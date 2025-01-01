建筑 ERP 软件 - 最热门应用

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建筑 ERP 软件集中并简化了建筑项目的整个生命周期，确保按时完成任务并保持进度。虽然 ERP（企业资源规划）系统广泛用于各个行业，但专为建筑业定制的系统可满足承包商、财务管理和服务运营的独特需求。借助建筑 ERP 软件，公司和项目利益相关者可以从统一的系统中受益，该系统集成了项目的各个方面，确保遵守监管指南，并在一个统一的工作流程中管理供应链数据。