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建筑 ERP 软件 - 最热门应用

建筑 ERP 软件集中并简化了建筑项目的整个生命周期，确保按时完成任务并保持进度。虽然 ERP（企业资源规划）系统广泛用于各个行业，但专为建筑业定制的系统可满足承包商、财务管理和服务运营的独特需求。借助建筑 ERP 软件，公司和项目利益相关者可以从统一的系统中受益，该系统集成了项目的各个方面，确保遵守监管指南，并在一个统一的工作流程中管理供应链数据。

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Procore

Procore

procore.com

Procore是一款建筑管理软件，帮助用户从规划到交付管理项目、资源和财务，增强沟通与合作。

IFS

IFS

ifs.com

IFS应用程序是一款集成企业解决方案，支持管理ERP、EAM、FSM等功能，提升决策和运营效率，适用于多个行业。

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

Acumatica 是一款基于云的企业资源计划（ERP）软件，旨在帮助中小企业管理财务、库存、项目和客户关系。

BuildOps

BuildOps

buildops.com

BuildOps是一款专为商业承包商设计的综合管理软件，整合项目管理、发票、调度等功能，简化商业运营。

Buildern

Buildern

buildern.com

Buildern是一款住宅施工项目管理软件，专为建筑行业提供全面的项目管理解决方案，支持从售前到财务管理的各个方面。

Buildxact

Buildxact

buildxact.com

Buildxact是一款建筑估算和项目管理软件，简化估计、预算和项目管理流程，提升客户沟通与项目透明度。

buildbuild

buildbuild

buildbuild.io

buildbuild是一款建筑软件，旨在提高项目利润、按时完成建设，并简化例行任务，具备项目监控、合同管理和承包商付款管理等功能。

WERX

WERX

werxapp.com

WERX 应用程序提供简便的项目管理工具，帮助跟踪施工项目、预算和成本估算，并与 QuickBooks Online 实现无缝同步。

Clearstory

Clearstory

clearstory.build

Clearstory是一个现代化的施工变更订单沟通工具，旨在提高信任与透明度，帮助承包商更快速地解决变更订单和做出财务决策。

Fresh Projects

Fresh Projects

gofreshprojects.com

Fresh Projects是一个为英国建筑公司提供商业智能、资源规划、成本跟踪和客户账单工具的软件平台。

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