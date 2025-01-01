施工数据分析软件 - 最热门应用

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建筑数据分析软件通常称为建筑商业智能（建筑 BI），可捕获建筑项目的实时信息，提供有关其状态和绩效的宝贵见解。随着建筑工地产生大量数据，建筑专业人员必须有效分析这些信息以提高项目成果。该软件还利用机器学习和人工智能来自动化任务，实现预测性项目管理，并主动识别和解决现场潜在问题。项目所有者、经理、工程师、工头和承包商等利益相关者可以使用该软件来确定任务的优先级、评估风险并监控项目的健康状况。虽然一些全面的施工项目管理平台包括分析功能，但独立的施工数据分析解决方案允许将收集的施工情报导入和导出到其系统中。
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Procore
procore.com
Procore是一款建筑管理软件，帮助用户从规划到交付管理项目、资源和财务，增强沟通与合作。
JobTread
jobtread.com
JobTread是一款建筑项目管理软件，帮助用户从销售到项目完成，管理所有业务流程，提高组织性与利润。
Knowify
knowify.com
Knowify是为商业承包商和住宅装修者设计的管理平台，提供项目管理、成本管理、调度和集成会计功能。
Buildern
buildern.com
Buildern是一款住宅施工项目管理软件，专为建筑行业提供全面的项目管理解决方案，支持从售前到财务管理的各个方面。
GoCanvas
gocanvas.com
GoCanvas是一个移动数据收集应用，帮助企业简化工作流程，支持自定义表单和数据管理。可用于各行业，具备离线收集和多媒体集成。
Fonn
fonn.com
Fonn是一款针对建筑团队的项目管理软件，旨在提高工作效率，减少错误，帮助承包商在施工现场解决问题，节省时间与成本。
buildbuild
buildbuild.io
buildbuild是一款建筑软件，旨在提高项目利润、按时完成建设，并简化例行任务，具备项目监控、合同管理和承包商付款管理等功能。
WERX
werxapp.com
WERX 应用程序提供简便的项目管理工具，帮助跟踪施工项目、预算和成本估算，并与 QuickBooks Online 实现无缝同步。
busybusy
busybusy.com
BusyBusy是一款专为建筑行业设计的时间跟踪和项目管理应用，支持GPS跟踪考勤、设备和材料，简化薪资和调度管理。
Buildots
buildots.com
Buildots 是一个建筑管理应用，通过360°摄像机和AI技术，实时监控施工进度，帮助管理者高效处理问题。
BuilderGM
buildergm.com
BuilderGM是一款云端建筑管理软件，专为小型到中型建筑商、承包商和装修工提供项目管理、预算、日程等功能。
Estimate Rocket
estimaterocket.com
Estimate Rocket 简化了服务合同业务管理，从客户获取到付款。可管理日历、创建发票、收款，以及追踪项目进展。
Hoylu
hoylu.com
Hoylu是一款协作工作区应用，支持实时创建、共享和管理内容，适用于集思广益和项目计划。
Nektar
nektar.io
Nektar是一款移动数据收集和管理平台，旨在提高CRM数据准确性，简化销售流程，并提供销售洞察和管道可视化。
Doxel
doxel.ai
Doxel是一个建筑进度跟踪应用，利用AI技术自动监控项目进展，帮助承包商提高效率，减少返工，提升项目可预测性。
Clearstory
clearstory.build
Clearstory是一个现代化的施工变更订单沟通工具，旨在提高信任与透明度，帮助承包商更快速地解决变更订单和做出财务决策。
NPlan
nplan.io
NPlan 是一款使用人工智能预测项目未来的应用，帮助用户在问题出现之前识别和应对风险。
ProNovos
pronovos.com
ProNovos 是一款建筑智能云应用，帮助承包商提高效率，连接团队，自动生成报告，明确公司和项目的趋势。
Sablono
sablono.com
Sablono是一个施工执行平台，管理和监视大型建筑项目，提供项目管理和协作工具，确保项目高效执行。
Rabbet
rabbet.com
Rabbet是一个建筑和房地产项目财务管理平台，通过自动化工具提高透明度和效率，简化文档管理和决策过程。