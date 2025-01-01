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施工估算软件是一款专门为各行业的建筑商、承包商和建筑公司量身定制的作业成本解决方案。该软件最大限度地减少了错误，并结合了行业标准和最新信息。它使建筑专业人员能够在项目生命周期之前和期间有效跟踪成本并管理项目预算。虽然施工估算软件与投标管理软件共享一些功能，特别是在提案创建和成本比较方面，但它的功能更进一步，继续进入起飞和成本管理阶段，而投标管理工具仅专注于处理投标和投标。 这些估算工具对于寻求项目安全的建筑公司和承包商至关重要。通常，独立的施工估算软件可以与施工项目管理和会计软件很好地集成。一些解决方案专门针对特定行业，例如机械暖通空调或公用事业，而其他解决方案则提供跨行业使用的灵活性。
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Procore
procore.com
Procore是一款建筑管理软件，帮助用户从规划到交付管理项目、资源和财务，增强沟通与合作。
JobTread
jobtread.com
JobTread是一款建筑项目管理软件，帮助用户从销售到项目完成，管理所有业务流程，提高组织性与利润。
ArcSite
arcsite.com
ArcSite是一款移动绘图和估算工具，支持在现场创建图纸并生成成本和提案，适合建筑和房地产等行业使用。
Knowify
knowify.com
Knowify是为商业承包商和住宅装修者设计的管理平台，提供项目管理、成本管理、调度和集成会计功能。
BuildingConnected
buildingconnected.com
建筑连接是一个基于Web的招标管理软件，简化建筑项目的投标和风险管理流程，促进业主与承包商之间的合作。
CoConstruct
coconstruct.com
Coconstruct是一款综合建筑管理软件，可用于项目管理、客户关系和会计，支持团队协作和实时项目跟踪。
Estimator360
estimator360.com
Estimator360是一款基于云的建筑估算和管理软件，提供无限估算和项目管理，支持快速生成项目模板和实时数据更新。
SiteCapture
sitecapture.com
SiteCapture是一个管理项目和数据的软件，帮助太阳能EPC和安装团队有效收集和组织现场信息，减少项目延迟和成本。
Higharc
higharc.com
Higharc是一款住宅建筑技术平台，提供3D设计、实时成本估算及在线销售体验，以简化房屋设计、销售和建造流程。
Ressio Software
ressiosoftware.com
Ressio是一款现代化的建筑管理软件，帮助建筑商和承包商有效跟踪项目财务、管理任务和文档，以及团队协作。
Buildern
buildern.com
Buildern是一款住宅施工项目管理软件，专为建筑行业提供全面的项目管理解决方案，支持从售前到财务管理的各个方面。
Clear Estimates
clearestimates.com
明确的估计是一款建筑估算软件，帮助承包商添加客户、管理材料、生成估算和报告，适用于项目投标。
Buildxact
buildxact.com
Buildxact是一款建筑估算和项目管理软件，简化估计、预算和项目管理流程，提升客户沟通与项目透明度。
WERX
werxapp.com
WERX 应用程序提供简便的项目管理工具，帮助跟踪施工项目、预算和成本估算，并与 QuickBooks Online 实现无缝同步。
Handoff
handoff.ai
Handoff是一款AI驱动的估算软件，帮助住宅装修承包商创建准确的预算、发送专业提案并快速收取数字发票。支持项目管理与客户信息整理。
Countfire
countfire.com
Countfire是一款电气估算软件，通过自动化提高效率和准确性，支持多种文件格式并可在云端使用。
Projul
projul.com
Projul是一款云基础的建筑管理软件，帮助建筑公司简化项目管理、财务跟踪和客户沟通，提高工作效率。
BidLight
bidlight.com
BidLight 应用程序帮助建筑师、估算师和设计师估算其 3D 设计的人工、设备和材料成本，并通过基于 Web 的 3D 查看器与客户分享设计和成本.
Estimate Rocket
estimaterocket.com
Estimate Rocket 简化了服务合同业务管理，从客户获取到付款。可管理日历、创建发票、收款，以及追踪项目进展。
Robaws
robaws.com
Robaws是一款云ERP软件，专为建筑和安装行业设计，可管理项目、员工、库存等，提高工作效率，简化 invoicing 过程。
247PRO
247pro.com
247PRO是一款针对承包商和装修工的估算与项目管理软件，提供定制模板、采购清单及项目成本和时间管理功能，支持云端访问。
Buildee
gobuildee.com
Buildee 是一款建筑预算与估算软件，能够从 PDF 蓝图中快速测量和计算施工项目所需材料。
canibuild
canibuild.com
Canibuild 应用程序为建筑公司提供项目管理和评估工具，帮助简化流程，集中数据分析，提高效率。
LiveCosts
livecosts.com
LiveCosts是一款自动化建筑成本管理软件，用于追踪和管理建筑项目的财务预测，提供时间跟踪和采购订单功能。
Bitumio
bitumio.com
Bitumio是一款专门为沥青承包商设计的估算软件，提供项目估算、调度、客户管理等功能，以提高工作效率和管理效果。
ConWize
conwize.io
ConWize 是一款基于云的招标管理和估算软件，帮助承包商和开发商节省时间并提高成本估算准确性，与Autodesk Construction Cloud及Procore集成。
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