Estimate Rocket

Estimate Rocket

estimaterocket.com

Estimate Rocket 简化了服务合同业务管理，从客户获取到付款。可管理日历、创建发票、收款，以及追踪项目进展。

Scoop Solar

Scoop Solar

scoop.solar

Scoop Solar是一款支持太阳能项目管理和自动化的软件，旨在提高运营效率和数据管理。

Hoylu

Hoylu

hoylu.com

Hoylu是一款协作工作区应用，支持实时创建、共享和管理内容，适用于集思广益和项目计划。

Robaws

Robaws

robaws.com

Robaws是一款云ERP软件，专为建筑和安装行业设计，可管理项目、员工、库存等，提高工作效率，简化 invoicing 过程。

Bridgit

Bridgit

gobridgit.com

Bridgit是一款建筑劳动力管理软件，帮助承包商优化资源分配、跟踪团队技能与可用性，提高项目执行效率。

ManagePlaces

ManagePlaces

manageplaces.com

ManagePlaces是一个为建筑公司设计的项目管理平台，提供项目、任务和文档管理功能，增强团队协作和绩效跟踪。

RedTeam

RedTeam

redteam.com

RedTeam是一款建筑管理软件，旨在帮助用户按时、安全地完成高质量项目.

Part3

Part3

part3.io

Part3是一个建筑管理应用，提供一个集成工具平台，简化任务和工作流程，提高建筑团队的协作效率和生产力。

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