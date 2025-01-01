施工图管理软件 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用程序——这是您管理应用和账户的一体化工具。在多个账户之间轻松切换，按工作流程整理应用，并访问为 Mac 和 Windows 精选的桌面应用目录。
施工图管理软件（通常称为施工 BIM）为工程师、承包商、管理员和其他专业人员提供了简化施工计划的起草、修改和共享的工具。即使没有互联网连接，该软件也可以增强站点所有者、承包商和建筑商之间的协作。此外，它还提供文档管理功能，使用户能够数字化、存储和归档文件以便于访问。施工图管理软件定期与第三方 BIM、项目管理、财务和起飞解决方案集成，提供适用于整个施工生命周期的全面工具集。
提交新应用
Procore
procore.com
Procore是一款建筑管理软件，帮助用户从规划到交付管理项目、资源和财务，增强沟通与合作。
Fieldwire
fieldwire.com
Fieldwire是一个集成的工地管理软件，促进施工团队之间的信息共享和任务管理，提高项目效率和协作。
ArcSite
arcsite.com
ArcSite是一款移动绘图和估算工具，支持在现场创建图纸并生成成本和提案，适合建筑和房地产等行业使用。
Sitemax Systems
sitemaxsystems.com
SiteMax Systems是一款为建筑现场提供项目管理工具的应用，支持日报、安全管理、时间卡和图纸共享等功能。
Buildern
buildern.com
Buildern是一款住宅施工项目管理软件，专为建筑行业提供全面的项目管理解决方案，支持从售前到财务管理的各个方面。
Projectmates
projectmates.com
Projectmates是一款专注于业主的建筑项目管理软件，提供实时数据和报告功能，支持多项目管理，提升项目透明度和控制力。
Fonn
fonn.com
Fonn是一款针对建筑团队的项目管理软件，旨在提高工作效率，减少错误，帮助承包商在施工现场解决问题，节省时间与成本。
canibuild
canibuild.com
Canibuild 应用程序为建筑公司提供项目管理和评估工具，帮助简化流程，集中数据分析，提高效率。